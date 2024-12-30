XXL-SPECIAL: Unsere Geräte des Jahres 2024 in allen Kategorien

Das Jahr 2024 ist nun praktisch Geschichte, und wir freuen uns, dass wir unseren Lesern in diesem Special ein weiteres Mal unsere Produkte des Jahres präsentieren dürfen - und wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Kategorie Soundbar mit Subwoofer: Samsung HW-Q935D

Preisgünstig (Marktpreise ab knapp 630 EUR), voll ausgestattet und leistungsstark: Samsungs System, bestehend aus Soundbar, aktivem drahtlosem Subwoofer plus Wireless-Rears, konnte uns in allen Belangen überzeugen und ist zudem optisch attraktiv sowie gut verarbeitet. Die Ausstattung, unter anderem mit Decodern für Dolby Atmos und DTS:X sowie mit Bluetooth und Netzwerk-Streaming-Funktionalitäten, lässt keine Wünsche offen. Insgesamt belegt das HW-Q935D auf eindrucksvolle Art und Weise, dass Samsung mittlerweile auch aus akustischer Perspektive zu den Herstellern mit den besten Soundbars gehört.

Kategorie All-In-One Soundbar/Soundbar: Canton Smart Sounddeck 100 V2

Mit satten 300 Watt Systemleistung und überragender Klangqualität bahnt sich das smarte Canton Sounddeck seinen Weg zu den "Geräten des Jahres". Ok, die HDMI-Slots entsprechen nicht mehr der neuesten Spezifikation, und es fehlt ein DTS:X-Decoder. Aber die umfangreichen Streamingfähigkeiten inklusive WLAN, Bluetooth, Chromecast und Apple AirPlay 2, die vielfältigen Einstellmöglichkeiten (auch mit OSD möglich) und das sehr attraktive Design, wirkungsvoll abgerundet durch die hervorragende Verarbeitung, sprechen für sich. Mit der neuen App für Cantons Smart-Devices ist die Bedienung der Streaming-Sektion nun besonders einfach.

Kategorie 4K-TV LCD: Samsung QN95D

Da gibt es nichts zu kritisieren - im Gegenteil: Der mit einem extrem hellen, kontrastreichen Panel ausgestattete Samsung QN95D hat uns im Test absolut überzeugt. Sehr guter Blickwinkel, erstaunlich tiefes Schwarz und eine richtig gute Farbtreue sprechen ebenfalls für den elegant gestalteten Smart-TV, der unter Samsungs Tizen-Betriebssystem läuft und praktischerweise mit der separaten Slim One Connect Box ausgestattet ist. Die externe Anschlussbox lässt sich überall, auch am Fuß des TVs, Platz sparend unterbringen. Mit vielen Gaming-Merkmalen, einer hochmodernen Anschlusssektion und einem durchdachten Handling punktet der QN95D ebenfalls.

Kategorie 4K-TV OLED: Samsung S95D

Und bereits der dritte Award für Samsung naht - unser "Opfer" ist diesmal der S95D, ein äußerst hochwertiger 4K-TV mit QD-OLED-Panel. Diese Technologie vereint das Beste aus klassischen OLED- und herkömmlichen QLED-Panels, demnach also eine enorme Helligkeit, aber auch bestmögliches Schwarz und reine Farben. Darüber hinaus ist der unter Samsungs smartem Tizen-Betriebssystem laufende Fernseher mit einem antireflexiven Panel ausgestattet, das dafür sorgt, dass man selbst bei deutlichem externem Lichteinfall noch nahezu alle Inhalte ohne größere Einschränkungen verfolgen kann.

Kategorie TV mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis: Samsung QN90D

Ein absolut hochklassier QLED-TV zu Preisen ab gut 900 EUR (55 Zoll) beziehungsweise 1.450 EUR (65 Zoll) - das ist äußerst lobenswert. Der vierte Award für Samsung geht an den QN90D, der nicht nur sehr hübsch aussieht und durch seine gleichmäßige Bautiefe auch perfekt an der Wand platziert werden kann. Das Bild überzeugt ebenfalls, denn es ist klar, lebendig, plastisch und der Schwarzwert ist erstaunlich gut. Zahlreiche Gaming-Features, die einfache Bedienung, die nachhaltige Solar-Fernbedienung und die gute Akustik runden das Bild wirkungsvoll ab.

Kategorie Bluetooth-Lautsprecher kompakt: Teufel Rockster Go 2

Ein voller Erfolg ist die zweite Generation des beliebten kompakten Bluetooth-Lautsprechers Teufel Rockster Go. Mit der sehr guten Materalqualität, der sorgfältigen Verarbeitung und dem robusten Auftritt kann das Device, das sogar über USB-C als Soundsystem fürs Notebook verwendet werden kann, Akzente setzen. Zudem klingt der Rockster Go kräftig und klar, die Räumlichkeit profitiert von der hauseigenen Dynamore-Technologie.

Kategorie Bluetooth-Lautsprecher groß: Fender x Teufel Rockster Air 2

Und wieder räumt Teufel ab, diesmal bei den großen Bluetooth-Lautsprechern: Der Fender X Teufel Rockster Air 2 ist unserer Ansicht nach einer der optisch attraktivsten Bluetooth-Speaker überhaupt. Seine Optik mit schwarzen sowie stahlfarbenen Elementen ist ein echter Hingucker, und dazu passt die exzellente Akustik: Pegelfest, mit starkem Antritt, aber auch mit einem erstaunlichen Detaillierungsvermögen, lässt der Berliner Aktivlautsprecher nichts anbrennen. Auch Anschlussbestückung und Ausstattung überzeugen auf ganzer Linie.

Kategorie All-In-One Streaming-Radio: Kenwood CR-ST500S

Kenwood ist ganz vorne mit dabei, wenn es um flexible, internetfähige Smart Radios mit DAB/FM-Tuner geht, die zu überraschend fairen Preisen erhältlich sind. Und unter den ganzen Optionen ist das CR-ST500S unser klarer Favorit. Das Design besitzt eine gewisse Eigenständigkeit, die Ausstattung ist bis auf das Fehlen von AirPlay 2 komplett, und der Klang beeindruckt durch Sauberkeit und Räumlichkeit. Dadurch eignet sich das CR-ST500S für praktisch alle Musikrichtungen.

Kategorie All-In-One Streaming-Lautsprecher: Cambridge Audio EVO ONE

Satte 700 Watt Systemleistung, alle relevanten Anschlüsse inklusive HDMI, ein schickes Retro-Design, jede Menge exklusive Cambridge Audio-Technologien und viele praktische Streaming-Möglichkeiten: Das EVO ONE des britischen Herstellers zeigt auf, wie gut heutezutage All-In-One-Geräte sein können. Klanglich schiebt das EVO ONE System praktisch sämtliche Konkurrenten mit ähnlicher Ausrichtung souverän weg und ebnet sich so den Weg an die Spitze. Ein absolut verdienter Preisträger, der uns richtig gut gefallen hat.

Kategorie Aktivlautsprecher Regalbox: Teufel Stereo M 2

Teufel holt sich schon den dritten Award: Die drahtlos miteinander kommunizierenden Stereo M 2 Aktivlautsprecher repräsentieren für deutlich unter 1.000 EUR einen enorm hohen Standard. Klanglich hervorragend, sehr klar, sehr homogen und räumlich dicht, mit praktischen Streaming-Features und schnörkellosem Bauhaus-Design, setzen sie nahzu überall Maßstäbe in ihrer Liga. Das Handling und die Inbetriebnahme gestalten sich ebenfalls einfach.

Kategorie Luxus-Aktivlautsprecher Regalbox: Buchardt Audio A10 plus Stereo Hub

Wahrer Luxus bei Verarbeitung, Ausstattung und Klang: Die ultranoble Buchardt Audio A10 in Verbindung mit dem multifunktionalen Stereo-Hub von Buchardt Audio versetzt die etablierte Konkurrenz nicht umsonst in Angst und Schrecken. Dieses Hightech-System hat auf alles eine Antwort: So ist ein hochpräzises Einmessystem im Hub integriert, es gibt für nahezu alle Anforderungen darüber hinaus Klang-Presets zum Download, und nahezu alle denkbaren Streaming-Aufgaben werden mit links gemeistert. Für diese Performance ist sogar der Preis als niedrig einzustufen.

Kategorie Aktivlautsprecher Standbox: Canton Smart Vento 9 S2

Auch Bewährtes darf in unserer Gewinner-Liste nicht fehlen: Die nachdrücklich und zugleich gediegen aufspielende Canton Smart Vento 9 Aktivbox der zweiten Generation ist komplett ausgestattet, decodiert Dolby Digital und DTS, besitzt eine praktische virtuelle Center-Funktion und ist Canton-typisch vortrefflich verarbeitet. Unter 5.000 EUR kostet dieses enorm stark auftretende Ensemble, auch das spricht für die hessische Offerte.

Kategorie Luxus-Aktivlautsprecher Standbox: Nubert nuZeo 15

An ihm kommt man so schnell nicht vorbei: Unfassbare maximale Leistungswerte treffen auf modernste Technik und auf einen über alle Maßen reinen, satten, störungsfreien und räumlichen Klang. Nuberts nuZeo 15 Aktiv-Standlautsprecher erfüllt mit Leichtigkeit praktisch alle möglichen Ansprüche, und dank X-Connect Surround lässt er sich auch einfach in ein Nubert Wireless-Aktivlautsprecher-Mehrkanal-Setup integrieren. Der XXL-Standlautsprecher ruht auf einem sehr soliden Traversenstandfuß und weist auch eine praxisgerechte Anschlussauswahl auf.

Kategorie Passivlautsprecher Regalbox: KEF Q Concerto Meta

Ein großer Erfolg für den Neuankömmling: Erst vor kurzem kam die Q Concerto Meta auf den Markt, und gleich siegt sie in einer wichtigen Wertung als Gerät des Jahres. Mit einem berühmten Vorfahren ist bei diesem Modell sogar die Ahnengalerie perfekt, und dank des Uni-Q-Chassis plus dem leistungsstarken Tieftöner generiert der Dreiwege-Kompaktlautsprecher einen überraschend feinen, stets harmonischen und zugleich lebendigen Sound.

Kategorie Luxus-Passivlautsprecher Regalbox: KEF Reference 1 Meta

Und die zweite Auszeichnung für die britischen Lautsprecher-Experten von KEF: Die gerade frisch getestete KEF Reference 1 Meta beeindruckt mit ihrer fabelhaften akustischen Harmonie - hier klingt schlichtweg jeder Titel ergreifend-emotional, fein nivelliert, aber zugleich so vehement, dass man denkt, man hätte es mit einer ausgewachsenen Standbox zu tun. Die Verarbeitung, die Optik, die hochkarätige Technik, die ganze Erscheinung bis hin zu den letzten Details dokumentieren die Ausnahmestellung der Reference 1 Meta wirkungsvoll.

Kategorie Passivlautsprecher Standbox: Canton Vento 100

Canton beweist mit der preislich sehr fair kalkulierten Vento 100, dass man es mit einem sauber verarbeiteten, in zeitloser Optik gehaltenen passiven Standlautsprecher wirklich nahezu jedem recht machen kann. Die Vento 100 ist außergewöhnlich pegelfest, arbeitet mit vielen Verstärkern ohne jedes Problem zusammen und kann auch einen Hörraum, der deutlich mehr als 30 Quadratmeter misst, bestens beschallen.

Kategorie Luxus-Passivlautsprecher Standbox: Canton Reference 1

Das klingt nun fast unglaublich, aber die Paarpreise ab 20.000 EUR sind für die wie entfesselt aufspielende Canton Reference 1 sogar als Sonderangebot anzusehen. Was hier an Ausdruckskraft, an Tiefgang, an Finesse, an Klangkultur und an Detaillierungsvermögen drinsteckt, das öffnet dem "Taunus-König" bereits die Türe zu deutlich höheren Preisklassen. Der Lautsprecher spielt ansatzlos, impulstreu, extrem direkt und ist auch im Hörraum, der über 50 Quadratmeter misst, in Verbindung mit der passend kraftvollen Elektronik keinesfalls deplatziert. Die meisterhafte Verarbeitung und die klanglichen Anpassungsmöglichkeiten hinten am Lautsprecher ergänzen die Lobeshymne.

Kategorie Universal-Passivlautsprecher: Dali Rubikore Cinema

An jeder Position goldrichtig: Ob als vorderer linker und rechter Lautsprecher, als Centerlautsprecher oder im Surroundbereich - der Dali Rubikore Cinema "rockt" den Sound. Eigentlich ist der formschöne, in Dänemark im Dali-Stammwerk produzierte Schallwandler viel zu schade für Surround-Anwendungen - am besten kann er im Stereo-Betrieb beweisen, wie extrem gut er ist: Die Räumlichkeit ist auf Premium-Level und auch das Auflösungsvermögen, ganz besonders wäre hier das Hybrid-Hochtonmodul mit Bändchen und Kalotte aufzuführen. Der multifunktionale Lautsprecher bleibt auch bei hoher Lautstärke immer gelassen und entfaltet eine breite, zugleich exakte Räumlichkeit.

Kategorie AV-Receiver: JBL MA 710

JBL is back: Mit einem ganzen Reigen von AV-Receivern bedienen die US-Soundpioniere nun wieder verstärkt die Heimkino-Fans, denen ein Soundbar-basiertes System schlichtweg nicht ausreicht. Der flache, elegant daherkommende MA710 für 999 EUR (UVP) bringt sieben Endstufen sowie Decoder für Dolby Atmos und DTS:X mit. Auch, wenn man ihm spontan wegen der zurückhaltenden Abmessungen nicht allzu viel zutrauen möchte, so straft er in der Praxis alle Vorbehalte Lügen: Es geht massiv voran mit dem kompakten Device, hinzu kommen eine sehr gute Stimmwiedergabe und eine als dicht und klar definiert empfundene Räumlichkeit. Der MA710 ist überdies mit JBLs hauseigenem Lautsprecher-Einmesssystem und mit zahlreichen modernen Netzwerk-Streaming-Features ausgestattet.

Kategorie Luxus AV-Receiver: Denon AVC-A10H

Der neue, zweitgrößte Denon AV-Verstärker ist mit feinsten ESS-DACs und mit 13 Endstufen im monolithischen Layout ausgestattet, die auch bei hoher Kraft-Anforderung stets mit Nachdruck und Präzision agieren. Dank seiner lückenlosen Vollausstattung, unter anderem mit Decodern für Dolby Atmos, DTS:X Pro, Auro-3D und IMAX-Enhanced, modernsten HDMI 8K-Terminals und HEOS Streaming-Modul, tritt der im klassischen Design der Marke gehaltene AVC-A10H als äußerst flexible Entertainment-Zentrale auf. Als Lautsprecher-Einmesssystem gibt es Audyssey MultEQ XT32 serienmäßig, optional kann man aufs modernere Dirac Live wechseln. Der mit Grafiken und Hilfetexten versehene Assistent für die erste Einrichtung macht die Inbetriebnahme denkbar einfach.

Kategorie Stereo Vor-/Endstufen-Kombination: Audiolab 9000Q und 9000P

Schon die optische Erscheinung sorgt dafür, dass man sich die Audiolab-Kombination aus Vor- und Endverstärker gerne genauer anschaut. Die edle Verarbeitung und das große Display der mit extrem exakt arbeitenden DACs ausgestatteten Vorstufe sind weitere Attribute, die Begehrlichkeiten wecken. Der sehr feine, präzise den Punkt treffende, auch bei mehrstündigen Hörsessions sehr angenehme Sound und die enorme Pegelfestigkeit der Zweikanal-Endstufe sorgen für eine große Punkte-Ansammlung auf dem Audiolab-Testkonto. Auch die Anschlussvielfalt gefällt uns sehr gut.

Kategorie Stereo-Verstärker: Yamaha A-S1200

Das klassische Design im Look der 70er Jahre, das auch die soliden Drehregler und die VU-Meter auf der Gerätefront mit einschließt, ist eine Ansage: Beim Yamaha A-S1200 handelt es sich um einen rein analog aufgebauten Verstärker, versehen mit streng selektierten Bauteilen und einer sehr sorgsamen Abstimmung der japanischen Yamaha-Klangmeister. Ein Gerät für HiFi-Genießer, die den vollen, natürlichen Klang analoger Endstufen schätzen. Zudem ist der gesamte innere Aufbau auch optisch ein Leckerbissen.

Kategorie Stereo Streaming-Vorstufe: Nubert nuControl X

Es dürfte kaum eine andere Stereovorstufe geben, die mit so viel Hightech ausgestattet ist: Ein durchdachtes, selbst entwickeltes Lautsprecher-Einmesssystem, sehr umfangreiche eigene Justage-Parameter den Klang betreffend, für den Anwender sämtliche aktuell nachgefragten Streaming-Merkmale, ein DAC-Array der Luxusklasse und eine lückenlose Anschlussbestückung kennzeichnen die nuControl X als Meisterwerk aus der Klangmanufaktur von der Ostalb. Natürlich arbeitet die nuControl X mit den Aktivlautsprechern des Hauses Nubert wireless zusammen, man kann aber auch auf Nuberts brutal starke nuPower D- oder nuPower A-Endstufen zurückgreifen.

Kategorie Stereo Streaming-Verstärker: NAD C399

Mit aufwändigem Endstufen-Layout, hervorragenden D/A-Wandlern und dem Bluesound BluOS Streaming-Modul, das praktisch unbegrenzte Möglichkeiten bietet, zudem mit modularem Aufbau (für zukünftige Upgrades können spezielle Module hinten eingeschoben werden) und einer umfangreichen Bestückung mit analogen sowie digitalen Anschlüssen ist der NAD C399, das Spitzenmodell der "Classic"-Linie des renommierten Hauses, ein erstklassiges Angebot. Er spielt ungemein präzise auf, zugleich begeistert die maximal mögliche Dynamik. Durch seine genau ausbalancierte Abstimmung kennt der C399 keine Berührungsängste und kommt mit jedem Musikstil bestens zurecht.

Kategorie Streaming-Player: Eversolo DMP-A8

Wer einen äußerst potenten Streamer sucht, der auch als Vorstufe perfekt verwendet werden kann und der mit Baugruppen der Premium-Liga hochgerüstet wurde, findet im Eversolo DMP-A8 den passenden Partner. Höchste Genauigkeit bei der Wiedergabe durch modernste Technologien im Inneren, höchste Flexibilität durch allumfassende Streaming-Merkmale und eine innen wie außen herausragende Verarbeitung zeichnen den Eversolo DMP-A8 aus. Auf dem falschen Fuß erwischen kann man ihn definitiv nicht - jede der vielen Aufgaben, für die er gebaut wurde, meistert er mit Bravour.

Kategorie Luxus HiFi-Komponente: AVM PAS 30.3 und MA 30.3 Mk2

Luxus pur, und das zu moderaten Preisen: Mit den AVM Devices PAS 30.0 und MA 30.3 Mk2 erklimmt man recht problemlos den Thron höchster akustischer Sphären. Die beiden, erneut wirkungsvoll modifizierten Monoblöcke liefern Leistung & akustische Kultur satt. Die mit Luxus-DACs versehene und ebenfalls 2024 auf neuesten Sand gebrachte Stereovorstufe ist dank der hauseigenen Streaming-Plattform X-Stream Engine plus der RCX-App auch modernen Aufgaben gegenüber sehr aufgeschlossen. WLAN, Bluetooth plus digitale sowie analoge Anschluss-Optionen gibt es zudem, sogar HDMI ist vorhanden. So setzt AVM in der HiFi-Luxusklasse auch 2024 einmal mehr die Maßstäbe.

Kategorie ANC-Kopfhörer: Dali iO-8

Dali hat mit dem iO-8 einen neuen, feinst komponierten, klanglich über jeden Zweifel erhabenen Over-Air-Bluetooth-Kopfhörer auf den Markt gebracht, der nicht nur erstklassig aussieht, sondern auch einen erstklassigen Tragekomfort bietet. Der gediegene Klang eröffnet die Möglichkeiten, auch Jazz oder Klassik ohne Kompromisse mit dem edlen dänischen Kopfhörer zu genießen. Dali hat eine eigene Bedien-Philosophe und setzt auch beim iO-8 ganz bewusst auf ein Handling ohne App.

Kategorie Innovation Kopfhörer: Denon PerL Pro

Der Denon PerL Pro kostet nur noch verhältnismäßig wenig Geld - rund 140 EUR. Und fürs überschaubaure Invenstment bekommt man eine volle Ladung High-Tech serviert. Vom App-basierten Test des Sitzen der Ohrpassstücke über eine durchdachte akustische Anpassung ans Gehör des Trägers bis zu verschiedenen DSP-Funktionen zur Optimierung der Basswiedergabe und der Räumlichkeit ist schlichtweg alles vorhanden. Die Verarbeitung der sehr gut und bequem sitzenden PerL In-Ears ist ausgezeichnet. Die App-Einrichtung und die Verwendung aller Funktionen lief bei unserem Testsample perfekt ab. ANC und Freisprecheinrichtung verdienen sich ebenfalls sehr gute Zensuren, aber richtig überzeugt hat uns der Klang, inklusive der Wirkung der automatischen Anpassung ans Gehör des Trägers. Ungemein detailreich und homogen, im höchsten Maße angenehm und erstaunlich frei sowie klar im Hochtonbereich spielt der PerL Pro auf.

Kategorie Luxus Kopfhörer: HiFiMAN Susvara

Unglaublich hochwertig und mit großer Liebe zum Detail verarbeitet, ist der Susvara, obwohl schon eine Weile auf dem Markt, beinahe unschlagbar. Er holt aus sämtlichen Musikstilen unfassbar viel heraus an Dynamik, Klarheit, Facettenreichtum sowie authantischem Nachdruck, und daraus resultierend, bekommen wir ein fesselndes Klangbild geliefert. Dieses kann aufgrund des perfekten Sitzes auf dem Kopf des Trägers auch über einen enorm langen Zeitraum genossen werden. Wir müssen aber darauf hinweisen, dass man nicht nur einen erlesenen, sondern auch einen äußerst kraftvollen Kopfhörerverstärker benötigt, um den Ausnahme-Akustiker wirkungsvoll "auf Touren zu bringen".

Kategorie Innovation Audio: KEF Uni-Q Treiber der 12. Generation mit MAT

Grandios ist die Performance des technisch hochgerüsteten KEF Uni-Q-Koaxialtreibers, der in verschiedenen Baureihen zum Einsatz kommt. Dank der Metamaterial-Absorptionstechnologie (MAT), bei der es sich um eine hochkomplexe, labyrinthartige Struktur handelt, innerhalb der jeder speziell konzipierte Kanal eine bestimmte Frequenz effizient absorbiert, wird ein absolut reiner Klang Wirklichkeit. In Kombination wirken die Kanäle wie ein akustisches "schwarzes Loch", das 99 % des unerwünschten Schalls von der Rückseite des Hochtöners absorbiert, die daraus resultierenden Verzerrungen aus dem Weg räumt und eine besonders saubere, realistische akustische Präsentation garantiert. Weitere riesige Vorzüge dieses KEF-Treibers sind auch die absolut unkritische Aufstellung und das breite Abstrahlverhalten - darum sind KEFs Schallwandler uneingeschränkt alltagstauglich.

Kategorie Innovation Video: Magnetar UDP900

Noch niemals haben wir einen Blu-ray- oder Ultra HD Blu-ray-Player bei uns in der Redaktion gehabt, der mit derartig sensationeller Bildqualität aufwarten konnte. Hier schlägt der Magnetar UDP900 alles, was wir kennen, und auch seine akustischen Qualitäten sind kaum mit irgendeinem Konkurrenten vergleichbar. Magnetar trieb einen schier unfassbaren technischen und konstruktiven Aufwand, um wirklich alles aus dem Geräte-Konzept herauszuholen. Die Verarbeitung ist extrem hochwertig sowie auf Langlebigkeit ausgelegt, die Optik erscheint nobel und gediegen.

Kategorie "Außergewöhnliches Produkt": Wilson Audio WATT/Puppy

Genau dieser Award ist dem WATT/Puppy wie auf den Leib geschneidert, denn der Wilson Audio-Schallwandler ist ein bis ins Detail außergewöhnlicher Lautsprecher. Die spezielle modulare Bauweise und die weit in die Vergangenheit zurückreichende Produkthistorie findet man in dieser Kombination kaum ein zweites Mal. Mittels modernster Technik und High Tech-Fertigungsmethoden erweckt die US-Luxusschmiede die Legende wieder zum Leben - und nie klang sie so gut wie heute. Ein unfassbar exaktes Timing, eine fein gestaffelte räumliche Darstellung, eine fabelhafte Stimmwiedergabe sowie eine Pegelfestigkeit auf höchstem Niveau sprechen für den WATT/Puppy der 2024er Generation.

Kategorie Bestes Preis-/Leistungsverhältnis Audio Elektronik: IOTAVX PA40

Leistungsstark, klanglich rein, solide verarbeitet und preislich so fair, dass man sich beim Überweisen des geforderten Betrags die Augen reibt: Die Zweikanal-Stereoendstufe IOTAVX PA40 spielt in einer viel höheren Liga mit, als es das Invest vermuten lässt. Auch die räumlich dichte Präsentation und die ausgezeichnete Stimmwiedergabe sind klare Pluspunkte der britischen Konstruktion.

Kategorie Bestes Preis-/Leistungsverhältnis Audio Passiv-Lautsprecher: ELAC Debut 3.0 DB53

Hier schaut man auch zweimal hin: Für deutlich unter 400 EUR bekommt man in Form der ELAC Debut 3.0 DB53 einen kompakten, gut verarbeiteren Zweiwege-Regallautsprecher, der seinesgleichen sucht. Der Klang ist nie zu fordernd, aber auch keinesfalls monoton oder langweilig. Vielmehr ist man erstaunt über das hohe Maß an Natürlichkeit und lauscht verblüfft der Feinarbeit, mit der die Debut 3.0-Schallwandler jeden gehörten Titel veredeln.

Kategorie Bestes Preis-/Leistungsverhältnis Audio Aktiv-Lautsprecher: KEF LSX II LT

Ein vollwertiges, sehr kompaktes, vollaktives Lautsprechersystem zum Preis, den man sich leisten kann: KEFs LSX II LT ist ideal, um als PC-Lautsprecherset oder aber als Lösung für lebendigen Sound zusammen mit dem Smart-TV verwendet zu werden. Zwar verbindet man die beiden Lautsprecher mittels Kabel miteinander, was aber bei den hier beschriebenen Verwendungszwecken aber eigentlich kein Problem darstellen sollte. KEFs exzellente Streaming-Plattform und sehr viele Streaming-Optionen sowie Bluetooth sind ebenfalls Bestandteil der Ausstattung.

Kategorie Brand des Jahres: Canton

Seit Jahrzehnten baut das hessische Traditionsunternehmen Komponenten, die ohne Abstriche als erstklassig zu bezeichnen sind. Dabei ruht die Firmenphilospohie bis heute auf identischem Fundament: Feine Verarbeitung, hochkarätige Technik, ein harmonisches, zugleich lebendiges Klangbild und das alles zu moderaten Preisen. Mittlerweile ist Canton sehr modern ausgerichtet, hat ein auf der hauseigenen Smart-Plattform basiertes Multiroom-System, das zudem streamingfähig ist, und baut nicht nur hochwertige passive sowie aktive Lautsprecher, sondern auch Elektronik-Devices.

Kategorie Vertrieb des Jahres: Audio Reference

Schon zum wiederholten Male bekommt Audio Reference die begehrte Auszeichnung als Vertrieb des Jahres - denn in Hamburg in der Alsterkrugchaussee versammeln sich absolute Hochkaräter der HiFi-Branche wie Wilson Audio, Krell, Dan D'Agostino, Meridian oder VTL. Wer das kompromisslos Beste wünscht, dem kann bei Audio Reference geholfen werden, und wer noch die passende Verkabelung der Kette braucht: Mit Nordost haben die Hamburger auch Kabel der Superlative für jeden Einsatzzweck im Portfolio. Nebenbei fungiert Audio Reference-CEO Mansour Mamaghani auch als Inhaber sowie Geschäftsführer von Velodyne Acoustics und lässt Weltklasse-Subwoofer bauen und entwickeln. Dieses Jahr feierte der erfolgreiche Geschäftsmann das 25-jährige Audio Reference-Firmenjubiläum - da kommt ein weiterer Award gerade recht.

Kategorie Video-Streaming Plattform des Jahres: Sky

Sky offeriert nicht nur ein extrem interessantes Angebot an Filmen, hochwertigen Serien und Live-Sport, sondern auch passende Hardware (Sky Stream) fürs perfekte Entertainment-Erlebnis. "Klasse statt Masse" ist das Motto bei Sky, und das belohnen wir mit dem Award für die Streaming-Plattform des Jahres.

Kategorie Audio-Streaming Plattform des Jahres: Bluesound

Bluesound ist unserer Meinung nach die derzeit leistungsstärkste und flexibelste Streaming-Plattform, die darüber hinaus auch eine formidable Klangqualität bietet. Mit einem breiten Sortiment an neuen Streamern, die im Sommer 2024 vorgestellt wurden, gibt es zudem die perfekt auf die Plattform abgestimmte Hardware. Ganz besonders der NODE ICON wird neue Maßstäbe setzen, wenn es um die hardwareseitig optimale Umsetzung der exzellenten Software-Basis geht. Z.B. bei NAD und Dali-Produkten findet man auch zahlreiche Modelle mit dem BluOS-Beriebssystem.

Fazit

Ein ereignisreiches 2024 ist nun zu Ende - wenig Schönes, viel Erschütterndes brachte dieses Jahr mit sich - da ist es manchmal das Beste, sich für einige Stunden vom Zeitgeschehen loszusagen und mit hochwertigem Equipment ein paar glückliche Stunden zu verbringen. Mit unseren Siegern in den einzelnen Disziplinen gelingt dies auf jeden Fall.

Special: Carsten Rampacher, Sven Wunderlich

Fotos: Carsten Rampacher, Philipp Kind, Sven Wunderlich

Datum: 30.12.2024