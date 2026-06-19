IOTAVX AVXP4-160 ab sofort vorbestellbar: Neue 4-Kanal-Endstufe mit 200 Euro Rabatt
IOTAVX erweitert sein Verstärkerportfolio um die neue AVXP4-160. Die leistungsstarke 4-Kanal-Endstufe richtet sich gleichermaßen an ambitionierte Heimkino-Enthusiasten und HiFi-Fans, die auf hohe Leistungsreserven, stabile Stromversorgung und flexible Einsatzmöglichkeiten Wert legen. Zum Marktstart bietet IOTAVX eine zeitlich begrenzte Vorbestelleraktion an: Bis zum 19. Juli 2026 lässt sich die AVXP4-160 mit einem Preisvorteil von 200 Euro sichern. Die Auslieferung der ersten Geräte soll ebenfalls am 19. Juli 2026 erfolgen.
Für anspruchsvolle Heimkino- und HiFi-Systeme entwickelt
IOTAVX 4-Kanal-Endstufe AVXP4-160
Mit der AVXP4-160 präsentiert IOTAVX die neueste Generation seiner Mehrkanal-Endstufenserie. Das Modell wurde speziell für moderne Heimkino-Konfigurationen sowie leistungsorientierte HiFi-Anwendungen konzipiert. Besonders interessant dürfte die Endstufe auch für den Betrieb, z.B. in Verbindung mit der AVX17 Vorstufe, von Decken-, Height- oder Surround-Lautsprechern in Dolby-Atmos-, DTS:X- und Auro-3D-Installationen sein.
Die Leistungsdaten fallen entsprechend großzügig aus. Die AVXP4-160 liefert bis zu 160 Watt pro Kanal an 4 Ohm bei gleichzeitigem Betrieb aller vier Kanäle beziehungsweise 110 Watt pro Kanal an 8 Ohm. Werden einzelne Kanäle genutzt, stehen sogar bis zu 240 Watt an 4 Ohm beziehungsweise 140 Watt an 8 Ohm zur Verfügung.
Ringkerntransformator und hohe Leistungsreserven
Rückseite IOTAVX AVXP4-160
Für die Stromversorgung setzt IOTAVX auf einen aufwendig abgeschirmten Hochleistungs-Ringkerntransformator. Ergänzt wird dieser durch eine Pufferkapazität von insgesamt 55.000 Mikrofarad. Laut Hersteller soll dies selbst bei hohen Dynamiksprüngen für eine stabile Spannungsversorgung sorgen und damit eine kontrollierte sowie präzise Wiedergabe ermöglichen.
Ein Dämpfungsfaktor von über 200 verspricht darüber hinaus eine exakte Kontrolle der angeschlossenen Lautsprecher. Gerade im Bassbereich soll die Endstufe dadurch mit hoher Autorität und Präzision agieren.
Ideale Ergänzung zur AVX17 Vorstufe
Besonders spannend wird die AVXP4-160 in Kombination mit der hauseigenen AVX17 Mehrkanal-Vorstufe. Gemeinsam lassen sich umfangreiche Heimkino-Konfigurationen bis hin zu 9.1.4- oder sogar 7.1.6-Systemen realisieren. Damit adressiert IOTAVX gezielt Anwender, die immersive 3D-Audioformate vollständig ausschöpfen möchten.
Auch bei den Anschlüssen zeigt sich die Endstufe flexibel. Neben klassischen Cinch-Eingängen stehen symmetrische XLR-Anschlüsse zur Verfügung, was eine problemlose Integration in hochwertige Heimkino- und HiFi-Umgebungen ermöglicht.
Robuste Konstruktion für langfristigen Einsatz
Frontansicht AVXP 4-160 von IOTAVX
Wie bei den bisherigen Endstufen des Herstellers setzt IOTAVX auf eine robuste Bauweise. Ein massives Stahlgehäuse, selektierte Bauteile sowie die auf Langlebigkeit ausgelegte Konstruktion sollen einen zuverlässigen Betrieb über viele Jahre gewährleisten.
Verfügbarkeit
Die neue IOTAVX AVXP4-160 kann ab sofort vorbestellt werden. Im Rahmen einer bis zum 19. Juli 2026 laufenden Vorbestelleraktion gewährt der Hersteller einen Rabatt von 200 Euro. Die Auslieferung der ersten Geräte ist für den 19. Juli 2026 vorgesehen.
Technische Daten IOTAVX AVXP4-160
|Merkmal
|Daten
|Produkttyp
|4-Kanal-Endstufe
|Leistung (1 Kanal, 4 Ohm)
|240 Watt
|Leistung (4 Kanäle, 4 Ohm)
|160 Watt pro Kanal
|Leistung (1 Kanal, 8 Ohm)
|140 Watt
|Leistung (4 Kanäle, 8 Ohm)
|110 Watt pro Kanal
|Eingänge
|Cinch (RCA), symmetrische XLR
|Rauschabstand
|110 dBA
|Klirrfaktor (THD+N)
|≤ 0,015 % bei 1 kHz
|Frequenzgang
|10 Hz – 32 kHz (+/-1 dB)
|Netzspannung
|115/230 Volt, automatisch umschaltend
|Netzteil
|Ringkerntransformator
|Pufferkapazität
|55.000 µF
|Maximale Leistungsaufnahme
|1.160 Watt
|Standby-Verbrauch
|< 0,5 Watt
|Abmessungen (B × H × T)
|435 × 216 × 480 mm (510 mm inkl. Anschlüsse)
|Gewicht
|21 kg
|Garantie
|2 Jahre
Special: Philipp Kind
Bilder: IOTAVX
Datum: 19.06.2026
Tags: 4-Kanal-Endstufe • Endstufe • Endverstärker • IOTAVX