TEST: DALI KUPID - kompakte, attraktive Zweiwege-Box zum verlockenden Preis

Die DALI KUPID für einen ausgesprochen schmalen Paarpreis von exakt 338 EUR sind bei uns in der Redaktion für einen ausführlichen Test eingetroffen. Der Zweiwege-Lautsprecher KUPID ist, wie DALI ausführt, "ein kompakter Hochleistungslautsprecher, der echten Hi-Fi-Sound in einem stilvollen, hochwertigen Finish liefert."

DALI KUPID, hier in Cilly Blue, ist als idealer Einstieg in die DALI Produktpalette gedacht

DALI KUPID von schräg hinten

Dabei ist KUPID als neuer Einstieg in die DALI Produktpalette gedacht, um einer neuen Generation von Musikliebhabern die Freude an hochwertigem Sound näher zu bringen. Mit anderen Worten: KUPID richtet sich vermehrt an eine jüngere und junge Klientel, die sich mit dem Thema HiFi auf moderne Art und Weise beschäftigen und dabei nicht zu viel investieren möchte. Daher bringt das Konzept der KUPID typischen DALI-Klang, eine moderne Optik und ausgereifte Technologie zusammen. KUPID, so versprechen es die Dänen, arbeitet mit einer Vielzahl an Hi-Fi-Verstärkern und -Systemen zusammen.

In fünf Farben lieferbar

DALI-Logo auf dem farblich abgestimmten Gitter

KUPID ist in fünf Farbvarianten erhältlich: Black Ash, Walnut, Caramel White, Golden Yellow und Chilly Blue, jeweils mit farblich abgestimmten Bass-/Mitteltonmembranen und passenden Gittern. DALI betont, dass KUPID aktuell ein klares Einzelmodell-Angebot ist und nicht den Start einer kompletten Serie darstellt.

Betrachtet man den Kaufpreis und weiß, wie sich die Preise allgemein nach oben orientiert haben, könnte man meinen, dass DALI irgendwo hat fremd entwickeln lassen - und zum Schluss kommt nur ein passendes DALI-Logo aufs Gehäuse. Doch dem ist ganz und gar nicht so: Denn KUPID besitzt zu 100 % DALI-Gene, wurde im eigenen Haus in Dänemark entworfen und konstruiert. Daher beinhaltet das KUPID-Konzept die neue gleichen Klangphilosophien wie bei den großen Lautsprecherserien des Hauses. KUPID teilt, verspricht der dänische Hersteller, die DALI-eigene DNA aus Präzision, Leistung und Musikalität.

Unibody-Gehäuse mit sauberer Verarbeitung

Sanfte Rundungen an den Ecken des Gehäuses

Hier mit Gitter

Verpackt sind diese für DALI typischen Werte allerdings in einem besonders kompakten, modernen Paket, das sich für den Einsatz in vielen Wohnräumen eignet.

Selbst das Ende des Bassrefexrohres auf der Rückseite ist modern gestaltet. 2,5 cm reichen als Abstand von der Wand aus, so DALI

Die Stellfläche, die benötigt wird, ist sehr klein, und auch, wenn man den Lautsprecher wandnah aufstellen möchte, reichen 2,5 cm Abstand zur Wand, und die Mission gelingt auch aus akustischer Perspektive.

Was bietet KUPID technisch im Detail?

Aufbau des Tief-/Mitteltöners

Membranmaterial

Verwendung findet ein für die Preisklasse ausgesprochen hochwertiger 4½-Zoll-Tief-/Mitteltöner mit einer für DALI typischen Membran aus Papier und Holzfaser. Weitere Merkmale umfassen ein leistungsstarkes Ferritmagnetsystem und eine verlustarme Gummisicke. Diese beiden Eigenschaften sorgen für für Impulstreue, kräftige Bässe und einen dynamischen Mitteltonbereich - was wiederum Markenzeichen des charakteristischen DALI-Sounds sind. Wir sind später in den Hörtestreihen gespannt, ob die KUPID diese Anforderungen auch praktisch erfüllen kann.

Hochtonmodul

Kalotte aus der Nähe betrachtet

Um die Darstellung der hohen Frequenzen kümmert sich ein außergewöhnlich leichter 26-mm-Hochtöner mit Seiddenkalotte. Er ermöglicht, so DALI, fein aufbereitete, klare Höhen mit gleichmäßiger Abstrahlung und sehr geringen Verzerrungswerten. Das Design der Schallwand des Hochtöners ist präzise auf eine optimale Zusammenarbeit mit dem Mitteltöner abgestimmt und hat die Aufgabe, ein realistisches, homogenes Klangbild zu erzeugen.

Sorgfältiger Aufbau Innen

Natürlich gehört auch eine exakt arbeitende Frequenzweiche dazu, die dafür verantwortlich ist, dass sich beide Chassis stets im vorgesehenen Arbeitsbereich befinden. Die „Dual Flare“-Bassreflexöffnung des Lautsprechers ist darüber hinaus aus zeitlicher Sicht exakt ausgerichtet, um den Luftstrom optimal auszulegen und unerwünschte Resonanzen herabzusetzen, was weniger Verzerrungen und überraschend tiefe Bässe für einen Lautsprecher dieser Größe zur Folge hat. Damit man vielen Hörszenarien in der Praxis gerecht werden kann, funktioniert KUPID wie alle DALI-Lautsprecher auch bei niedrigen und hohen Lautstärken gut, führt der Hersteller weiter aus. Auch dieser Sache werden wir später in den Klangtestreihen natürlich nachgehen.

KUPID besitzt eine konstante Impedanz von über 4 Ohm und stellt insgesamt keine hohen Anforderungen an den Verstärker. Das führt wiederum dazu, dass man auch preisgünstige HiFi-Verstärker oder All-In-One-Geräte problemlos mit den KUPID kombinieren kann, ohne dass es zu komprimiertem Klang oder anderen unschönen akustischen Einschränkungen kommen kann. Auch mit Desktop-Verstärkern zusammen kann man die dänischen Boxen verwenden.

Gummifüße sorgen für sicheren Stand

Übrigens: Im Lieferumfang sind neben Gummifüßen auch Wandhalterungen enthalten, die den Aufbau in jedem Zuhause erleichtern.

Klang

Lebendiger und frischer Hochtonbereich

Diana Krall, The Look Of Love: Die KUPID beginnt durchaus engagiert und liefert eine klare, lebendige Darbietung. Die Preisklasse, so scheint es schon nach kurzer Zeit durch, merkt man den kompakten Zweiwegeboxen kaum an. Natürlich kann man von den kleinen Schallwandlern nicht das solide Fundament erwarten, das wir vom größeren Lautsprechern vor allem auch aus dem Hause DALI kennen. Aber gerade für den kleineren Hörraum ist das, was wir vernehmen, wirklich gut. Auch kleinere dynamische Unterschiede, gerade hinsichtlich Dianas Stimmprofil, sind prima ausgearbeitet. Die Trennung der Stimme von den Instrumenten gelingt ebenfalls überzeugend, ohne dass die Gesamt-Homogenität des Titels leidet. In der Passage des Songs, in der das Klavier ertönt, merkt man schon, dass bei der Feindynamik Luft nach oben ist. Aber in solchen Momenten darf man nicht vergessen, es mit einem Paar Boxen für unter 340 EUR zu tun zu haben.

"Hello" von Adele wirkt von Beginn an kultiviert und lebendig. Die Stimme der Sängerin steht präsent im virtuellen Raum, und das sich darum angeordnete Klavier wird akkurat herausarbeitet. Als Adele dann die Stimme merklich erhebt und es zu einem deutlichen Sprung innerhalb der Dynamik kommt, gehen die beiden kompakten Lautsprecher diesen Weg anstandslos mit. Klar - die Auflösung vokaler Details ist für die Preisklasse sehr gut und damit überzeugend, aber hier geht noch deutlich mehr. DALI selbst hat mit den größeren Baureihen auch jede Menge Pfeile im Köcher, die hier übernehmen können. Das Fundament beim Song ist für eine Box dieser Größe tadellos, sitzt man nicht zu weit von den Lautsprechern weg, genießt man einen vollständigen, dynamischen Klangeindruck.

Till Brönners charmanter Titel "The Good Life" wird wiederum mit guter Detailarbeit in den Hörraum getragen. Die beiden sehr kompakten Lautsprecher entfalten dabei eine Räumlichkeit, die tadellos ist - hinsichtlich der räumlichen Tiefe ebenso wie die räumliche Weite betreffend. Die charakteristischen Merkmale der Trompete werden ausgezeichnet verdeutlicht. Der Bassbereich ist straff und kommt gut auf den Punkt, natürlich kann man bei Lautsprechern dieser Größe keinen enormen Tiefgang erwarten. Wer auf ein kräftigeres Bassfundament Wert legt, kann die beiden kleinen Boxen aber sehr gut mit einem kompakten aktiven Subwoofer aus dem DALI Portfolio kombinieren. Hier gibt es wirklich gute und nicht zu teure Lösungen wie zum Beispiel den DALI SUB C-8 D für 449 EUR. Dieser ist ebenfalls kompakt und perfekt für kleinere und mittelgroße Hörräume geeignet. Wir müssen aber erwähnen, dass die kleinen KUPID durchaus eine gute Basswiedergabe haben - im Rahmen der Möglichkeiten des Gehäuses wirklich beachtlich.

Der Top Gun Anthem aus dem Film "Top Gun Maverick" kommt ebenfalls überzeugend heraus, selbst die Streicher werden mit passender Dosierung eingearbeitet. Die E-Gitarre klingt klar und angenehm, hier bieten teurere Lautsprecher natürlich einen nochmals fetzigeren Antritt. Insgesamt aber überzeugen uns die beiden dänischen Kompaktboxen mit einem impulstreuen, kompletten Aufbau des vielschichtigen akustischen Szenarios. Erst bei beträchtlichem Pegel dann ist die Differenzierung zwischen den einzelnen Ebenen nicht mehr vollumfänglich gegeben.

Weiter geht es mit einer M-TV Unplugged-Version des a-ha-Klassikers "The Sun Always Shines On TV (Morten Harket und Ingrid Helene Håvik singen im Duett). Hier bieten die KUPID eine gute Herausarbeitung beider Stimmen, impulstreu und mit einer sauber vorgetragenen Feindynamik. Das frische, direkte Wesen der beiden Lautsprecher sorgt dafür, dass sich der Hörer gut in den Song hineinversetzen kann. Doe Räumlichkeit ist bei diesem Titel ebenfalls wieder tadellos, allerdings merkt man schon, dass die Domäne der KUPID eher der kleinere Hörraum ist - was auch völlig in Ordnung ist. Als das Schlagzeug im Song einsetzt, wird dieses mit sauberem Nachdruck und guter Detailarbeit übertragen.

Tieftonbereich mit wirklich gutem Fundament

"Kings & Queens" von Paul Kalkbrenner gefällt durch die sehr klare, ausgeprägt lebendige Stimmwiedergabe direkt von Beginn an. Was uns aber beinahe noch mehr erstaunt, ist, wie gut heraushörbar das doch recht kräftige Bassfundament ist. Hier bauen die beiden Lautsprecher eine klare, solide Basis auf, die für einen kompletten Höreindruck sorgt, den wir in dieser Ausprägung nicht erwartet hätten. Mit gutem Fingerspitzengefühl arbeiten die beiden KUPIDs auch feindynamische Differenzen heraus - die ausgewogene, klare Abstimmung der Schallwandler ist bei jedem von uns herangezogenen Klangbeispiel ein echter Vorteil.

Konkurrenzvergleich

ELAC Debut BS5.3: Die ELAC Zweiwege-Box kommt auf knapp 360 EUR Paarpreis und legte im damaligen Testbericht die Messlatte im Einsteigsbereich hoch. Auch für die KUPID ist sie ein unangenehmer Konkurrent. Optisch tritt die Debut BS5.3 im direkten Vergleich klassischer auf, leistet sich aber ebenfalls keine Verarbeitungsmängel. Es bleibt schlichtweg Geschmackssache, ob man es betont modern oder lieber etwas zurückhaltend mag. Klanglich erscheint uns die KUPID ungemein direkt, sie "springt" den Hörer mit ihrer akustischen Frische richtiggehend an. Die ELAC-Box führt ihre Zurückhaltung auch klanglich fort. Nicht, dass sie llangweilig klingen würde - das auf keinen Fall. Sie ist nur etwas anders ausgelegt, kultivierter, dezenter. Es sind zwei richtig gute Boxen, ohne Frage, und daher entscheidet der persönliche Geschmack. Beide Konzepte beweisen auf jeden Fall überzeugend, wie gut HiFi-Lautsprecher in der Einsteigerklasse mittlerweile geworden sind.

KEF Q1 Meta: Mit einem Paarpreis von 548 EUR ist die KEF Q1 Meta deutlich teurer und damit schon in einer anderen Liga. Optisch ist auch die Q1 Meta kompakt gehalten und lässt sich auch in kleineren Räumen mit geringem Platzbedarf integrieren. Sie ist sehr gut verarbeitet und mit dem Uni-Q-Treiber inklusive dem den Klang optimierenden Metamaterial MAT auf technisch hohem Level. Daher verwundert es auch nicht, dass der britische Lautsprecher im direkten Vergleich noch mehr Details aus dem Quellmaterial herausholt. Daher ist er seinen Mehrpreis definitiv wert. Zugleich aber erstaunt es uns, wie gut bereits die preiswerte KUPID arbeitet. Wer wirklich aufs Geld beim HiFi-Einstieg achten muss, ist mit dem dänischen Lautsprecher bestens bedient.

DALI OBERON 3: Für 598 EUR Paarpreis steigt man bei DALI in die erfolgreiche OBERON-Baureihe auf und kann hier den OBERON 3 als durchaus größeren Regallautsprecher erwerben. Er ist klanglich sehr ausgewogen und homogen. Mit einem ausgezeichneten Bassfundament und einem ebenso überzeugenden Tiefgang verdeutlicht der OBERON 3 die Vorteile seines größeren Gehäusevolumens. Er agiert zudem gerade bei höherem Pegel differenzierter als die günstige KUPID und eignet sich auch für den erfahrenen, reiferen HiFi-Hörer exzellent. Mit ihrer modernen Frische und der tadellosen akustischen Klarheit ist die KUPID gerade für jüngere Hörer, die das Hobby HiFi gerade für sich entdecken, eine richtig gute, preislich günstige Wahl.

Fazit

Mit der KUPID ist DALI ein echtes Preis-/Leistungswunder gelungen, das schon durch die moderne, zugleich aber gefällige Optik punkten kann. Zwei kleine, richtig schöne Zweiwege-Boxen stehen vor dem Käufer, nachdem er die Schallwandler aus ihrer Verpackung befreit hat. Die Verarbeitung ist für die Preisklasse prima - natürlich kann man hier nicht das Niveau erwarten, das deutlich teurere Lautsprecher aus dem Hause DALI offerieren, aber mehr geht fürs investierte Geld wirklich kaum noch. Das gilt auch für den frischen, direkten und klaren Klang. Die KUPID ist in kleineren Hörräumen exzellent aufgehoben und zeigt hier kaum eine Schwäche. Sie arbeitet effektiv im Bassbereich, stellt alle Arten von Stimmen sauber dar und entfaltet eine tadellosen Räumlichkeit. Mit ihrer großen Farbauswahl und der modernen akustischen Auslegung spricht die KUPID diejenigen Interessanten an, die sich neu fürs Thema HiFi begeistern - auch und gerade jüngere Zielgruppen werden von DALI fokussiert, die mit den in vielen Farben lieferbaren KUPID Lautsprechern ein preiswertes Lifestyle-Tool mit richtig gutem Klang bekommen.

DALI trifft mit dem KUPID voll ins Schwarze und bietet im Einstiegssegment einen schicken und klangstarken Lautsprecher



Regallautsprecher bis 500 EUR Paarpreis

Test 13. Oktober 2025

Test: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich, DALI

Datum: 13. Oktober 2025