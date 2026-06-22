SPECIAL: Zehn Audio- und Video-Kauftipps aus der Redaktion

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In diesem Special haben wir 10 Kauftipps zusammengetragen - alle Komponenten betreffend, die wir kürzlich im Test hatten.

Buchardt Audio S400 MKII Signature Edition Tribute

Feinste Verarbeitung trifft auf hochkarätige Technik und exzellenten Klang: Die Buchardt Audio400 MKII Signature Edition Tribute ist auf 50 Paare weltweit limitiert und aktuell für 2.800 EUR (Paarpreis) noch verfügbar - hier sollten Interessenten schnell zugreifen, und man erhält fürs Geld etwas ganz Besonderes: Jedes Paar ist individuell nummeriert und wird in der Reihenfolge ausgeliefert, in der es reserviert wurde. Die S400 MKII Signature Edition Tribute ist das vierte – und letzte – limitierte Sondermodell aus der S400 MKII Signature-Serie.

Beste Material- und Verarbeitungsqualität

Was macht die Sonderedition so begehrenswert? Bieispielsweise die Gehäusekonstruktion aus hochdichten Faserplatten (HDF), die mit penibel ausgewähltem Echtholzfurnier bekleidet wurde. Durchs HDF-Material - ein Unterschied zur normalen Version - wird das Gehäuse besonders steif und vibrationsarm, ein Punkt, den man beim akustisch genauen Hinhören tatsächlich bemerkt. Die gesamte Klangkulisse ist enorm facettenreich, kontrolliert, bei Bedarf stets kraftvoll und energiegeladen. Der Buchardt Audio-Lautsprecher spielt so komplett, auch bedingt durch die Passivmembran auf der Rückseite, dass man sie auch für einen Standlautsprecher halten könnte.

Made in Denmark

Hergestellt werden die S400 MKII Signature Edition Tribute in Dänemark, während das normale Modell in Indonesien gefertigt wird. Ergänzt wird dies durch die interne Silberverkabelung und durch die eisenfreien Argento Audio-Lautsprecherterminals, montiert auf einer maßgefertigten massiven Messing-Anschlussplatte mit vier Schrauben - ein extrem luxuriöser Eindruck ist dadurch gegeben. Akustisch beeindrucken die limitierten Boxen aus Dänemark mit einer extrem kultivierten, zugleich dynamischen und räumlich dichten Vorstellung. Hier geht es zu unserem Test.

DALI SONIK 1

Die kompakt bauende DALI SONIK 1 arbeitet nach dem 2-Wege Bassreflex-Prinzip und eignet sich als Regallautsprecher bestens für die Beschallung kleinerer Räume Auch kann sie in einem SONIK Mehrkanal-Set als Rearlautsprecher verwendet werden. Die Optik ist hübsch, die Verarbeitung ausgezeichnet. Die Gehäuse besitzen eine separate, exakt montierte Schallwand und werden aus CNC-gefrästem MDF hergestellt. Die DALI SONIK 1 Regalbox ist mit Abmessungen von 162 mm Breite, einer Höhe von 283 mm sowie einer Tiefe 231 mm wirklich nicht groß, was die Unterbringung erleichtert.

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Großer, leistungsstarker Hochtöner

Bestückt ist sie mit einer 29 mm messende und extrem leichten Gewebekalotte sowie mit einem 13 cm messenden Tiefmitteltöner mit SMC und Clarity Cone-Holzfasermembran. Akustisch kann man der DALI SONIK 1 für einen Paarpreis von schlanken 499 EUR eine hohe Reife bescheinigen. Sie macht nichts falsch, dafür vieles richtig gut: Die baut eine authentische Bühne auf und detailliert für die 500 EUR-Paarpreis-Liga nahezu mustergültig. Zudem klingt sie angenehm und schmiert auch im Bassbereich nicht ab, sondern überzeugt durch Klarheit und ein tadelloses Volumen. Hier geht es zum Test.

Denon AVC-X3900H

Der Denon AVC-X3900H ist ein neuer 9.4-Kanal-AV-Verstärker, der mit 105 Watt pro Kanal Leistung und einer 11.4-Kanal-Signalverarbeitung bereits für durchaus stattliche 3D-Audio-Setups geeignet ist. Eine gesteigerte Klang-Performance gegenüber dem Vorgängermodell stand bei der Entwicklung im Shirakawa Audio Works in Japan, unter Federführung von Denon Sound Master Shinichi Yamauchi, im Fokus. Dazu aber auch neue und erweiterte Funktionen – und das alles zum Preis von 1.499 EUR. Uns es gibt einiges Neues unter der zeitlos-klassischen und nur mit Erfolg behutsam moderniserten Optik: Die Möglichkeit für Wireless Surround mit den neuen Denon Home Lautsprechern, einen neuen 32-bit 8-Kanal DAC, Spatial Audio via AirPlay 2: und Streaming von Dolby Atmos Music (beide letztgenannten Features kommen mit einem späteren Firmware-Update), Bluetooth mit geringer Latenz via LE Audio und en neues Web UI 2.0 mit HDMI Diagnostics. An 3D-Audio-Decodern stehen Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D, IMAX Enhanced, und 360 Reality Audio bereit. Neu und sehr praktisch ist die beleuchtere IR-Fernbedienung. Weitere Merkmale umfassen den 1440p Pass-through, die Kompatibilität zu AMD FreeSync, der praktische Kanalpegelmonitor, der Dolby Atmos Channel Expander (günstigster Denon AV-Verstärker mit dieser Technologie) und ein neuer Center-Kanal Bi-Amp-Modus für 5.1-Kanal-Setup.

Dirac Live-ready

Der Denon AVC-X3900H ist Dirac Live Ready (Komplettes Paket inklusive Bass Control und Active Room Treatment ART), Audyssey MultEQ XT32 ist weiterhin ab Werk integriert (Mikrofon im Lieferumfang). Klanglich hat uns der neue Denon AV-Verstärker tief beeindruckt: Mit enormer Kraft geht es selbst bei einem großen Lautsprechersetup und bei deutlich erhöhten Lautstärken noch mit Nachdruck voran. Dabei lässt es der Denon AVC-X3900H nie an der nötigen Übersicht und Kontrolle missen. Insgesamt präsentiert sich das neue Modell als in vielen Punkten wirkungsvoll optimiert und verdient sich damit eine große Kaufempfehlung. Hier geht es zu unserem Test.

devolo WiFi 7 BE6500

Die Spezialisten für intelligente Heimvernetzungslösungen aus Aachen haben mit dem WiFi 7 Mesh BE6500 vor kurzem ein neues, leistungsfähiges WLAN 7 Mesh-System präsentiert. Wer zu Hause schnelles Internet und flinke sowie stabile Netzwerkübertragungen vorfinden möchte, benötigt zwangsläufig ein WLAN-Netzwerk, das diesen Anforderungen souverän gewachsen ist. Dafür stehen die neuen WiFi 7 BE6500 Systeme von devolo bereit, die als Einzelgerät (Extension) sowie als 2er- und 3er-Pack verfügbar sind und neben reinem Mesh-WLAN-Aufbau auch als Router direkt am bereits vorhandenem Modem oder Glasfaseranschluss arbeiten können. Außerdem gibt es mit dem WiFi 7 BE6500 Router noch einen dedizierten Ethernet-Router, der sich perfekt für schnelle Glasfaseranschlüsse eignet. Wir haben uns aus der westlichsten deutschen Großstadt Aachen den WiFi 7 Mesh BE6500 3-Pack schicken lassen, der zur UVP von 399,90 Euro zu haben ist.

Einfache Installation

Die Installation der Komponenten erfolgt über die devolo Home Network App, mit der wir bereits positive Erfahrungen sammeln konnten. Wir hatten das devolo WiFi 7 Mesh BE6500 über rund 10 Tage im privaten Haushalt und Alltag im Einsatz und sind von der Praxistauglichkeit insgesamt sehr angetan. Die Einrichtung ging ohne Probleme vonstatten, und ist noch dazu relativ zügig erledigt. Wer das Maximum aus der Funkverbindung herausholen möchte, wird aller Wahrscheinlichtkeit nach länger mit der optimalen Positionsfindung aller Geräte beschäftigt sein als mit der eigentlichen Erstinstallation. Hier geht es zum Test .

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LG evo AI-TV C6

Der neue LG OLED evo AI TV C6 (in unserem Fall der OLED65C69LB, aktuell für knapp 2.200 EUR zu finden) richtet sich an Heimkino- und Gaming-Fans und konnte im Test mit einem realistischen, plastischen und farblich sehr fein aufgebauten Bild beeindrucken. Auch das Upscaling niedriger auflösender Inhalte mittels KI realisiert der optisch attraktiv-minimalistsch gehaltene 4K OLED-TV souverän. Herzstück der neuen Serie ist der α11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual AI Engine, der laut LG neue Bestwerte bei Geschwindigkeit und Rechenleistung erreicht. Der OLED65C69LB basiert auf einer umfangreich bestückten KI-Plattform, und bietet auch in der Praxis ziemlich gut arbeitende KI-basierte Anpassungen für stets optimales Bild und stets passenden Ton. Mittels zweier Assistenten, einer für Video, einer für Audio, kann der Anwender zudem, ebenfalls KI-gestützt, sein spezielles Profil hinsichtlich Bild- und Tonqualität festlegen - auch das klappt überraschend gut.

Umfassende, moderne Ausstattung

Möglich sind Gaming mit bis zu 4K bei 165 Hz, vorhanden ist die Unterstützung für Nvidia G-Sync und AMD FreeSync. Dolby Vision, Dolby Atmos und Filmmaker Ambient Mode gehören zu den besonders wichtigen Bildprogramm-/HDR-Features. Der TV läuft unter webOS 26 inklusive vier Jahren Upgrade-Garantie, und als 2026er Neuheit ist er kompatibel zu Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) für kabellose Soundsysteme. LG kombiniert bei allen C6-Modellreihen ein 4K OLED evo-Display mit Brightness Booster-Technologie - man sieht, wie weiter oben bereits erwähnt, die großen Pluspunkte in Form eines enorm kontrastreichen, hellen, aber trotzdem OLED-typisch angenehmen Bildes. Hier geht es zum Test.

Luxman L-509Z

Ein schon fast als monumental zu bezeichnender, rein analog aufgebauter HiFi-Vollverstärker ist der Luxman L-509Z für 12.990 EUR. Er vermittelt die Solidität einer Burg und ist bis ins Detail langlebig und handwerklich meisterlich verarbeitet. Viel Luxman-typische Technologie steckt im edlen Vollverstärker, zu nennen wären hier beispielsweise die So zum Beispiel die Verstärker-Feedback-Engine mit LIFES* (Luxman Integrated Feedback Engine System) Version 1.0 und die ebenfalls für Modelle des Nobelherstellers aus Japan typische kräftig dimensionierte Stromversorgung: Ein speziell für dieses Modell gebauter, hochgeregelter, effizient geschirmter 600VA El-Transformator, der, für souveräne Handhabung kurzzeitiger Stromspitzen, von Großkapazitäts-Filterkondensatoren (10.000μFx 8) ergänzt wird, sichert hier eine herausragende Stromlieferfähigkeit.

LECUA-EX Lautstärkeregelung

Auch die LECUA-EX (Luxman Electronically Controlled Ultimate Attenuator - Excellent eXperience) Lautstärke-Regelung wird eingesetzt, und arbeitet über ein elektronisch gesteuertes Dämpfungsglied mit raffiniertem Drehmechanismus. Klanglich lässt der Luxman L-509Z eine authentischen, fein dosierte, bei Bedarf auch sehr nachdrückliche Akustik im Hörraum frei. Er spielt mühelos, wie befreit, und kann durch seine feine, teils schon fast filigrane Darstellungsweise auch den analogen Klang klassischen Vinyls exzellent zum Ausdruck bringen.

NAD M33 V2

Der M33 V2 für 6.699 EUR wurde sorgfältig gund fokussiert überarbeitet. DAC-Sektion, die Signalverarbeitung und die Endstufentechnik, nun mit der neuesten Evolutionsstufe der Purifi Eigentakt-Technologie, präsentieren sich nochmals verbessert. Der NAD M33 V2 besitzt nun einen hinsichtlich der Präzision bei der Wandlung weiter optimierten ESS DAC und auch einen neuen ADC (Analog-to-Digital Konverter). Die Endstufentechnik setzt jetzt auf die neueste Version der cleveren Purifi-Endstufentechnik.

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Mit Purifi Eigentakt-Technologie

Purifi ist ein dänisches Technologieunternehmen, das, wie wir meinen, mit großem Erfolg, die letzten noch bestehenden Schwächen in der digitalen Verstärkertechnik eliminiert. Der ermittelte Stand ihrer Arbeit führte zum ersten Purifi Eigentakt-Verstärker, den NAD wiederum als erstes Unternehmen in Lizenz herstellt,. Die beim NAD M33 V2 eingesetzte neue Generation weist nochmals geringere Verzerrungen auf. Das wird kombiniert mit einem schnelleren Ansprechverhalten und mehr Transparenz und Feindynamik. In unserer Klangwertung setzte der NAD M33 V2 Maßstäbe über seine Preisliga hinaus - grandios räumlich, pefeilschnell in der Reaktion und über alle Maßen pegelfest. Hier geht es zu unserem Test.

Onkyo ICON P-80 und M-80

Die Zweikanal-Endstufe Onkyo ICON M-80 (1.599 EUR) und die Streaming-Vorstufe ICON P-80 (1.499 EUR) sind ein echtes Dreamteam, gerade für den äußerst fairen Preis: Eine gediegene Verarbeitung, eine richtig schöne Optik mit liebevollen Details und ein gleichermaßen kräftiger wie angenehmer Klang bieten ideale Voraussetzungen für eine lange, intensive Freundschaft zwischen dem stolzen Besitzer und der Vor-/Endstufenkombination. Der Onkyo ICON M-80 bringt satte 200 Watt pro Kanal (4 Ohm, 1 kHz, 0,7 % Klirrfaktor, 2 Kanäle angesteuert) an Leistung, an 8 Ohm sind es 130 Watt, allerdings unter anderen Messbedingungen (8 Ohm, 20 Hz bis 20 kHz, 0,07 % Klirrfaktor, 2 Kanäle ausgesteuert).

Flexibler Vorverstärker

Der ICON P-80 bietet umfangreiche Streaming-Optionen wie beispielsweise Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Amazon Music, Qplay und TuneIn Internetradio. Ergänzt wird das Sortiment durch Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast und das Roon ready-Zertifikat. Der Vorverstärker ICON P-80 ist mit der Dirac Live Raumeinmessung ausgestattet, zudem verfügt er über Fidelity IQ, eine einfache hauseigene Raumeinmessung von Onkyo. Das Gehäuse der ICON P-80 besteht, wie bei der Endstufe, aus einer soliden dreiteiligen Konstruktion mit Aluminium-Seitenwänden sowie einem Gehäusedeckel aus Stahl. Hier geht es zu unserem Test.

PIEGA Premium 301 Gen2

Die PIEGA Box, in zahlreichen Serienfarben und zusätzlich in verschiedenen Excellence-Sonderfarben erhältlich, verfügt über ein makellos verarbeitetes Unibody-Gehäuse, Front, Seiten und der Rücken werden aus einem Stück Aluminium gefertigt. Diese Konstruktion wird durch extrem präzise befestigte, massive Teile für die Ober- und die Unterseite ergänzt.. Der Premium 301 Gen2 arbeitet als Bassreflexlautsprecher, mit einer Bassreflexöffnung auf der Rückseite. Exklusiv für die aktuelle Premium Gen2-Serie wurde der für PIEGA charakteristische Bändchenhochtöner neu entwickelt . Im PIEGA-Jargon heißt das extrem leichte Teil RM 01-24, und die Ingenieure haben es geschafft, eine maximal große Bändchenfläche in ein maximal kleines Format zu integrieren. Ein komplett symmetrisches Magnetfeld ist ein weiterer Pluspunkt dieses Konzepts, ebenso die spürbarreduzierten Klirrwerte. Ergänzt wird das Prinzip durch eine neue, zum Patent angemeldete Dämpfungstechnologie.

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Sorgfältig konstruierter Tief-/Mitteltöner

Für den Tiefmitteltonbereich gönnt PIEGA dem Lautsprecher einen 140 mm messenden FSD (Full Symmetric Drive)-M-Treiber, der perfekt mit dem Bändchen zusammenarbeitet. Sein Hub ist groß genug, um auch bei höheren Lautstärken eine souveräne Figur abzugeben, was wir nur bestätigen können. Überhaupt: Klanglich kann man vor der Schweizer Box nur den Hut ziehen: Soviel Basskraft, Räumlichkeit und Lebendigkeit aus einem si kompakten Lautsprecher, das ist schon etwas ganz Besonderes. Hier geht es zu unserem Test.

Samsung HW-QS95GH

Akustisch ist das 7.1.2 All-In-One-Modell Samsung HW-QS95GH für 949 EUR aktuell unsere Benchmark bei den All-In-One-Soundbars der Liga bis gut 1.000 EUR. Mit sehr guter Durchsetzungskraft, einer im hohen Maße immersiven akustischen Gesamtwirkung und mit einer erstaunlich guten Auflösung erzielt das Modell glänzende Zensuren im Test. Aber auch die Ausstattung der ersten Samsung All-In-One-Soundbar in dieser Liga kann sich sehen lassen: Decoder für Dolby Atmos und DTS:X und das "Convertible Fit" Layout (die Soundbar an der Wand oder auch beispielsweise auf einem Sideboard zu verwenden, der eingebaute Gyro-Sensor richtet das Kanal-Layout automatisch aus). Die HW-QS95H besitzt 13 integrierte Lautsprecher und ist kompatibel zu Q Symphony und Wireless Dolby Atmos kann auch verwendet werden.

Hochentwickelte KI-Funktionen

Mit an Bord sind ein AI-Klangmodus, der den Sound automatisch ans aktuelle Quellmaterial anpasst, sowie weitere manuell anwählbare DSP-Programme. Der Active Voice Amplifier Pro steht für beste Sprachverständlichkeit, und damit die Wiedergabe tiefer Frequenzen überzeugend abläuft, ist die AI Dynamic Bass Control an Bord. Streaming-fähig, und zwar via Bluetooth (Version 5.3) und auch via Netzwerk, ist die Samsung HW-QS95GH auch, inklusive der Option, die Soundbar in ein Samsung Smart Things-Netzwerk zu integrieren. Spotify Connect, TIDAL Connect, AirPlay 2, Chromecast plus die Unterstützung von Samsung Bixby, Amazon Alexa und Google Home als Sprachssistenten runden das Angebot ab. Hier geht es zu unserem Test.

Unser Fazit

Sämtliche von uns getesteten Geräte, die wir hier vorgestellt haben, empfiehlt sich durch außergewöhnliche Leistungen. Oftmals ist es auch im höchsten Maße erstaunlich, welche Performance für einen ausgesprochen fairen Kaufpreis möglich ist. Andere Modelle, die durchaus alks kostspielig zu bezeichnen sind, rechtfertigen das dann durch superbe, Maßstäbe setzende Ergebnisse in sämtlichen relevanten Disziplinen.

Special: Carsten Rampacher

Die Bilder stammen von Sven Wunderlich und wurden mittels ChatGPT per KI überarbeitet.

Datum: 22. Juni 2026