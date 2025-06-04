TEST: Marantz Mehrkanal-Vorverstärker AV 20 und 12-Kanal-Endstufe AMP 20 - Im Windschatten der Topmodelle zum Erfolg

Marantz schiebt unterhalb der absoluten Top-Mehrkanal-Komponenten AV 10 (15.4-Kanal-Vorstufe, Preis 7.000 EUR) und AMP 10 (16-Kanal-Leistungsverstärker, Preis 7.000 EUR) für jeweils 5.500 Euro die AV-Vorstufe AV 20 im 13.4-Layout und die passende Endstufe AMP 20 mit 12 Kanälen ins Programm ein. Das erscheint als durchaus logischer Schritt, da bestimmt nicht alle Anwender die enormen Kanal-Reserven der größten Marantz-Kombination benötigen - aber gerne die aufwändige Technik mit ins Hochleistungs-Heimkino nehmen. Optisch gleichen sich die leistungsfähigen Komponenten fast bis ins Detail, das Marantz Modern Musical Luxury Design sorgt für eine sehr elegante, zeitgemäße Erscheinung mit hohem Wiedererkennungswert.

Der AV 20 wiegt 15 kg und setzt in nahezu jedem Detail auf enorme Hochwertigkeit. So sind für die Wandlung digitaler Signale in analoge gleich neun ESS ES9018K2M zuständig, derselbe DAC-Baustein, der auch im großen AV 10 verbaut ist (nur finden sich dort zehn statt neun dieser D/A-Wandler-Chips). Auch der ADI Griffin Lite XP als leistungsstarke DSP-Zentrale ist aus dem Topmodell bekannt. Für eine überragende Akustik im Konzept enthalten sind auch beim AV 20 Prozessor die von Marantz im Haus entwickelten HDAM-SA3-Module. Überhaupt ist vieles identisch, so selbstverständlich auch die Anzahl der HDMI-Eingänge. Sieben Stück müssten auch für größere Parks an externen Zuspielern ausreichen. Natürlich sind die HDMI-Slots 8K-fähig und unterstützen zudem 4K/120 Hz, auch der Support für eARC ist gegeben.

Endstufen können wahlweise mittels unsymmetrischer Cinch-Ausgänge oder mittels symmetrischen XLR-Ausgängen mit dem AV 20 verbunden werden. Das für Marantz & Denon AV-Komponenten typische HD-Menü mit attraktiver Optik und der Schritt- für Schritt-Assistent für die erste Einrichtung kennzeichnen natürlich auch den AV 20. Modernste WiFi-Konnektivität gehört ebenfalls zu den Eigenschaften des AV 20 Vorverstärkers. 2,4 GHz (11a/n/ac), 5 GHz (11a/n/ac) und Support für WPA3-SAE (AES) sind hier wichtige Merkmale.

Der zugehörige Endverstärker AMP 20 wiegt 18 kg, die Endstufen agieren digital (Marantz Class D-Verstärker). An Bord ist ein Ringkerntransformator mit entsprechender Ummantelung für optimale Störungsarmut hinsichtlich der Akustik, und es wird, wie übrigens auch beim AMP 10, eine maximale Leistung von 200 Watt pro Kanal erzielt (an 8 Ohm). An 4 Ohm sind es dann 400 Watt. Natürlich stehen sowohl Cinch- als auch XLR-Eingänge für die Kontaktaufnahme mit dem Vorverstärker bereit. Besonders langzeitstabile, hochwertige Lautsprecherkabel-Schraubterminals nehmen selbstverständlich auch Bananenstecker auf. Das Chassis/Gehäuse ist im Übrigen auch beim AMP 20 aufwändig konstruiert, einziger Unterschied zum AMP 10 ist hier, dass die Seitenwände beim kleineren Modell aus Stahl und beim größeren Modell aus Aluminium bestehen.

Verarbeitung

AV 20 von vorne im ausgeschalteten Zustand bzw. mit Display aus

Und mit geöffneter Frontblende

Ansicht von der Seite

Der Bereich rechts

Struktur-Oberfläche im Detail

Marantz wartet inzwischen seit einigen Geräte-Generationen mit einem sehr eleganten und ansprechenden Design auf. Praktisch identisch zu den Flaggschiff-Geräten AV 10 und AMP 10 präsentieren sich auch die AV 20 Vorstufe und der AMP 20 Endverstärker mit einer sehr solide ausgeführten Metall-Frontblende, auf der sich beim Vorverstärker zwei große Drehregler befinden. Weitere Bedienelemente sind unter einer Frontklappe verborgen, so dass die Komponente bei geschlossener Klappe minimalistisch und edel im AV-Rack wirkt. Die massive Metallfront wird links und rechts flankiert von einer haptisch ansprechenden Kunststoffoberfläche mit dem vielen Anwendern bereits bekannten, optisch attraktiven Muster. Nach links und rechts strahlt auch die integrierte Ambientebeleuchtung ab und setzt sowohl die Vorstufe als auch den Mehrkanal-Verstärker in Szene. Diese Ambiente-Beleuchtung lässt sich dimmen und auch komplett deaktivieren.

Seitenansicht

Standfuß

Ansicht von oben

Viele weitere Detailbilder, auch vom Innenleben, in der Bildergalerie auf der letzten Seite

Mittig im oberen Bereich sitzt bei der AV 20 das typische Bullauge, hier als Display mit Platz für zwei Zeilen an Informationen ausgeführt. Es handelt sich um eine monochrome Anzeige mit guter Auflösung und hoher Helligkeit. Platz für mehr Infos gibt es dann ebenfalls unter der Frontklappe. Dort untergebracht ist ein breiteres Punktmatrix-Display, ebenfalls mit zwei Zeilen. Hier setzt Marantz weiterhin auf Bewährtes und gibt Funktion Vorzug vor optisch schickeren, größeren Farbdisplays. Im geschlossenen Zustand gibt der Vorverstärker so natürlich auch ein sehr unaufdringliches, hochwertiges Bild ab. Auch die Anzeigen lassen sich, wie die Ambiente-Beleuchtung, für den Heimkino-Genuss in dunkler Umgebung komplett ausschalten.

Die Bedienelemente unterhalb der Blende sind gut integriert und weisen auch einen ansprechenden Klickpunkt auf. Mit verschiedenen Direktzugriffstasten (z.B. Pure Direct, Dimmer, Zonen-Optionen) und dem Navigationskreuz mit Setup-, Info-Taste, etc. lässt sich der AV 20 auch am Gerät ganz gut bedienen, am einfachsten gelingt das aber mit der Fernbedienung.

Frontansicht AMP 20

Vorne links

Ambiente-Beleuchtung

vorne links unten

Seitenansicht

Kupferschrauben, hier rechts seitlich

Ansicht von schräg oben

Noch weniger Schnickschnack gibt es auf der Geräte-Front des AMP 20. Hier findet man, neben dem Power-Button auf der linken Seite, lediglich zwei Buttons auf der identisch massiv ausgeführten Frontplatte. Mit "Meter On/Off" lässt sich das VU-Meter aktivieren und deaktivieren und "Dimmer" steuert die Ambiente-Beleuchtung. Ansonsten ist als zentrales Element hier wieder das Marantz-Bullauge unter dem goldenen Marantz-Logo zu finden. Es passt hier optisch wie die Faust aufs Auge und ist nahtlos in der Oberfläche platziert.

Insgesamt ist die Verarbeitungsqualität beider AV-Komponenten exzellent und das Design absolut gelungen. Die Geräte werden, wie die Topmodelle, im eigenen Werk in Shirakawa in Japan gefertigt. Alles wirkt sehr hochwertig & edel und auch, wenn man die Geräte berührt, ändert sich dieser Eindruck nicht. Alle Übergänge sind nahezu plan und nicht von grobem Spaltmaß geprägt, die unterschiedlichen Materialien bieten allesamt eine saubere Haptik. Auch die großen Drehregler sowie das gesamte Chassis fassen sich wertig und massiv an, die Standfüße sind typisch und großzügig bemessen, die Anschlüsse sehr solide und passgenau montiert.

Innenleben AV 20

HDAM SA3-Module

Innenleben AMP 20

Auch im Inneren lässt sich die nahe Verwandtschaft des AV 20 zum Flaggschiff-Vorverstärker schnell erkennen. Der symmetrische, klare Aufbau, montiert auf einer Kupferplatte und der mittig sitzende, geschirmte Ringkerntransformator - alles macht einen hochwertigen Eindruck. Im hinteren Bereich sieht man die mit schwarz eloxierten Kühlkörpern versehene HDMI-Anschluss-Sektion und die Digitalplatine. Hier befindet sich auch das HEOS-Modul für alle Netzwerk- und Multimedia-Features. Dazwischen sind die HDAM-Module, jetzt in dritter Generation. Nur wenige, kurz gehaltene Kabel sorgen ebenfalls für Übersichtlichkeit.

Gleiches gilt für den AMP 20. Bei ihm wurde der Trafo rechts vorne platziert, links davon befinden sich zwei große Elkos mit Reservekapazität, im hinteren Bereich die Endstufen mit ebenfalls klarem, übersichtlichem Aufbau. Auch hier setzt Marantz auf viel Kupfer, welches sich auch an den umliegenden Befestigungsschrauben wiederfindet. Das Chassis ist sehr rigide und wirkt ebenfalls massiv und sehr solide.

Wie bereits erwähnt, lässt sich die Basis im AV 10 und AMP 10 der neuen Geräte nicht verheimlichen. Design, Funktionalität und Schaltungsaufbau sind, bis auf geringe Ausnahmen, nahezu identisch zu den Topmodellen. Entscheidendes Differenzierungsmerkmal der Vorstufe ist die Verarbeitung von 13.4 statt 15.4 Kanälen und beim AMP 20 ist es die Kanalanzahl von 12 statt 16 Kanälen. Die bereitgestellte Leistung hingegen und auch die Vielseitigkeit der Anschlüsse (inklusive BTL-Funktionalität) bleiben gleich.

Anschlüsse

Rückseite gesamt

Anschlüsse links

Anschlüsse rechts

Die Rückseite des AV 20 ist vom AV 10 Vorverstärker fast nicht zu unterscheiden. Hier befinden sich insgesamt 7 HDMI-Eingänge, die alle 8K-fähig sind und auch Signale in 4K-Auflösung mit 120 Bildern pro Sekunde verarbeiten. Dazu gibt es drei HDMI-Ausgänge. Außerdem befinden sich hier zwei optische und zwei koaxial-elektrische Digitaleingänge, ein Ethernet-Slot und auch zwei FBAS- sowie ein Komponentenvideo-Eingang. Unter den HDMI-Schnittstellen findet man einen USB-Anschluss (nur für Stromversorgung) sowie drei Trigger-Ausgänge, einen Flasher In, Amp Control 1+2 sowie Remote Control In und Out, außerdem einen RS232-Anschluss. Daneben liegen die vier Subwoofer-Ausgänge, die sowohl als Cinch als auch als XLR vorhanden sind. Neben analogen Audio-Eingängen in Stereo Cinch gibt es auch einen analogen XLR-Eingang, außerdem Pre-Outs für Zone 2 und Zone 3. Links ist hier dann noch ein Phono-Eingang vorhanden, der für Plattenspieler mit MM-Tonabnehmer geeignet ist.

HDMI- und Videoanschlüsse sowie Subwoofer-Pre-Outs im Detail

XLR- und Cinch-Ausgänge

Alle Vorverstärkerausgänge gibt es in Cinch- und in XLR-Ausführung. Übrigens: Beim AV 20 ist zwar bei 13.4 Kanälen Schluss, man kann aber 15.4 Lautsprecher an der Vorstufe anschließen. Im Marantz AV 20 ist es möglich, zwei Lautsprecher-Konfigurationen abspeichern, inklusive aller notwendigen Parameter und ggfs. auch der raumakustischen Anpassung. Zwischen den beiden Setups lässt sich dann komfortabel hin- und herschalten. Alle Anschlüsse sind passgenau integriert und wirken robust, die Cinch-Schnittstellen sind vergoldet. Vorne befindet sich noch eine USB-Schnittstelle (Typ A) sowie der Anschluss für das Setup-Mikrofon als 3,5mm Klinke.

Rückseite AMP 20 gesamt

Lautsprecheranschlüsse von oben

Zusätzliche Schnittstellen

Die Rückseite des Marantz AMP 20 begeistert ebenfalls mit hochwertigen, vergoldeten Cinch-Schnittstellen und XLR-Anschlüssen für alle zwölf Kanäle. Die Lautsprecher-Schraubterminals sind sehr hochwertig ausgeführt und für alle Anschlussarten geeignet. Im Lieferumfang ist ein kleines Kunststoffteil enthalten, um die Terminals problemlos festzuziehen bzw. zu lösen. Der Anschluss für das Netzkabel ist unten, daneben befinden sich dann noch ein RS232-Eingang, Remote Control In/Out, IR Flasher In, DC Control In Out sowie der Amp Control Eingang, über den man die Vorstufe verbinden kann. Links daneben gibt es noch einen Schiebeschalter, mit dem man Auto Standby aktivieren oder deaktivieren kann.

Einrichtung

Start des Einrichtungsassistenten der AV 20 Vorstufe

Sehr ausführliche Installationshilfe - hier wird alles bedacht

Die AV 20 nimmt den Anwender beim Anschließen der Lautsprecher an die Hand

Jedes Detail wird genau erläutert

Werden die Cinch- oder XLR-Anschlüsse für die Verbindung mit der Endstufe verwendet?

Auch Decken- und Height-Lautsprecher sowie Dolby Atmos Upfiring-Speaker werden berücksichtigt

Wie viele Subwoofer kommen zum Einsatz?

Mit Audyssey einmessen, alternativ kann man Dirac Live (optional und kostenpflichtig) nutzen

Alle Bilder des kompletten Einrichtungsassistenten samt Netzwerkverbindung, Geräteanschluss, etc. findet man auf der letzten Seite in der Bildergalerie

Der Einrichtungsassistent von Marantz ist unheimlich ausführlich, so dass selbst Laien, die zum allerersten Mal eine AV-Komponente installieren, kaum vor unbeantwortete Fragen gestellt werden. Nach der Festlegung der Sprache erklärt die AV 20 Vorstufe genau, was getan werden muss und zeigt zunächst eine Übersicht über alle notwendigen Komponenten an, um das Gerät funktionsbereit zu machen. Die Vorstufe unterstützt dann bei der Aufstellung aller Lautsprecher und erläutert sogar, wie diese per Kabel mit dem Marantz Vorverstärker verbunden werden müssen. Der Assistent ist hier praktisch identisch zu den AV-Receivern und AV-Verstärkern des Herstellers, weist aber natürlich einige Besonderheiten auf, die nur für Vorverstärker gelten.

Man wählt auch im Menü gleich aus, ob man Cinch oder XLR verwenden möchte. Die AV 20 geht dann nach und nach alle Lautsprecher-Möglichkeiten durch (darunter Center-, Surround-, Front Wide-, Surround Back-, Height-, Atmos-Lautsprecher, etc.) und zeigt, wenn vorhanden, mit welchem Anschluss an der Vorstufe der entsprechende Speaker verbunden wird. Der Vorverstärker unterscheidet auch zwischen Height-, Decken- und Atmos-Lautsprechern und gibt alle Kombinationsmöglichkeiten zur Auswahl. Das können z.B. auch unterschiedliche Layouts für vorne und hinten sein. Bei der Subwoofer-Konfiguration wählt man nach der Anzahl auch die Konfiguration zwischen Standard und Gerichtet aus (in der Einstellung gerichtet werden nur die Bassanteile der dem Subwoofer benachbarten Standlautsprecher ausgegeben). Nachdem man sein Lautsprecher-Setup angeschlossen hat, gibt die Vorstufe zur Funktionsprüfung einen Testton aus und danach folgt die Einmessung.

Hier mit dem Einrichtungsassistenten kann dann auch gleich die Audyssey Einmessung und Raumkorrektur erfolgen. Der AV 20 besitzt serienmäßig die Option, mittels Audyssey MultEQ XT32 einzumessen. Bis auf geringe Abweichungen beim Pegel und Abstand wird hier sehr präzise gearbeitet - natürlich kann man die mit dem Mikrofon im Lieferumfang erfassten Daten manuell nachjustieren - und auch die Raumkorrekturkurve ist, eine gute Basis und leistet, auch in schwierigen Räumen, gute Dienste. Von Perfektion ist man dann aber schon noch ein Stück entfernt und auch, wenn über eine vom Profi durchgeführte akustische Optimierung nichts geht, kann man für höhere Präzision und einen gezielten, wirkungsvollen Eingriff auf Dirac Live setzen. Wir sind grundsätzlich Fan vom Ergebnis, welches Dirac in den meisten Fällen erzielt und mit dem auch in durchaus suboptimalen Räumlichkeiten ein fesselndes, authentisches Klangerlebnis möglich wird. Allerdings handelt es sich um eine optionale Möglichkeit. Heißt also, dass man die Lizenzgebühr an Dirac noch entrichten muss. Für das volle Frequenzspektrum werden hier 349 USD fällig, zusammen mit der Dirac Bass Control 599 USD. Darüber hinaus benötigt man ein kalibriertes Mikrofon, wie z.B. das Umik-1 von miniDSP.

Nach einem Firmware-Update soll die neue Vorstufe, wie auch das AV 10 Topmodell, im Übrigen auch das Dirac Active Room Treatment (ART) erhalten. Hier werden, vereinfacht ausgedrückt, mittels aktiver Auslöschung unerwünschte Frequenzen im Raum eliminiert. Das funktioniert in deutlich kleinerem Maßstab ähnlich wie bei einem Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung. Unter Zuhilfenahme der vorhandenen Lautsprecher werden dann exakt definierte Gegensignale ausgegeben, um ein optimales Resultat zu erzielen.

Nach erfolgter Audyssey-Einmessung ist man noch in der Lage, auswählen, ob man die ermittelte Korrekturkurve sowie auch Audyssey Dynamic EQ und Dynamic Volume nutzen möchte. Ist die Installation und Einmessung der Lautsprecher abgeschlossen, kann man beinahe schon loslegen. Man kann aber auch noch weitere Vorkehrungen treffen und den Vorverstärker ins Heimnetzwerk integrieren, HDMI ARC einrichten sowie Quellgeräte mit der AV 20 verbinden und eine reibungslose Kommunikation realisieren. Auch hier werden viele Hilfetexte und aussagekräftige Grafiken angeboten, um die Installation stark zu vereinfachen.

Die grafische Benutzeroberfläche, sowohl der Einrichtungsassistent als auch das Setup-Menü, liegen in FullHD-Auflösung vor und sind auch auf 4K-Fernsehern und größeren Leinwänden gut scharf.

Alle Bilder des AV 20 Einrichtungsassistenten findet man auch in der Bildergalerie auf der letzten Seite!

Menü & Fernbedienung

Hochwertige Fernbedienung mit sehr guter Hintergrundbeleuchtung

Die seitliche Taste aktiviert die Beleuchtung

Sehen wir uns zunächst die Fernbedienung an, die den qualitativ hochwertigen Eindruck der Marantz Vor-/Endstufenkombination konsequent fortsetzt und sich auch optisch an die AV-Komponenten anlehnt. Die AV 20 Remote ist mit einer Aluminiumoberfläche versehen und bietet viele Tasten in einer übersichtlichen Anordnung. Das Marantz-typische Layout fasst wichtige Tasten mittig zusammen, hier findet man das Navigationskreuz mit Option-, Setup- und Info-Tasten, man kann auf die einzelnen Eingänge direkt zugreifen und natürlich die Lautstärke festlegen. Auch vier Smart Select-Tasten sind integriert und man kann direkt den gewünschten Klangmodus auswählen. Der Tastendruckpunkt ist in keinem Fall zu beanstanden und ganz besonders gefällt uns die weiße Hintergrundbeleuchtung aller Tasten. Die Tasten sind sehr homogen ausgeleuchtet und jede Beschriftung lässt sich erkennen. Die Fernbedienung stimmt mit der Remote des AV 10 Flaggschiff-Vorverstärkers 1:1 überein.

Setup-Menü der Marantz AV 20

Video- und HDMI-Einstellungen

Die klassische Eingangszuordnung gibt es natürlich auch

Präzise manuelle Lautsprecherkonfiguration

Es können zwei Lautsprecher-Konfigurationen abgespeichert werden

Unterpunkt "Allgemein" - alle Bilder des AV 20 Setup-Menüs in der Bildergalerie auf der letzten Seite

Das Einrichtungsmenü der AV 10, aufgerufen über die Setup-Taste auf der Fernbedienung oder auch direkt am Gerät, zeigt sich wie erwähnt in 1080p-Auflösung und ist übersichtlich gegliedert. Audio- und Video-Optionen stehen zur Verfügung, eine klassische Eingangszuordnung kann vollzogen werden und unter dem Menüpunkt "Lautsprecher" kann man sowohl eine Audyssey-Einmessung durchführen als auch alle Parameter manuell festlegen.

Das gesamte Menü ist sehr gut übersetzt, grobe Schnitzer konnten wir nirgends finden. Auch hier findet man zahlreich Hilfetexte und grafische Unterstützung bei der Einstellung des Vorverstärkers. Im Audio-Menü hat man Zugriff auf die Anpassung des Subwoofer-Pegels, die Surround-Parameter, den Restorer (der stark komprimierte Musikdateien akustisch aufwertet), die Lautstärke, die Audyssey-Einstellungen und auf einen grafischen EQ. Im Video-Menü finden sich die HDMI-Konfiguration, die Ausgabe-Einstellungen, Einstellungen zum OSD, zum Bildschirmschoner sowie zum 4K/8K Signalformat, der HDCP-Kompatibilität und zum TV-Format. Um die 8K-Upscaling-Funktionen vollständig nutzen zu können, muss man beim 4K/8K-Signalformat "8K Erweitert" auswählen.

Wir haben weder am Einrichtungsassistenten noch am Setup-Menüs der Marantz AV-Komponente etwas auszusetzen. Mit guter Gliederung und Übersicht, vielen Grafiken und Hilfetexten, die gut übersetzt wurden, findet man in der Regel schnell zum Ziel. Befehle von der Fernbedienung setzt die AV 20 zügig und zuverlässig um, Wartepausen gönnt sie sich eigentlich nicht und aus dem Standby heraus ist sie schnell betriebsbereit.

Alle Bilder des AV 20 Setup-Menüs findet man auch in der Bildergalerie auf der letzten Seite!

HEOS

Neues bei HEOS

Erweiterte Möglichkeiten - hinzu kommt außerdem Qobuz Connect

Auch bei der AV 20 Vorstufe fehlt natürlich die HEOS-Plattform nicht. Der Vorverstärker wird entweder per Kabel oder über das WLAN mit dem Heimnetzwerk verbunden und steht dann für alle Optionen zur Verfügung. Die HEOS App bietet ein freundliches helles Design und gefällt, nach kurzer Eingewöhnungszeit, mit Bedienkomfort und praktischen Funktionen. Bei der Play- und Wartelistenerstellung hat Marantz erst kürzlich nachgebessert. Während bislang nur maximal 300 Musiktitel möglich waren, kann man jetzt bis zu 1.000 Titel hinzufügen. Auch die USB Zeitsuche wurde nach einer Firmware-Aktualisierung möglich, so dass man jetzt zu einem bestimmten Punkt im Musiktitel, der von einem USB-Stick abgespielt wird, "spulen" kann.

Der Marantz AV 20 ist außerdem Roon Ready und arbeitet nun perfekt mit der Musikverwaltungssoftware zusammen, inklusive RAAT-Übertragung der Audiodaten. Auch das neue Feature "Qobuz Connect" wird unterstützt. Identisch zu Spotify Connect kann man das Audiosignal direkt mit der Qobuz-eigenen App an den Vorverstärker schicken.

HEOS App Home-Screen

Favoriten-Sender und Musikdienste

Wiedergabe

Klangmodus direkt in der App auswählen

Titel wiedergeben, einer Playlist oder der Warteschlange hinzufügen

Playlist abspeichern und benennen

Universal-Suche in der HEOS App

Einstellungsmöglichkeiten

Darüber hinaus greift man auf Spotify (Spotify Connect), Tidal, Amazon Music, Deezer, Napster, Soundcloud, Internetradio (TuneIn) und sonstige Angebote zu. Die Wiedergabe von Musikbibliotheken, die sich auf lokalen Computern oder Servern befinden, ist natürlich auch möglich. Bei der Erstellung von Wiedergabe- und Warteschlangenlisten kann man unterschiedliche Quellen problemlos kombinieren.

Bis auf wenige Details und Kleinigkeiten ist die Verwendung der HEOS App komfortabel und nutzerfreundlich. Dass man ein HEOS Konto erstellen muss, muss man verschmerzen, hier entstehen aber keine Kosten. Schade ist, dass man immer noch nicht unkompliziert Dolby Atmos Music-Inhalte genießen kann. Rudimentär lässt sich die Vorstufe auch mit der HEOS App steuern, so kann man z.B. den Eingang wechseln. Wer mit dem Smartphone bedienen möchte, setzt aber lieber gleich auf die Marantz AVR Remote App.

Weiterhin bringt die AV 20 Vorstufe AirPlay 2 und Chromecast mit, um jegliche weiteren Musikstreaming-Optionen abzudecken. Bluetooth ist integriert und die AV 20 kann Audiosignale drahtlos sowohl empfangen als auch senden.

Klang

Die Marantz AV 20 und AMP 20 Vor-/Endstufenkombination hat sich natürlich bei uns im dedizierten Heimkino eingefunden. Auf knapp 30qm spielt hier ein 7.1.4-Setup. Vorne und im Surroundbereich sind Standlautsprecher verbaut, die Surround Back- und Height-Lautsprecher sind Regalboxen. Die AV 20 hätte also noch ein wenig Spielraum, der AMP 20 hingegen passt dann praktisch wie die Faust aufs Auge und darf nahezu sein volles Potential entfalten. Bezüglich der digitalen Signalverarbeitung sind alle Voraussetzungen erfüllt. Dolby Atmos, DTS:X Pro, Auro-3D und IMAX Enhanced sind an Bord. Auch natürlich alle Upscaler inklusive Auro-Matic.

An der AV 20 sind außerdem ein Ultra HD Blu-ray Player, eine NVIDIA Shield Pro und eine PS 5 angeschlossen. Welche Schnittstelle man wählt, spielt bei der neuen Vorstufe keine Rolle, da alle HDMI-Slots als HDMI 2.1 mit 8K60-/4K120-Support ausgeführt sind. Wir haben die Lautsprecher eingemessen und mussten nur geringfügig nachjustieren, auch die Audyssey EQ-Kurve (Reference) schalten wir während der Sequenzen zeitweise zu. Auf die Dirac-Einmessung haben wir hier verzichtet. Aufgrund unserer Erfahrungen kann man aber schon noch ein Quantum Präzision und direktionale Nachvollziehbarkeit sowie auch positive Auswirkungen im Bassbereich, herausholen, wenn man den Aufpreis für Dirac Live in Kauf nimmt. Sobald das Firmware-Update mit Dirac ART nachgelegt wird, hoffen wir, hier nochmal darauf zurückkommen zu können.

Der AMP 20 bringt, zunächst auf dem Papier, absolut ausreichende Performance zum Betrieb unseres 7.1.4-Systems mit. Der 12-Kanal-Verstärker liefert 200 Watt an 8 Ohm (1kHz, 2 Kanäle ausgesteuert) und kann im Bedarfsfall auch im Bridge-Modus betrieben werden. Aufgefallen ist uns, dass hier trotz Class D-Verstärkung auch bei geringem Pegel eine nicht unerhebliche Wärmeentwicklung stattfindet. Man sollte dem AMP 20 also, das empfiehlt sich aber für jeden Verstärker, nach oben hin ein wenig Luft zum Atmen geben.

Jurassic Park, DTS:X

Wir starten klassisch mit einem Filmspektakel und geben der AV-Kombination kaum Zeit zum Aufwärmen. Jurassic Park mit der eindrucksvollen DTS:X-Tonspur verspricht gleich bei moderatem sowie dann auch hohem Pegel ein immersives Klangerlebnis der Extraklasse. Und das Versprechen wird eingehalten. Zunächst einmal erkennen wir die Souveränität der neuen Mehrkanal-Endstufe. Gelassen werden extreme Dynamikspitzen bei hoher Lautstärke genommen und während des gesamten Kapitels, als der Tyrannosaurus Rex aus seinem Gehege entwischt und die Park-Jeeps zu Spielzeugautos macht, arbeitet der AMP 20 unaufgeregt und schnell. Geradezu erstaunlich flink arbeitet die Marantz-Endstufe, was zu einem etwas direkteren Klangeindruck als z.B. beim CINEMA 30 führt, und der Bühne etwas mehr Lebendigkeit und Spritzigkeit verleiht. Trotzdem bleibt das durchgängig harmonische, nahezu entspannte Klangbild von Marantz erhalten.

In Kombination mit der Signalverarbeitung in der AV 20 erkennen wir ein klares, transparentes Klangbild, welches hier beim Actionspektakel den Zuschauer einbettet und klar Aufmerksamkeit einfordert, aber nicht im Geringsten anstrengend ist. Kraftvoll, mit enormem Nachdruck und sehr guter Ortung gelingen die tiefgründigen Schritte, mit der sich der Koloss ankündigt. Als der Rest der Ziege oben auf dem Autodach aufschlägt, zuckt man schon ein wenig zusammen. Die Highlight-Effekte von oben werden sorgfältig herausgearbeitet, aber auch subtile atmosphärische Elemente wirken in die natürliche Kulisse präzise eingebettet. Die Klangkuppel zeigt dabei eine umschließende, geschlossene Bühne, einzelne Effekte kommen hier nicht wie ein Fremdkörper herüber, sondern alles verschmilzt zu einem harmonischen Ganzen. Dem ausgewogenen und, wie beschrieben, wenig fordernden Sound, fehlt es aber nicht an Detailvermögen, Transparenz und Lebendigkeit. Drastische Klangeffekte nimmt man auch als solche wahr, was die Kulisse sehr spannungsgeladen erscheinen lässt und den Zuhörer vollständig vereinnahmt. Mit dem dichten Regen oder auch in der Szene, als der Saurier das kleine Klohäuschen zerstört und jede Menge Material im ganzen Raum verteilt wird, setzt die Marantz-Kombination dies exzellent um und bietet erneut eine sehr dichte, den Zuhörer vollständig geschlossen umhüllende Klangkuppel. Auch in den tiefen Regionen arbeitet der AMP 20 impulstreu und flink, so dass nachrückliche Bassanteile stets exakt und auf den Punkt erklingen.

Ausgezeichnet gelingt auch die Stimmwiedergabe. Sowohl was die Verständlichkeit bei komplexem Geschehen als auch die charakteristischen Eigenschaften der unterschiedlichen Protagonisten betrifft. Als Dennis Nedric z.B. sein Auto aus dem Dreck ziehen möchte und sowohl der fallende Regen als auch der "Wasserfall" und die Dschungelgeräusche die Bühne bestimmen, gelingt auch hier eine sehr klare und charaktervolle Abbildung seiner Selbstgespräche. Die Schritte des umherflitzenden kleinen Sauriers lassen sich ebenfalls eindeutig zuordnen. Der folgende, kräftige Donnerschlag erklingt authentisch im ganzen Raum und unterstreicht die prekäre Lage des Jurassic Park IT-Administrators. Final fällt uns nochmals auf, wie gelassen und angenehm die Marantz-Kombination während dieser actionreichen zwanzig Minuten agiert. Von Überforderung keine Spur, im Gegenteil, absolut souverän werden komplexe, dichte Kulissen präsentiert und Effekte blitzschnell umgesetzt.

Blade Runner 2049, Dolby Atmos

Das nächste Beispiel ist mit der Anfangssequenz von Blade Runner 2049 ein weiterer Klassiker. Hier setzen die AV-Komponenten schon in den ersten Sekunden ein Zeichen. Der "Kanonenschuss" gleich zu Beginn wird mit passender Schärfe umgesetzt und hinterlässt, bei entsprechendem Pegel, bei sensiblen Gemütern Spuren. Kraftvoll ist er mit sattem Tiefgang untermauert, der hohe Kraftaufwand ändert nichts an der Präzision und Impulstreue des Mehrkanal-Verstärkers. Auch das fundamentale Grollen nach etwa einer halben Minute setzt die Vor-/Endstufenkombination exzellent um. Der dichte, martialische Klang umhüllt den Zuhörer und Zuschauer lückenlos. Als der Spinner über unsere Köpfe hinweg und nach vorne fliegt, lässt sich dies auch bei geschlossenen Augen gut mit dem geistigen Auge erkennen. Dem energetischen Vortrieb mangelt es auch nicht an Kraft, auch hier entlockt der AMP 20 unseren Standlautsprechern die tiefsten Frequenzregionen.

Die über drei Minuten lange, durchaus energetisch fordernde Eingangssequenz meistert der Mehrkanal-Verstärker wieder mühelos und souverän, während die Vorstufe für eine klare und transparente, von vielen Details geprägte Surroundkulisse sorgt. Bei der Effektplatzierung geht der AV 20 sehr präzise und sorgfältig vor, dennoch wirken einzelne akustische Elemente stets dem Gesamtgeschehen zugehörig. So entsteht eine sehr glaubwürdige, authentische Atmosphäre, die nicht künstlich oder gar effektheischerisch wirkt. Die Schritte, das laufende Wasser aus dem Wasserhahn, der kochende Teekessel, alles wirkt stimmig und sorgt für einen Klangeindruck, der den Zuschauer ins Zentrum des Geschehens versetzt, ohne aufgesetzt zu wirken. Die ausgezeichnete Stimmcharakteristik von Ryan Gosling und Dave Bautista tragen ebenfalls zur fesselnden Szenerie bei. Das schöne ist, und hier kommt ein wenig das ins Spiel, was viele als "Marantz"-Sound bezeichnen, dass man einerseits ein lebendiges, mitreißendes Klangbild genießen kann, andererseits das Geschehen aber nie aufdringlich, fordernd wirkt. Auch ausgiebige, lange Filmabende bleiben damit ein Genuss, dennoch muss man nicht auf hohe Präzision, klare Durchhörbarkeit und ausgeprägte Dynamik verzichten.

The Greatest Showman, Dolby Atmos

Als letztes Mehrkanal-Filmbeispiel haben wir uns "The Greatest Showman" ausgesucht. Schon die Eingangssequenz macht Lust auf mehr und zeigt ein sehr mitreißendes Mehrkanal-Musikerlebnis mit stimmiger Effektplatzierung, klarer und detaillierter Stimmwiedergabe sowie hoher Präzision. Die Klatsch- und Stampfgeräusche der Zuschauer gelingen auf den Punkt und auch die Atmosphäre ist sehr dicht und immersiv. Zumindest, bis sich die Bühne leert und der "Zirkusdirektor" sich an seine Anfänge erinnert. Dann wird es still und passend wird auch die Atmosphäre eher beklemmend. Trotz des deutlich weniger komplexen Klanggeschehens, wie noch vor wenigen Sekunden, bleibt die Immersion hoch. Effekte werden im "stillen" Raum exakt um uns herum platziert und auch die authentischen Stimmen der verschiedenen Schauspieler tragen dazu bei, dass das Geschehen den Zuhörer emotional mitnimmt.

"Never Enough" darf natürlich keinesfalls fehlen und als bei knapp fünfzig Minuten der markante Titel beginnt, kommt bei der Marantz-Kombination alles zusammen. Die immersive Klangsphäre mit dichter, einhüllender Atmosphäre, die geschlossene, authentische Kulisse, der bezüglich der Klangfarbe und Temperatur sehr stimmige Piano-Sound und die fantastische Stimme nimmt jeden audiophilen Heimkino-Enthusiasten mit, unabhängig davon, ob der Musikstil gefällt oder nicht. Voll und martialisch, aber auch feingeistig und klar detailliert erklingt die Vokalstimme und sorgt für Gänsehaut. Die angenehmen, leicht warmen Streicher und die kraftvollen, explosiven Paukenschläge steuern ebenfalls ihren Teil zum gefühlsbetonten Klangbild bei. Dabei schaffen es die Marantz AV-Komponenten wieder, dass sich alles zu einem harmonischen Ganzen vereint und den Zuhörer ebenso geschmeidig umspielt wie emotional fesselt.

Gaming, Indiana Jones and The Great Circle und Baldur's Gate 3

Wir haben auch einmal die Playstation 5 sowie einen PC angeworfen und sowohl Indiana Jones and The Great Circle als auch Baldurs Gate 3 gespielt. Jeweils in Dolby Atmos. Die fesselnd abgemischten Tonspuren sind von zahlreichen Effekten geprägt, die rund um den Spieler platziert werden. Hier profitiert man nicht nur von der sehr immersiven Kulisse mit dichter Atmosphäre, die AV 20 und AMP 20 bereitstellen, sondern auch von der bereits festgestellten Geschwindigkeit und Impulstreue. Vielleicht, weil man beim Zocken mit dem Geschehen auf der Leinwand interagiert, sind die Sinne hier nochmals etwas geschärfter. Jedenfalls haben wir uns das ein oder andere Mal umgedreht, als Nebengeräusche, wie z.B. Gespräche oder auch das Öffnen einer Tür, links oder rechts hinter uns auftauchten. Auch die Höhenkulisse ist detailliert ausgestaltet und trägt zum Gefühl bei, dass man vom Spielgeschehen umschlossen wird. Identisch zum Filmgenuss wird eine hohe Sprachverständlichkeit mit viel Stimmcharakter geboten. Das lebendige, weitläufige Klangbild zieht uns bei spannenden Sequenzen in den Bann, bleibt aber immer ausgewogen und in sich stimmig.

Stereo-Wiedergabe, Agnes Obel - Riverside und MEUTE - You & Me

Final dürfen sich Marantz AV 20 und AMP 20 auch an der Stereo-Wiedergabe versuchen. In diesem Fall setzen wir auf die Streamingfähigkeiten von HEOS, neben Spotify Connect kann die Plattform inzwischen ja auch Tidal Connect sowie auch Qobuz Connect und kann so direkt über die eigenen Apps der Musikstreamingdienste mit Audiosignalen versorgt werden. Im Pure Direct-Modus spielen wir Riverside von Agnes Obel zu und werden mit einer sehr authentischen Stimme belohnt. Auch in unserem eher bedämpften Heimkinoraum entwickeln die Marantz Mehrkanalmodelle eine weitläufige Bühne mit ausgeprägter Räumlichkeit. Die klare Staffelung gefällt ebenfalls und besonders tun sich Vor- und Endstufe mit der sehr guten Abbildung des Klaviers hervor. Leicht nachvollziehbar ist die Anschlagdynamik und auch die dezente, nahezu zurückhaltende Spielweise während des Verses wird ausgezeichnet erfasst.

Schließlich gibt es mit MEUTE und You & Me auch noch etwas handgemachte "elektronische" Musik. Hier können beide Modelle nochmal direkt zeigen, dass sie Klarheit und Transparenz mit Ausgewogenheit und Balance praktisch perfekt kombinieren. Die Blasinstrumente gelingen direkt und sehr natürlich, wirken aber weder aufdringlich noch fordernd. Auch nach etwa 1,5 Minuten nicht, als das Geschehen etwas schneller und komplexer wird. Auf den Punkt gelingen Kicks und Percussion-Elemente ebenso wie die tiefen Bässe. Die unterschiedlichen Bläser lassen sich mühelos unterscheiden und auch hier bestätigt der AMP 10 erneut seine hohe Pegelfestigkeit und Souveränität bei hoher Lautstärke. Selbst im Extrembereich gibt es keine Aggressivität, nicht einmal bei den Glockenspiel-ähnlichen Sounds gegen Ende des Titels. So muss man schon aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Auch der Bassbereich bleibt selbst dann präzise und schnell.

Fazit

Marantz AV 20 und AMP 20

Wir sind, das können wir gleich im ersten Satz klar zum Ausdruck bringen, absolut begeistert von der neuen Marantz Vor-/Endstufenkombination. Schon die sehr elegante Optik, die zudem einen hohen Wiedererkennungswert garantiert, findet unsere volle Zustimmung. Aber man kann nicht nur den gediegenen Eindruck aus gewisser Distanz genießen, sondern der stolze Besitzer darf ruhig genauer hinschauen: Das Finish ist hervorragend, hier passt beinahe jedes Detail - wie man es in diesen doch deutlich gehobenen Preisklassen auch erwarten kann. Das Innenleben und die Anschlusssektionen beider Komponenten unterstützt den Eindruck kompromissloser Hochwertigkeit, als Beispiel wären auch Einzelheiten wie die extrem soliden Lautsprecherkabel-Anschlussterminals am AMP 20 genannt.

Mit leistungsstarken ESS-DACs und den von Marantz selbst entwickelten HDAM-Modulen zeigt sich die Vorstufe bestens gerüstet, die leistungsfähigen Marantz Class D-Endstufenmodule, in konsequent symmetrischem Aufbau, zeichnet den AMP 20 aus.

Naturgemäß kostet die erste Einrichtung multifunktionaler Hochleistungskomponenten, gerade wenn sie Funktionen wie Mehrkanal-Decoding, Netzwerkeinbindung, Lautsprecher-Einmessung und Eingangszuweisung umfassen, durchaus Nerven. Nicht aber dann, wenn man, typisch für Marantz & Denon AV-Komponenten, auf den hauseigenen Assistenten für die erste Einrichtung zugreifen kann. Mit Grafiken und passenden Hilfetexten wird der Anwender Schritt für Schritt durch die Maßnahmen zur Inbetriebnahme geführt, ohne jede Probleme, ohne störende Hürden. Das ist wirklich wohltuend und nimmt auch weniger versierten Benutzern die Scheu, sich selbst an die Erstinstallation zu machen.

Und es hätte sich in Anbetracht der akustischen Performance sogar ein deutlich höherer Aufwand für die Inbetriebnahme gelohnt, denn das die Kombination aus AV 20 und AMP 20 auf die klanglichen Beine stellt, ist schlichtweg superb. Vor allem gefällt uns das unaufgeregte Wesen, das die Komponenten an den Tag legen, ideal eignet sich die im Marantz-Werk in Shirakawa, Japan, hergestellte Vor-/Endstufen-Kombination auch für lange Filmabende und ausgedehnte Musik- oder gar Gaming-Sessions. Das hohe Maß an Dynamik und Sensibilität ist stets vorhanden, drängt sich dem Anwender aber zu keinem Zeitpunkt auf - auch nicht bei hohem Pegel, der selbstredend souverän zu fahren ist.

Für uns stellt die "kleinere" Marantz-Kombination - jeder Baustein liegt satte 1.500 EUR unter den Modellen AV 10 und AMP 10 - sogar die noch praxisgerechtere, für viele Anwender daher "bessere" Alternative dar. Nahezu alles an Noblesse, sieht man einmal davon ab, dass die Aluminium-Seitenteile des Gehäuses des AMP 10 beim AMP 20 durch Stahlplatten ersetzt wurden, ist auch bei AV 20 & AMP 20 vorhanden, und die enorme klangliche Harmonie, verbunden mit kompromissloser Leistungsbereitschaft, setzt sogar über die durchaus Klasse von AV 20 & AMP 20 hinaus Maßstäbe.

Marantz' großer Wurf: AV 20 und AMP 20 beeindrucken mit Finesse, Qualität und kompromissloser Hochleistungsfähigkeit



AV-Vor-/Endstufenkombinationen bis 15.000 EUR

Test 04. Juni 2025

