TEST: KEF MUO - nobler Bluetooth-Lautsprecher mit moderner Technik und exzellentem Klang

Es wird nicht ruhiger bezüglich interessanter Neuheiten in diesem Monat - die Lautsprecherspezialisten von KEF präsentieren den brandneuen MUO und wir hatten ihn bereits im Test.

Beim KEF MUO handelt es sich um einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher mit moderner Technik. Erhältlich ist er in sieben Farbvarianten: Silver Dust, Amber Haze, Orange Moon, Blue Aura, Moss Green, Cocoa Brown sowie Midnight Black, unser Testsample ist im klassischen Midnight Black gehalten. Erhältlich ist der KEF MUO der 2025er Generation ab sofort im Onlineshop des Herstellers oder im Fachhandel für einen Kaufpreis von 269 EUR.

Die Frontansicht der KEF MUO erinnert von der Formensprache her an den legendären MUON HiFi-Lautsprecher

Die vom renommierten Industriedesigner Ross Lovegrove entworfene Silhouette ist uns bestens bekannt. Sie erinnert an den legendären MUON HiFi-Lautsprecher der Britischen Lautsprecher-Koryphäen. Die Außenhülle des Bluetooth-Lautsprechers besteht aus hochwertigen Aluminium, und die Kunststoffteile sind aus 100% recyceltem Kunststoff, der aus gebrauchten Flaschen, ausrangierten Haushaltgeräten sowie alten Smartphones oder Laptops gewonnen wird. Mit dieser Maßnahme nimmt KEF Rücksicht auf die Ressourcen dieser Welt und bekennt sich zum Thema Nachhaltigkeit.

Der farblich abgestimmte Trageriemen im Detail

Um den KEF MUO bestens vor Umwelteinflüssen zu schützen, besitzt er die IP67 Klassifizierung. Somit ist bestätigt, dass der kompakte Lautsprecher unempfindlich beispielsweise gegen Regen, Sand und Staub ist. Mit einem Betriebsbereich von -20 Grad bis 45 Grad ist der KEF MUO praktisch für jedes Klima geeignet, ganz gleich, ob er im Sommer am erfrischenden Pool oder im Winter bei einer Tasse Glühwein am gemütlichen Lagerfeuer zum Einsatz kommt. Ein farblich abgestimmter Trageriemen ermöglicht den einfachen Transport von A nach B.

Tadellose Übergänge an den Außenflanken

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Die Aluminiumummantelung in der Detailansicht

Nun möchten wir auf die technischen Aspekte des KEF MUO der 2025er Generation genauer eingehen. Für die Verbindung zum Smartphone sorgt Bluetooth in der aktuellen Variante 5.4, inklusive aptX Adaptive für hochwertiges Audio mit geringer Latenz - mit bis zu 48 kHz/24 Bit.

Der integrierte, im Sinne maximaler Nutzungsdauer und sinnvoller Nachhaltigkeit austauschbare Akkupack garantiert Wiedergabezeiten von bis zu 24 Stunden - bei moderatem Lautstärkepegel. Ist der Akku komplett leer, ist er innerhalb von zwei Stunden wieder vollständig geladen. Erfreulicherweise wurde dem KEF MUO zusätzlich eine praktische Schnellladefunktion spendiert. So genügen 15 Minuten Ladezeit, für ca. 3 Stunden Musikwiedergabe (bei moderatem Lautstärkepegel).

Hinter der edlen Außenhaut des KEF MUO arbeitet ein effizienter und speziell für den MUO entwickelter Racetrack-Treiber. Mit seinem langen Hub und der großen Membranfläche ermöglicht er es der MUO, tieffrequente Elemente mit sauberer Akzentuierung wiederzugeben. Basierend auf der Erfahrung mit KEFs leistungsstarken Subwoofern KC62 und KC92 wurde die P-Flex-Technologie in die Sicke des Tieftöners integriert, die Verformungen, die durch hohen Innendruck aus dem kleinen Gehäuse verursacht werden, verhindert. Dadurch werden Verzerrungen vermieden und eine klare Basswiedergabe sichergestellt. Das Ergebnis, so KEF, überzeugt durch einen beeindruckenden maximalen Schalldruck und durch einen für ein solches Device tiefen, kontrollierten Bass. Ob dies den Tatsachen entspricht, dazu später mehr in unserer Klangwertung.

Ein neuer, spezieller 19-mm-Dom-Tweeter soll dem MUO eine natürliche und klare Hochtonwiedergabe ermöglichen - in jeder Hörsituation. Ebenfalls in die MUO integriert KEFs hauseigene Music Integrity Engine (MIE), eine Sammlung leistungsstarker DSP-Algorithmen, die für die größeren Wireless HiFi-Lautsprecher von KEF - wie zum Beispiel den LS60 Wireless, entwickelt wurde. MIE passt das Musiksignal dynamisch an, um eine überraschend tiefe Basswiedergabe aus einem kleinen Lautsprecher wie der MUO zu ermöglichen, während Kontrolle und Klarheit in allen Lautstärkebereichen mit jeglichem musikalischen Inhalt gewährleistet sind.

Ein moderner Class D-Verstärker versorgt den Hochtöner mit 10 Watt und den Mittel-/Tieftöner mit 30 Watt Leistung. Den Frequenzgang gibt der Hersteller mit 43 Hz - 20 kHz (+- 3dB) an, und der maximale Schalldruck liegt bei 90 +-3 dB.

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Dezenter "Lovegrove" Schriftzug auf der Rückseite der KEF MUO

Auch in der üppigen Ausstattungsliste der KEF MUO zu finden sind Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair - für ein schnelles Verbinden zu geeigneten Devices. Eine hochwertige Freisprecheinrichtung wurde dem KEF Bluetooth-Speaker ebenfalls spendiert, inklusive einer Geräusch- und Echounterdrückung. Sie hat die Aufgabe, bei Anrufen und Besprechungen jedes Wort in bester Qualität übermitteln. Ob sie dies schafft, werden wir natürlich später im Rahmen der Testreihen checken.

Die Rückansicht der KEF MUO

Wenden wir uns nun der Rückseite der KEF MUO zu, die, wie der gesamte Bluetooth-Lautsprecher, schlicht und edel auftritt. Im linken Teil der Rückansicht befindet sich eine Öse, an der die Trageschlaufe befestigt wird. Durch die Halteöse lässt sich bei Bedarf die Trageschlaufe einfach austauschen. Im rechten Teil der Rückseite lokalisieren wir eine eine LED, leuchtet diese blau, ist eine Bluetooth-Verbindung aktiv. Leuchtet sie pink, wurde der USB-C Port als Wiedergabequelle gewählt. Natürlich kann man auch zwei MUO koppeln: Beim True Wireless Stereo- Modus muss die LED während des Pairing-Modus des linken Lautsprecher gelb leuchten und die vom rechten Kanal lila. Daneben positioniert sich der Taster für das Bluetooth-Pairing. Mittels des USB-C Anschlusses auf der Rückseite wird der Speaker geladen, und wer möchte, schließt hier seinen Laptop an und gibt sämtlche Audioinhalte über den MUO wieder. Somit kann der MUO auch als externe Soundlösung fürs Notebook verwendet werden. Über eine Powerbankfunktion, um z.B. das Smartdevice zu laden, verfügt der KEF MUO allerdings nicht. Wie mittlerweile üblich, befindet sich für den Ladevorgang ein USB-C Kabel im Lieferumfang, ein Netzteil fehlt allerdings.

Taster für das Bluetooth-Pairing sowie die USB-C-Buchse

Im Lieferumfang enthalten: USB-C Ladekabel

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Gummierte Standfüsse sorgen für die nötige Bodenhaftung

Bedienelemente auf der rechten Außenflanke bzw. Oberseite

Für eine stationäre Bedienung verfügt der KEF MUO über zahlreiche Bedienknöpfe, die sich auf der rechten Seitenwange beziehungsweise auf der Oberseite befinden, je nachdem, wie der Lautsprecher aufgestellt wird. Der erste Button ist für das Ein- und Ausschalten des Bluetooth-Speakers zuständig. Darauf folgt eine Multifunktionstaste für die Wiedergabesteuerung. Wird der Button einmal bei der Wiedergabe betätigt, pausiert der abzuspielende Titel. Erfolgt ein Anruf, kann dieser durch einmaliges Betätigen angenommen werden. Wird der Taster zweimal kurz betätigt, erfolgt ein Skippen zum nächsten Titel, oder ein eingehender Anruf kann abgelehnt werden. Drückt man den Button lange, wird der Sprachassistent vom Smartphone aufgerufen. Die beiden letzten Taster sind für ein Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke zuständig.

Der KEF MUO verfügt über Auracast, mit der sich mehrere MUO-Lautsprecher miteinander verbinden lassen. Zudem ist es, wie bereits weiter oben kurz erwähnt, möglich, zwei MUO als Stereo-Paar für True Wireless Stereo (TWS) zu koppeln. Eine Verbindung zu einem zweiten oder weitere MUO-Lautsprecher gelingt denkbar einfach. Hierfür müssen wir am linken MUO-Speakern die Lautstärke + Taste sowie den Bluetooth Pairing Taster auf der Rückseite gleichzeitig und für ca. 3 Sekunden betätigen. Ein Signalton quittiert die Aktion. Beim rechten Lautsprecher müssen wir diesen Vorgang wiederholen.

Der KEF MUO stehend

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Wie wir bereits erwähnt haben, lassen sich zwei MUO als Stereo-Paar für True Wireless Stereo (TWS) koppeln. Um ein realistisches Stereo-Feeling zu generieren, lassen sich die MUO-Speaker ebenfalls hochkant aufstellen. Hierfür ist die Kunststoffunterseite ebenfalls leicht gummiert, welche für einen sicheren Stand sorgt. Der Equalizer des KEF MUO optimiert die Audioausgabe automatisch an und erkennt, ob das Device steht oder liegt.

In der Detailansicht: Die gummierte Unterseite

App-Konnektivität

Für eine komfortable Nutzung mit dem Smartphone findet beim MUO die KEF Connect App Verwendung. Natürlich haben wir auch in diesem Test wieder einige Screenshots von der Nutzung der App gemacht, die wir nachfolgend genauer erläutern möchten:

Da wir die KEF Connect bereits öfters verwendet haben, werden unsere beiden MUO sofort in der App erkannt und können verbunden werden.

Im Startbildschirm der App wird der Verbindungsstatus sowie der Akkustand des Device angezeigt.

Nachdem wir das Symbol mit den Schiebereglern betätigt haben, können wir auf die klanglichen Eigenschaften des MUO Einfluss nehmen. Hier finden wir vorgefertigte EQ-Klangkurven wie z.B. "Standardeinstellung", "Dialog", "Extra Bass", "Nahe an der Wand" sowie "Schreibtisch" zum Abruf. Eine eigene Klangkurve kann allerdings nicht erstellt und gespeichert werden.

Softwareaktualisierungen lassen sich dank der KEF Connect App ebenfalls sehr komfortable realisieren.

Die KEF Connect App präsentiert sich im schlichten Design, bietet aber schnellen Zugriff auf die Klangparameter des Bluetooth-Lautsprechers. Zudem wird der Akkustand unseres Testsamples angezeigt und mittels der App, kann die Firmware aktualisiert werden.

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