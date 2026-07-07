Händler-Portrait: GROBI.TV in Kaarst bei Düsseldorf - die Auro-3D-Experten schätzen Yamahas True X Surround 90A-System

Heute sind wir bei wahren 3D-Sound-Experten auf der Yamaha Händlertour 2026 zu Gast: Bei GROBI.TV in Kaarst bei Düsseldorf, wo uns Geschäftsführer Patrick Schappert Rede und Antwort stand.

Die Geschichte nimmt ihren Anfang

Patrick Schappert

GROBI.TV ist im Dezember 1999 von Patrick Schappert und seinem Bruder Dirk Schappert gegründet worden – und zwar im Wohnzimmer. Von dort aus wurden ein halbes Jahr lang Projektoren angeboten, und anschließend erfolgte der Umzug in ein Ladenlokal, das fünf Jahre lang als eine Beamer-Präsentations-Show verwendet. Das heißt, es wurden Projektoren präsentiert, die man dann zuhause im Wohnzimmer für eine Heimkino-Projektion einsetzen konnte. Das Programm wurde dann durch Audiotechnik ergänzt, weil Patrick und Dirk merkten, dass es immer mehr Kunden gab, die keine guten Audio-Kette zuhause hatten. Es fehlten (damals) Dolby Digital, DTS 5.1-fähige Komponenten. Daher nahmen die Brüder Schappert auch noch die passende Audiotechnik ins Programm auf. So wurde das Geschäft zum Mekka für Heimkinofans: Großes Bild trifft großen Sound.

Die Größe der Räumlichkeiten wächst mit dem erweiterten Portfolio

Beamer waren von Anfang an ein wichtiges Thema und sind es heute noch

Beamer-Vergleiche perfekt realisiert

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Beamer in allen Größen und Ausführungen für praktisch jeden nur denkbaren Einsatzzweck

Dann erfolgte nach fünf Jahren ein weitere Umzug. Die Räumlichkeiten wurden deutlich erweitert, genug für die nächsten zehn Jahre. Das Team wuchs immer weiter, und das Gleiche galt auch fürs Produktportfolio. Eine breite Range von Projektoren führender Anbieter, wie Sanyo, Mitsubishi, Hitachi, Optoma, JVC oder Sony. Das Ganze wurde von leistungsstarker Elektronik von Denon und Marantz optimal ergänzt. Sogar den damaligen Ultra-Luxus-Hersteller TAG McLaren hatten die beiden Schapperts im Programm. Lautsprecher von Monitor Audio, später auch DALI, und Dynaudio gehörten ebenfalls zum Portfolio. Das Produktprogramm hat sich aber stetig verändert, beziehungsweise es wurden Anpassungen vorgenommen, es gab auch Anbieter, die sich aus dem Markt verabschiedet haben.

Es wird immer größer - und umfassender

Das GROBI.TV-Eldorado für Audio- und Video-Fans von außen

Filmmotive machen schon von außen auf die Mission, bestes Bild und besten Ton für Filmliebhaber zu realisieren, aufmerksam

GROBI.TV hat sich dann nach zehn Jahren zu einem weiteren Schritt entschieden. Für ein passendes Präsentationskonzept brauchte man nochmals größere Räumlichkeiten: denn die richtige Präsentation im passenden Umfeld ist die DNA der Firma, wie Patrick ausführt.

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Verschiedene Studios: Hier Wohnzimmer-Atmosphäre

Und hier ein ausgewachsenes Kino

Blick von vorne nach hinten

Die Kunden sollen die Produkte sehen und anfassen können, dass sie selber damit interagieren können – und GROBI.TV wurde, ein neues Gebäude betreffend, fündig. Die neue Anlaufstelle für Audio- und Video-Liebhaber befand - und befindet sich - nach wie vor in Kaarst bei Düsseldorf. Man kaufte eine Halle, in die insgesamt sieben Studios eingebaut wurden. In diesen sieben Studios zeigt GROBI.TV alles, was im Bereich Unterhaltungselektronik „State Of The Art“ ist, mit einem klaren Fokus aufs große Bild und den dazu passenden raumfüllenden Klang. Mit Dolby Atmos, DTS:X und vor allem auch Auro-3D.

Termine vor Ort werden gern wahrgenommen

Bei Terminen vor Ort können sich die Kunden bequem niederlassen und ein hochklassiges Bild- und Tonerlebnis genießen

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Hier ein weiteres Studio

Insgesamt arbeiten 15 Mitarbeiter bei GROBI.TV in Kaarst, und der Fachhändler ist ein sogenannter hybrider Anbieter. GROBI.TV bietet neben der Nutzung des großen Online-Shops die Möglichkeit, dem Kunden eine Präsentation vor Ort in Kaarst nach vorheriger Terminvereinbarung zu offerieren. Dabei kommt es häufiger vor, dass Kunden auch längere Anfahrtswege in Kauf nehmen. An dem Tag, an dem wir Patrick besuchten, war zum Beispiel ein Kunde aus Aschaffenburg da, um die favorisierten Komponenten in Ruhe in Augenschein nehmen zu können. Die Termine werden unverbindlich innerhalb der Woche angeboten. Hinzu kommt der Samstag als terminfreier Tag, hier können Interessierte von 10 bis 16 Uhr in Kaarst vorbeischauen. An diesen „Schnuppertagen“ ist immer enorm viel los. Einmal im Monat, der letzte Freitag, ist auch ein Schnuppertag.

Für jeden das Passende - das GROBI-Motto

Stereo-Studio

Wo liegen die Schwerpunkte? Es ist von jedem etwas dabei. Den passenden Klang betreffend hat GROBI.TV ein Stereostudio, „das ist so etwas wie ein Schnupperstudio“, verrät Patrick. Hier kann man live erleben, wie sich unterschiedliche Lautsprecher anhören. Wenn man dann Lust hat, gibt es dann ein Mehrkanalstudio, in dem mindestens Anlagen mit 5.1.4-Lautsprechersystemen installiert sind. Das heißt: Grundsätzlich 3D-Sound. Patrick führt weiter aus, dass es ebenso 7.1.4-Konfigurationen gibt, sogar 7.1.6. Um dies realisieren zu können, haben Patrick und sein Team ein spezielles Kreuzschienensystem selbst entwickelt. In Kombination mit den angeschlossenen Lautsprechern und passenden Verstärkern kann alles vor Ort präsentiert werden.

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