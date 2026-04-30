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"The Last Starfighter - Sieger über tausend Sonnen" erscheint auf Blu-ray Disc
30.04.2026 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "The Last Starfighter - Sieger über tausend Sonnen" auf Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Klassiker von Nick Castle aus dem Jahr 1984 erscheint am 30.07.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA-Ton als Blu-ray Disc-Mediabook. Als Bonus-Material sind Audio-Kommentare, Interviews, Making of-Featurettes und Trailer geplant.
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