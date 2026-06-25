Sennheiser ACCENTUM Clip: Open-Ear-Kopfhörer mit LDAC, Bluetooth 6.0 und bis zu 36 Stunden Akkulaufzeit

Mit den neuen ACCENTUM Clip erweitert Sennheiser sein Portfolio um True-Wireless-Ohrhörer, die hohen Klanganspruch mit Alltagstauglichkeit verbinden sollen. Die neuen Open-Ear-Kopfhörer setzen auf ein leichtes Clip-Design, Bluetooth 6.0, LDAC-Unterstützung und eine Akkulaufzeit von bis zu 36 Stunden. Dabei verfolgt Sennheiser das Ziel, Musikgenuss und Umgebungswahrnehmung miteinander zu kombinieren.

Offenes Design für mehr Wahrnehmung im Alltag

Sennheiser ACCENTUM Clip in Black

Open-Ear-Kopfhörer erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie wichtige Umgebungsgeräusche weiterhin hörbar machen. Im Gegensatz zu klassischen In-Ears sitzen die neuen ACCENTUM Clip nicht im Gehörgang, sondern werden mit einem flexiblen Clip-System am Ohr befestigt. Dadurch bleibt die Umgebung jederzeit wahrnehmbar – etwa im Straßenverkehr, beim Sport oder im Büro.

Sennheiser betont, dass man dabei keine Kompromisse bei der Klangqualität eingehen müsse. Das Unternehmen greift auf seine langjährige Erfahrung mit offenen Kopfhörerkonzepten zurück und möchte ein besonders natürliches Hörerlebnis ermöglichen, ohne auf elektronische Transparenzmodi angewiesen zu sein.

12-mm-Treiber und Hi-Res-Audio-Unterstützung

Sennheiser ACCENTUM Clip in Cream

Für die Klangwiedergabe setzt Sennheiser auf einen 12-mm-Treiber. Die ACCENTUM Clip sind zudem Hi-Res Audio Wireless-zertifiziert und unterstützen neben SBC und AAC auch den hochauflösenden LDAC-Codec für kompatible Zuspieler.

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Eine Dynamic-EQ-Funktion soll dafür sorgen, dass Musik auch bei niedrigen Lautstärken ausgewogen klingt. Laut Sennheiser passt die intelligente Klangoptimierung die Abstimmung automatisch an die gewählte Lautstärke an und soll so Verzerrungen vermeiden sowie den Klangcharakter erhalten.

Über die Sennheiser Smart Control Plus App stehen darüber hinaus umfangreiche Personalisierungsoptionen bereit. Dazu gehören unter anderem ein 5-Band-Equalizer, individuelle Klangprofile sowie die bekannte Sound-Check-Funktion.

Bluetooth 6.0, Multipoint und KI-gestützte Telefonie

Technisch zeigen sich die neuen Open-Ear-Ohrhörer auf aktuellem Stand. Bluetooth 6.0 sorgt für die drahtlose Verbindung, während Google Fast Pair das schnelle Koppeln mit kompatiblen Geräten ermöglicht.

Ebenfalls an Bord sind Multipoint-Pairing für die gleichzeitige Verbindung mit mehreren Geräten sowie die Möglichkeit, jeden Ohrhörer unabhängig vom anderen zu nutzen.

Für Telefonate integriert Sennheiser pro Ohrhörer zwei Mikrofone. Eine KI-basierte Geräuschunterdrückung soll störende Umgebungsgeräusche reduzieren und die Sprachverständlichkeit verbessern.

Leichtgewicht mit IP54-Schutz

Mit lediglich 6,8 Gramm Gewicht pro Ohrhörer gehören die ACCENTUM Clip zu den besonders leichten Vertretern ihrer Klasse. Der flexible Silikonbügel soll sich unterschiedlichen Ohrformen anpassen und auch bei Bewegung einen sicheren Sitz gewährleisten.

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Für den Einsatz unterwegs und beim Sport verfügen die Ohrhörer über eine IP54-Zertifizierung. Damit sind sie gegen Staub und Schweiß geschützt.

Bis zu 36 Stunden Laufzeit

Die Akkulaufzeit gibt Sennheiser mit bis zu neun Stunden pro Ladung an. Zusammen mit den Energiereserven des Ladecases soll eine Gesamtlaufzeit von bis zu 36 Stunden möglich sein.

Wer es eilig hat, profitiert von einer Schnellladefunktion: Bereits zehn Minuten Ladezeit sollen für bis zu zwei Stunden Musikwiedergabe ausreichen.

Sennheiser ACCENTUM Clip in Cream ohne Case

Verfügbarkeit und Preis

Die neuen Sennheiser ACCENTUM Clip werden in den Farbvarianten Black und Cream angeboten. Der Marktstart in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgt am 23. Juli 2026.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 179,90 Euro. Erhältlich sind die offenen True-Wireless-Ohrhörer über die Sennheiser-Website sowie ausgewählte Handelspartner.

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Special: Philipp Kind

Bilder: Sennheiser; Aufmacher- und Beitragsbild mit KI generiert

Datum: 27.06.2026