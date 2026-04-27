SPECIAL: Alles über den neuen Wilson Audio Autobiography Ultra High-End-Lautsprecher

Wilson Audio präsentiert mit dem neuen Autobiography Ultra High-End-Lautsprecher ein Produkt, wie es der weltweite Lautsprechermarkt bislang noch nicht gesehen hat. In Deutschland ist der renommierte Hamburger Vertrieb Audio Reference, der mehr als 25 Jahre Erfahrung mit luxuriösen Audio-Produkten besitzt, für Wilson Audio zuständig.

Der Ansatz

Beginnen wir nun, die Ansätze, die für die Schaffung eines im höchsten Maße außergewöhnlichen Produkts zu umreißen. Der Name des neuen Schallwandlers kommt nicht von ungefährt, stellt eine Autobiografie doch so etwas wie eine persönliche Chronik des Lebens dar. Sie besteht aus eigenen Erfahrungen, und Faktoren wie Zeit, Absicht, Entdeckung, Erforschung sowie Verfeinerung eigener positiver Verhaltensmuster spielen eine elementare Rolle. Die Erinnerung, an Ereignisse, aber vor allem auch an die persönliche Entwicklung sind die Elemente einer Autobiographie. Bei Wilson Audio ist die "Autobiography" nicht nur eine persönliche Chronik des Founders dieser Highend-Lautsprechermarke, sondern auch eine Chronik, die alle Mitarbeiter und deren Verdienste um den großen Ruf von Wilson Audio beinhaltet. Ein halbes Jahrhundert Lautsprecherbau auf höchstmöglichem Level, mit neuen Materialien, neuen Fertigungsmethoden, neuen Qualitäts- und Klangstandards, die das Unternehmen aus Utah immer wieder setzen konnte - immer getragen von absoluter Konsequenz und ebensolcher Kompromisslosigkeit.

David A. Wilson, Gründer von Wilson Audio, beschritt schon seit jeher seinen eigenen Weg. Schon früh führte er Experimente zur zeitlichen Ausrichtung von Musiksignalen und zur effektiven Kontrolle von Resonanzen durch, wollte aber auch immer eine möglichst emotionale Verbindung des Hörers zur Musik umsetzen. Wer den neuen Lautsprecher nur als Hommage an die Vergangenheit sieht, hat jedoch den Zweck der Konstruktion nicht erfasst. Hier geht es um ein neues Maximum, resultierend auch aus den bisherigen Erfahrungen und auf der DNA von Wilson Audio - aber hinzu kommen neue Ansätze, neue Verfahren, neue Komponenten. Demnach handelt es sich bei der Autobiography um den anspruchsvollsten, konsequentesten Lautsprecher, den Wilson Audio jemals gebaut hat.

Die Aufgabe

Optisch und technisch sowie akustisch kennen wir die WAMM Master Chronosonic bereits als einen Schallwandler, der komplett eigene Wege geht und dem Zuhörer Musik so nahe bringt wie kaum ein anderer seiner Zunft weltweit. Sie war auf der High End 2025 auch Bestandteil der teuersten Anlage der Messe.

Nun aber beginnt eine neue Zeitrechnung, denn die Autobiography Lautsprecherbox weist wiederum ein sehr spezielles, akustisch und optisch bahnbrechendes Design auf. Das, was die WATT und die WAMM Modelle so besonders machte, wird nun auf eine neue Stufe gebracht. Wilson Audio legt größten Wert darauf, dass der neue Ultra High End-Lautsprecher nicht nur eine Ansammlung bisheriger Schlüsseltechnologien ist - es geht deutlich darüber hinaus, denn alles, was zum Erfolg der bisherigen Wilson Audio-Modelle geführt hat, wird hier auf einem noch höheren Niveau zusammengebracht. Autobiography möchte die Historie von Wilson Audio erzählen, als akustisches, technisches und optisches Gesamtkunstwerk.

Die Treiber in der Übersicht

Der Lautsprecher verfügt über komplett neu entwickelte Treiber. Der Autobiography ist als Fünf-Wege-Lautsprecher in einer M(MTM)M-Anordnung. Jedes einzelne Chassis wurde speziell für die Verwendung in dieser Ausnahme-Box gefertigt. Wert legt Wilson Audio darauf, dass es sich stets um eine ganzheitliche akustische Architektur handelt, und nicht um einzelne Komponenten, die sich isoliert betrachten lassen.

Die vertikale Anordnung umfasst jeweils einen 7-Zoll-Mitteltöner oben sowie unten am Gehöuse, die eine symmetrisch aufgebaute, halbmondförmige MTM-Einheit bilden. Hinzu kommen zwei 2-Zoll-Mitteltöner, die wiedeurm den nach vorn abstrahlenden Hochtöner flankieren. Durch diese Anordnung wird eine spiegelartige Struktur realisiert, welche die Kohärenz in den besonders kritischen Stimm- und Instrumentalbereichen erhöht. Tiefe Frequenzen werden von zwei unterschiedlich dimensionierten Tieftönern dargestellt, einmal in 12 und einmal in 15 Zoll. Komplettiert werden die Lautsprecher-Chassis von einem nach hinten gerichteten "Ambiente"-Hochtöner, der das Gefühl authentischer, dichter Räumlichkeit weiter verstärken soll. Aus dieser aufwändigen Bestückung resultiert ein Lautsprecher, der übers komplette hörbare akustische Spektrum eine kompromisslos hohe zeitliche Präzision, eine enorme Dynamik im Groben wie im Fenen und ein unglaubliche Maß an Klangtreue bewerkstelligen kann - jedes einzele Chassis bringt seine Pluspunkte ein, aber auch hier wieder höchst integrativ. Das hat einen äußerst homogenen, in sich schlüssigen Klang zur direkten Folge.

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Die Treiber mit ihren Einzelheiten

Mittiger Front-Firing-Tweeter

Der Front-Firing-Hochtöner mit Convergent Synergy Laser Sintered (CSLS) Technologie ist die neueste Evolutionsstufe der Wilson Audio Convergent Synergy-Technologie. Die rückseitige Schallkammer im neuen Layout optimiert die Ableitung von Energie, setzt interne Reflexionen auf ein absolutes Minimum herab, ebenso etwaig auftretendes Rauschen. Durch diese Verbesserungen wird der Klang absolut klar, übertreibt es nicht, wird nie überprägnant - dafür feindynamisch extrem hochwertig.

2-Zoll-Mitteltöner oben und unten

Der 2-Zoll-Mitteltöner sitzt oben und unten unterm Hochtöner. Die Chassis wurden mit optimierten Schallwänden kombiniert, das Ganze heißt "MID" (Midband Integration Driver). Diese beiden Treiber wurden konstruiert, um die Lücke zwischen sehr schnellen hohen Frequenzen und der reichhaltigen, authentischen Darstellung der größeren Mitteltöner zu eliminieren. Die spezielle Anordnung hilft, eine symmetrische Abstrahlung sowie ein präzises Zeitausrichtungsverhalten, und zwar im von der Wahrnehmung her sensitivsten Bereich des menschlichen Gehörs. Dadurch wird das Klangbild komplett nahtlos, homogen, ohne auch nur die kleinsten hörbaren Lücken oder Übergänge. Extrem hoch liegende Musikalität und absolut exakte Präsentation feinster Nuancen sind die Folgen.

7-Zoll Mitteltöner

Nun wenden wir uns den 7-Zoll-Mitteltönern, also den größeren Exemplaren zu. Oberhalb und unterhalb der MTM-Anordnung sind diese zu lokalisieren. Die beiden Chassis stellen eine direkte Weiterentwicklung der sogenannten QuadraMag-Plattform dar und nutzen gleich fünf AlNiCo-Magnete (Aluminium, Nickel, Cobalt) in einer speziellen Anordnung, mit deren Hilfe eine enorme Antriebskraft, eine erhöhte Flussstabilität sowie eine verbesserte Linearität unter dynamischer Belastung garantiert werden kann. Durch diese Maßnahmen ertönt der Mitteltonbereich kraftvoll und zugleich vielschichtig - so kann man die Emotionalität jeder vokalen Präsenz maximieren.

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Rear Firing Tweeter: Die Einstellmöglichkeiten

Im folgenden Abschnitt wird es etwas komplexer, denn nun geht es um den Rear Firing Tweeter (RFT) mit einer inversen Kalotte. Dieser Treiber verfolgt die Mission, die zusätzliche Darstellung dreidimensionaler, subtiler räumlicher Informationen zu optimieren. Die Membran wird aus unidirektionaler, gespreizter Kohlefaser hergestellt (Spread Tow Carbon) - und zwar in höchstmöglicher Qualität, die den Ansprüchen aus Luft- und Raumfahrindustrie entspricht. Außergewöhnliche Steifigkeit und minimales Gewicht sind die Pluspunkte. Sie besitzt eine variable Dicke, wodurch die Trägheit herabgesetzt und zugleich die strukturelle Integrität hochsetzt. Der RFT ist, wie schon oben angesprochen, darauf optimiert, auf subtile Weise gekonnt Rauminformationen zu transportieren - ohne dass der Zuhörer bemerkt, welcher Quelle dieses Plus an Plastizität zuzuordnen ist. Der Arbeitsbereich geht von 6 kHz bis 22 kHz, und ein integrierter Dämpfungsregler stellt eine Einstellung von 0 dB bis -40 dB zur Verfügung. Die maximale Einstellung ist so feinjustiert, dass sie bei 10 kHz bei in der Praxis gängigen Hörentfernungen bei - 7dB im Verhältnis zur FFT startet. Dadurch wird eine exakte Anpassung an die jeweilige Raumakustik und an den individuellen Geschmack des Hörers realisiert.

Zwei unterschiedlich große Tieftöner

Die Tieftöner folgen der klar definierten Aufgabe. einen Bass zu ermöglichen, der als unmittelbar, klar und kraftvoll wahrgenommen wird. Zugleich sollen auch akustische Nuancen und ein hohes Maß an unmittelbarer Musikalität in den tiefsten Frequenzen bis hin zum Mitteltonbereich erhalten werden. Für diesen Zweck haben die Wilson Audio-Ingenieure zwei unterschiedlich dimensionierte Tieftöner entwickelt: 12 Zoll und 15 Zoll, abgestimmt als einheitliches System. Um eine maximale Wirkung zu erzielen, wurde die komplette Architektur der Gehäuse neu gedacht. Grundsätzlich ist es enorm schwierig, zwei Tieftöner unterschiedlicher Größe so abzustimmen, dass sie als homoges Ganzes aufspielen können. Timing, Druckbelastung und harmonische Konsistenz sind hier die Eckpfeiler. Wilson Audio meisterte diese Hürden durch exklusiv für den Autobiography entwickelte Antriebsstrukturen, Aufhängungsgeometrien und durch die Unterbringung dieser Tieftonchassis in einem kompromisslos konstruierten Gehäuse. Jedes der beiden Tieftonchassis verfügt über individuelle Stärken, aber keiner arbeitet sozusagen "für sich". Die nahtlose gemeinsame Arbeit ist somit ihr großer Pluspunkt: Schnelligkeit, Kontrolle, Räumlichkeit, Präzision und ein enormer Tiefgang sind die Ergebnisse in der Praxis.

Die perfekte Ausrichtung

Wilson Audio hat bei den bisherigen Modellen auf unterschiedliche Arten hinsichtlich der Ausrichtungsmechaniken gesetzt. Nun, bei der Autobiography, verwenden die US-Amerikaner neue Komponernten, die exklusiv für den neuen Lautsprecher der Superlative vorgesehen sind. Kurz gesagt, kann man von einer Weiterentwicklung der mechanischen Zeitausricxhtung der Module sprechen. Von den Schlitten zur Ausrichtung des Moduls bis hin zu den präzisen Gleitspitzen ist jeder Bestandteil für eine nahtlose Zusammenarbeit mit den jeweiligen anderen Komponenten ausgelegt. Dadurch entsteht ein hoch integriertes, ineinander greifendes mechanisches Gerüst, das zur außergewöhnlichen akustischen Stärke maßgeblich beitragen kann. Genauigkeit, Langzeitstabilität und auch eine ästhetisch höchsten Maßstäben genügende optische Erscheinung beeinflussten die Entwicklung jeder einzelnen Komponente.

Jedes Modul kann perfekt ausgerichtet werden

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Sowohl die oberen als auch die unteren PentaMag-Mitteltönermodule können mittels des Schlittensystems für die Modulausrichtung separat eingestellt werden. Jeder Ausrichtungsanzeiger, alle Zahnräder des Schlittensystems und die Referenzskalen für die akkurate Ausrichtung sind vollständig kalibriert und mittels einfachen Verstellens des drehbaren Nockengriffs komfortabel abzulesen. Der Halbmondrahmen fürs MTM-Array präsentiert sich ähnlich bestückt. Durch diese flexible, hochpräzise Hardware zur Ausrichtung wird eine Präzision im Timing gewährleistet, welche die WAMM Master Chronosonic und auch die Chronosonic XVX hinter sich lässt. Die neue Port-Hardware steht für rasche Konfigurationsänderungen und für die perfekte Raumintegration ohne Werkzeug.

Durch Drücken der zwei Köpfe mit Schnellverschluss ist es möglich, die Portabdeckung und den Port-Ring entsprechend anzupassen, dadurch vereinfacht sich die Einrichtung, gleichzeitig wird die Wirksamkeit in keinster Weise beeinträchtigt. Das Cross-Load-Flow-Porting-System wurde weiter optimiert, damit eine kontrollierte Anpassung der Interaktionen im Tieftonbereich mit dem Hörraum, ein akustisch sehr kritischer und wichtiger Punkt, zu ermöglichen.

In einer nach vorne gerichteten (FF) Konfiguration wird die Tieftondarstellung im Bereich von 10 bis 75 Hz um circa 1,0 bis 1,5 dB reduziert, während die Wiedergabe im Bereich von 75 bis 130 Hz um etwa 1,5 bis 2,0 dB erhöht wird. Die Umschaltung auf eine nach hinten ausgerichtete (RF) Konfiguration ergibt das genau umgekehrte Frequenzverhalten und offeriert enorme Flexibilität, da eine Anpassung an die räumlichen Gegegenheiten und an die individuellen Vorlieben des Hörers möglich werden.

Überall sitzen maßgeschneiderte Komponenten

Überall setzt Wilson Audio auf maßgefertigte Gabelstecker, die optimal auf die hauseigenen Anschlussklemmen abgestimmt sind - daher kann eine perfekte elektrische Kopplung erzielt werden. In den Rahmen wurden gefräste Kabelhalterungen eingebaut, im Sinne einer maximal übersichtlichen Kabelführung. Enorm hochwertige Widerstände sind auf Kühlkörpern aus reinem Kupfer angebracht, was der Wärmeübertragung zuträglich ist. Gleichzeitig konnte der Einfluss von Vibrationen verringert werden. Die Widerstände sind einfach zu erreichen und können ohne den Einsatz von Werkzeug über die gerahmte Montageplatte mit sämtlichen Widerständen darauf an der Rückseite des Gehäuses der Tieftöner ausgetauscht werden.

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Ein komplettes neus Hardware-Ökosystem steht für das physische und das mechanische Erscheinungsbild des Lautsprechers. Zu den optischen Spezialitäten der luxuriösen Hardware kann man zum Beispiel die dekorative, massive Schallwand der Tieftöner, die skelettierte Dämpfungsblende des Tieftöners, den Stift des Ausrichtungsschlittens und die Stiftfassung, die Getriebefenster, die XO-Querstreben, die Schlittenhülsen, den Verrieglungshebel mit integrierten Verriegelungszähnen, die kalibrierte Wasserwaage und den metallischen Mittelteil des Hochtöners zählen. Natürlich darf man die Wilson Audio Acoustic Diodes zur Resonanzkontrolle an die Bodenberührungsfläche, die im Lieferumfang enthalten sind, nicht vergessen.

Unerreichte Materialqualität

In jedem Detail findet sich überlegende Materialqualität

Der Ultra High End-Lautsprecher Autobiography setzt auf verschiedene Materialien, die jeweils perfekt auf den Einsatzzweck abgestimmt wurden. Zu den Werkstoffen gehören hochdichte Phenolharz-Verbundmaterialien (H-Material, intern gedämpfte V- und X-Materialien mit eingeschränkter Schicht), Kohlefaser, Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität, Edelstahl, Kupfer, oder sogar Gold. Die jeweiligen Elemente sind einzig und allein der Konsequenz gewidmet, mit der sie der jeweiligen Anwendung nachgehen - und kommen nicht etwa aufgrund von Marketing-Phrasen zum Einsatz. Es geht darum, wie Energie gesteuert, abgeleitet und letzen Endes in nahezu perfekter Qualität in Form von Musik wiedergegeben wird.

Die Schallwand des Tieftöners ist mit einer Dämpfungsmasse aus Aluminum verstärkt. Anders als bei früheren Tieftöner-Gehäusedesigns, bei denen X-Material entfernt wurde, um die Tieftöner bündig anbringen zu können, behält Autobiography die komplette Dicke des X-Materials hinter den Tieftönern bei. Dadurch kann die Steifigkeit an der Kopplungsfläche erhöht und die gleichmäßige Wiedergabe tiefer Frequenzen verbessert werden.

Das Gehäuse der Frequenzweiche wird aus gewobener Kohlefaser gefertigt und ist auf einem passenden Schwingungsdämpfer aus V-Material montiert. Die Frequenzweichenkammwer wird mittels zweier Verstrebungen aus Metall zusammen gehalten, und diese Art der Konstruktion bietet maximale Festigkeit. Jede Gehäuse- und Modulschnittstelle enthält V-Material, einschließlich sämtlicher Oberflächen, mit denen die Präzisions-Gleitspitzen in Kontakt kommen. Zudem ist in der Mitte des Schlittenarms ein V-Material-Kern anzutreffen, in dem der Ausrichtungsstift des Schlittens in der Stiftnabe ruht. Sogar der Boden des Gehäuses der Tieftöner wurde weiter optimiert. Eine neue V-Material-Variante wurde für den kompletten Boden des Gehäuses entwickelt, um die Schwingungsdämpfung an der Schnittstelle zu den Acoustic Diodes zu verbessern.

Beim Zusammenbau der Autobiography erkennt man, dass der Gantry mit einer isolierten Schicht, die aus V-Material besteht, an der Oberseite des Gehäuses der Tieftöner angebracht wurde. Die Gantry-Elemente sind skelettiert, was eine Hommage an frühere Wilson Audio-Flaggschiffe darstellt - allerdings ist die neue Ausführung noch skulpturier, noch progressiver ausgeführt. Hinsichtlich ihrer Stilelemente verfolgt der Lautsprecher ein in sich absolut schlüssiges Zusammenspiel zwischen H-Material-Verbundwerkstoffen und äußerst präzise hergestelltem Aluminium innerhalb des gesamten Gantrys, die Schallwand jedes oben angebrachten Moduls mit eingeschlossen. Eine ineinandergreifende Dämpfungshülle aus Phenolharz ermöglicht strukturelle Integrität und optische Noblesse. Nach Maß hergestellte Metalloberflächen, die in Kooperation mit renommoerten lokalen Maschinenbau-Experten entwickelt wurde, sind ein weiterer Beweis für enorme Handwerkskunst.

In seiner höchsten Konfiguration ist der Autobiography circa 212 cm hoch. Zum Vergleich: Der WAMM Master Chronsonic ist 219 cm hoch, der Chronosonic XVX etwa 193 cm.

Die Frequenzweiche

Hochentwickelte Frequenzweichen sind eine Wilson Audio-Tradition. Handgefertigte, Punkt-zu-Punkt verdrahtete, im eigenen Haus gefertigte Frequenzweichen kommen beim Autobiography zum Einsatz. Die im gesamten System eingesetzten mehrteiligen Reliable Capacitors (Rel-Cap) werden beim Hersteller im Haus gefertigt und weisen absolut minimale Toleranzen auf. Die zum Einsatz kommenden Wickelmaschinen stehen für die bislang präzisesten Rel-Cap-Fertigungsmethoden.

Im Carbonfaser-Frequenzweichengehäise des Lautsprecher finden sich exklusive Kupfervarianten des AudioCapX-WA-Kondensators. Diese Konfiguration verbessert Mikrodetails im Hochtombereich und holt subtile räumliche Informationen ans Tageslicht. Ein neu konfigurierter Kondensator für den Tieftöner sorgt für einen nahtlosen Auftritt von Tief- und Mitteltonbereich. Jede Komponente der Frequenzweiche wird entweder im Haus hergestellt oder einzeln streng selektiert, ausgerichtet und von Hand gelötet - und zwar ohne dass Leiterplatten (PCB) verwendet werden - im Sinne reinster Klangqualität.

Ein neues Kapitel Ultra High End Lautsprecher

Ultra High End auf neuem Level

Der Autobiography markiert eine neue Meßlatte - technisch, akustisch, qualitativ auf einem neuen Niveau. Mehr als 1.000 maßgeschneiderte Elemente, geprägt von höchster Präzision und größtmöglicher Langzeitstabilität, kommen zum Einsatz. Außergewöhnliche Materialien und eine handwerklich meisterhafte Ausführung aller Vorgänge innerhalb des Bau-Prozesses der Autobiography markieren einen Aufwand, der bislang beispiellos ist.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Wilson Audio/Audio Reference

Datum: 27. April 2026