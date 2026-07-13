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"The Fast and the Furious" erscheint mit Dolby Atmos als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook (Update)

13.07.2026 Karsten Serck

The Fast and the Furious 4K Ultra HD Blu ray Steelbook

Universal veröffentlicht "The Fast and the Furious" als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die 25th Anniversary-Edition mit Dolby Atmos erscheint am 27.08.2026 und bietet neben bereits veröffentlichtem Bonus-Material das neue Featurette "Ein Vermächtnis Fahren: 25 Jahre Fast”. Außerdem erscheint auch noch eine Collector's Edition mit Fan-Beigaben exklusiv im Plaion Shop.

Update: Das 4K-Steelbook ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

bereits erhältlich:

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