Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed: Neue Gaming-Earbuds für Xbox und PlayStation
Bildquelle: Razer
Razer erweitert sein Gaming-Audio-Portfolio um die Hammerhead V3 X HyperSpeed für Xbox und PlayStation. Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer setzen auf eine latenzarme 2,4-GHz-Funkverbindung, Bluetooth 5.3 sowie Multi-Plattform-Unterstützung und richten sich an Konsolenspieler, die ihre Earbuds auch unterwegs nutzen möchten.
Mit den Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed bringt Razer zwei neue Gaming-Earbuds auf den Markt, die speziell für Xbox- und PlayStation-Spieler entwickelt wurden. Neben einer schnellen 2,4-GHz-Funkverbindung über Razer HyperSpeed Wireless unterstützen die In-Ears auch Bluetooth 5.3, sodass sie sich sowohl für Gaming als auch für Musik und mobile Anwendungen eignen.
Extrem niedrige Latenz für Gaming
Im Gaming-Betrieb erfolgt die Verbindung über das mitgelieferte HyperSpeed Case, das gleichzeitig als Ladecase und 2,4-GHz-Empfänger dient. Dadurch soll eine besonders niedrige Latenz erreicht werden, sodass Bild und Ton möglichst synchron bleiben – ein wichtiger Vorteil insbesondere bei kompetitiven Spielen.
Über Razer SmartSwitch Dual Wireless können Nutzer zudem nahtlos zwischen der HyperSpeed-Verbindung und Bluetooth wechseln, ohne die Kopplung manuell ändern zu müssen.
Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed mit PS5
Bis zu 35 Stunden Akkulaufzeit
Die Earbuds bieten laut Hersteller bis zu zehn Stunden Laufzeit pro Akkuladung. Zusammen mit dem Ladecase steigt die Gesamtlaufzeit auf bis zu 35 Stunden. Dank IPX4-Zertifizierung sind die Kopfhörer außerdem gegen Spritzwasser geschützt und damit auch für den mobilen Einsatz geeignet.
Spatial Audio und Touch-Bedienung
Für ein immersives Klangerlebnis unterstützen die neuen Gaming-Earbuds verschiedene Spatial-Audio-Technologien:
- Windows Sonic auf Xbox
- 3D Audio auf PlayStation
- THX Spatial Audio am PC
Die Bedienung erfolgt direkt über integrierte Touchflächen an den Earbuds.
Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed für Xbox
Wichtige Funktionen im Überblick
- Kabellose Gaming-Earbuds für Xbox und PlayStation
- Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) mit geringer Latenz
- Bluetooth 5.3 für Smartphones, Tablets und PCs
- HyperSpeed Case als Ladecase und Funkempfänger
- SmartSwitch Dual Wireless für automatischen Wechsel zwischen Funk und Bluetooth
- Bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit pro Ladung
- Bis zu 35 Stunden Gesamtlaufzeit inklusive Ladecase
- IPX4-Schutz gegen Spritzwasser
- Spatial Audio mit Windows Sonic, PlayStation 3D Audio und THX Spatial Audio
- Touch-Steuerung
- Unterstützung für Konsolen, PCs, Handhelds und Mobilgeräte
Preis und Verfügbarkeit
Die Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed für Xbox sowie die PlayStation-Version sind ab sofort bei razer.com und ausgewählten Händlern erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt jeweils bei 109,99 Euro.
Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed für PlayStation