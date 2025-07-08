TEST: KEF XIO - die üppig ausgestattete Soundbar-Klangoffensive von KEF?

KEF stellt das Establishment im Soundbar-Sektor vor vollendete Tatsachen und präsentiert mit XIO ein Produkt, das voller Hightech und Innovationskraft steckt - das Ganze wird zusätzlich mit einem äußerst umfangreichen, flexiblen Ausstattungsumfang kombiniert.

Die XIO Soundbar in 5.1.2-Konfiguration hat es sich zur Mission gemacht, eine Akustik offerieren zu können, die deutlich über das hinausgeht, was normale Soundbars als Maximum bieten. Natürlich wird 3D-Audio in Form von Dolby Atmos, DTS:X und Sony 360 Reality Audio unterstützt. Kräftige Class-D-Verstärkereinheiten sichern eine erstaunliche Pegelfestigkeit und eine ausgezeichnete Dynamik, versprechen die Briten. Dank einer Reihe von KEF-Innovationen, darunter die Uni-Q MX Treiber, die P185 Tieftöner mit P-Flex, die zum Patent angemeldete Velocity Control-Technologie (VECO) sowie die Music Integrity Engine (MIE) for Cinema soll das Ziel der Mission souverän erreicht werden. Selbstverständlich erläutern wir diese zahlreichen speziellen Ausstattungsmerkmale im weiteren Verlauf unseres Testberichtes.

Da wir gleich einführend die umfangreiche Austattung erwähnten: Die KEF Soundbar offeriert dank der integrierten Streaming-Plattform nahezu alles, was das Herz im modernen, digitalen Musikzeitalter begehrt. Sie unterstützt Musikstreamingdienste wie Amazon Music, Deezer, Qobuz, Spotify, HighRes Audio sowie TIDAL. Internet-Radio-Funktionen sowie der Zugriff auf lokale Musik-Server können ebenfalls über die KEF Connect App gesteuert werden. Neben AirPlay 2 wird auch Bluetooth in der ressourcenschonenden Version 5.3 unterstützt. Dank des auf der Rückseite befindlichen HDMI eARC-Eingangs kann ein Smart-TV komfortabel mit der XIO verbunden werden.

Erhältlich in der opulent ausgestattete Klangriegel in Silver Grey (Grau) und Slate Black (Schwarz) für eine unverbindlichen Preisempfehlung von 2.299 EUR. Für die kabellose Verbindung zu einem Subwoofer wird es demnächst einen KW2 RX-Empfänger geben. Zudem konnten wir in Erfahrung bringen, dass voraussichtlich ab Herbst diesen Jahres kabellose Rear-Lautsprecher für die KEF XIO verfügbar sein werden.

Aufgrund der Abmessungen von 121 cm Breite, 7 cm Höhe und eine Tiefe von 16,5 cm ist die KEF XIO unserer Meinung nach die perfekte Klanglösung für Smart TVs ab 55 Zoll Bildschirmdiagonale. Das Gewicht beträgt stolze 10,5 kg. Durch die zwei verfügbaren Farbvarianten sowie die elegante Optik lässt sich die Soundbar nahezu an jedes Wohnambiente harmonisch anpassen. An der Front und auf Teilen der Oberseite schützt ein sehr gut eingepasstes Abdeckgitter aus Kunststoff mit Akustikstoff in Silver Grey (Grau) die Lautsprecherchassis vor Fremdeinwirkung. Das aufgebrachte Material sitz bombenfest ist zudem wasserabweisend. Im Mittelteil der Soundbar befindet sich eine massive Aluminiumabdeckung.

Exakt eingepasstes Abdeckgitter inklusive Akustikgewebe

Sauber ausgeführter Kantenbereich

Mittig platzierter Uni-Q MX-Treiber

Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, ist die KEF Soundbar in einer 5.1.2-Konfiguration ausgeführt. Die XIO verfügt über insgesamt sechs Uni-Q-MX-Treiber, eine speziell auf die Bedürfnisse einer Soundbar angepasste Version der von uns sehr geschätzten Uni-Q-Technologie von KEF. Diese Chassis haben die Aufgabe, für ein ausgewogenes Klangbild zu sorgen und liefern, so versprechen die Briten, einen klaren, präzisen Sound im gesamten Raum. Eine Präzisionsfrequenzweiche trennt die Mitteltöner-Membran und die Hochton-Kalotte. Dieses Design ermöglicht es der Membran, sich bei niedrigen Frequenzen frei zu bewegen, während es die Kalotte für Hochfrequenzpräzision isoliert.

Drei Uni-Q MX-Treiber und zwei Vollbereichstreiber sorgen für eine weitreichende Klangbühne über die Hauptkanäle, während vier P185 Tieftöner ein sattes Bassfundament erzeugen. Zwei Uni-Q MX-Treiber für die Überkopf-Effekte vervollständigen das immersive Erlebnis. Ausgestattet mit KEFs Music Integrity Engine (MIE) for Cinema, unterstützt die XIO, wie eigangs bereits erwähnt, die Wiedergabe von Dolby Atmos, DTS:X und Sony 360 Reality Audio. Mittels einer modernen Upmixing-Technologie erweitert und intensiviert XIO zudem die Klangbühne, wenn sie Mono- und Stereoquellen in ein 3D Klangbild umwandelt. Bei KEFs Music Integrity Engine (MIE) handelt es sich um eine umfangreiche Sammlung von hausinternen DSP-Algorithmen, die speziell auf die XIO angepasst wurden. Die MIE findet sich auch in zahlreichen anderen modernen KEF-Produkten.

Detailaufnahme unten

Ebenfalls auf der Ausstattungsliste der KEF XIO zu finden ist die "Intelligent Placement Technologie". Dieses eingebaute Kalibrierungstool passt die Audioausgabe automatisch an die Objekte in der Umgebung der Soundbar an. Die XIO bietet außerdem adaptive Sideboard- und Wandmodi, damit der Klang bei jeder Art der Platzierung gleichbleibend auf hohem Niveau ist. Ob dies auch den Tatsachen entspricht, dazu später gerne mehr in unserer Klangwertung.

Die P185 Tieftöner der XIO, ergänzt durch die P-Flex-Technologie von KEF, sorgen für eine tiefe und detaillierte Basswiedergabe. Das Racetrack-Design mit geringer Bautiefe (5 cm x 18 cm) ermöglicht ein ultra-schlankes Profil bei einer Leistung, die der eines 10 cm-Tieftöners entspricht. Das großzügig gestaltete Gehäuse ermöglicht die Positionierung von zwei P185-Tieftönern Rücken an Rücken in einer gegenläufigen Anordnung, die mechanische Schwingungen erheblich reduziert. Dies führt zu einem reinen und resonanzarmen Niederfrequenzverhalten, das frei von unerwünschten Verzerrungen ist. Die P-Flex-Technologie wurde von KEFs ausgezeichneten KC62- und KC92-Subwoofern übernommen und hält dem Schalldruck im Gehäuse stand, so dass der Treiber sich mit einer größeren Präzision bewegen und eine tiefere Bassausdehnung erzielen kann. Die von KEF zum Patent angemeldete VECO-Technologie (Velocity-Control-Technology) bezeichnet den speziellen Sensor im Herzen des P185 Tieftöners. VECO überwacht die Konusbewegungen in Echtzeit und verwendet eine negative Rückkopplungsschleife zur Minimierung von Verzerrungen und Komprimierung. Dies gewährleistet, dass das Signal, welches die Schwingpule des Treibers erreicht, das musikalische Zielsignal sowie die Korrektur von Abweichungen in der Bewegung des Treibers beinhaltet, was somit die Systemstabilität bewahrt und letzten Endes zu einem extrem sauberen, präzisen Klang führt.

Im Inneren der XIO Soundbar verrichten kraftvolle Class-D Verstärkerzüge ihren Dienst und versorgen die 12 Kanäle mit ausreichend Kraft: Satte 820 Watt kurzzeitige Gesamt-Spitzenleistung sollen möglich sein. Der maximale Schalldruck beträgt 102 dB (gemessen aus 1m), und den Frequenzgang gibt der Hersteller mit 34 Hz - 20 kHz an (bei 3 dB, gemessen bei 85 dB/1M).

Dedizierte Top-Firing Kanäle auf der Oberseite der Soundbar

Bedienelemente auf der Geräteoberseite

Für eine Bedienung direkt am Gerät verfügt die KEF XIO über zahlreiche Touch-Bedienelemente, die sich auf der linken Geräteoberseite befinden. Hier stoßen wir auf Sensoren für das Ein- und Ausschalten der Soundbar, für die Lautstärkeregulierung, einen Mute-Button für ein schnelles Stummschalten sowie einen Taster für die Eingangswahl. Ein LED-Band, das links im Foto zu sehen ist, informiert über den Lautstärkepegel. Da die XIO kein Display besitzt, informieren weitere LEDs über den gewählten Eingang. Die Touch-Bedienelemente reagieren sehr rasch auf auszuführende Befehle. Für eine komfortable Bedienung von der Couch aus befindet sich im Lieferumfang der KEF Soundbar eine hochwertig anmutende Fernbedienung.

Die Fernbedienung in der Detailansicht (Bildquelle: KEF)

Rückansicht der KEF XIO

Wenden wir uns nun der Rückseite der XIO Soundbar zu. Diese zeigt sich, wie üblicherweise bei Soundbar-Systeme, unspektakulär. Sehr erfreulich ist die Tatsache, das auch auf der Rückseite die hochwertige Stoffbespannung zu finden ist, wie sie auf der Front, der Oberseite sowie den Seitenwangen Verwendung findet. Im Mittelteil des Soundriegels untergebracht sind einige Bedienelemente sowie Anschlüsse, die wir nun etwas genauer erläutern möchten. So lokalisieren wir auf der Rückseite einen Reset Taster, um den Werkszustand der XIO wiederherzustellen, sowie einen "Bluetooth Pairing"-Button. Eine Etage tiefer befinden sich der obligatorische Stromanschluss sowie eine USB-Buchse, die ausschließlich für Servicearbeiten vorgesehen ist. Darauf folgt ein HDMI eARC Terminal in der 2.1 Version - für eine komfortable Einbindung eines modernen Smart TV. Für eine kabelgebundene Verbindung zum Netzwerk bringt die XIO eine RJ45 Ethernet-Buchse mit. Weitere Zuspieler lassen sich mittels des optischen Digitaleingang verbinden, und den Abschluss der Anschlussvielfalt bildet der Slot für den kabelgebundenen Anschluss eines externen Subwoofers.

Anschlusssektion im Detail

Akustikstoff auch auf der Rückseite der Soundbar

Die Wandhalterungen in der Detailansicht

Wie wir bereits erwähnt haben, kann die KEF XIO ebenfalls an die Wand montiert werden. Hierfür liefert der KEF zwei Wandhalter mit, inklusive Schrauben und Dübeln sowie eine Bohrschablone.

