XXL-TEST: Canton Vento 100 - begabter Dreiwege-Standlautsprecher mit feinem Finish und hochwertiger Technik

Cantons Vento Lautsprecherserie ist seit Generationen äußerst beliebt. Schon einige Jahre entweder passiv oder auch, als Smart Vento, aktiv erhältlich, ist diese Baureihe ein echter Dauerbrenner. Grund genug für uns, den aktuell größten passiven Standlautsorecher, den Canton Vento 100, genauer unter die Lupe zu nehmen. Es handelt sich um einen formschönen Dreiwege-Schallwandler, der zu Stückpreisen ab 2.449 EUR erhältlich ist. Bestückt ist er mit einem 25 mm messenden Hochtöner, einem 174 mm-Mitteltöner und mit zwei 220 mm Basschassis. Mit einem darstellbaren Frequenzbereich von 20 Hz bis 40 kHz ist der Vento 100 auch für die Hi-Res-Audio-Wiedergabe ein idealer Partner.

Keramikhochtöner

Mitteltöner

Eines der beiden 220 mm Basschassis

Kernmerkmale umfassen Membranen mit Titanium-Graphit-Technologie (Mittel- und Hochtonbereich) beziehungsweise Keramik (Hochtonbereich). Die hochentwickelten Titanium-Graphit-Chassis glänzen mit Doppelmembrantechnik und enorm auslenkungsfähigen Wave-Sicken. Die Membranoberfläche wird in einem aufwändigen Prozess veredelt, im Fokus: Die Minimierung störender Partialschwingungen. Die für die Vento 100 neu entwickelten Membranen sind enorm leicht, zugleich aber außerordentlich steif und weisen eine exzellente Dämpfung auf.

Der Vento 100 Standlautsprecher punktet mit satten 500 Watt Musikbelastbarkeit pro Lautsprecher (Nennbelastbarkeit 280 Watt) und durchaus imposante Abmessungen von 31,5 cm (Breite) x 115 cm (Höhe) x 42 cm (Tiefe). Mit gepflegten 39,5 kg pro Lautsprecher haben die Vento 100 durchaus ein „gewichtiges Wort mitzureden“. Um den für Impedanzen zwischen 4 und 8 Ohm ausgelegten Schallwandler aufzustellen, sollte man daher schon zu zweit agieren.

Eleganz in schwarzem Gewand

Lieferbar ist der Vento 100 Standlautsprecher in Schwarz Hochglänzend und in Weiß hochglänzend für die oben genannten 2.449 EUR pro Box, in Nussbaum Hell High Gloss und in Nussbaum Dunkel High Gloss kostet der größte passive Vento-Standlautsprecher dann 2.599 EUR pro Stück.

Mitteltonchassis im Detail

Die Verarbeitung ist, wie wir es von Canton kennen, exzellent. Die Chassis sind, was dem eleganten Charakter der Vento 100 entspricht, ohne sichtbare Schrauben in der Schallwand fixiert. Ein edel glänzender Zierring rund um die Chassis verstärkt den Eindruck, mit dem Vento 100 Standlautsprecher auch ein durchaus exklusives Produkt gekauft zu haben.

Sockel

Spezielle Bauform, schon seit Beginn Vento-Merkmal, mit sich nach hinten verjüngendem Gehäuse

Unter dem eigentlichen Gehäuseboden ruht eine massive Bodenplatte, und wiederum unter dieser befinden sich silberne, hochwertig auftretende Standfüße. Schon traditionell typisch für Cantons Vento-Serie ist der spezielle Shape des Gehäuses, von oben aus gut erkennbar.

Sehr akkurate Verarbeitung vorne

Saubere Kantenverarbeitung auch hinten, Hochglanz-Oberfläche mit hervorragender Tiefenwirkung

Die Form des Gehäuses verjüngt sich nach hinten, was zum einen für eine schicke Optik sorgt, zum anderen aber entstehen durch diese geschwungene Form keine stehenden Wellen im Inneren des enorm soliden Gehäuses mit strategisch geschickt platzierten inneren Verstrebungen. Durch diese unerschütterliche Solidität entwickelt das Gehäuse keinen störenden Eigenklang, Vibrationen und Resonanzen treten auch bei enormer Lautstärke nicht auf.

Terminals

Solide verschraubt und leichtgängig

Sehr robuste, leicht zu betätigende, langzeitstabile Schraubklemmen auf der Rückseite nehmen das Lautsprecherkabel/die Bananenstecker auf. Canton gibt auf den noblen passiven Standlautsprecher fünf Jahre Garantie, was für das Vertrauen in die eigenen Produkte spricht.

