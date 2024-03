XXL-TEST: HiFi-Luxus in dritter Generation - AVM PAS 30.3 Vorstufe plus AVM MA 30.3 MK2 Monoblöcke

Die badische HiFi-Manufaktur AVM erfreute uns vor kurzem mit der Ankündigung, dass die dritte Generation der AVM-Neoklassiker (30.3-Baureihe) nun in den Startlöchern steht – für uns ein sehr guter Grund, die exzellent ausgestattete Vorstufe PAS 30.3 mit AVM X-STREAM® Technologie, HDMI-ARC sowie weiteren digitalen und analogen Eingängen sowie die akustisch und optisch optimal passenden Monoendstufen MA 30.3 MK2 ausführlich zu testen. Selbstverständlich ist die Vorstufe bereits für AVM Multiroom System Room ConneXion® vorbereitet, und eine Fernbedienung aus Vollaluminium ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Beste Baugruppen, so z.B. ein hochwertiger DAC in der Vorstufe (als Digital/ Analog Wandler kommt ein selektierter ESS-Chip aus der neuen Generation 9038 Q 2 M zum Einsatz) und ein großer Ringkerntransformator pro Monoblock, sorgen, AVM-typisch, für eine hervorragende Klangqualität. Auch ein erstklassiger Kopfhörerverstärker und eine hochklassige Phonovorstufe (Phono MM/MC) gehören zum umfassenden Konzept der PAS 30.3. Neben wahlweise drahtlosem oder kabelbasiertem Netzwerk-Streaming befindet sich auch ein Bluetooth-Modul an Bord. Die Streaming-Funktionen der X-Stream Engine umfassen unter anderem Spotify Connect, Tidal, Qobuz, eine Internet Radio-Plattform, das Roon ready-Zertifikat und die Wiedergabe von DSD256.

Wie immer sind die Komponenten der AVM 30.3 Serie in den Farben silber, schwarz und gegen Aufpreis auch im typischen AVM Cellini Chrom Finish ab sofort erhältlich. Kostenpunkte: Die Hightech-Vorstufe PAS 30.3 gibt es für 2.990€, die Monoblöcke MA 30.3 MK2 kosten ab 3990€ (Paar). Unsere im klassischen Alusilber gehaltene Test-Kombination kommt somit auf insgesamt 6.980 EUR.

AVM betreibt für jedes einzelne Produkt aus der Manufaktur einen enormen Aufwand, denn AVM-Geräte werden in reiner Handarbeit im Werk in Malsch mit höchster Präzision zusammengesetzt. Und die Firma denkt weiter, denn auch der weit größte Teil der Lieferanten ist in der unmittelbaren Umgebung ansässig.

Um einen optimalen Qualitätsstandard zu garantieren, gibt es wiederholte, intensive Qualitätskontrollen während allen Fertigungsschritten und eine mehrtägige Einspielzeit für jedes einzelne Gerät. Der Hersteller gewährt z.B. auf den kompakten PAS 2 Jahre Garantie, bei Online-Registrierung 2 zusätzliche Jahre.

Hier schon einmal alles zur neuen PAS 30.3 Vorstufe in der Übersicht:

Anzeige

Analoger Pre-Amp

X-Stream Engine® für HiRes streaming inkl. DSD (256), steuerbar über RCX APP

Vorbereitet für Spotify Connect, Qobuz, Tidal, HiResAudio, Webradio (erweiterbar)

1 Phono Eingang für MM & MC (Impedanzanpassung über beigelegte Adapter-Stecker)

HDMI (ARC) Input

2 digitale Eingänge SPDIF (coax., optisch)

USB A für externe Festplatten (NTFS & FAT)

2 Hochpegeleingänge (umschaltbar als Hometheatre Throughput)

Airplay 2, ROON ready, Bluetooth 5.0

AVM RoomConneXion® Multiroom Funktion

2 digitale Ausgänge (SPDIF, optisch), Lautstärke regelbar

Kopfhörerausgang an der Front

Signalverarbeitung mit Upsampling auf 192 kHz / 24 Bit mit selektiertem DAC

Klangregelung und parametrische Loudness mit Bypass-Funktion (auch über RC X APP steuerbar)

Umfangreiche Menüfunktionen (anpassbare Eingangsempfindlichkeit,individuelle Eingangsbenennung uvm.)

Inklusive RC 3 Fernbedienung

Geringer Stand-by Verbrauch

Kompakte Bauform: 43cm Breite, 32 cm Tiefe, 10 cm Höhe

Gehäusevarianten: Aluminium silber oder schwarz gebürstet oder als CELLINI Version mit Chrom-Front (gegen Aufpreis)

Verarbeitung

Die Verarbeitung aller Komponenten erfüllt höchste Ansprüche mit großer Souveränität. Starten wir mit der PAS 30.3 Vorstufe:

Schon die Schutzverpackung wirkt nobel

Formschön & klassisch: PAS 30.3

PAS 30.3 aus seitlicher Perspektive

PAS 30.3 von oben

Gerätestandfüße

Anzeige



Lautstärkedrehrelger, nicht gerastert

Quellwahlregler, hochwertig ausgeführt

Hochwertigkeit sichtbar gemacht, Frontblende/Gehäuse von oben

Hier sieht man die gebürstete Aluminiumstruktur sehr gut

Anzeige



Bedienelemente vorne

Exzellentes Finish der Rückseite

Solide befestigte Cinchbuchsen

Sehr exakte Passungen hinten

Aufbau innen

Detailaufnahme

Stromversorgung

Digitalboard

Kopfhöreranschluss innenseitig im Detail

Insgesamt begeistert das Finish durch viel Liebe zum Detail und durch sehr hohe Materialgüte. Innen finden sich weniger Baugruppen, als manch einer vielleicht spontan erwartet hätte, aber alles ist sauber arrangiert und übersichtlich verkabelt. Die Passungen sind überall hervorragend, das ganze Gehäuse erscheint außergewöhnlich solide sowie langzeitstabil. Das gilt auch für die Rückseite mit sehr fest und exakt eingepassten Anschlussbuchsen.

Großzügiges Zubehör-Angebot inklusive Vollmetall-Fernbedienung

Mitgelieferte Widerstände

Vollmetall-Fernbedienung, Vorderseite

Vollmetall-Fernbedienung, Unterseite

Auf dieser Detailaufnahme sieht man die exzellente Gehäusequalität gut

Die mitgelieferte Vollmetall-Fernbedienung weist zahlreiche, für unseren Geschmack etwas zu kleine Bedienknöpfe auf: Off/On, Input, Station, Skip (Vorwärts/Rückwärts), Stop, Play und Lautstärkeregelung. Sie liegt sehr gut in der Hand und wirkt langzeitstabil und solide.

Weiter geht es mit den Mono-Endstufen auf der nächsten Seite!

Anzeige

Seiten: 1 2 3 4 5

Weiter auf: Nächste Seite Tags: AVM