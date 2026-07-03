TEST: 3-Wege-Standlautsprecher Canton Reference Alpha 1 - Konzertsaal-Feeling auf luxuriöse Art und Weise

03.07.2026 Carsten Rampacher

Canton Reference Alpha 1 Aufmacher

Extrem hochwertige Lautsprecher sind derzeit ein Trend, an dem sich viele namhafte Hersteller beteiligen. Auch Canton führt seit einiger Zeit die beiden Luxus-Lautsprecher Reference Alpha 1 (30.000 EUR Stückpreis) und Reference Alpha 2 (20.000 EUR Stückpreispreis) im Portfolio. Die Lautsprecher mit hohem optischem Wiedererkennunswert sind wahlweise in den Farbvarianten Warm Grey und Midnight Blue erhältlich. Wir hatten nun die Möglichkeit, direkt bei Canton im uns wohlbekannten Hörraum die Reference Alpha 1 ausführlich zu testen.

Hier geht es zu Canton und hier direkt zur Reference Alpha  1 beim Hersteller

Die Live-Bilder in der Galerie

Canton Reference Alpha 1 einzeln links

Beeindruckender Standlautsprecher

Canton Reference Alpha 1 seitenansicht

Seitliche Ansicht

Canton Reference Alpha 1 seite oben

Hochwertiges Finish

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Canton Reference Alpha 1 rueckseite oben von unten

Hier der obere Teil der Rückseite aus schräger Perspektive

Canton Reference Alpha 1 rueckseite oben

Hier der oberen Teil von hinten aus betrachtet

Canton Reference Alpha 1 detail holz links

Makellose Detailverarbeitung

Canton Reference Alpha 1 detail links

Perfekte Passungen

Canton Reference Alpha 1 rueckseite unterer bereich

Unterer Bereich der Rückseite mit den WBT-Anschlussterminals

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Yamaha True X 800x600

Canton Reference Alpha 1 hochtoener

Diamantbeschichteter Hochtöner

Canton Reference Alpha 1 mitteltoener

Diamantbeschichteter Mitteltöner

Canton Reference Alpha 1 unterer bereich seite

Basstreiber unten

Canton Reference Alpha 1 tieftoener oben

Der Basstreiber oben

Canton Reference Alpha 1 klanganpassung tweeter style

Room Compension für den Hochtonbereich

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Canton Reference Alpha 1 klanganpassung midrange

Room Compension für den Mitteltonbereich

Canton Reference Alpha 1 klanganpassung bass

Room Compension für den Bassbereich

Canton Reference Alpha 1 sockelkonstruktion bassreflex unten

Die Sockelkonstruktion mit Bassreflexöffnung

Der große Standlautsprecher beeindruckt mit penibler Verarbeitung und mit einer trotz der Abmessungen eleganten, noblen Optik mit hohem Wiedererkennungswert- Sämliche Oberflächen sind aus qualitativer Sicht kompromisslos erstklassig, das gilt für die Holzoberfläche ebenso wie für die lackierten Oberflächen. Natürlich sind die Treiber ohne sichtbare Schrauben in die Schallwand des Unibody-Gehäuses eingepasst. Hinten gibt es die für die Reference Alpha-Lautsprecher typische Room Compension für den Hochton-, den Mittelton- und den Bassbereich sowie erstklassige, langzeitstabile WBT-Terminals. Mehr zu Technik und Ausstattung folgen jetzt in den nächsten Abschnitten.

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