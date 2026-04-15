SPECIAL: Inside Samsung 2026 - die Pressekonferenz im kurzen Überblick

Aktuell findet bei Samsung in Eschborn, Hessen, die Pressekonferenz zu "Inside Samsung" 2026 statt. Hier bekommen wir einen ersten Blick auf die Produktneuheiten TV/AV 2026.

Seit 2024 im September ist Samsung an diesem Ort, und Nachhaltigkeit war beim Bau der deutschen Firmenzentrale, die für bis zu 1.000 Mitarbeiter ausgelegt ist, oberste Priorität.

Mike Henkelmann präsentiert die Schwerpunkte 2026

Marketing Director Mike Henkelmann übernahm es, die anwesenden Journalisten entsprechend zu briefen. Hauptfokus liegt 2026 auf einem Portfolio, das das Leben einfacher & smarter macht.

Vision AI Companion

Your Companion to AI Living - steht klar im Mittelpunkt. "AI ist kein Feature, AI ist einfach da" lautet das Samsung-Motto hier. Starten wir mit dem Vision AI Companion für TV. AI-Suche, AI-Empfehlungen, AI Bild- und Tonoptimierung - unterstützt durch führende LLM - sorgt dafür, dass der TV im Mittelpunkt steht und man weder zusätzlich Smartphone noch Tablet braucht, um zu interagieren.

Bei Samsung gibt es getreu dem Motto "TV für alle Lebenssituationen" für jede Zielgruppe die passenden TVs, zum Beispiel:

Anzeige



Micro RGB ist DAS Thema 2026

MICRO RGB R95H - Innovationshighlight, kommt ab 55 Zoll in verschiedenen Diagonalen, in 115 Zoll erstmals auf der IFA 2025. "LCD-Technollogie in der Zukunft, leuchtstark, RGB-Backlight

S90H - Gaming OLED, Bildwiederholfrequenz 165 Hz, Glare Free

The Frame Pro Art & Lifestyle-TV - Wireless Connect Box und State Of The Art Bildsignalverarbeitung

Das sind die Säulen, auf denen das Engagement von Samsung fußt

Samsung steht für Innovation aus Tradition

Key-Faktoren bei Samsung 2026 sind Bildqualität (Micro RGB, 100 Prozent BT.2020-Farbraum, Vision AI Companion, Smart Things (TV als Smart Home Zentrale) und Sicherheit (Samsung Knox).

Wir sind nun gespannt auf die Produktneuheiten und werden entsprechend berichten.

Anzeige

