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"The Fast and the Furious" erscheint mit Dolby Atmos als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook (Update)
13.07.2026 Karsten Serck
Universal veröffentlicht "The Fast and the Furious" als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die 25th Anniversary-Edition mit Dolby Atmos erscheint am 27.08.2026 und bietet neben bereits veröffentlichtem Bonus-Material das neue Featurette "Ein Vermächtnis Fahren: 25 Jahre Fast”. Außerdem erscheint auch noch eine Collector's Edition mit Fan-Beigaben exklusiv im Plaion Shop.
Update: Das 4K-Steelbook ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
- The Fast and the Furious - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- The Fast and the Furious - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- The Fast and the Furious - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
bereits erhältlich:
- Fast & Furious 10 Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Fast & Furious 10 Movie Collection [Blu-ray] bei Amazon.de
- Fast & Furious 10 Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Fast & Furious 10 Movie Collection [Blu-ray] bei jpc.de
- Fast & Furious 10 [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Fast & Furious 10 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Fast & Furious 10 [Blu-ray] bei Amazon.de
- Fast & Furious 10 - Steelbook [Blu-ray] bei Amazon.de
- Fast & Furious 10 [DVD] bei Amazon.de
- Fast & Furious 10 [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Fast & Furious 10 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Fast & Furious 10 [Blu-ray] bei jpc.de
- Fast & Furious 10 - Steelbook [Blu-ray] bei jpc.de
- Fast & Furious 10 [DVD] bei jpc.de
- Fast & Furious 10 [4K Stream] im Apple iTunes Store
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