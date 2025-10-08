TEST: Samsung Neo QLED-TV QN90F in 55 Zoll - leistungsstarkes Multitalent mit brillantem Bild

Der Samsung QN90F ist wahlweise in 43, 50, 55, 65 75 und 85 Zoll lieferbar, kaufen kann man ihn direkt bei Samsung. Es handelt sich bei der Modellreihe um Neo QLED 4K Vision AI Smart-TVs mit umfangreichen KI-Funktionen und einem leistungsstarken Prozessor. Wir werden alle wichtigen Features und Merkmale des TVs, den wir in 55 Zoll in die Redaktion geliefert bekommen haben, erwähnen. Der Preis fürs 55 Zoll-Modell liegt (direkt bei Samsung) bei 1.589 EUR (Stand 05. Oktober 2025). Die QN90F-TVs laufen unter Samsungs Tizen-Betriebssystem (One UI Tizen), und Samsung bietet beim Kauf des QN90F-TVs gleich sieben Jahre OS-Upgrade inklusive.

Zentrale Ausstattungseigenschaften des QN90F umfassen den Neural Quantum 4K AI Gen3 Prozessor, das 4K AI Upscaling Pro, eine präzise Hintergrundbeleuchtung dank Quantum Mino-LEDs Pro und ein Glare-Free-Panel, das antireflexiv beschichtet ist. Weitere Kernmerkmale beinhalten beispielsweise die zahlreichen Vorzüge des "Made For Germany"-Pakets.

Immer wichtiger im digitalen Zeitalter wird auch das Thema Privatsphäre. Samsung nimmt dieses Thema unter dem Oberbegriff "Samsung Knox Security" sehr ernst. Die Bestätigung kommt vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI: Hier wird bescheinigt, dass Samsungs TVs den europäischen IT-Sicherheitsstandards entsprechen.

Samsung Knox

Alle sensiblen Daten wie beispielsweise PIN-Codes oder Passwörter, werden durch zahlreiche Software- und Hardware-Systeme geschützt. Zudem sichert Samsung Knox alle IoT-Devices des Anwenders, die mit dem Smart-TV verbunden sind. Regelmäßige Updates sorgen dafür, dass immer alles auf aktuellem Stand ist.

Integriert in den QN90F ist Samsung Vision AI mit intelligenter Sprachsteuerung, basierend auf Samsungs hauseigenem Sprachassistenten Bixby. Überhaupt stehen smarte KI-Funktionen ganz weit oben. Ob Click-To-Search, Live-Übersetzungen oder AI-Modi für optimierte Bild- und Tonwiedergabe, alles ist an Bord. Zudem kann man eigene AI-Hintergrundbilder erstellen und sogar dafür sorgen, dass der TV aufs Haustier aufpasst.

Real Quantum Dot Display, vom TÜV nachgeprüft

Bildtechnisch ist der Samsung vom TÜV Rheinland als "Real Quantum Dot Display" zertifiziert. Wie das abläuft? Wir waren mit Samsung zu Besuch beim TÜV in Köln.

Der Samsung QN90F ist kompatibel zu HDR10, HDR10+ Adaptive und zu HLG, Samsung-typisch aber nicht zu Dolby Vision. Aus akustischer Perspektive wird Dolby Atmos jedoch unterstützt, sogar spezielle Top Channel-Lautsprecher verwendet Samsung. Object Tracking Sound+ sorgt dafür, dass das eingebaute 4.2.2 Lautsprechersystem eine realistische, exakte akustische Abbildung liefert. Zudem kann man mittels Q Symphony das Soundsystem des Smart-TVs in Verbindung mit einer Samsung-Soundbar einsetzen. Auch Gamer können sich zudem freuen, denn als Gaming-Zentrale steht Samsungs Gaming-Hub bereit. Hier ist auch Cloud-Gaming ohne separate Konsole möglich. Dank des Motion Xcelerators 165 Hz bei 4K-Games ist höchste Qualität beim Gaming eine Selbstverständlichkeit. Hinzu kommt der AI Auto Game Mode, der das Genre des Games erkennt, und die Game Bar für schnell getroffene Einstellungen. Kompatibel ist der QN90F darüber hinaus zu AMD FreeSync Pro. Auch, wenn das nun die Gamer vielleicht nicht so brennend interessieren wird, der Samsung unterstützt auch den Philips Hue Sync. Ebenso integriert sind der Samsung Art Store und Samsung TV Plus. Bei Letzterem kann man kostenlos auf über 900 Sender zugreifen, darunter befinden sich mehr als 150 Premium-Kanäle von Samsung TV Plus. Samsung Daily+ ermöglicht es dem Anwender, die täglichen Aktivitäten und den eigenen Lifestyle vom TV-Gerät aus zu verwalten, dazu stehen Apps für Shopping. Kochtipps oder Karaoke-Abende bereit. Wer mag, kann zudem das Daily Board aktivieren, dann zeigt der TV auch, wenn er nicht in Betrieb ist, vom Anwender selektierte und gewünschte Informationen an.

Verarbeitung

Edles Design

Dünner, sehr gut verarbeiteter Rahmen

Kante unten rechts

Standfuß schräg

Standfuß von vorn

Rückseite komplett

Überall einheitliche Bautiefe

Der QN90F ist ein optisch sehr attraktiver Smart-TV. Mit seinem sehr schmalen, hochwertig verarbeiteten Rahmen macht er auch im edlen Wohnambiente eine hervorragende Figur. Aus seitlicher Sicht ist der Neo QLED-TV überall gleich dünn, daher eignet er sich auch bestens für die Wandmontage. Steht er auf einem Sideboard oder einem TV-Möbel, punktet er mit seinem schicken Standfuß, der zudem einen soliden Halt gibt.

Anschlüsse

Anschlüsse

Wir untersuchen die Anschlussauswahl, getreu dem Bild, von unten nach oben: Zunächst die Antennenanschlüsse für den Doppeltuner (DVB-C, DVB-T2, DVB-S2), dann eine RJ45 Netzwerkschnittstelle, viermal HDMI (allesamt dem Standard 2.1 entsprechend, inklusive eARC an HDMI-3), ein optischer Digitalanschluss und 2 x USB-A. Hinzu kommt ein CI+ Slot. Auch unterstützt der QN0ßF Bluetooth 5.3, das WiFi-Modul bietet Support für WiFi-5.

Fernbedienung

Vorderseite der Fernbedienung

Rückseite mit Solarzellen-Einheit

Samsung liefert beim QN90F die hinlänglich bekannte, sehr kompakte Smart-Fernbedienung bei, die durch ihr rückseitiges Solarpanel Sonnenlicht nutzt, um zu arbeiten. Auf der Fernbedienung selbst befinden sich nicht viele Bedienelemente. Ganz oben ist der rote Standby-Knopf zu finden, danach folgen eine multifunktionale Taste (die ein Menü auf dem Screen für verschiedene Funktionen öffnet), die Taste für den AI Vision Companion in der Mitte, und dann die Mikrofontaste. Darunter dann zu finden ist das eigentliche Navigationskreuz, wiederum darunter die Zurück-Taste, die Taste fürs Aufrufen des Home Menüs und die Play-/Pause-Taste. Es folgen Bedienelemente für die Anpassung der Lautstärke und für die Kanalwahl. Drückt man den Balken zwischen Laut und Leise bei der Lautstärkeregelung, wird der TV stumm geschaltet. Ganz unten lokalisieren wir vier Buttons für den direkten Zugriff auf Netflix, Samsung TV Plus, Prime Video und YouTube. Die Fernbedienung liegt gut in der Hand, und fast immer setzt der QN90F gegebene Befehle rasch um. Nur selten, z.B. wenn man die Multifunktionstaste (bereits oben erwähnt) drückt, gibt es kleine Gedenksekunden, bis sich dann das entsprechende Fenster auf dem Bildschirm öffnet.

Erstinstallation

Als erstes wählt man die Sprache aus

Zuerst kann man entscheiden, ob man den TV mittels Smart Things App oder mittels fernbedienung einrichten möchte. Wir entscheiden uns für die Fernbedenung. Zunächst legt man dann die Sprache fest. Im Anschluss folgt, in der gewählten Sprache, der Beginn der ersten Einrichtung.

Es kann losgehen

Hier wählt man "Legen wir los" und nicht den "Vorführmodus". In den nächsten Schritten legt man das Land fest.

Tunersignal erkannt

Danach wird die Art des TV-Signals erkannt (DVB-C, DVB-T2 oder DVB-S2). Bei uns ist es DVB-C, dann bekommt man das Auswahlmenü "Sendertyp", "Suchlaufmodus" und "Suchbereich". Nachdem man dies abgestimmt hat, wird der Smart-TV ins richtige Netzwerk, entweder wireless oder kabelbasiert, eingebunden. Bei der Einbindung ins gesicherte Drahtlosnetzwerk muss auch das Kennwort eingegeben werden. Sobald der TV mit dem Netzwerk und dem Internet verbunden ist, muss man den Geschäftsbedingungen zustimmen, den Smart Hub-Datenschutzhinweis zur Kenntnis nehmen, ebenso den Transparenzhinweis, und man muss den Anzeigeinformationsdiensten auf dem Gerät zustimmen.

Wir haben den QN90F mit unserem Samsung-Konto eingerichtet

Anschließend kommt der Hinweis auf die zahlreichen Smart-Funktionen des TVs, und endlich geht die Einrichtung los, zu der man idealerweise bereits ein Samsung-Konto besitzt. Man kann die Installation zunächst aber auch ohne Samsung-Konto weiter fortführen. Wir haben die Installation mit Samsung-Konto weitergeführt. Die einfachste Möglichkeit ist, den QR-Code auf dem Fernseher-Bildschirm mit der Kamera des Mobiltelefons zu scannen und sich dann rasch mit dem Benutzernamen und dem Kennwort beim Samsung-Konto anmelden. Es folgt die Produktregistrierung. Danach erscheint ein Screen mit der Überschrift "Behalten, was Ihnen wichtig ist". Hier wird festgelegt, welche Einstellungen gespeichert werden sollen und beim Zurücksetzen oder beim Kauf eines neuen TVs einfach wiederhergestellt werden sollen. Ist dies erledigt, prüft der QN90F, ob derzeit ein Firmware-Update zur Verfügung steht. Hat man zuvor Daten eines Samsung-TVs gesichert, kann man diese im nun folgenden Schritt auf den QN90F übermitteln.

Umgebungsanalyse aktivieren

Nach Abschluss dieser Episode kann man nun aktivieren, ob der Samsung-Fernseher Bild und Ton automatisch auf Grundlage einer Analyse der Umgebung optimieren soll. Danach kann man, wenn man möchte, einen Sprachassistenten konfigurieren. Entweder Bixby von Samsung, oder aber Amazon Alexa. Im nächsten Schritt erklärt Samsung die Funktion "Daily Board", die verschiedene Informationen auf einem passenden Hintergrund anzeigt. Diese kann man entweder aktivieren oder man kann diesen Schritt überspringen.

App-Verknüpfung

Auf dem anschließend aktiven Screen erläutert Samsung eine schnellere Methode zur Verknüpfung der Apps) Amazon Prime Video, Apple TV). Hier kann man sich bei den Apps gleich per QR-Code anmelden, sehr praktisch, wenn man Mitgliedschaften bei Amazon Prime Video oder bei Apple TV+ besitzt.

Personalisierung

Nach diesem Schritt hat der Anwender nun die Option, den Startbildschirm des Hubs zu personalisieren und Apps hinzuzufügen und anzuordnen. Danach muss man eine persönliche PIN für den TV erstellen. Dann wird der zur Postleitzahl passende Netzbetreiber gesucht. Nachdem der Netzbetreiber gefunden wurde, erfolgt die Einstellung der Uhrzeit. Nun sieht man das erste Mal den Startseiten-Hub und kann noch einen TV-Dienst (HD+IP) für HD+ installieren. Im Anschluss ist alles erledigt.

