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Exklusive Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten im Plaion Pictures Live Shopping-Event #6 (Update)

Plaion Pictures präsentiert am 16. Juli 2026 unter dem Motto "Exclusive Release – Live, Chapter 6" ein weiteres Live-Shopping-Event. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht wieder die Ankündigung neuer Shop Exclusives inklusive Live-Unboxing. Außerdem gibt es u.a. einen Live-Chat, Behind-the-Scenes-Informationen sowie exklusive Rabatte und ein Gewinnspiel. Das Live-Shopping-Event startet um 19:00 Uhr. Der Vorverkauf der Neuheiten wird direkt nach der Ankündigung im Plaion Shop starten.

Update: Bei dem Event wurden eine Blu-ray Disc-Komplett-Edition von "Stargate Atlantis" und ein Ultra HD Blu-ray-Mediabook des Franco Nero-Westerns "Keoma" für den 23.07.2026 angekündigt:

Zu den weiteren Neuheiten im Verlauf des Jahres gehören ein neues "Terminator 2" Ultra HD Blu-ray-Steelbook sowie 4K-Steelbook/Mediabook-Editionen von John Woos "Hard Boiled". Außerdem soll die Animations-Serie "He-Man and the Masters of the Universe" auf Blu-ray Disc erscheinen.

Bis zum 17.07.26, 23:55 Uhr gibt es im Plaion Shop mit dem Code HEMAN einen 10€ Rabatt (Mindestbestellwert 30€) auf lieferbare Artikel. Ab einem Bestellwert von 100€ erhöht sich der Rabatt um 5€ auf insgesamt 15€.