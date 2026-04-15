SPECIAL: Inside Samsung 2026 - die Pressekonferenz im kurzen Überblick
Aktuell findet bei Samsung in Eschborn, Hessen, die Pressekonferenz zu "Inside Samsung" 2026 statt. Hier bekommen wir einen ersten Blick auf die Produktneuheiten TV/AV 2026.
Seit 2024 im September ist Samsung an diesem Ort, und Nachhaltigkeit war beim Bau der deutschen Firmenzentrale, die für bis zu 1.000 Mitarbeiter ausgelegt ist, oberste Priorität.
Mike Henkelmann präsentiert die Schwerpunkte 2026
Marketing Director Mike Henkelmann übernahm es, die anwesenden Journalisten entsprechend zu briefen. Hauptfokus liegt 2026 auf einem Portfolio, das das Leben einfacher & smarter macht.
Vision AI Companion
Your Companion to AI Living - steht klar im Mittelpunkt. "AI ist kein Feature, AI ist einfach da" lautet das Samsung-Motto hier. Starten wir mit dem Vision AI Companion für TV. AI-Suche, AI-Empfehlungen, AI Bild- und Tonoptimierung - unterstützt durch führende LLM - sorgt dafür, dass der TV im Mittelpunkt steht und man weder zusätzlich Smartphone noch Tablet braucht, um zu interagieren.
Bei Samsung gibt es getreu dem Motto "TV für alle Lebenssituationen" für jede Zielgruppe die passenden TVs, zum Beispiel:
Micro RGB ist DAS Thema 2026
- MICRO RGB R95H - Innovationshighlight, kommt ab 55 Zoll in verschiedenen Diagonalen, in 115 Zoll erstmals auf der IFA 2025. "LCD-Technollogie in der Zukunft, leuchtstark, RGB-Backlight
- S90H - Gaming OLED, Bildwiederholfrequenz 165 Hz, Glare Free
- The Frame Pro Art & Lifestyle-TV - Wireless Connect Box und State Of The Art Bildsignalverarbeitung
Das sind die Säulen, auf denen das Engagement von Samsung fußt
Samsung steht für Innovation aus Tradition
Key-Faktoren bei Samsung 2026 sind Bildqualität (Micro RGB, 100 Prozent BT.2020-Farbraum, Vision AI Companion, Smart Things (TV als Smart Home Zentrale) und Sicherheit (Samsung Knox).
Wir sind nun gespannt auf die Produktneuheiten und werden entsprechend berichten.
Tags: AV • Fernseher • Samsung • Soundbar • TV