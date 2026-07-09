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Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed: Neue Gaming-Earbuds für Xbox und PlayStation

Bildquelle: Razer

Razer erweitert sein Gaming-Audio-Portfolio um die Hammerhead V3 X HyperSpeed für Xbox und PlayStation. Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer setzen auf eine latenzarme 2,4-GHz-Funkverbindung, Bluetooth 5.3 sowie Multi-Plattform-Unterstützung und richten sich an Konsolenspieler, die ihre Earbuds auch unterwegs nutzen möchten.

Mit den Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed bringt Razer zwei neue Gaming-Earbuds auf den Markt, die speziell für Xbox- und PlayStation-Spieler entwickelt wurden. Neben einer schnellen 2,4-GHz-Funkverbindung über Razer HyperSpeed Wireless unterstützen die In-Ears auch Bluetooth 5.3, sodass sie sich sowohl für Gaming als auch für Musik und mobile Anwendungen eignen.

Extrem niedrige Latenz für Gaming

Im Gaming-Betrieb erfolgt die Verbindung über das mitgelieferte HyperSpeed Case, das gleichzeitig als Ladecase und 2,4-GHz-Empfänger dient. Dadurch soll eine besonders niedrige Latenz erreicht werden, sodass Bild und Ton möglichst synchron bleiben – ein wichtiger Vorteil insbesondere bei kompetitiven Spielen.

Über Razer SmartSwitch Dual Wireless können Nutzer zudem nahtlos zwischen der HyperSpeed-Verbindung und Bluetooth wechseln, ohne die Kopplung manuell ändern zu müssen.

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Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed mit PS5

Bis zu 35 Stunden Akkulaufzeit

Die Earbuds bieten laut Hersteller bis zu zehn Stunden Laufzeit pro Akkuladung. Zusammen mit dem Ladecase steigt die Gesamtlaufzeit auf bis zu 35 Stunden. Dank IPX4-Zertifizierung sind die Kopfhörer außerdem gegen Spritzwasser geschützt und damit auch für den mobilen Einsatz geeignet.

Spatial Audio und Touch-Bedienung

Für ein immersives Klangerlebnis unterstützen die neuen Gaming-Earbuds verschiedene Spatial-Audio-Technologien:

Windows Sonic auf Xbox

3D Audio auf PlayStation

THX Spatial Audio am PC

Die Bedienung erfolgt direkt über integrierte Touchflächen an den Earbuds.

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed für Xbox

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Wichtige Funktionen im Überblick

Kabellose Gaming-Earbuds für Xbox und PlayStation

Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) mit geringer Latenz

Bluetooth 5.3 für Smartphones, Tablets und PCs

HyperSpeed Case als Ladecase und Funkempfänger

SmartSwitch Dual Wireless für automatischen Wechsel zwischen Funk und Bluetooth

Bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit pro Ladung

Bis zu 35 Stunden Gesamtlaufzeit inklusive Ladecase

IPX4-Schutz gegen Spritzwasser

Spatial Audio mit Windows Sonic, PlayStation 3D Audio und THX Spatial Audio

Touch-Steuerung

Unterstützung für Konsolen, PCs, Handhelds und Mobilgeräte

Preis und Verfügbarkeit

Die Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed für Xbox sowie die PlayStation-Version sind ab sofort bei razer.com und ausgewählten Händlern erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt jeweils bei 109,99 Euro.

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed für PlayStation