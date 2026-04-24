TEST: clearaudio smart double matrix - kompakte, hochwertige und effektiv arbeitende Plattenwaschmaschine

Die klassische Vinyl-Wiedergabe hat in den letzten Jahren ihr großes Revival erlebt, was unser Interesse als Technik-Redaktion ebenfalls geweckt hat. Wir haben uns gründlich in die Materie eingearbeitet und bereits Laufwerke wie z.B. den Sharp RP-TT100, den Technics SL-40CBT, den Technics SL-1500CS, den clearaudio compass sowie den clearaudio concept Signature mit Tonarm Satisfy Kardan Signature und Tonabnehmer concept MC Signature genauer unter die Lupe genommen.

In diesem Review möchten wir uns aber keinen Plattenspieler ansehen, sondern wir widmen uns in diesem Special der Pflege des "schwarzen Goldes". Dieser Begriff kann durchaus wörtlich genommen werden, wenn man die teils horrenden Preise für manche Vinyl-Alben betrachtet. Daher ist die richtige Pflege sehr wichtig, damit der Wert der Vinylschätze erhalten bleibt. Hinsichtlich der Instandhaltung gibt es verschiedene Arten der Reinigung, wie z.B. die Trockenreinigung mit einer Carbonfaserbürste, dem Standard-Werkzeug vor dem Abspielen, um Staub und feine Partikel zu entfernen. Zudem verfügbar sind Mikrofaserbürsten, die ebenfalls zur trockenen Entfernung von Staub verwendet werden, und ein Antistatiktuch hilft, statische Aufladung zu reduzieren.

Möchte man seine Platten aber intensiv reinigen, kommt man als Vinyl-Fan um eine Nassreinigung nicht herum. Auch hier gibt es einige Möglichkeiten wie z.B. Ultraschallreiniger, eine der effektivsten Methoden für tiefsitzenden Schmutz, oder Discofilm/Reinigungsgele, hier wird eine Flüssigkeit auf die Schallplatte aufgetragen, die man trocknen lässt, der Film nimmt den Schmutz auf und entfernt ihn beim Abziehen. Zudem gibt es manuelle Plattenwaschmaschinen, bei denen die Platte durch eine Reinigungsflüssigkeit mit Bürsten gedreht wird sowie elektrisch betriebenen Plattenwaschmaschinen, die Flüssigkeit auftragen, die Platte reinigen und die Flüssigkeit samt Schmutz wieder absaugen.

Von der fränkischen Plattenspieler-Manufaktur clearaudio haben wir für dieses Review die smart double matrix erhalten, eine laut Hersteller professionell arbeitende, effiziente und zugleich kompakte elektrische Schallplattenwaschmaschine. Die smart double matrix ist ausschließlich in einer schwarzen Farbvariante für 2.900 EUR im Fachhandel oder im Onlineshop des Herstellers erhältlich.

Das äußerst robuste und gleichzeitig edel anmutende Gehäuse überzeugt durch eine hervorragende Stabilität sowie einen vibrationsarmen Betrieb. Die kompakte Plattenwaschmaschine besitzt eine Breite 220 mm, eine Tiefe von 290 mm und 210 mm, das Gewicht beträgt 5,4 kg.

Der Lieferumfang der clearaudio smart double matrix

Im Lieferumfang der clearaudio smart double matrix befindet sich fast alles, was ein Pflegeenthusiast benötigt. Sicher verpackt, wie wir es von clearaudio-Produkten kennen und schätzen, befinden sich neben der Waschmaschine mit vormontierter Plattenklemme 200 ml der groove care Reinigungsflüssigkeit plus dazugehörigen Trichter und vier Mikrofaserersatzbezüge beim mitgelieferten Zubehör. Ein Kaltgerätestecker, ein Single-Adapter für 7 Zoll Schallplatten, zwei Innensechskantschlüssel sowie eine Antistatik-Bürste runden das Angebot ab.

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Nun noch ein wichtiger Hinweis: Schellackplatten dürfen nicht mit den Reinigungsmittel pure groove oder groove care gewaschen werden, da diese Art von Schallplatten mit Vinyl-Reinigungsmittel leicht angegriffen werden. Hierfür hat clearaudio Flüssigkeiten im Sortiment, die speziell für diesen Einsatz konzipiert sind.

Die im Lieferumfang enthaltene Reinigungsflüssigkeit sowie der Trichter

Die Antistatik-Bürste in der Detailansicht

Der Single-Adapter und das Werkzeug

Inbetriebnahme

Die Rückseite der clearaudio smart double matrix

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Widmen wir uns nun dem Aufstellen und Anschließen der clearaudio smart double matrix. Im ersten Schritt stellen wir die fertig montierte Plattenwaschmaschine auf eine robuste und waagrechte Unterlage wie z.B. Tisch, Rock oder Ähnliches. Im nächsten Schritt verbinden wir die Plattenwaschmaschine mit dem Stromnetz. Der Hersteller empfiehlt, auf zusätzliche Verlängerungskabel zu verzichten. Nun können wir das Gerät mittels der Kippschalters auf der Rückseite einschalten.

Unter diesem Edelstahl-Stopfen befindet sich der Vorratsbehälter

Anschließend werden wir den Vorratsbehälter mit der Reinigungsflüssigkeit befüllen. Hierfür müssen wir auf der Geräteoberseite der smart double matrix den Edelstahlstopfen entfernen, der sich in Richtung der Plattenklemme befindet. Wichtig hierbei ist: Der Nutzer sollte nicht zu zaghaft sein, da der Verschlussstopfen sehr stramm sitzt, um einen unkontrollierten Flüssigkeitsverlust zu vermeiden. Nachdem wir dies getan haben, können wir mithilfe des Trichters die Reinigungsflüssigkeit in den Vorratsbehälter einfüllen. Die im Lieferumfang enthaltene Flasche (200 ml) entspricht dem Fassungsvermögen des Tanks und kann daher als Messflasche für zukünftige Befüllungen weiterverwendet werden.

Die Reinigungs- und Absaugeinheit der clearaudio smart double matrix

Im nächsten Schritt müssen wir den oberen Reinigungs- und Absaugarm anheben und können diesen dann nach links schwenken. Dank der individuell einstellbaren Schieberegler in den Reinigungs-/Absaugarmen können alle Plattengrößen ohne größere Umbaumassnahmen gereinigt werden. Nachdem wir den den Arm nach links geschwenkt haben, werden die Mikrofaserbezüge für die Reinigung sichtbar sowie die beiden Schieberegler, mit der wir die Plattengröße einstellen können. Für die Reinigung von LPs in 10 + 12 Zoll müssen die beiden Regler, die wir im darauffolgenden Foto mittels Pfeilen markiert haben, an den äußeren Rand mit dem Finger bewegt werden. Zur Reinigung von Single-Platten (7 Zoll) müssen die beiden Regler in die Mitte und aufeinander zu bewegt werden.

Wichtig bei der Einstellung der Plattengröße ist, dass die Größeneinstellung im unteren sowie im oberen Arm vorgenommen werden muss.

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Im Detail: Die Schieberegler in einem der Reinigungs-/Absaugarme

Der oberen Teil des Reinigungs-/Absaugarm im Detail

In der Detailansicht: Die Smart Seal-Plattenklemme

Jetzt lösen und entfernen wir mit einer Linksdrehung die Rändelschraube der Smart Seal-Plattenklemme. Nun können wir die zu reinigende Schallplatte auf die Spindel setzen und die Smart Seal-Plattenklemme wieder befestigen. Um diese korrekt zu arretieren und ein Durchrutschen der LP zu vermeiden, ist es notwendig, die Klemme fest mit der Hand anzudrücken und mit der anderen Hand die Rändelschraube zu fixieren. Die Smart Seal-Plattenklemme schützt beim Waschen das empfindliche Plattenlabel vor Feuchtigkeit und Verschmutzung.

Nachdem wir diese Schritte erfolgreich durchgeführt haben, können wir das obere Reinigungselement wieder nach rechts schwenken und die Reinigungs-/Absaugeinheit schließen.

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Die abgezogene Smart Seal-Plattenklemme im Detail

Die Reinigungs- und Absaugeinheit im geschlossenen Zustand

Reinigung der Schallplatte

Die clearaudio smart double matrix während der Reinigung

Nachdem wir die LP korrekt fixiert und die Reinigungs/Absaugheit geschlossen haben, können wir die Schallplatte durch Betätigen des Knopfes "Power" in Rotation bringen. Mittels des Tasters "Liquid" wird nun die Reinigungsflüssigkeit auf die Schallplatte transportiert. clearaudio empfiehlt, für den Zeitraum von einer Umdrehung die Flüssigkeit aufzubringen. Nachdem die Flüssigkeit in gewünschter Menge aufgebracht ist, lassen wir die Platte circa 3-4 Umdrehungen laufen. Danach betätigen wir den Button "Turn" und die Platte dreht sich nun in die entgegengesetzte Richtung. Auch hier lassen wir die LP etwa 3-4 Umdrehungen rotieren.

Nachdem die Schallplatte anständig gewaschen wurde, können wir nun die Platte durch betätigen des Tasters "Vaccum" absaugen und trocknen. Hier empfiehlt der Hersteller ebenfalls eine mehrmalige Richtungsänderung, um eine vollständige Trocknung der Schallplatte und der Mikrofaserstreifen im Reinigungsarm zu gewährleisten. Wenn die Platte sichtbar trocken ist, können wir die Absaugeinheit abschalten und die Rotation beenden.

Die Reinigung im Detail

Durch das Waschen der Schallplatte entstehen elektrostatische Aufladungen, die bei der Wiedergabe deutlich hörbar sind. Aber auch hierfür hat clearaudio vorgesorgt. Wie wir bereits erwähnt haben, befindet sich im Lieferumfang der Plattenwaschmaschine eine Antistatik-Einheit. Diese schließen wir direkt nach der Reinigung an der Rückseite der smart double matrix an der Erdung an. Jetzt können wir den Reinigungs- und Absaugarm wieder nach links schwenken und bringen die Schallplatte via dem "Turn" Tasters wieder in Bewegung. Jetzt halten wir die Bürste auf die LP, ohne dabei Druck auszuüben. Um die antistatische Aufladung abzuleiten, reicht eine Umdrehung pro Seite der Platte aus. Wichtig hierbei: Dieser Schritt muss auf beiden Seiten der Schallplatte erfolgen.

Die Antistatik-Bürste in Aktion

Die Bedientaster im Detail

Unsere Schallplatte vor der Reinigung...

.... sowie nach der Reinigung. Die Ergebnisse sind deutlich sichtbar.

Nach der Reinigung

Ablassschlauch auf der Geräterückseite

Der Auffangbehälter für das Abwasser sollte immer geleert werden, sobald der Vorratsbehälter aufgebraucht ist. Im Auffangbehälter können sich Rückstände absetzen, die im Laufe der Zeit verklumpen und die Ablassöffnung verstopfen könnten. Um dies auszuschließen, empfiehlt sich deshalb eine gelegentliche Reinigung des Auffangbehälters. Zur Reinigung des Auffangbehälters rät der Hersteller zum Spülen mit circa 200 ml warmen Wasser. Nach rund 20 Minuten Einwirkzeit kann die Spülflüssigkeit über den Ablaufschlauch in ein tiefer gestelltes Auffanggefäß abgelassen werden. Dieser Vorgang sollte wiederholt werden, bis keine Verschmutzung in der Spülflüssigkeit mehr erkennbar ist.

Wird die clearaudio smart double matrix über einen längeren Zeitraum nicht genutzt, sollte die verbliebene Reinigungsflüssigkeit restlos aus dem Vorratsbehälter abgepumpt werden.

Unser Fazit

Die clearaudio smart double matrix ist mit 2.900 EUR zwar kein günstiges Vergnügen, überzeugt aber durch ihr kompaktes, zugleich stabiles Design und die enorme Hochwertigkeit bis ins Detail. Die elektrische Plattenwaschmaschine besitzt ein intuitives, durchdachtes Bedienkonzept, das ebenfalls bei uns punkten konnte. Die Reinigungsleistung der smart double matrix hat uns absolut begeistert. Selbst stark verschmutze Schallplatten, reinigte die Plattenwaschmaschine problemlos, schnell und unkompliziert.

Hervorragend arbeitende, einfach bedienbare, kompakte und hochwertige Plattenwaschmaschine der Erlangener Manufaktur



Test 24. April 2026

Test und Fotos: Sven Wunderlich

Datum: 24. April 2026