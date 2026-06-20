World Wi-Fi Day 2026: Vom 2-Mbit-Netzwerk zum Gigabit-Zeitalter

WLAN ist aus dem modernen Alltag nicht mehr wegzudenken. Ob Musik- und Video-Streaming, Smart Home, Home-Office oder Online-Gaming. Nahezu alle digitalen Anwendungen setzen heute auf drahtlose Netzwerke, auch wenn in vielen modernen Haushalten, insbesondere Neubauten, die Ethernet-Verkabelung ebenso dazugehört wie das Stromnetz. Anlässlich des World Wi-Fi Day am 20. Juni blicken wir, zusammen mit devolo, auf die Entwicklung der WLAN-Technologie, aktuelle Sicherheitsstandards und die Zukunft von Wi-Fi 8.

WLAN hat in knapp 30 Jahren enorme Fortschritte gemacht

Von 2 Mbit/s auf 46.000 Mbit/s

Als der erste WLAN-Standard IEEE 802.11 im Jahr 1997 eingeführt wurde, waren Übertragungsraten von maximal 2 Mbit/s möglich. Aus heutiger Sicht wirkt das beinahe nostalgisch. Moderne Netzwerke auf Basis von Wi-Fi 7 erreichen theoretisch bis zu 46.000 Mbit/s (Anm.: es handelt sich stets um Brutto-Datenraten) und bieten deutlich höhere Stabilität bei vielen gleichzeitig verbundenen Geräten.

Die Entwicklung der wichtigsten WLAN-Generationen zeigt, wie stark sich die Technik verändert hat:

Standard Technische Bezeichnung Maximale Datenrate Wi-Fi 4 IEEE 802.11n bis 600 Mbit/s Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac bis 6.933 Mbit/s Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax bis 9.600 Mbit/s Wi-Fi 7 IEEE 802.11be bis 46.000 Mbit/s

Während bei früheren Generationen vor allem höhere Datenraten im Mittelpunkt standen, konzentrieren sich moderne Standards zunehmend auf Stabilität, Effizienz und die gleichzeitige Versorgung von mehr Endgeräten.

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WLAN und Wi-Fi: Nicht ganz dasselbe

Im Alltag werden die Begriffe WLAN und Wi-Fi meist synonym verwendet. Technisch betrachtet gibt es jedoch einen Unterschied.

WLAN steht für „Wireless Local Area Network“ und beschreibt das eigentliche Funknetzwerk. Wi-Fi bezeichnet dagegen die Zertifizierung durch die Wi-Fi Alliance, die sicherstellt, dass Geräte verschiedener Hersteller miteinander kompatibel arbeiten.

Mesh-WLAN sorgt für bessere Netzabdeckung

Mesh-WLAN im Haushalt

Mit zunehmender Zahl vernetzter Geräte und größeren Wohnflächen gewinnt Mesh-WLAN immer stärker an Bedeutung.

Dabei arbeiten mehrere WLAN-Zugangspunkte intelligent zusammen und bilden ein gemeinsames Netzwerk. Smartphones, Tablets oder Notebooks werden automatisch mit dem jeweils stärksten Zugangspunkt verbunden. Dadurch lassen sich Funklöcher reduzieren und die Netzwerkleistung insbesondere in großen Wohnungen oder Häusern deutlich verbessern.

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Gerade bei mehreren Etagen oder verwinkelten Grundrissen kann ein Mesh-System gegenüber einem einzelnen Router erhebliche Vorteile bieten.

devolo WiFi 7 Mesh BE6500

Wie man in Kombination mit dem neuen devolo WiFi 7 Mesh BE6500 eine stabile und flinke Netzwerk- und Internetverbindung im gesamten Haus aufbaut, entschlüsseln wir hier:

Sicherheit: WPA3 setzt neue Maßstäbe

Neben Geschwindigkeit spielt auch die Sicherheit eine zentrale Rolle. Lange Zeit war WPA2 der Standard für die Verschlüsselung von WLAN-Netzwerken.

Mit WPA3 steht inzwischen eine modernisierte Variante zur Verfügung, die insbesondere öffentliche Netzwerke besser absichert und Angriffe auf schwache Passwörter deutlich erschwert. Zudem vereinfacht WPA3 die sichere Einbindung von Smart-Home- und IoT-Geräten in das heimische Netzwerk.

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Künstliche Intelligenz optimiert Netzwerke

Prioritäten setzen mit dem devolo WiFi 7 Mesh BE6500 - übernimmt in Zukunft die KI?

Auch im WLAN-Bereich gewinnt Künstliche Intelligenz zunehmend an Bedeutung. In professionellen Mobilfunk- und Unternehmensnetzwerken kommen bereits sogenannte Self-Organizing Networks (SON) zum Einsatz.

Diese Systeme analysieren Netzwerkdaten in Echtzeit und optimieren automatisch Parameter wie Kanalwahl, Sendeleistung oder Netzwerkauslastung. Moderne Self-Healing-Netzwerke können zudem Störungen erkennen und teilweise eigenständig beheben.

Im Heimnetzwerk sind solche Funktionen bislang noch selten anzutreffen, dürften künftig jedoch verstärkt Einzug halten.

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Wi-Fi 8: Mehr Stabilität statt mehr Tempo

Die nächste WLAN-Generation steht bereits in den Startlöchern. Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) befindet sich derzeit in Entwicklung.

Im Gegensatz zu früheren Technologiesprüngen liegt der Fokus jedoch weniger auf höheren Maximalgeschwindigkeiten. Stattdessen sollen Zuverlässigkeit, Latenz und Stabilität weiter verbessert werden. Das erscheint sinnvoll, denn die heute verfügbaren Bandbreiten reichen für die meisten Anwendungen bereits problemlos aus.

Die größere Herausforderung besteht darin, immer mehr vernetzte Geräte gleichzeitig zuverlässig zu versorgen – vom Smart-TV über Streaming-Lautsprecher bis hin zu Smart-Home-Komponenten.

Grenzen der Funktechnik bleiben bestehen

Bei weiten Wegen kann ein Repeater helfen

Trotz aller Fortschritte stößt WLAN weiterhin an physikalische Grenzen. Wände, Decken, große Entfernungen oder sogar Wasserleitungen können die Signalqualität spürbar beeinträchtigen.

Gerade in größeren Wohnungen und Häusern sinken die tatsächlich erreichbaren Datenraten deshalb oft deutlich unter die theoretischen Werte. Mesh-Systeme oder Powerline-Lösungen, die vorhandene Stromleitungen für die Datenübertragung nutzen, können hier eine sinnvolle Ergänzung darstellen.

Eine Kombination aus Powerline-Technologie und Mesh-WLAN bietet z.B. das devolo Magic 2 WiFi 6 next. Hier im Test:

Fazit

devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE (Test)

Vom ersten WLAN-Standard mit 2 Mbit/s bis zu Wi-Fi 7 mit theoretisch 46 Gbit/s hat die Technologie eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Während künftig weniger die reine Geschwindigkeit im Mittelpunkt stehen dürfte, werden Stabilität, intelligente Netzwerkverwaltung und eine zuverlässige Versorgung zahlreicher Endgeräte die entscheidenden Themen der nächsten WLAN-Generation sein. Mit Wi-Fi 8 zeichnet sich bereits der nächste Schritt auf diesem Weg ab.

Special: Philipp Kind

Bilder: devolo, AREA DVD; Titelbild mit KI generiert

Datum: 20.06.2026