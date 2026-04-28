Händlerportrait: Heimkinoraum München - "Unser Herz schlägt für Yamaha!"

Unsere Yamaha-Händlertour durch Deutschland geht weiter, die dritte Station ist der Heimkinoraum München in der Balanstraße 358 in der Bayerischen Landeshauptstadt. Konzept ist es hier, dass sich der Kunde schon gleich nach dem Betreten rundherum wohlfühlt, zu diesem "Rezept" gehören eine Premium-Espressomaschine ebenso wie gemütliche, schicke Sofas.

Der Eingangsbereich

Liebevolle Details

Der Espresso war ein Genuss

Visitenkarten der Mitarbeiter - übrigens, wie man unschwer erkennen kann: Beim Heimkinoraum München sind alle große Star Wars-Fans

Eigentlich sollten wir von diesem Raum, der nicht öffentlich zugänglich ist, kein Bild machen - aber die tolle Lega Star Wars-Sammlung musste auf ein Foto

Der Heimkinoraum München existiert bereits seit 22 Jahren - 2004 wurde das Geschäft gegründet. "Heimkinoräume" gibt es übrigens noch in Regensburg und in Nürnberg. Dabei handelt es sich um unabhängige Läden, die aber Marketing-Panrter mit eigener Startseite sind, auf der man auch zu den einzelnen Standorten gelangt..

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Geschäftsführer Christian Obermayer

Der Heimkinoraum München befindet sich nach wie vor im Besitz des ersten Inhabers, Jürgen Bürtsch. Unser sehr freundlicher, überaus kompetenter Gesprächspartner Christian Obermayer war von Tag 1 an dabei und führt seit 14 Jahren die Geschäfte.

HiFi-Studio

Angenehme Atmosphäre überall

Die Philosophie, hochwertige ausiovisuelle Erlebnisse in den Wohnraum zu integrierten, wird überall deutlich

Ultrakurzdistanz-Beamer mit Laser-Technologie sind ein wichtiges Thema

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Großes Bild und großer Klang

Auf 360 Quadratmeter Gesamtfläche finden sich ein HiFi-Studio, drei LaserTV-Studio, drei Beamer-Studios und ein TV-Studio. Wie schon eingangs erwähnt, sind alle Studios wohnlich eingerichtet, im Keller wartet noch eine große Überraschung: Das dortige große Kino und auch der Weg dorthin offenbart zahlreiche Stilelemente, die das alte Ägypten zitieren. Unten stoßen wir auch auf ein Schlagzeug, Christian erklärt uns: "Hier probt tatsächlich eine Band." So wird der Raum sozusagen multifunktional eingesetzt.

Im Keller trifft man auf die alten Pharaonen

Highend-Kino meets Band-Proberaum

Insgesamt sind 18 Mitarbeiter beim Heimkinoraum München beschäftigt: Vier Ladenmitarbeiter, fünf Mitarbeiter in der sogenannten Tele-Sales-Abteilung (hier findet man Lösungen mit dem Kunden über Telefon, E-Mail, oder über die Social Media Kanäle /Youtube, Instagram, Facebook), zwei Damen in der Buchhaltung, zwei Leute für Lager/Service, ein IT-Mitarbeiter, zwei fürs Marketing, ein "Head Of E-Commerce" (auch für den Einkauf zuständig), plus Geschäftsführer Christian Obermayer. Jürgen Bürtsch, der Gründer und immer noch Inhaber des Heimkinoraums München, ist nicht am operativen Geschäft beteiligt. Interessant: Praktisch jeder Mitarbeiter hat zuhause auch ein Heimkino. Hinzu kommt noch: Zwei Experten arbeiten auf selbstständiger Basis als Techniker, durch die lange und intensive Zusammenarbeit kennen die beiden Techniker, die jeweils einen eigenen Betrieb mit zusätzlichem Personal nach Bedarf haben, die Abläufe beim Heimkinoraum bestens.

Klarer Schwerpunkt des Geschäfts ist die Schaffung von wohnraumfreundlichen Heimkinos. Schon von Anfang an verfolgt der Heimkinoraum München die Philosophie, dass das große Kinoerlebnis ins Wohnzimmer integriert werden muss. „Die Technik ist Mittel zum Zweck, um dieses Erlebnis zu schaffen“, erklärt uns Christian. Auf dem Programm steht übrigens kein absolutes High End-HiFi, bei Oberklasse-HiFi wird eine bewusste Grenze gesetzt: „Wir möchten nur Produkte und ganzheitliche Lösungen verkaufen, hinter denen wir selbst stehen – und wir kommen nicht aus dem High End HiFi-Bereich", führt Christian dazu aus. Natürlich werden nicht nur ganzheitliche Systeme, sondern auch viel einzelne Produkte verkauft: Projektoren, Leinwände, LaserTV-Systeme, AV-Receiver, Soundbars, smarte Soundsysteme laufen allesamt sehr gut. Der Bereich Multiroom wird auch abgedeckt, aber nicht schwerpunktmäßig.

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Der Fachhandel muss die Bedürfnisse der Kunden kennen und entsprechend reagieren

Nachdem wir uns nun den Fokus des Heimkinoraums München kennengelernt haben, gehen wir zur nächsten Frage über: Wie sieht der Geschäftsführer die aktuelle Entwicklung des Fachhandels in Deutschland? Wird das Interesse am Fachhandel wieder stärker? Gibt es eine Korrelation zwischen einer gestiegenen Affinität gegenüber dem Fachhandel und dem Wunsch, höherwertige Produkte zu kaufen? „Meiner Meinung nach hat der Fachhandel nur eine Chance, wenn er gesehen wird und für Kunden in jeder Art wertvolle Lösungen schafft“, beantwortet Christian den ersten Teil der Frage.

Hochwertigkeit ist Trumpf

Im Fokus liegt es, den Kunden zu verstehen, welches Produkt fürs individuelle Szenario das richtige ist. Der Trend zum Hochwertigen ist laut dem Audio-Experten aus der Balanstraße momentan da: "Die Kunden suchen sich bewusst etwas Nachhaltiges für einen langen Nutzungszeitraum heraus, das aber zugleich maximalen Spaß bringen und für alle Familienmitglieder zugänglich sein muss." Aufgrund dieser Thematik wird der versierte und kundenorientierte Fachhandel laut Christians Auffassung immer eine wichtige Rolle spielen. Wir es jedoch nicht versteht, gezielt auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen, wird als Fachhändler keine Chance mehr haben.

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