TEST: 3-Wege-Standlautsprecher Canton Reference Alpha 1 - Konzertsaal-Feeling auf luxuriöse Art und Weise
Extrem hochwertige Lautsprecher sind derzeit ein Trend, an dem sich viele namhafte Hersteller beteiligen. Auch Canton führt seit einiger Zeit die beiden Luxus-Lautsprecher Reference Alpha 1 (30.000 EUR Stückpreis) und Reference Alpha 2 (20.000 EUR Stückpreispreis) im Portfolio. Die Lautsprecher mit hohem optischem Wiedererkennunswert sind wahlweise in den Farbvarianten Warm Grey und Midnight Blue erhältlich. Wir hatten nun die Möglichkeit, direkt bei Canton im uns wohlbekannten Hörraum die Reference Alpha 1 ausführlich zu testen.
Hier geht es zu Canton und hier direkt zur Reference Alpha 1 beim Hersteller
Die Live-Bilder in der Galerie
Beeindruckender Standlautsprecher
Seitliche Ansicht
Hochwertiges Finish
Hier der obere Teil der Rückseite aus schräger Perspektive
Hier der oberen Teil von hinten aus betrachtet
Makellose Detailverarbeitung
Perfekte Passungen
Unterer Bereich der Rückseite mit den WBT-Anschlussterminals
Diamantbeschichteter Hochtöner
Diamantbeschichteter Mitteltöner
Basstreiber unten
Der Basstreiber oben
Room Compension für den Hochtonbereich
Room Compension für den Mitteltonbereich
Room Compension für den Bassbereich
Die Sockelkonstruktion mit Bassreflexöffnung
Der große Standlautsprecher beeindruckt mit penibler Verarbeitung und mit einer trotz der Abmessungen eleganten, noblen Optik mit hohem Wiedererkennungswert- Sämliche Oberflächen sind aus qualitativer Sicht kompromisslos erstklassig, das gilt für die Holzoberfläche ebenso wie für die lackierten Oberflächen. Natürlich sind die Treiber ohne sichtbare Schrauben in die Schallwand des Unibody-Gehäuses eingepasst. Hinten gibt es die für die Reference Alpha-Lautsprecher typische Room Compension für den Hochton-, den Mittelton- und den Bassbereich sowie erstklassige, langzeitstabile WBT-Terminals. Mehr zu Technik und Ausstattung folgen jetzt in den nächsten Abschnitten.
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Tags: Canton • Lautsprecher • Reference Alpha 1