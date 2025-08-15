TEST: Marantz Grand Horizon - Design-Streaminglautsprecher mit außergewöhnlichen Klangeigenschaften?

Bereits Ende des letzten Jahres sorgte Marantz für Furore mit der Ankündigung der beiden extravaganten sowie luxuriösen Streaming-Lautsprecher mit HEOS-Modul, den Horizon und Grand Horizon. Nachdem wir die kleinere Version der Luxuslautsprecher, den Horizon, bereits in einem Einzeltest genauer betrachtet haben, möchten wir uns in diesem Review den Grand Horizon im Detail ansehen.

Der Marantz Grand Horizon ist in den modernen Farbvarianten Champagne, Moon Ray sowie Midnight Sky im Fachhandel für 6.000 EUR erhältlich. Unser Testsample ist in Midnight Sky ausgeführt.

Der Grand Horizon ist als netzwerkfähiger Wireless-Lautsprecher konzipiert, der laut Hersteller auch den Anforderungen akustisch äußerst anspruchsvoller Anwender gewachsen ist. Zudem verfügt der Aktivlautsprecher über die flexible hauseigene Streaming-/Multiroom-Plattform HEOS, die beispielsweise zu Amazon Music, Deezer, Spotify und TIDAL kompatibel ist. Apple AirPlay 2 und Bluetooth gehören ebenfalls zur Ausstattungsliste. Der Aktivlautsprecher besitzt einen analogen Eingang, einen optischen Eingang und ein HDMI-Terminal. Er ist in der Lage, Musik von lokalen, über USB-C verbundenen Laufwerken abzuspielen. Die integrierte Dolby-Dekodierung garantiert zudem volle Kompatibilität mit Dolby Atmos über HDMI. Weiterhin lassen sich geeignete Marantz-, Denon-, Definitive Technology-, HEOS- und auch Classe-Devices komfortabel miteinander gruppieren, um in Multiroomverbund zu agieren.

Mit seinen Abmessungen von 493 mm Höhe, einer Breite von 529 mm und einer Tiefe von 255 mm handelt es sich beim Grand Horizon um einen großen Streaming-Lautsprecher, der sich besonders für die Unterbringung auf einer Kommode oder einem Sideboard eignet. Das Gewicht des Lautsprechers beträgt stattliche 21,3 kg.

Marantz typisch: Das Bullaugendesign, hier ganz neu interpretiert. Dahinter verbirgt sich zudem die indirekte Beleuchtung.

Der Grand Horizon setzt, wie der kleinere Horizon ebenfalls, auf die Marantz Rise-Verstärkertechnologie, allerdings mit einer Leistung von 370 Watt Leistung (kurzzeitig 860 Watt Spitzenleistung). Garantiert werden soll eine besonders impulstreue Wiedergabe, und die Marantz Gravity-Treiber mit kraftvollen Neodym-Magneten sorgen für einen nachdrücklichen Klang, der rein und mit geringstmöglichen Verzerrungen in Erscheinung tritt. Ob dies alles auch in der Praxis zutrifft, das haben wir später in den Klangtestreihen überprüft.

Ebenfalls an Board ist die Marantz Mirage-Technologie. Hierbei handelt es sich um einen rechenstarken und im Haus entwickelten Algorithmus, der für die digitale Signalverarbeitung (DSP) zuständig ist. Die spezielle Akustik-Plattform lässt sich sowohl an die Stimmung des Anwenders als auch an das aktuell laufende Musikstück anzupassen. Hierfür stehen es drei Parameter zur Verfügung, die auf Wunsch vom Nutzer justiert werden können. Über die HEOS-App kann man den "MyMirage" Modus aktiveren, indem die Klarheit, Räumlichkeit und Wärme des Klangs individuell angepasst werden kann. Im "Sound Master" Modus hat der Anwender die Option, den Klang des Grand Horizon genau so zu erleben, wie er vom Marantz Soundmaster Yoshinori Ogata realisiert wurde. Im "Auto" Modus wird ein symmetrischer Klang für alle Eingänge und Formate realisiert. Später gehen wir bei der Beschreibung der HEOS-App nochmals darauf ein.

Marantz Radiance 360 Grad Seamless Fabric im Detail

Die Marantz Radiance 360 Grad Seamless Fabric ist eine nahtlos verarbeitete, optisch sehr ansprechende, zugleich robuste, langlebige Oberfläche. Diese ist akustisch komplett transparent und wurde umlaufend auf dem Grand Horizon Aktivlautsprecher angebracht. Das Material sitzt fest auf dem Lautsprecher, ist nachhaltig und besteht aus recyceltem Meereskunststoff. Die schimmernden, dreilagig gehaltenen Bezugsstoffe werden, zur weiteren Veredelung, mit einem goldfarbenen Lurex-Garn durchwoben. Der Grand Horizon ist als 360 Grad abstrahlender Lautsprecher ausgelegt. Zahlreiche Treibereinheiten sind zu diesem Zweck installiert.

Sehr zentral auf der Front, sitzt beim Grand Horizon ein 200 mm messender Subwoofer, der von drei 25 mm Seidenkalotten-Hochtönern und vier 76 mm Breitbandtreibern ergänzt wird.

Weitere Detailansicht des Gewebe

Der massive Marmor-Standfuß sowie die Verarbeitungsqualität im unteren Bereich im Detail

Für die nötige "Bodenhaftung" und Standfestigkeit verfügt der Marantz Grand Horizon über einen massiven schwarz-hochglänzenden Marmor Standfuss. Sehr gut in unserem Foto zu sehen ist die metamorphe Struktur von Marmor. Marmor ist ein metamorphes Gestein, das durch Druck und Hitze aus Kalkstein oder Dolomit entstanden ist, wodurch die ursprüngliche Struktur des Gesteins umgewandelt und eine kristalline Textur gebildet wird, dies nur als Hintergrundinformation.

Sensor-Bedienelemente

Für eine Steuerung direkt am Device verfügt der Grand Horizon über einen berührungsempfindlichen Bedienring, Aura Control genannt. Dieser sorgt mithilfe von 100 versteckt platzierten LEDs sowie Annäherungs- und Umgebungslichtsensoren für den zum Habitus des Grand Horizon passenden Bedienkomfort und zugleich für eine unverwechselbare Optik. Berührt man den beleuchteten Ring, der sich um den Subwoofer befindet und stellt die gewünschte Lautstärke ein, regelt Aura Control den Lautsprecher auf den gewählten Wert. Im Verlauf dieser Aktion wird der Lautstärkepegel deutlich mit Markierungen angezeigt, die auf den klassischen Stern auf den Marantz-Produkten anspielen. Wird der Ring im unteren Mittelteil kurz berührt, wird die Wiedergabe gestartet bzw. pausiert.

Die Rückseite des Grand Horizon

Wenden wir uns nun der Rückseite des Marantz Grand Horizon zu. Auch auf der Rückseite finden wir erfreulicherweise - im äußeren Teil des Lautsprechers - das Marantz Radiance 360 Grad Seamless Fabric Gewebe vor. Im Mittelteil des Aktivlautsprecher untergebracht ist die Marantz Rise-Verstärkertechnologie, inklusive üppiger Kühlrippen, die für eine thermische Entlastung sorgen. Hinter einer massiven und magnetisch haftenden Metallabdeckung befinden sich die Anschlusssektion des Grand Horizon sowie einige Bedienelemente.

Die Kühlrippen und die Metallabdeckung in der Detailansicht

Die Anschlüsse sowie die Bedienelemente in der Übersicht, ohne Abdeckung

Natürlich möchten wir auf die Anschlusssektion des Marantz Grand Horizon noch genauer eingehen. Nachdem wir den massiven Metalldeckel entfernt haben, wird der Blick frei auf die Bluetooth-Pairing Taste, die sich im linken Teil befindet. Darauf folgt eine Ethernet-Buchse, möchte man den Grand Horizon kabelgebunden im Heimnetzwerk integrieren. Um weitere Zuspieler zu verbinden, verfügt der Aktivlautsprecher über weitere Eingänge in Form von einmal Stereo-Cinch, einen optischen Digitaleingang sowie einen USB-C-Eingang. Für die komfortable Einbindung einen modernen Smart-TVs verfügt der Grand Horizon über ein HDMI-Terminal, welches eARC- und ARC-kompatibel ist. Den Abschluss bildet der "Connect"-Taster, der für eine manuelle Verbindung zur HEOS-App genutzt werden kann, falls die automatische Verbindung einmal nicht klappen sollte.

Die Rückseite des Marmor Standfuss

