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"The Last Starfighter - Sieger über tausend Sonnen" erscheint auf Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "The Last Starfighter - Sieger über tausend Sonnen" auf Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Klassiker von Nick Castle aus dem Jahr 1984 erscheint am 30.07.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA-Ton als Blu-ray Disc-Mediabook. Als Bonus-Material sind Audio-Kommentare, Interviews, Making of-Featurettes und Trailer geplant.

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