News

Sony: "Evil Dead Burn" im Oktober auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

04.09.2026 Karsten Serck

Evil Dead Burn 4K Ultra HD Blu.ray

Sony veröffentlicht "Evil Dead Burn" im Oktober auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von Sébastien Vaniček erscheint am 22.10.2026 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten werden voraussichtlich mit einer englischen Dolby Atmos-Tonspur ausgestattet sein und als Bonus-Material mehrere Making of-Featurettes enthalten. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook angeboten.

Bereits seit dem 09.07.2026 gibt es auch ein neues "Tanz der Teufel" 40th Anniversary 4K-Steelbook exklusiv im Plaion Shop.

bereits erhältlich:

Anzeige


|

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, jpc.de, Plaion Pictures, Media Markt, SATURN, Disney+, Paramount+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.


Weitere News

Themen-Schlagwörter (nach Häufigkeit sortiert)

Lautsprecher Blu-ray Disc-Review Samsung Panasonic IFA TV Kopfhörer Ultra HD Ultra HD Blu-ray-Review Soundbar LG Sony AV-Receiver Teufel CES Fernseher OLED Denon Subwoofer Verstärker nubert Bluetooth-Lautsprecher Yamaha Special Dolby Atmos Smartphone Aktivlautsprecher Bluetooth Stereo Canton Dali Beyerdynamic Marantz JBL Philips aktiver Lautsprecher AVR Wireless-Lautsprecher KEF Info-Special

Privacy Manager
  ZURÜCK