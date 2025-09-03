EXKLUSIV-TEST: Denon AVC-X2850H - kraftvoller, üppig ausgestatteter 7.2-Kanal-Mehrkanal-Verstärker

Denon offeriert für einen Kaufpreis von 839 EUR den neuen 7.2-Kanal-AV-Verstärker AVC-X2850H mit Decodern für Dolby Atmos und DTS:X. Nun setzen die Japaner auch im heutigen Einstiegssegment auf AV-Verstärker und nicht mehr auf AV-Receiver. Das neue Device präsentiert sich im typischen Denon-Design, das wie immer als zeitlos und hochwertig wahrgenommen wird. Der AVC-X2850H liefert bis zu 150 Watt pro Kanal, ist zu 8K kompatibel und verfügt über ein eingebautes HEOS-Modul für flexible Streaming- und Multiroom-Optionen. Denon verspricht, dass die sieben eingebauten, diskreten Hochstrom-Verstärkerzüge hinsichtlich ihrer Performance nicht zu unterschätzen sind und daher auch anspruchsvolle Mehrkanal-Lautsprechersetups antreiben können.

Videoseitig ist der AVC-X2850H nicht nur in der Lage, via HDMI 8K-Inhalte zu verarbeiten, sondern auch niedriger auflösende Quellen auf maximal 4K hochzuskalieren. Der AV-Verstärker bringt sechs HDMI-Eingänge auf der Rückseite mit, von denen drei für Auflösungen von bis zu 8K geeignet sind. 4K/120 Hz HFR, VRR, QFT, ALLM und eARC werden von der HDMI-Sektion ebenso selbstverständlich unterstützt wie Dolby Vision und der Kopierschutzstandard HDCP 2.3. Hinzu können Audioinhalte mit dem AVR-X2850H in zwei unterschiedlichen Zonen abgespielt werden. Natürlich sind ein leistungsstarkes WLAN-Modul und auch ein Bluetooth-Pendant vorhanden, um zeitgemäße Wireless-Nutzungsmöglichkeiten zu offerieren.

Bezüglich der Kompatibilität zu Hi-Res-Audiodateien werden generell Auflösungen von bis zu 192 kHz/24-Bit und DSD mit bis zu 2,8/5,6 MHz unterstützt. Hier hätten wir uns mehr gewünscht: Bei PCM bis zu 384kHz/32-Bit und bei DSD noch zusätzlich DSD 11,2MHz. An Dateiformaten kommt der Denon unter anderem mit ALAC, FLAC und WAV zurecht. An Bord des AVC-X2850H ist auch Denons erstklassiger Assistent für die erste Einrichtung, der mittels Grafiken und Hilfetexten Schritt für Schritt durch den Installationsprozess führt. Dies macht es auch für weniger erfahrene Anwender möglich, den AV-Verstärker schnell betriebsbereit zu bekommen.

Hier nochmals alle Leistungswerte in der Übersicht:

Anzahl der Endstufen: 7

Ausgangsleistung: 95 Watt (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% Klirr, 2 Kanäle), 125 Watt (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2 Kanäle), 150 Watt (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1 Kanal) beziehungsweise 185 Watt (6 Ohm, 1 kHz, 10% Klirr, 1 Kanal).

Die gesamte Leistungsaufnahme beträgt 500 W, und der Standby-Verbrauch liegt bei 0,1 W, der CEC-Standby-Verbrauch bei 0,5 W. Fehlt noch der Netzwerk-Standby Verbrauch: Hier gibt Denon weniger als 2,0 W an.

Verarbeitung und Bedienelemente außen

Gute Passungen, hier die Ansicht von oben

Hochwertige Gerätestandfüße und seitliche Verschraubung

Noch ein detaillierter Blick auf den vorderen Standfuß

Regler für die Eingangswahl

Lautstärkedrehregler, Aufnahme 1

Und hier die zweite Aufnahme, die deutlich zeigt, dass der Drehregler einen durchaus hochwertigen Eindruck vermittelt

Passung der Frontblende aus seitlicher Perspektive

Gerät von oben

Der Denon AVC-X2850H bringt ein für Denon typisches, eher zurückhaltendes als progressiv-auffälliges Design mit. Auf der Frontblende beherrschen zwei Drehregler für Eingangswahl (nicht gerastert, links) und Lautstärke (größer dimensioniert, leicht gerastert, rechts) die optische Erscheinung. Zwischen den beiden Reglern ist das klassische einzeilige Punktmatrixdisplay eingelassen. Unterm Display finden sich verschiedene gut verarbeitete, gleichförmige Bedienelemente unter anderem für die Pure Direct-Schaltung und den Soundmodus. Hinzu kommen vier "Quick Select" Schnellzugriffstasten. Die Frontblende des AVC-X2850H besteht aus Kunststoff, der aber hochwertig wirkt, die Passungen sind präzise und geben keinen Grund zur Beanstandung. Unterm Gerät befinden sich vier schwarze, große und solide wirkende Standfüße.

Verarbeitung innen

Das aufgeräumte Innenleben im Gesamtüberblick von oben

Und hier aus schräger Perspektive

Sorgfätiges Platinenlayout

Trafo, in diesen Preisklassen naturgemäß etwas einfacher ausgeführt

Das gilt auch für den Kühlkörper aus Blech

Der Denon AVC-X2850H ist im Inneren übersichtlich aufgebaut. Kabel-Wirr-Warr oder unsauberes Platinenlayout finden wir nicht. Der einfacher gehaltene Trafo und der Blech-Kühlkörper dokumentieren dann doch, dass es sich um ein relativ preisgünstiges Gerät handelt. Die akustischen Leistungen später in der Klangwertung werden jedoch belegen, dass man keine voreiligen Schlüsse ziehen sollte.

Fernbedienung

Fernbedienung

Oberer Bereich

Das Kunststoffmaterial der mitgelieferten Fernbedienung wirkt für unseren Geschmack etwas einfach - das Tastenlayout findet hingegen unsere Zustimmung. Wir starten oben mit den Knöpfen für Zone Select (Main Zone/Zone 2) und dem roten Anschaltknopf. Darunter schließen sich die gleichförmigen Tasten für die verschiedenen Eingänge und Quellen inklusive Bluetooth, HEOS Streaming und Internet Radio an. Es folgen Wipptasten (Channel/Page sowie Lautstärke), und zwischen beiden Wipptasten befinden sich die Knöpfe für die Aktivierung der Eco-Einstellungen sowie für die Mute-Schaltung. Dann kommen die Knöpfe für Info und Option, darunter angeordnet ist das Nagiationskreuz. Unter diesem wiederum sind die Back- und die Setup-Taste. Dann kommen die Tasten für die elementaren Funktionen des Spielbetriebs. Wieder darunter schließen sich die Buttons für HDMI Out und den Sleeptimer an. Jetzt sind wir beinahe unten angekommen, zwei Reihen fehlen uns noch. Die erste Reihe umfasst die vier Quick Select-Schnellzugriffstasten, die sich auch am AV-Verstärker vorne finden. In der untersten Reihe sind, in Grün (Movie), Rot (Musik), Blau (Game) und Gelb (Pure) die Knöpfe für die Wahl des geeigneten Sound-Modus. Insgesamt ist die Fernbedienung unserer Meinung nach äußerst praktisch, und angenehmerweise aus haptischer Sicht sind alle Bedienelemente leicht gummiert, was auch ein Abrutschen bei der Bedienung verhindert.

Anschlussbestückung

Neben einem USB-A-Anschluss (rechts) befinden sich links auf der Front der Anschluss für Kopfhörer und fürs Setup-Mikrofon

Rückseite in der Gesamtübersicht

Eine Ethernet-Buchse und sechs HDMI-Eingänge stehen bereit, zudem 2 Ausgänge

Analoge und digitale (optische) Anschlussoptionen, keine koaxialen Digitaleingänge

Klassenübliche Qualität bei den Lautsprecherkabelanschlüssen

Auf der Rückseite des AVR-X2850H finden sich insgesamt sechs HDMI-Eingänge, von denen drei 8K-kompatibel sind. Hinzu kommen zwei HDMI-Ausgänge. Fünf analoge Cincheingänge finden sich ebenfalls, und ein für Moving Magnet-Tonabnehmersysteme geeigneter Phono MM-Eingang ist auch vorhanden. Zwei optische Digitaleingänge vervollständigen des Sortiment zusammen mit einem Cinch-Multiroomausgang, einem 2-Kanal-Pre-Out und den beiden Vorverstärkerausgängen für den Anschluss aktiver Subwoofer.

Der Einrichtungsassistent

Mittes des integrierten Assistenten für die erste Einrichtung wird man mittels Grafiken sowie Hilfetexten Schritt für Schritt durch die für die erste Inbetriebnahme erforderlichen Maßnahmen geleitet.

Erster Schritt: Die Sprachwahl

Wichtig: Kontrolle der benötigten Komponenten

Es geht los mit den Lautsprecher-Einstellungen

Sogar, wie man richtig den Verstärker mit den Boxen verbindet, wird grafisch verdeutlicht

Die Kombination aus Texten und Grafiken ist gut gelungen

Jetzt werden die einzelnen Bestandteile des Lautsprechersystems abgefragt

Surround Back-Lautsprecher setzen wir nicht ein

Front Height-Lautsprecher vorhanden?

Weitere mögliche Optionen

Nun "schlagen wir zu" - denn wir nutzen für vorn 2 Top Firing-Module

Wieder wird der Anschluss beschrieben, hier für die Atmos-Module

Nun checkt das System, ob alle Lautsprecher korrekt angeschlossen sind

Ist der Ton vom Frontlautsprecher zu hören?

Im nächsten Schritt erfolgt die Lautsprecher-Kalibrierung mittels Audyssey MultEQ XT. Das erforderliche Mikrofon wird mitgeliefert

Idealweise sollte man ein Stativ oder den mitgelieferten Mikrofonständer einsetzen

Links unten auf der Frontblende des Verstärkers wird das Setup-Mikrofon angeschlossen

Mit Tipps zur richtigen Aufstellung startet die Lautsprecher-Kalibrierung gleich

Eingabe des Abstands zwischen der Decke des Hörraums und den Dolby Atmos Modulen

So gelingen die Tests im Surroundbereich

Wir starten jetzt die Einmessung

Audyssey Dynamic EQ verwenden?

Analyse der Daten und Ermittlung der Korrekturwerte

Übersicht nach Beendigung der Einmessung

Jetzt folgt der Anschluss der Antennen für Bluetooth und WLAN

Einrichtung des Netzwerks

Überprüfung, ob der Ton aus den Lautsprechern hörbar ist

Automatische Update-Funktion ja oder nein?

Einloggen ins HEOS-Konto

Anmeldung erfolgreich

TV-Audio-Einrichtung

Einrichten der Eingänge

Wir schließen einen Ultra HD Blu-ray-Player an

Verbindungstest

Erfolgreich durchgeführt

Auflistung der verfügbaren mobilen Apps

Optional gibt es die Audyssey MultEQ Editor App

Und auch eine Bedienungsanleitung ist per QR-Code verfügbar

Einrichtung abgeschlossen

Insgesamt hat uns der Assistent sicher durch alle nötigen Schritte geführt. Natürlich haben wir am Ende des Tests nach dem Fazit auch noch eine Bildergalerie der Menüs des AVC-X2850H im alltäglichen Gebrauch. Wir haben diese Screenshots bewusst ans Ende des Testberichts gesetzt, damit hier die Menge an Bildern nicht völlig ausufert.

