News

Amazon Prime Day 2026 bereits im Juni

Amazon kündigt den Amazon Prime Day 2026 für den Juni an. Das Sommer-Shopping-Event für Amazon Prime-Kunden wird damit in diesem Jahr etwas früher stattfinden. Die letzte Prime Day-Sommer-Aktion lief vom 8. Juli bis zum 11. Juli 2025. Einen genauen Termin für 2026 hat Amazon aber noch nicht angekündigt. Während die Angebote im Großteil der Welt bereits im Juni präsentiert werden, wird Amazon das Event in Australien, Brasilien, Indien und Japan erst etwas später starten.

Wie in den Vorjahren sind vor allem wieder Angebote für Amazons eigene Produkte wie Fire TV, Echo, Kindle und Fire-Tablets sowie zahlreiche Technik-Deals und Film & Serien-Angebote zu erwarten. Voraussetzung zur Teilnahme ist eine Amazon Prime Mitgliedschaft, die auch kurzzeitig für einen Monat rund um den Prime Day abgeschlossen werden kann. Beim letzten Prime Day erhielten Nutzer der Amazon VISA-Kreditkarte außerdem für Einkäufe 2% von Amazon zurück.

Aktuelle Amazon-Angebote:

nur noch für kurze Zeit:

alle wechselnden Angebote:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.