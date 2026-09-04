Sony: "Evil Dead Burn" im Oktober auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Sony veröffentlicht "Evil Dead Burn" im Oktober auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von Sébastien Vaniček erscheint am 22.10.2026 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten werden voraussichtlich mit einer englischen Dolby Atmos-Tonspur ausgestattet sein und als Bonus-Material mehrere Making of-Featurettes enthalten. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook angeboten.
- Evil Dead Burn - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Evil Dead Burn [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Evil Dead Burn [Blu-ray] bei Amazon.de
- Evil Dead Burn - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Evil Dead Burn [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Evil Dead Burn [Blu-ray] bei jpc.de
- Evil Dead Burn - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Evil Dead Burn [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Evil Dead Burn [Blu-ray] im Plaion Shop
Bereits seit dem 09.07.2026 gibt es auch ein neues "Tanz der Teufel" 40th Anniversary 4K-Steelbook exklusiv im Plaion Shop.
bereits erhältlich:
- Spiders - Ihr Biss ist der Tod - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Spiders - Ihr Biss ist der Tod [Blu-ray] bei Amazon.de
- Spiders - Ihr Biss ist der Tod - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Spiders - Ihr Biss ist der Tod [Blu-ray] bei jpc.de