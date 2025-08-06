TEST: beyerdynamic Aventho 100 - hochwertiger On-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit leistungsstarker ANC- und Transparenz-Funktion

Erst kürzlich erschien der beyerdynamic Aventho 100 frisch auf dem Markt, ein On-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit ANC- und Transparenzmodus für 199 EUR. Mit an Bord ist auch Qualcomms cVc-Technologie für beste Sprachqualität beim Telefonieren - das merkt man im Falle des Aventho 100 übrigens auch, aber dazu im weiteren Verlauf des Tests mehr.

Kompaktes Design

Typisch für einen On-ear-Kopfhörer sind die Ohrmuscheln relativ tief

Der On-Ear-Kopfhörer ist in drei Farben zu haben - in Schwarz, Braun und Cream. Unser Testmuster ist in brauner Ausführung angeliefert worden, die uns sehr gut gefällt. Im Lieferumfang enthalten sind ein Transportbeutel, ein Kabel für den klassischen Nicht-Drahtlos- Betrieb sowie ein USB-C-Ladekabel.

Blick auf den beyerdynamic Aventho 100 nach dem Öffnen der Verpackung

Der komplette Inhalt der Verpackung

Attraktives Design

Drehbare Ohrmuscheln

Hier die andere Seite. Klare Kennzeichnung der rechten sowie der linken Ohrmuschel

Der Kopfhörer lässt sich Platz sparend zusammenfalten und eignet sich daher problemlos für den Transport auch dann, wenn er nicht auf dem Kopf sitzt oder um den Hals getragen wird. Und mobil ist man mit dem beyerdynamic Aventho 100 zweifellos, auch aufgrund seiner enorm hohen Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden ohne ANC. Mit ANC bleiben immer noch respektable 40 Stunden übrig. Nur 15 Minuten muss man den edel wirkenden On-ear-Kopfhörer laden, um bis zu 15 Stunden Nutzungsdauer zu erzielen. Google Fast Pair ist ebenso an Bord wie der moderne Bluetooth-Standard 5.4 (inklusive Multipoint).

Verarbeitung

Zeitlose, schicke Optik

Hochwertigkeit auch im Detail

Sehr gute Materialqualität

Bedienelemente

Anschluss für den kabelbasierten Betrieb sowie USB-C-Buchse an der linken Ohrmuschel

Logo des Herstellers

Ansicht von oben

Der beyerdynamic Aventho 100 wirkt für seinen Kaufpreis äußerst hochwertig. Die aus Aluminium gefertigte Gabel zeigt das hohe Qualitätsniveau ebenso wie die wertig erscheinende Oberfläche der austauschbaren Ohrpolster. Das Innenleben der Ohrpolster besteht aus hochwertigem Memory-Foam. Der Kopfbügel ist ebenfalls sehr gut verarbeitet, bei der Betrachtung des beyerdynamic Aventho 100 von oben stößt man aufs eingelassene beyerdynamic-Logo.

Tragekomfort

Sehr gut gepolstertes Kopfband

Verstellmechanismus

Bequeme Ohrpolster

Nach dem Einschalten gibt eine freundliche Frauenstimme Auskunft über den aktuellen Akkustand und über die Tatsache, dass der beyerdynamic Aventho 100 ordnungsgemäß mit dem Smartphone verbunden ist. Setzen wir den beyerdynamic Aventho 100 nun auf. Es ist mittlerweile tatsächlich ungewohnt, einen On-Ear-Kopfhörer zu tragen, das Gefühl ist ein anderes als bei ultrakompakten TWS oder bei ausladenden Over-Ear-Kopfhörern. Aber der beyerdynamic Aventho 100 sitzt sehr bequem, und die Ohrpolster sind komfortabel ausgeführt, das gilt auch fürs üppig gepolsterte Kopfband. Der Anpressdruck ist genau richtig, nicht zu hoch und nicht zu niedrig, das Gewicht von 220 Gramm wird nie als zu schwer empfunden. Kleiner Kritikpunkt ist die fehlende Rasterung beim Verstellmechanismus für die Festlegung der Passform auf dem Kopf, daran muss man sich ersteinmal gewöhnen.

