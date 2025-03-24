TEST: IOTAVX AVXP 3-230 - Enorme Leistung für die Frontkulisse zum extrem fairen Kurs

Ende 2024 haben wir zum ersten Mal über die neue, kraftvolle Dreikanal-Endstufe aus dem Hause IOTAVX berichtet. Jetzt ist die AVXP 3-230 bereits seit einigen Wochen verfügbar und bei uns in unserem 7.1.4-Heimkino im Einsatz. Der Leistungsverstärker weist eindrucksvolle Daten auf und liefert 230 Watt an 4 Ohm auf allen drei Kanälen, alternativ 150 Watt an 8 Ohm. Werden nur zwei Kanäle verwendet, können 180 Watt an 8 Ohm und 300 Watt an 4 Ohm aufgefahren werden.

Auch die internen Kapazitätsreserven, beziffert mit 120.000µF sind ein klares Statement. An den Leistungsdaten wird bereits deutlich, dass sich die AVXP 3-230 ganz klar an der 7-Kanal-Endstufe AVXP 7-230 orientiert. Die Leistungsaufnahme des 3-Kanal-Modells gibt der Hersteller mit 1.320 Watt an, ein großer Ringkerntrafo ist für die zuverlässige und stabile Stromversorgung an Bord.

IOTAVX AVXP 3-230

Drei Kanäle sind nicht unbedingt üblich. Meist handelt es sich um Stereo-Endverstärker oder dann gleich Geräte, die mit vier, sieben oder noch mehr Kanälen dediziert für den Mehrkanal-Betrieb vorgesehen sind. Natürlich lässt sich auch die AVXP 3-230 für die Stereo-Musikwiedergabe verwenden, dennoch ist auch sie mit Fokus auf hochwertige Heimkino-Setups entwickelt worden. Mit den beeindruckenden Daten auf dem Papier kommt die 3-Kanal-Endstufe bei uns für den Betrieb der beiden Frontlautsprecher sowie dem identisch wichtigen Center-Kanal zum Zug.

Der AV-Verstärker oder die Vorstufe plus zusätzliche Endverstärker können sich dann komplett auf die Surround- sowie Decken-bzw. Height-Kanäle konzentrieren, während die AVXP 3-230 den meist anspruchsvollen und zweifellos leistungshungrigsten Frontbereich übernimmt.

Rückseite

Die Kombination mit der AVX17 Mehrkanal-Vorstufe von IOTAVX (Test!) bietet sich hier natürlich an. Schon zusammen mit der AVXP1 konnten wir damals hier sehr gute Ergebnisse erzielen und nehmen hier das neue 3-Kanal-Gerät dazu. Was das Preis-/Leistungsverhältnis angeht, ist man hier schon auf beachtlichem Niveau und macht der Konkurrenz das Leben zweifellos schwer. Dennoch sehen wir, zumindest nach unseren bisherigen Erfahrungen, die IOTAVX Endstufen definitiv auch in Kombination mit anderen, teureren Komponenten als hervorragende Ergänzung an. Sicher bietet die AVX17 eine exzellente Ausstattung und einen sehr glaubwürdigen, direkten Sound mit imposanter Effektabbildung. Aber nicht jedem sagt diese Abstimmung zu und natürlich gibt es auch Anwender, deren Ansprüche von der AVX17 nicht bedient werden können. Die AVXP 3-230 darf sich also auch im Zusammenspiel mit einem Denon AVC-A10H beweisen.

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Vorher sehen wir uns aber noch die schon auf den ersten Blick äußerst robuste und massive Bauweise und Verarbeitungsqualität an. Die IOTAVX AVXP 3-230 ist zur UVP von 1.299 Euro erhältlich:

Verarbeitung

3-Kanal-Leistungsverstärker von schräg oben

Von schräg vorne

Front rechts mit Bezeichnung

Frontblende und Seitenwange

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Massive Gehäuseteile

Standfuß links vorne

Unterer Bereich rechts vorne und seitlich

Seitenansicht

Vorderer Bereich seitlich

Hinterer Bereich seitlich

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Die IOTAVX AVXP 3-230 ist nicht die erste Endstufe von IOTAVX. Mit der PA40 oder auch der 7-Kanal-Endstufe AVXP1 konnten wir bereits reichlich Erfahrung mit den wirklich bärenstarken Komponenten sammeln und auch die AVXP 7-230 hat uns ihre akustische Leistungsfähigkeit schon bei einigen Gelegenheiten beweisen können. Und wer sich an die Testberichte der Komponenten erinnert, wird sich auch an den wirklich erstklassigen inneren Aufbau, insbesondere gemessen am geforderten Kaufpreis, sowie die sehr solide und enorm massive Verarbeitungs- und Materialqualität erinnern.

Äußerlich reiht sich die neue AVXP 3-230 sofort nahtlos ein und präsentiert sich ebenfalls als absolut massiver Bolide mit einem Gewicht von über 20kg. Ausschließlich in schlichtem Schwarz erhältlich, sind sowohl die Seitenwände als auch Gehäuseboden und Deckel mit hoher Wandstärke ausgeführt und sorgfältig montiert. Die Übergänge sind praktisch nahtlos, kein Spaltmaß wirkt grob. Auch die Oberfläche ist haptisch ansprechend und sauber aufgebracht. Unten gibt es großzügig dimensionierte Standfüße, ebenfalls in schwarz gehalten. Die Abmessungen lauten: 435 x 183 x 453 mm (inklusive Anschlüsse).

Lüftungsöffnungen oben - es sind keine aktiven Lüfter verbaut

Detailansicht der Lüftungsöffnungen

Detailansicht vorne von oben

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Blendenoberfläche und Standby-/Power-Button

Die Geräte-Front ist minimalistisch gehalten. Mittig im unteren Bereich befindet sich das einzige Bedienelement, der Standby-Button. Dieser ist aus Kunststoff und ist das einzige Bauteil, welches ein wenig Spiel bei der Betätigung bietet. Links oben ziert der IOTAVX-Schriftzug die Geräte-Vorderseite und rechts oben zeichnet sich die Endstufe mit ihrer Artikelbezeichnung als AVXP 3-230 aus. Im aktiven Zustand ist der Power-Button werkseitig beleuchtet, was im abgedunkelten Heimkino eher unvorteilhaft ist. In Kombination mit einer IOTAVX-Vorstufe kann man die Beleuchtung aber auch komplett abschalten. Für die Verbindung ist, neben dem Stromkabel, ein Klinkenkabel für den entsprechenden Trigger-Anschluss im Lieferumfang enthalten.

Gesamtansicht innen

Verstärkerzug mit Kühlkörper und Elkos

Ansicht von oben

von der anderen Seite

Elkos "designed by IOTAVX" mit hoher Kapazität

Verbindungen zu den Lautsprecheranschlüssen

Geschirmter Ringkerntransformator

Verschraubter Trafoschirm und Kabel

Strom- und Spannungsversorgung

Der innere Aufbau steht der äußeren Wertigkeit in nichts nach. Im Gegenteil, identisch z.B. zur AVXP1 präsentiert sich die AVXP 3-230 hier mit höchster qualitativer Güte. Der große, sorgfältig geschirmte Ringkerntransformator ist im vorderen Bereich untergebracht, dahinter sitzen die Verstärkerzüge, die mit schwarz eloxierten Aluminium-Kühlkörpern versehen sind. Auch bei der 3-Kanal-Endstufe bleibt IOTAVX seiner Linie treu und bietet einen sehr hochwertigen, aufgeräumten inneren Aufbau mit großen Kabelquerschnitten, soliden Verbindungen und hochwertigen Bauteilen. Hier wird zweifellos manch teurerer Konkurrenten in den Schatten gestellt.

Anschlüsse

Anschlüsse Channel 2 und 3

Jeweils Cinch- und XLR-Anschlüsse integriert, per Kippschalter umschaltbar

Lautsprecheranschlüsse im Detail

Die rückseitig integrierten Anschlüsse zeugen ebenfalls von hoher Verarbeitungsqualität. Die Lautsprecher-Schraubterminals sind vergoldet, farblich markiert und Acryl-gekapselt. Etwas größere Kabelquerschnitte, Kabelschuhe oder Bananenstecker kann man problemlos verwenden.

Für die Verbindung zur Vorstufe bzw. den Vorverstärkerausgängen kann man sowohl auf Cinch oder XLR-setzen. Sowohl die XLR-Schnittstellen als auch die Cinch-Anschlüsse wirken robust und sind sauber integriert. Mittels einfachen Kippschaltern aus Metall schaltet man zwischen der gewünschten Variante der Signalzuspielung um. Außerdem gibt es noch den Anschluss für das Netzkabel und die Möglichkeit, das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen.

Auf Seite 2 widmen wir uns der Leistungsfähigkeit der IOTAVX AVXP 3-230 und ziehen unser Fazit!

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