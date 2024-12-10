XXL-PREVIEW: Canton Aktivlautsprecher Vento 9 S2 plus Streamer/Vorverstärker Smart Connect 5.1

Die Canton Smart Vento 9 S2 Aktiv-Standbox und der Streamer/Vorverstärker Smart Connect 5.1 sind Gegenstand dieses Previews - im Sinne einer modernen HiFi-Lösung, die auch für Filmton offen ist und umfangreiche Streamingoptionen dank des Smart Connect 5.1 beinhaltet. Die hier zum Check angetretenen Canton Smart Komponenten sind selbstverständlich kompatibel zu sämtlichen anderen Produkten aus der Canton Smart-Serie. Daher ist es problemlos möglich, beispielsweise ein wireless agierendes Mehrkanal-System oder aber auch einen Multiroom-Verbund zu erstellen.

Wir stellen zunächst die beiden Komponenten vor und starten mit der Canton Smart Vento 9 S2.

Canton Smart Vento 9 S2

Für 4.900 EUR ist das Set aus den beiden wireless miteinander kommunizierenden aktiven Standlautsprechern in weißer oder schwarzer Hochglanzlackierung verfügbar. Möchte man die Lautsprecher in Nussbaum Hell Hochglanz oder in Nussbaum Dunkel Hochglanz kaufen, werden glatte 5.000 EUR fürs Paar an Canton überwiesen.

Jede der vollaktiven Lautsprecher besitzt kraftvolle eingebaute Class D-Endstufen mit 600 Watt Leistung. Doie kabellose Signalübertragung erfolgt mit 24 Bit Tiefe.

Basstreiber

An Treibern finden sich in der Schallwand des fein verarbeiteten Unibody-Gehäuses zwei 192 mm Tieftöner mit Titanium-Graphit-Membran.

Hochwertige Kantenverarbeitung und saubere Oberflächenveredelung

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Dank hauseigenen Canton Technologien wie Double Cone und speziell konstruierten Wave-Sicken sind die enorm leichten, dennoch stabilen Membranen hoch belastbar.

Mittel- und Hochtöner

Im Mitteltonbereich setzen die Hessen auf einen 174 mm messenden Mitteltöner, dessen Membranmaterial mit dem der beiden Tieftöner identisch ist. Ergänzt wird das Chassis-Setu-Up von einem 25 mm Kalottenhochtöner mit einer Membran aus Aluminiumoxydkeramik. Die Dreiwege-Bassreflexlautsprecher übertragenn Frequenzen zwischen 27 Hz und 30 kHz. 29 kg wiegt einer der aktiven Schallwandler, die Abmessungen betragen 28,7 cm in der Breite, 110 cm in der Höhe sowie 38 cm in der Tiefe.

Anschlüsse

Sockel und darüber das recht grob auflösende Display

An Anschlüssen stehen analoge Terminals, wahlweise in symmetrischer Form (XLR) oder in unsymmetrischer Ausführung (Cinch) ebenso bereit wie eine USB-B-XMOS-Schnittstelle, ein optischer sowie ein koaxialer Digitalanschluss sowie Bluetooth mit aptX. Leider vermissen wir einen HDMI-ARC-Slot, der die Zusammenarbeit mit einem Smart-TV besonders einfach gestalten würde.

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Im Lieferumfang des Canton Smart Vento 9 S2-Sets sind neben den Lautsprechern und einer robusten, etwas dick und antiquiert wirkenden Fernbedienung sowie dem Netzkabeln auch ein optisches sowie ein koaxiales Anschlusskabel von jeweils 1,5 Metern Länge enthalten. Auch ein analoges Cinch-Stereo-Audiokabel in identischer Länge wird mitgeliefert.

Canton Smart Connect 5.1

Schick und kompakt: Canton Smart Connect 5.1

Für 649 ist der in Schwarz erhältliche Canton Smart Connect 5.1 Vorverstärker/DAC/Streamer zu haben. Kernmerkmale umfassen die Integration von Google Chromecast und Apple AirPlay 2, die Option, das Device mittels der Canton Smart App (die wir in diesem Bericht ebenfalls vorstellen) oder über Remote und die OSD-Menüs zu steuern, Spotify Connect und die Möglichkeit, mit dem Smart Connect 5.1 und anderen Canton Smart-Devices eines Multiroom-Verbund aufzubauen.

Diesen Typ Fernbedienung legt Canton vielen Smart-Produkten bei

Natürlich kann man den kompakten Streamer/DAC/Vorverstärker im eleganten Design auch für ein Mehrkanalsystem aus aktiven Canton Smart-Komponenten einsetzen. Dolby Atmos und DTS-HD werden unter anderem decodiert, DTS:X nicht. Verbunden werden können bis zu acht kabellos agierende aktive Lautsprecher und bis zu sechs kabelgebundene aktive Lautsprecher. Maximal kann ein 7.1.4 Setup unterstützt werden.

Anschlüsse

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An Anschlussoptionen finden wir drei HDMI 2.0b-Eingänge (4K, HDR10, HDCP 2.2, CEC, 3D bis 1.080p), einen HDMI- 2.0b-Ausgang mit eARC, einen analogen Cinch-Eingang, einen optischen Digitaleingang, zwei koaxiale Digitaleingänge, einen Ethernet-Anschluss (100 Base-TX/10 Base-T/RJ45), 6 x Cinch-Analog-Audioausgänge, eine USB-A-Service-Schnittstelle sowie Bluetooth 4.1 plus WLAN-Modul (Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac).

Wenden wir uns nun der Canton Smart App zu.

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