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"Todesschlaf - Insomnia" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

09.07.2026 Karsten Serck

Filmjuwelen veröffentlicht "Todesschlaf - Insomnia" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der vor allem durch Christopher Nolans US-Remake bekannte Thriller von Erik Skjoldbjærg mit Stellan Skarsgård erscheint am 24.09.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und norwegischem DTS HD MA 2.0 Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und Interviews geplant.

bereits erhältlich:

Todesschlaf - Insomnia [4K Ultra HD Blu-ray]

Bildformat: 1,85:1 (2160p / HDR10)

Ton: Deutsch DTS-HD MA 2.0, Norwegisch DTS-HD MA 2.0

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Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte, Englisch

Bonusmaterial:

- Audiokommentar von Filmhistoriker Dr. Rolf Giesen
- Erik Skjoldbjærg und Stellan Skarsgård über Insomnia
- Gefühlshandeln - Ein Interview mit Regisseur Erik Skjoldbjærg
- Hineinfallen - Ein Interview mit Produzent Petter J. Borgli
- Private Gefängnisse - Alexandra Heller-Nicholas über Insomnia
- Original Trailer, deutscher Trailer, weitere Highlights
- Booklet, C-Card

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