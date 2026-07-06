Die neue Wharfedale ELYSIAN R Lautsprecherserie in allen Details

Wharfedale, in Deutschland im Vertrieb von IAD, hat auf der HIGH END 2026 in Wien vor wenigen Wochen die neue ELYSIAN R-Serie erstmals gezeigt. Dabei handelt es sich um eine in vielen Punkten verfeinerte und optimierte Weiterentwicklung der bisherigen R-Serie, den Flaggschiff-Lautsprechern des Hauses Wharfedale.

Hier geht es zur Whafedale ELYSIAN R-Serie direkt beim britischen Hersteller

Modelle, Farben und Preise

Paarpreise (außer ELYSIAN CR, hier Stückpreis) und Farben sowie Standfüße:

Was wurde verbessert?

Die Punkte umfassen:

Weiter verbesserte Treibertechnologie

Optimierte Frequenzweichenkonstruktion

Nochmals weiterentwickeltes Gehäusedesign

Neue, matte Gehäuseoberflächen (2 Farbvarianten, schwarz + Lunar Grey), Walnuss-Hochglanz bleibt als dritte Variante im Programm wie bisher

Was stand bei der Weiterentwicklung im Fokus?

Die Briten betonen, dass eine sorgfältig abgewogene, exakt fokussierte Weiterentwicklung bestehender Werte der ELYSIAN-Baureihe im Mittelpunkt der Bestrebungen standen. Bereits die vorherige Generation der Wharfedale ELYSIAN Baureihe (was z.B. unser Test zur ELYSIAN 3 auch unter Beweis stellt) konnte mit exzellenter Verarbeitung, aufwändiger Technik und einem feinen, zugleich klaren Klangbild überzeugen. Unter der Leitung von Peter Comeau sowie dem ursprünglichen ELYSIAN-Entwicklungsteam wurde jede Verbesserung mit dem Ziel realisiert, eine nochmals exaktere, transparentere Darstellung und einen noch deutlicher hörbaren „emotionalen Realismus“ zu erzielen.

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Generation R: Die neue Referenz bei Wharfedale

Um die Verbesserungen nochmals konkreter zu erläutern, haben wir hier die Punkte aufgeführt.

AMT-Hochtöner

Der AMT-Hochtöner ist aufgrund seines extrem geringen Gewichts ohnehin schon auf höchstem Niveau, was die Impulstreue angeht. Trotzdem haben die Wharfedale-Entwickelter ihn hinsichtlich der Reaktionsschnelligkeit nochmals weiterentwickeln können. Das gilt auch fürs weiter gesteigerte Auflösungsvermögen und eine räumlich authentische, offene Klangkulisse.

Tief-/Mitteltöner

Die Wharfedale-exklusiven Tief- und Mitteltöner mit ihrer beschichteten Glasfasermatrix-Membran spielen in der ELYSIAN R-Lautsprechergeneration nun nochmals kontrollierter, authentischer und gleichzeitig homogener auf.

Frequenzweiche

Die Frequenzweiche konnte unter Verwendung streng selektierter, qualitativ hochwertiger und langzeitstabiler Bauteile sowie mit Hilfe von neu konzipierter Leiterplatten mit direktem Signalweg wirkungsvoll überarbeitet werden. Dies unterstützt Wharfedales mehrschichtiges PROS-System bei der Resonanzkontrolle, sodass die Musik klar, sauber definiert und authentisch wiedergegeben wird.

Die Auswirkungen in der Praxis

Alle ELYSIAN R-Lautsprecher beeindrucken durch eine nochmals gestiegene Detailtreue, was mit Hilfe einer höheren Auflösung umgesetzt werden konnte. Eine in allen Frequenzbereichen weiter gestiegene Präzision bei gleichzeitig vorbildlicher akustischer Homogenität im Sinne eines harmonischen, in sich schlüssigen Klangs sind weitere wichtige Aspekte.

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Wenden wir uns nun den Details zu.

Hier beschreiben wir die einzelnen Neuerungen nochmals präziser.

Air Motion-Tweeter (AMT)

Ein elementares Merkmal der ELYSIAN R ist Wharfedales weiterentwickelter Air-Motion-Transformer-Hochtöner (AMT). Im Gegensatz zu herkömmlichen Kalottenhochtönern verwendet der AMT eine gefaltete Membran, damit Luft mit bemerkenswerter Geschwindigkeit und Effizienz bewegt werden kann. Das ermöglicht ein schnelles Einschwingverhalten, eine enorme Bandbreite und eine realistische, offene Hochtonwiedergabe.

Mittel- und Tieftöner

Was die Tief-/Mitteltonwiedergabe angeht, setzt die ELYSIAN R-Serie auf Membranen aus einer beschichteten Glasfaser-Matrix. Die britischen Lautsprecherentwickler sehen sie als die ideale Balance aus geringer Masse, Festigkeit und Dämpfung an. Im Mitteltonbereich tragen ein spezieller Phase-Plug und ein leistungsstarkes Antriebssystem dazu bei, Stimmen und Instrumente mit hoher Musikalität, klanglicher Präzision und breitem Abstrahlverhalten zu präsentieren.

Im Bassbereich gibt es optimierte Antriebssysteme, eine robuste Druckguss-Chassiskonstruktion und ein besonders verzerrungsarmes Design. Diese Maßnahmen fördern einen herausragenden Tiefgang, ein hohes Maß an Kontrolle und einen stets präsenten, aber niemals überzogenen Nachdruck.

SLPP

Um die Effizienz bei der Wiedergabe tiefer Frequenzen weiter zu steigern, setzt Wharfedale das „Slot-Loaded Profiled Port“-System (SLPP) ein. Durch den Ausgleich des inneren und äußeren Luftdrucks optimiert SLPP wirkungsvoll die Basswiedergabe und – sehr wichtig,- auch die kontrollierte Abgabe der tiefen Frequenzen. Zugleich wird die Aufstellungsempfindlichkeit herabgesetzt. Die ELYSIAN R-Serie begeistert daher mit souveräner Performance in real existierenden Wohnräumen, und nicht nur unter idealisierten Testbedingungen.

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Frequenzweiche

Die Frequenzweiche der ELYSIAN-Serie war schon bislang aufwendig gestaltet und mit hochwertigen Bauteilen bestückt. Bei der ELYSIAN R-Serie legte man trotzdem erneut Hand an, um im Detail weiter zu optimieren, und zwar hinsichtlich Transparenz und Phasentreue.

Die Frequenzweiche im Detail

In der Bass-Sektion kommen dabei Spulen mit Kernen aus einer Silizium-Eisen-Legierung zum Einsatz, die einen niedrigen Gleichstromwiderstand (DCR) und eine hervorragende Kontrolle durch den Verstärker garantieren. Für den Mittel- und Hochtonbereich werden Luftspulen eingesetzt. Hochwertige Polypropylen-Kondensatoren und induktivitätsarme Widerstände wurden im Hinblick auf einen neutralen Einflusses aufs Musiksignal nach strenger Selektion ausgewählt. Sämtliche Bauteile wurden auf neu entwickelten Leiterplatten mit direktem Signalweg montiert. Diese Maßnahme verkürzt die Signalwege und verbessert die Effizienz des internen Layouts. Zusammen mit einer Verkabelung aus hochreinem LC-OFC-Kupfer und PET-Isolierung sorgt dies für eine hervorragende, stimmige Bearbeitung des gesamten Frequenzspektrums sowie für eine nahtlose Verbindung zwischen Verstärker, Frequenzweiche und Lautsprecherchassis.

Neuer optischer Auftritt

ELYSIAN 1R

ELYSIAN 2R

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ELYSIAN 3R

ELYSIAN 4R

ELYSIAN CR (mit Abdeckung)

ELYSIAN R setzt weiterhin auf die äußerst elegante Gehäuseform und die hochwertige Anmutung der Vorgängerserie und präsentiert sich gleichzeitig moderner und feine. Die Klavierlack-Oberflächen in Schwarz und Weiß wurden durch edle Optionen in Mattschwarz und Lunar Grey ersetzt, ergänzt durch moderne, mattschwarze Zierelemente, Details an den Treibern und Metallteile. Die beliebte Walnuss-Hochglanz-Oberfläche ist nach wie vor erhältlich und bewahrt, so Wharfedale, die Wärme und Tiefe, die die ursprüngliche ELYSIAN-Ästhetik prägten. Höchste Handwerkskunst und eine überragende Materialqualität sind Selbstverständlichkeiten bei der neuen ELYSIAN R-Serie.

Die einzelnen Lautsprecher

In den folgenden Abschnitten stellen wir die einzelnen Lautsprecher der neuen ELYSIAN R-Serie vor.

ELYSIAN 1R

Hier geht es direkt zum ELYSIAN 1R bei Wharfedale

ELYSIAN 1R

Die ELYSIAN 1R ist das kompakteste Modell der ELYSIAN R-Serie und eignet sich perfekt für Siutationen, in denen eine hervorragende Klangqualität mit absolut wohnraumfreundlichen Abmessungen kombiniert werden sollen. Man kann die ELYSIAN 1R natürlich nicht nur innerhalb eines Stereo-Setups verwenden, sondern auch als Rear-Lautsprecher in einem ELYSIAN R Surround-Arrangement.

Die Bestückung

Der ELYSIAN 1 integriert sich perfekt ins Wohnambiente und wirkt nie überdimensioniert - der Klang ist trotzdem voll und lebendig

Die ELYSIAN 1R arbeitet nach dem Zwei-Wege-Konzept und kombiniert den bereits beschriebenen weiterentwickelten ELYSIAN R AMT-Hochtöner mit einem 180-mm-Tiefmitteltöner (7 Zoll) mit beschichteter Glasfasermatrix-Membran. Und das Klangbild wartet bereits beim kleinsten Modell mit den typischen Tugenden der Serie auf: Offen, klar, detailreich, homogen und impulstreu.

ELYSIAN 2R

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ELYSIAN 2R

Sehr formschöner 3-Wege-Regallautsprecher

Die ELYSIAN 2R halten wir persönlich für besonders reizvoll, denn es handelt sich um einen Dreiwege-Regallautsprecher mit harmonischen Proportionen und einer dadurch eleganten, unaufdringlichen Optik, die ebenfalls noch sehr gut in viele Wohn-Ambientes passt und nie überdurchschnittlich stark auffällt. Präzise und fokussiert wie ein typischer Regallautsprecher, offeriert sie zugleich einen nachdrücklichen Bassbereich, einen ausgezeichneten Tiefgang und eine in Weite und Tiefe tadellose Räumlichkeit.

Die Bestückung

Mit leistungsstarken Treibern bestückt, ist der ELYSIAN 2R auch für größere Lokalitäten perfekt geeignet

Auch die Walnuss-Version hat ihre Reize

Ausgestattet wurden sie mit einem 8,5-Zoll-Tieftöner mit einer beschichteten Glasfaser-Matrix, einem dedizierten 6-Zoll-Mitteltöner (ebenfalls beschichtete Glasfaser-Matrix) sowie dem weiter oben beschriebenen, weiterentwickelten 27 x 90 mm großen AMT-Hochtöner.

ELYSIAN 3R

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ELYSIAN 3R

Elegante Bereicherung des Wohnraums

Die ELYSIAN 3R ist die perfekte Wahl, wenn ein schlanker, edler, aber akustisch komplett auftretender Standlautsprecher gesucht wird. Wohnraumfreundlichkeit verbindet sich hier mit einem 3-Wege-Design und der typischen Klangkultur, Finesse und Geschwindigkeit der ELYSIAN R-Baureihe. Den Vorgänger ELYSIAN 3 hatten wir lange Zeit als Referenzlautsprecher in unserem Testraum.

Die Bestückung

Schlanker 3-Wege-Standlautsprecher

Auf der Schallwand befinden sich zwei 180-mm-Tieftöner (7 Zoll) mit beschichteter Glasfasermatrix-Membran, ein dedizierter 150-mm-Mitteltöner (6 Zoll, ebenfalls mit beschichteter Glasfasermatrix-Membran) und der ELYSIAN R AMT-Hochtöner (27 x 90 mm).

ELYSIAN 4R

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ELYSIAN 4R

Soll ein großer Hörraum nachdrücklich und mit enormer Präzision beschallt werden, schlägt die Stunde der ELYSIAN 4R. Eine enorme Präsenz, ein druckvoller, exakter Bassbereich, eine weite, dichte Räumlichkeit und eine enorme Pegelfestigkeit zeichnen den ELYSIAN 4R aus.

Die Bestückung

Der Dreiwege-Lautsprecher beschallt souverän auch größere und große Räume

Ausgestattet wurde er mit zwei 8,5-Zoll-Tieftönern (beschichtete Glasfaser-Matrix-Membran) sowie einem dedizierten 6-Zoll-Mitteltöner (ebenfalls mit beschichteter Glasfaser-Matrix-Membran). Hinzu kommt der 27 x 90 mm AMT-Hochtöner.

ELYSIAN CR

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ELYSIAN CR

Ein klangstarker Center ist elementar wichtig in einem Mehrkanal-Ensemble

Um sich ein komplettes ELYSIAN R-Surroundset zu erstellen, fehlt noch der passende Center, und den liefert Wharfedale mit dem ELYSIAN CR als dediziertem Center-Lautsprecher für die ELYSIAN R-Serie. Er wurde entwickelt, um den erstklassigen Klang der Wharfedale-Flaggschiff-Linie in hochwertige Heimkino- und Mehrkanal-Musiksysteme zu bringen – und gerade ein hochleistungsfähiger Center ist so wichtig für perfekten Mehrkanal-Genuss. Denn ihm kommt eine zentrale Rolle zu, er gibt nahezu alle Stimmanteile und sämtliche Effekte, die vorn aus der Mitte kommen, wieder. Der ELYSIAN CR schafft dies souverän, bedingt durch seine nicht zu geringen Abmessungen bringt er das nötige Volumen mit ins Spiel und ist in der Lage, Stimmen bei nahezu jedem Pegel facettenreich und glasklar verständlich zu präsentieren.

Bestückung

Center mit dediziertem Mitteltöner

AMT-Hochtöner

Als echter Drei-Wege-Center-Lautsprecher kombiniert der ELYSIAN CR zwei 8,5-Zoll-Tieftöner mit beschichteter Glasfaser-Matrix-Membran, einen 6-Zoll-Mitteltöner mit beschichteter Glasfaser-Matrix-Membran sowie einen 27 x 45 mm großen AMT-Hochtöner.

Unser Fazit

Die neue Wharfedale ELYSIAN R-Serie sieht zunächst extrem gut aus. Das sehr attraktive Gehäusedesign mit dem hohen Wiedererkennungswert, das die Vorgängerbaureihe auszeichnete, wurde, was wir sehr gut finden, übernommen. Aber die neuen matten Oberflächen, gerade auch Lunar Grey, stehen der ELYSIAN R-Baureihe ausgezeichnet. Die gesamte Technik wurde sorgfältig modernisiert, was akustisch zu noch mehr Präsenz, Transparenz, Klarheit, Kontrolle und Detailreichtum führen dürfte. Die Auswahl innerhalb der Serie macht ebenfalls Sinn, zwei Regallautsprecher, zwei Standlautsprecher sowie ein passender Center sind nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Wir freuen uns schon auf den ersten Test eines ELYSIAN R-Lautsprechers.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Wharfedale, Titel- und Aufmacher- sowie Fazit-Bild mit Chat GPT )KI) bearbeitet

Datum: 06. Juli 2026