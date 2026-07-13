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"Iron Maiden: Burning Ambition" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
13.07.2026 Karsten Serck
Universal veröffentlicht "Iron Maiden: Burning Ambition" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die neue Dokumentation über die Metal-Band erscheint im Herbst als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und einfache Blu-ray Disc sowie als limitierte "Collector's Edition" mit Poster, Art Cards, Plektren und einem "Letter to the Fans" exklusiv im Plaion Shop.
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- Iron Maiden: Burning Ambition - Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] exklusiv im Plaion Shop
- Iron Maiden: Burning Ambition - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Iron Maiden: Burning Ambition [Blu-ray] im Plaion Shop
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