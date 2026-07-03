TEST: 3-Wege-Standlautsprecher Canton Reference Alpha 1 - Konzertsaal-Feeling auf luxuriöse Art und Weise

Extrem hochwertige Lautsprecher sind derzeit ein Trend, an dem sich viele namhafte Hersteller beteiligen. Auch Canton führt seit einiger Zeit die beiden Luxus-Lautsprecher Reference Alpha 1 (30.000 EUR Stückpreis) und Reference Alpha 2 (20.000 EUR Stückpreispreis) im Portfolio. Die Lautsprecher mit hohem optischem Wiedererkennunswert sind wahlweise in den Farbvarianten Warm Grey und Midnight Blue erhältlich. Wir hatten nun die Möglichkeit, direkt bei Canton im uns wohlbekannten Hörraum die Reference Alpha 1 ausführlich zu testen.

Hier geht es zu Canton und hier direkt zur Reference Alpha 1 beim Hersteller

Die Live-Bilder in der Galerie

Beeindruckender Standlautsprecher

Seitliche Ansicht

Hochwertiges Finish

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Hier der obere Teil der Rückseite aus schräger Perspektive

Hier der oberen Teil von hinten aus betrachtet

Makellose Detailverarbeitung

Perfekte Passungen

Unterer Bereich der Rückseite mit den WBT-Anschlussterminals

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Diamantbeschichteter Hochtöner

Diamantbeschichteter Mitteltöner

Basstreiber unten

Der Basstreiber oben

Room Compension für den Hochtonbereich

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Room Compension für den Mitteltonbereich

Room Compension für den Bassbereich

Die Sockelkonstruktion mit Bassreflexöffnung

Der große Standlautsprecher beeindruckt mit penibler Verarbeitung und mit einer trotz der Abmessungen eleganten, noblen Optik mit hohem Wiedererkennungswert- Sämliche Oberflächen sind aus qualitativer Sicht kompromisslos erstklassig, das gilt für die Holzoberfläche ebenso wie für die lackierten Oberflächen. Natürlich sind die Treiber ohne sichtbare Schrauben in die Schallwand des Unibody-Gehäuses eingepasst. Hinten gibt es die für die Reference Alpha-Lautsprecher typische Room Compension für den Hochton-, den Mittelton- und den Bassbereich sowie erstklassige, langzeitstabile WBT-Terminals. Mehr zu Technik und Ausstattung folgen jetzt in den nächsten Abschnitten.

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