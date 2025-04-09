TEST: Canton Reference Sub - hochpräzises Basskraftwerk für 3.500 EUR

Der Canton Reference Sub ist als aktiver Frontfire-Subwoofer mit zusätzlicher Passivmambran (308 mm, auf der Geräteunterseite) ausgeführt. Er bietet einen hoch belastbaren 308 mm Aluminium-Keramik-Wolfram-Treiber (BCT-Membran) und satte 750 Watt Musikleistung (500 Watt Nennleistung), erzeugt von einer effizient arbeitenden digitalen Endstufe. Er ist 48 cm breit, 59 cm hoch und 53 cm tief. Satte 37 Kilogramm Gewicht dokumentieren, dass Baugruppen und Verarbeitung auf hohem Level sind. Canton sieht den Reference Sub als idealen Spielpartner für Musik und Filmton. Mit einer unteren Grenzfrequenz von 18 Hz macht der Reference Sub auch bei Mammutaufgaben im Bassbereich einen sehr guten Job.

Hochwertiges Finish

12 Lackschichten werden aufgetragen und sorgfältig auf Hochglanz poliert

Das eingebaute DSP sowie die schaltbare Room Compension-Te hnologie sorgen für ein erstklassiges Leistungsprofil. Natürlich können Pegel, Übergangsfrequenz und Phase stufenlos angepasst werden. Ebenso vorhanden ist eine Ein- und Ausschaltautomatik. Mit seiner hochwertigen Verarbeitung weiß der aktive Basslautsprecher schon dann zu überzeugen, wenn er noch keinen Ton von sich gegeben hat. Die im Falle unseres Testgerätes hochglanzschwarze Oberfläche weist eine enorme Tiefenwirkung und keinerlei Einschlüsse auf.

Detail an der Sicke

Sockel

Rückseite

Durchs aufwändige, mehrschichtigie Lackierverfahren garantieren die Hessen eine überragende Qualität. Die sanft geschwungene Linienführung des Gehäuses wirkt äußerst elegant, gekonnt wird die Formensprache der anderen Reference-Lautsprecher aufgenommen. Das Anschlussfeld hinten, auf dessen anderer Seite die Elektronik untergebracht ist, wurde präzise eingepasst, und auch die ganzen Anschlüsse sitzen fest und exakt.

Equipment

Canton Smart Amp 5.1 v2

Reference 5 und Reference Sub

Canton Reference Center

Reference 9 hinten

Übernahmefrequenz 80 Hz

