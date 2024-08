XXL-TEST: Canton Smart Sounddeck 100 2. Generation - All-In One Device für den gehobenen Anspruch?

Aus einer beschaulichen Gemeinde aus dem hessischen Hochtaunuskreis ist unser neuesten Testkandidat - in Weilrod ist der Traditionshersteller Canton beheimate und wir empfangen ein Device, das schon fast ein Klassiker im Modellprogramm ist: Das Smart Sounddeck 100 in der zweiten Generation.

Erhältlich ist das edel anmutende Sounddeck in den Farbvarianten schwarz-seidenmatt oder weiß-seidenmatt. Der Hingucker aber zweifelsohne ist die massive Glasplatte auf der Geräteoberseite. Wer das Canton Smart Sounddeck 100 sein Eigen nennen möchte, der muss rund 1.049 EUR Kaufpreis einkalkulieren. Wem die Klangkulisse des Soundecks nicht ausreicht, für den hält Canton auch interessante Bundles mit verschiedenen Subwoofern, Rear-Lautsprechern usw. bereit. Hier findet man direkt beim Hersteller mehr Informationen.

Das Sounddeck bringt Abmessungen mit, die es nicht zu schmächtig, aber auch nicht zu wuchtig wirken lassen. Es ist 100 cm lang, 33 cm breit und 6 cm hoch und bietet somit genügend Platz, auch für größere TV-Modelle. Das Gewicht gibt der Hersteller mit 12,2 kg an.

Das Canton Smart Sounddeck 100 der 2. Generation verfügt über eine Dolby Atmos Lizenzierung, kann DTS-HD decodieren und verfügt über 4K- und 3D-kompatible HDMI-Anschlüsse mit eARC.

Das Device kann als alleiniger Klanggeber arbeiten oder, auch als Mitglied im Multiroom-Verbund oder in einem Mehrkanall-Setup eingesetzt werden. Wer etwas "mehr" möchte, der kann mit der integrierten Mehrkanal Streamingtechnologie bis zu sieben weitere Wireless Geräte von Canton einbinden. So können zum Beispiel Smart Soundbox 3 als Rear-Speaker eingesetzt werden oder die drahtlose Subwoofer Smart Sub 8, Smart Sub 10 und Smart Sub 12 mit dem Sounddeck zusammen arbeiten. Maximal lässt sich das System auf eine 7.1.2 Konfiguration erweitern.

Die Übertragung von Musik von einem Smartphone, Tablet oder PC kann entweder per Bluetooth, per Netzwerk oder via AirPlay2 erfolgen. Durch die Integration der Canton Smart-Plattform sowie Chromecast built-in kann man auf eine Vielzahl an Streamingdiensten zugegriffen werden. Ebenfalls ist es möglich, das Sounddeck in ein Google Home-basiertes Multiroom-Netzwerk einzubinden. Ebenfalls integriert sind die Dienste Spotify Connect, Tidal, Amazon Music sowie Tuneln, Voraussetzung ist ein Abo.

Glasplatte auf der Geräteoberseite

Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, verfügt das Smart Sounddeck 100 der 2. Generation über eine massive Glasplatte auf der Geräteoberseite. Die Glasplatte sieht top aus und ist sehr unempfindlich gegen Kratzer & Co..

Wie bei Canton Produkten üblich, präsentiert sich die Verarbeitungsqualität des Smart Sounddeck 100 wieder von der besten Seite. Die Übergange zwischen Gehäuse und Glasplatte sind perfekt getroffen und auch die Seitenwangen weisen eine hervorragende Verarbeitungsqualität auf. An der Front schützt ein massives Metallgitter die Treibereinheiten vor Fremdeinwirkung. Diese ist ebenfalls hervorragend eingepasst und ist nicht abnehmbar.

Tadellose Detailverarbeitung

Display im Mittelteil der Frontblende

Im Mittelteil der Frontblende, hinter dem Metallgitter, ist ein LED-Display integriert, das über den gewählten Eingang oder aber die Lautstärke, informiert.. Das Display ist gut ablesbar und in der Canton Smart App können Anpassungen vorgenommen werden.

Vier 100 mm messende Aluminium Tieftöner sorgen auf der Unterseite für das nötige Bassfundament.

Das nach dem 3-Wege-Bassreflex-Prinzip aufgebaute Canton Smart Sounddeck 100 verfügt über zwei 19 mm Gewebehochtöner sowie vier 50 mm Mitteltöner, die sich hinter der Frontabdeckung verbergen. Die tieffrequenden Signale übermitteln vier 100 mm große Aluminium Tieftöner, die sich auf der Unterseite des Sounddeck befinden. Im Inneren des Sounddeck, arbeitet ein Class D-Verstärker mit 300 Watt Systemleistung.

Die Geräteunterseite

Die linke Bassreflexöffnung im Detail

Rückseite des Canton Smart Sounddeck 100 der 2. Generation

Die Rückseite des Canton Smart Sounddeck 100 präsentiert sich aufgeräumt. Auf der linken sowie rechten Seite befinden sich die aufgesetzten Bassreflexrohre und im Mittelteil der Rückseite ist die umfangreiche Anschlusssektion untergebracht.

Im rechten Teil der Anschlusssektion stoßen wir auf einen optischen Digitaleingang, der für den Anschluss älterer TVs sowie für andere digitale Zuspielgeräte genutzt werden kann. Die darauffolgende USB-Buchse ist ausschließlich für Service-Zwecke, eine Ladefunktion für z.B. das Smartdevice sowie Musikwiedergabe sind nicht möglich. Weiter geht es mit einen LAN-Anschluss, für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung sowie mit einem SUB Out, für den Anschluss eines externen Subwoofer via Kabel. Wie wir bereits erwähnt haben, kann ein Subwoofer aus der Canton Smart Serie wireless über Funk verbunden werden. Eine Etage tiefer befindet sich der koaxiale Audioausgang, an dem ein TV oder ein weiterer digitaler Zuspieler eingebunden werden kann. Abschließend finden wir hier noch zwei Cinch-Buchsen, für eine Stereo-Verbindung zu einem analogen Zuspieler.

Anschlusssektion des Canton Smart Sounddeck 100, Teil 1

.... sowie Teil 2

Im linken Teil der Anschlusssektion des Canton Smart Sounddeck 100 lokalisieren wir die HDMI-Ports. Der HDMI-Out, für den Anschluss eines TVs, unterstützt erfreulicherweise eARC, 4K, HDR, HDCP 2.2 sowie CEC. Für weitere Zuspieler wie z.B. Spielekonsole und/oder Blu-ray Player, stehen dem Nutzer drei HDMI-Ports zur Verfügung.

Die Gerätestandfüsse in der Detailansicht

