TEST: Drei-Wege-Standlautsprecher Canton Vento 101 - neue akustische Macht aus dem Taunus?

Direkt bei Canton in Weilrod, Taunus, haben wir die Gelegenheit, das Spitzenmodell der neuen Vento Lautsprecherserie, die Vento 101 zum Stückpreis ab 3.000 EUR (in wweiß seidenmatt oder hochglänzend schwarz, Holzfurnier 3.200 EUR/Stück) ausführlich zu testen. Bei der Canton Vento 101 handelt es sich um das aktuelle Topmodell der Serie, das mit 32 cm Breite, 110 cm Höhe und 51 cm Tiefe durchaus respekable Abmessungen mitbringt: Diesen Lautsprecher bermerkt man definitiv bereits optisch.

Hier geht es direkt zu Canton, hier zur Vento-Serie und hier auf schnellstem Weg zur Vento 101

Das Wichtigste in Kürze

Cantons Vento 101-Standlautsprecher arbeitet nach dem Dreiwege-Bassreflexsystem und bringt üppige 500 Watt Musikbelastbarkeit mit. Mit 39 kg pro Box verdeutlicht auch das Gewicht die hochwertige verbaute Technik. Cantons ATB-Technologie (Aluminium-Titanium-Black-Chassis) kommt bei den Membranen für den Mittel- und Tieftonbereich zum Einsatz. Mitgeliefert wird eine hochwertig verarbeitete, magnetische Stoffabeckung, möchte man nicht direkt auf die Chassis schauen beziehungsweise die Chassis z.B. vor ungehindertem Zugriff der Hauskatze schützen.

Verarbeitung

Von Canton ist man schon traditionell einen enorm hohen Standard gewohnt. Daher verwundert es kaum, dass auch de Vento 101 diesen Ansprüchen voll gerecht wird. Optisch unterscheidet sich die neue, kürzlich eingeführte Vento (italienisch für Wind) Serie grundlegend von der Vorgänger-Baureihe, Eine modern anmutende Designsprache mit nahtlos ineinander übergehenden, abgerundeten Vorder- und Rückwänden hebt die Vento-Lautsprecher auch gleich aus der Konkurrenz hervor. Die hohe Qualität der bei unserem Teestlautsprecher weiß-seidenmatten Oberfläche hält auch einem sehr genauen Blick souverän stand. Sämtliche Chassis auf der Schallwand des Unibody-Gehäuses sind ohne sichtbare Schrauben eingepasst.

Die Live-Bilder

Live aus dem Testraum bei Canton in Weilrod, Taunus.

Anzeige



Der gesamte Lautsprecher

Seitliche Ansicht

Spezielle Gehäusegeometrie von oben

Präzise Ausformung des Gehäuses im vorderen Bereich, aus seitlicher Perspektive

Ausformung im hinteren Bereich

Anzeige

Die Vento 101 besitzt, wie alle Mitglieder der neuen Vento-Familie, einen hohen Wiedererkennungswert

Mitteltöner

Hoch- und Mitteltöner

Tieftöner

Sicke im Detail

Anzeige



Diese Bilder vermitteln einen Eindruck, wie der Standlautsprecher wirkt, wenn man sozusagen "live" vor ihm steht. Man sieht, wie penibel die Verarbeitung ist, und wie zeitlos-schlicht, auf der anderen Seite aber auch modern-progressiv die Vento 101 auftritt.

Die Einzelheiten

In den folgenden Abschnitten beschäftigen wir uns mit der Technik und den konstruktiven Besonderheiten der Vento 101.

Wie sieht Canton die Vento 101?

Ein authentischer Klang, der jede Übertreibung vermeidet - Natürlichkeit ist im Taunus Trumpf, dadurch wird bei der Präsentation, so verspricht man, ein echter Live--Charakter geboten. Ausgewogenheit auf höchstem Niveau - dieses Ass möchte der Vento 101 gekonnt ausspielen - wir sind schon auf die Klangtestreihen später sehr gespannt. Stimmen Klarheit zu verleiten, den Hochtonbereich sorgfältig zu detaillierten, und ein Bass mit Fundament, Tiefgang und Nachdruck: Das ist es, was das Hören mit dem Flaggschiff der neuen Vento-Modellreihe ausmachen soll.

Speziell geformte Schallwand

Schon das sehr attraktive Gehäuse wurde beleibe nicht nur als optischer Blickfang komponiert. Vielmehr reduziert das geschwungene Design mit einer soliden mehrschichtigen Konstruktion als Basis Gehäuseresonanzen über einen breiten Frequenzbereich, was mehr Kontur, Kontrolle und Klarheit in die Akustik bringt. Zugleich werden von der abgerundeten Schallwand störende Beugungseffekte deutlich herabgesetzt. Das ermöglicht eine präzise definierte akustische Abbildung mit ausgeprägtem Realitätssinn.

Anzeige



Das Mehrschichtigehäuse

Eben haben wir es bereits kurz angesprochen - das aus mehreren Schichten aufwändig gefertigte Gehäuse der Vento 101. Es handelt sich um eine gewölbte MDF-Konstruktion, die es schafft, hohe Stabilität mit effektiv arbeitender Resonanzkontrolle zu verbinden. Der Aufbau in mehreren Schichten führt zu einer hochsoliden Struktur, die störende Gehäusevirbationen unterdrückt - und zwar über einen breiten Frequenzbereich. Die ganze Konstruktion ist extrem solide und steif, was einem souveränen Klang äußerst zuträglich ist.

Gezielte Verstrebungen innen

Im Inneren des Gehäuses weist die Vento 101 ein spezielles, mit größtmöglicher Sorgfalt konstruiertes System aus verschiedenen Kammern auf. Die verschiedenen Frequenzbereiche sind auf diese Art und Weise optimal voneinander getrennt. Die asymmetrisch geformte Kammer für den Mitteltöner eignet sich aufgrund ihrer Beschaffenheit perfekt, um eine klare Wiedergabe, die nahezu frei von tonalen Verfärbungen ist, bereitzustellen. Die von den Canton-Ingenieuren unter Federführung von Chefentwickler Frank Göbl gewählte interne Anordnung sorgt dafür, dass stehende Wellen, die den Klang negativ beeinflussen, keine Chance haben, sich auszubreiten.

Präzise interne Dämpfung

Die interne Dämpfung des Lautsprechers ist präzise abgestimmt und hilft dabei, nicht erwünschte Reflexionen im Gehäuseinneren zu kontrollieren. Energie wird nicht willkürlich und unkontrolliert zurückgeworfen, sondern effektiv absorbiert. Das sichert ein facettenreiches Klangbild mit hoher Klarheit und feingliedriger Präsenz.

Mittel- und Hochtonsystem

Canton setzt für die Mitteltonwiedergabe auf ein ATB-System (Aluminium-Titan-Black) als nahezu idealen kolbenförmigen Antrieb. Dies führt zu einer ausgesprochen authentischen Wiedergabe

Die Darstellung des Hochtonbereichs übernimmt ein BC-Keramik-Kalottenhochtöner. Er weist eine enorme Steifigkeit auf, die er mit einer hohen internen Dämpfung kombiniert. Dadurch werden auch kleine musikalische Einzelheiten exzellent herausgearbeitet und präsentieren sich als klar definiert. In Zusammenarbeit mit dem fortschrittlichen Waveguide sind Hoch- und Mitteltöner nahezu perfekt aufeinander abgestimmt, was eine in sich schlüssige, nahtlose Akustik als Folge hat.

Die Wiedergabe tiefer Frequenzen

Das Tiefton-Setup der Vento 101 möchte nachdrückliche, tief nach unten reichende Bässe zur Verfügung stellen, die aber stets kontrolliert und souverän auftreten. Darum gibt es zwei direkt bei Canton entwickelte, und gefertigte, leistungsfähige Tieftöber mit extrem steifen, leichten ATB-Membranen.

Sie arbeiten mit einem optimal abgestimmten Volumen und stellen eine allzeit klar und fundiert auftretende Basswiedergabe bereit. Die leichte Wave-Sicke garantiert hohe Auslenkungen bei gleichzeitig minimaler bewegter Masse, was eine hohe Impulstreue sichert. Wirkungsverluste werden zudem erfolgreich minimiert.

Das nach unten gerichtete Downfire-Bassreflexsystem verwendet die Nähe zum Boden für eine besonders effiziente Abstrahlung. Eine gleichmäßige Tieftonwiedergabe mit allzeit präsenten Strukturen war hier das Ziel der Canton-Entwickler.

DC-Technologie

Bass-"Abteilung" mit DC-Technologie im Sockel

Cantons selbst entwickelte DC (Displacement Control) Technologie bewegt unerwünschte Membranauslenkungen durch Infraschall unterhalb des hörbaren Bereichs, was einer deutlichen Reduzierung von Verzerrungen dienlich ist. Zugleich erweitert die DC-Filtereinheit den nutzbaren Frequenzbereich nach unten und ist Garant für eine exakte, kontrollierte und angenehm sraffe Darstellung tiefer Frequenzen.

Alle technischen Daten

Der Vento 101 ist ein 3-Wege Bassreflex-Standlautsprecher mit Downfire-Bassreflexsystem. Die Bestückung besteht aus einem 25 mm Hochtöner aus Black Ceramic (BC) und einem Mitteltöner (174 mm, Aluminum-Titanium Black/ATB). Ergänzend hinzu kommt eine Doppelbass-Bestückung (je 192 mm, Aluminum-Titanium Black/ATB). Die Nennbelastbarkeit liegt bei 280 Watt, die Musikbelastbarkeit bei 500 Watt. Der Übertragungsbereich: geht von 20 bis 40.000 Hz, die Übergangsfrequenzen liegen bei 190 und bei 3.000 Hz an. Als kompatible Impedanz: nennt Canton 4 bis 8 Ohm. Fehlt noch der Wirkungsgrad (2,83V/1m):: 87,4 db.

Anzeige

