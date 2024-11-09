XXL-TEST: Canton Premium-Standlautsprecher Reference 1 - ideal für große Räume und kraftvolle, präzise Akustik

Ab 10.000 EUR Stückpreis (Hochglanz Schwarz oder Weiß Matt, Nussbaum, besonders edel, kostet 1.000 EUR mehr pro Stück) ist der luxuriöse Canton Reference 1 Standlautsprecher zu habeh. Die Abmessungen sind durchaus imposant: 39 cm Breite, 133 cm Höhe und 63 cm Tiefe, diese Werte gelten inklusive der Sockelkonstruktion. 81 kg wiegt ein Reference 1 Schallwandler, aus diesem Grunde ist es naheliegend, dass man sie lieber in Ruhe und zu zweit aufstellt und nicht häufiger als unbedingt notwendig bewegt.

Auch aus der Perspektive schräg-hinten ein sehr elegantes Gehäusedesign

Canton hat es zudem geschafft, der aktuellen Reference-Generation ein ikonisches, zeitlos schönes Design zu spendieren, das unserer Meinung nach gerade mit dem noblen Nussbaum-Furnier besonders gut herauskommt. Die enorme 60 mm dicke Schallwand dokumentiert Cantons Anspruch auf unerschütterliche Solidität. Im Inneren des Gehäuses befinden sich genau berechnete Versteifungen, sowie eine präzise definierte innere Bedämpfung.

Ganz oben sitzt der Mitteltöner

Hochtöner

Einer der drei Basstreiber

Dass die Membranen ohne sichtbare Schrauben in die Schallwand des Unibody-Gehäuses integriert sind, unterstützt die gediegene Erscheinung. Der Dreiwege-Bassreflexlautsprecher imponiert mit 820 Watt Musikbelastbarkeit und die Chassis (Mittel-/Tieftonbereich) mit neu entwickelten Black Ceramic Tungsten (BCZ) Membranen zeigen den aktuellen Stand der Lautsprechertechnik auf.

Sockel

Detail am Sockel hinten

Dreifache Bass-Bestückung

Im Bassbereich montieren die Klangexperten aus dem Taunus gleich drei langhubige 219 mm messende Treiber. Zusammen mit dem speziellen Bass-Guide(kombiniertes Front- und Backfire-Prinzip, Luft wird ber einen Kanal in der Bodenplatte gesteuert) wird eine enorm tief nach unten reichende Wiedergabe erzielt: Erst bei 18 Hz ist Schluss.

Anschlussterminals plus Anpassungsmöglichkeiten für Tweeter und Midrange

Die Detalaufnahme zeigt, wie edel die Schraubanschlüsse ausgeführt sind

Ein 174 mm Mitteltöner sorgt für enorme Klarheit und Detailfreude im Präsenztonbereich. Als Hochtöner kommt ebenfalls ein für die aktuelle Reference-Serie neu entwickeltes Exemplar zum Einsatz, hier mit BC-Membranen aus schwarzer Aluminiumoxidkeramik. Bewusst wurde von den Canton-Ingenieuren der Mitteltöner ganz oben platziert, weil dort die Wiedergabe sämtlicher vokaler Anteile und auch der Eindruck authentischer Bühnenpräsenz besonders gut zur Geltung kommt. Die Treiber, die sehr exakt in der geschwungenen Schallwand montiert sind, werden durch asymmetrische Waveguide-Ringe aus POM-Material (Polyoxymethylen, ein enorm fester Kunststoff) flankiert. Durch sie wird die Abstrahlung weiter optimiert. Übrigens: Aus POM-Material bestehen auch die äußerst hochwertigen Anschlussterminals.

