TEST: Samsung HW-QS95GH - 7.1.2 Wireless Dolby Atmos All-In-One Soundbar

Auch 2026 optimiert Samsung sein Soundbar-Portfolio kontinuierlich und setzt dabei weiterhin auf moderne Audiotechnologien und auf eine enge Zusammenarbeit mit den eigenen TV-Geräten.

Aus dem brandneuen Line-up von Samsung haben wir die All-in-One-Soundbar HW-QS95H in Titanschwarz mit Decodern für Dolby Atmos und DTS:X für ein Review erhalten. Dies ist eine Premiere - denn nie zuvor führten die Südkoreaner eine so hochwertige All-In-One-Soundbar in ihrem Portfolio. Da die Nachfrage nach solchen aktiven Lautsprechern aber wächst, entschloss man sich nun, ebenfalls mitzuziehen. Der Preis für die High-Tech-Soundbar: 949 EUR.

Bei unserem Testkandidaten soll eine ausgezeichnete akustische Leistungsfähigkeit mit optischer Äthetik auf hohem Niveau verbunden werden. Dank des "Convertible Fit" Layouts ist es möglich, die All-In-One-Soundbar an der Wand oder auch beispielsweise auf einem Sideboard zu verwenden. Dafür, dass der Klang an die Aufstellungsposition angepasst, sorgt ein eingebauter Giro-Sensor. Dieser richtet das Kanal-Layout automatisch, basierend auf der Ausrichtung des Systems, aus. Die HW-QS95H verfügt über 13 integrierte Lautsprecher, darunter vier Tieftöner für eine kraftvolle Basswiedergabe. Selbstverständlich ist die Soundbar kompatibel zu Q Symphony und Wireless Dolby Atmos kann auch verwendet werden.

Das System bringt verschiedene Klangmodi mit, AI Adaptive Sound, Standard, Surround Sound Expansion und den Game Mode Pro, für lebendigen 3D-Klang während des jeweiligen Spiels. Weitere Merkmale beinhalten das Raumeinmesssystemm SpaceFit Sound Pro sowie, für beste Sprachverständlichkeit, den Active Voice Amplifier Pro. Damit die Wiedergabe tiefer Frequenzen überzeugend abläuft, ist die AI Dynamic Bass Control an Bord.

Streaming-fähig, und zwar via Bluetooth (Version 5.3) und auch via Netzwerk, ist unser Testkandidat auch, inklusive der Option, die Soundbar in ein Samsung Smart Things-Netzwerk einzubinden. Spotify Connect, TIDAL Connect, AirPlay 2, ein integriertes Chromecast-Modul sowie die Unterstützung von Samsung Bixby, Amazon Alexa und Google Home als Sprachssistenten stellen weitere Schwerpunkte der Streaming-Ausstattung dar.

Klare Designsprache

Erfreulicherweise greift die HW-QS95GH die typische, gefällige Samsung-Designsprache auf, die schon frühere Modelle aufwiesen und klar erkennen lässt, dass es sich um ein Modell von Samsung handelt. Auf der Frontpartie, der Rückseite sowie an den beiden Seitenwangen verfügt unser Testgerät über eine aus Metall hergestellte Abdeckung Das Lochgitter macht einen sehr hochwertigen, robusten Eindruck und ist Titanschwarz beschichtet. Scharfe Kanten oder unsaubere Übergange können wir an unserem Testsample nicht feststellen. Auf der Geräteoberseite kommt ein Geflecht aus Kunststoff zum Einsatz.

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Sauber eingepasstes Lochgitter, das sich auf der Front, der Rückseite sowie Seitenwangen befindet.

Akkurate Übergänge

Mit Abmessungen von 1.245 mm Länge, einer Höhe von knapp 69 mm und einer Tiefe von 125 mm eignet sich die Soundbar unserer Meinung nach sehr gut für TVs ab 55 Zoll Bildschirmdiagonale. Für eine flexible Verwendung der Soundbar liefert Samsung auch bei der 2026 Generation einen Haltewinkel für die Wandmontage mit. Der Wandhalter wird zunächst an der Wand befestigt und erst dann wird die Soundbar aufgesetzt und verschraubt. Ein integrierter Gyrosensor erkennt die Aufstellungsposition und optimiert den Klang automatisch - wie bereits im ersten Abschnitt angesprochen.

Die Wandhalterung wird mit der Wand und Soundbar fest verschraubt

Für eine komfortable Steuerung mittels der eigenen Stimme werden die Sprachassistenten Amazon Alexa sowie Apple Siri unterstützt. Ebenfalls an Bord ist "Tap Sound" Hier wird auf besonders einfache Art eine Bluetooth-Verbindung zwischen Soundbar und einem geeigneten Samsung-Smartphone hergestellt. Zudem kann die Soundbar kabellos per WLAN oder Bluetooth mit einem geeigneten Samsung TV verbunden werden und unterstützt selbst Wireless Dolby Atmos. Ein HDMI-Kabel wird dadurch überflüssig.

Die Samsung HW-QS95GH verfügt über ein integriertes WiFi-Modul und unterstützt beispielsweise AirPlay 2, Spotify Connect sowie Tidal Connect. Der Soundriegel ist ebenfalls mit Google Chromecast und Roon-kompatibel. Fürs komfortable Streaming vom Smartphone oder Tablet aus ist zudem Bluetooth in der Version 5.2 an Bord ?.

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Dedizierte Top-Firing Module für eine realistische Dolby Atmos Wiedergabe

Zum Ausstattungsumfang der HW-QS95GH von Samsung gehört das Feature "AI-Adaptiver Ton". Hier analysiert das Processing der Soundbar mithilfe von künstlicher Intelligenz die aktuell vorliegende Tonspur sowie die Raumgegebenheiten und liefert automatisch optimierten Klang. Weiterhin stehen Equalizerkurven in Form von "Standard", "Surround" sowie "Game Pro Mode" zum Abruf. Bei letzterem erkennt die Soundbar automatisch eine Spielekonsole, die an einem geeigneten Samsung TV angeschlossen ist und passt den Sound an. Über den Gaming Hub wird der Klang passend zum jeweiligen Game optimiert.

Dezentral angebracht LEDs informieren über den Betriebszustand

Die Samsung Soundbar verfügt über kein Display mehr, was unserer Meinung nach zu verschmerzen ist. Dezentral im rechten Teil des Frontgitters befinden sich LEDs, die über den Betriebszustand informieren. Zudem liefert eine Damenstimme Infos beispielsweise zum gewählten Eingang und zum aktiven Tonmodus. Mittels der SmartThings App lässt sich darüber hinaus die Sprache auswählen, in der die vokalen Informationen erfolgen sollen.

Bedienelemente auf der Geräteoberseite der Soundbar

Für stationäre Bedienung direkt an der Soundbar befinden sich auf der Geräteoberseite einige Bedienelemente, auf die wir ebenfalls kurz eingehen möchten. Der erste Button auf der linken Seite ist für das eingebaute Mikrofon zuständig. Mittels betätigen dieser Taste können wir das Mikrofon ein- bzw. ausschalten. Eine rot leuchtende LED signalisiert, dass das Mikrofon ausgeschaltet ist. Wird der Knopf für circa drei Sekunden betätigt, aktiviert sich der Bluetooth-Kopplungsmodus. Darauf folgen zwei Taster für ein Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke und den Abschluss der Bedienelemente bildet ein Bedienelement, das für das Ein- und Ausschalten des Systems zuständig ist. Wird die Taste während der Wiedergabe betätigt, kann die Eingangsquelle gewechselt werden. Die Bedienelemete haben allesamt einen sehr guten Druckpunkt, und die Soundbar führt rasch die gegebenen Befehle aus.

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Die Rückseite der Soundbar

Wenden wir uns nun die Rückseite der Samsung HW-QS95GH zu. Wie mittlerweile üblich, präsentiert diese sich recht unspektakulär. Die Anschlusssektion der Soundbar befindet sich auf der Unterseite. Das hat bei der Wandmontage den Vorteil, dass sich die eingesteckten Kabel einfach verlegt werden können und sich nicht störend bemerkbar machen.

Die Anschlusssektion der Soundbar

Die Anschlusssektion des Samsung All-In-One-Systems umfasst einen HDMI-Eingang, der z.B. für Zuspieler wie z.B. Blu-ray Player, Spielekonsole und vieles mehr verwendet werden kann. Der HDMI eARC/ARC Ausgang ist für die Verbindung zu einem modernen Smart TV vorgesehen, und der optische Digitaleingang kann ebenfalls für weitere Zuspieler genutzt werden. Weiterhin befindet sich auf der Unterseite noch ein USB-Port, der aber ausschließlich für Service-"Arbeiten" Verwendung findet.

Der USB-Port für Servicearbeiten

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.... sowie der obligatorische Stromanschluss

Die im Lieferumfang enthaltende Fernbedienung

Für eine komfortable Bedienung von der Couch bzw. Hörplatz aus befindet sich im Lieferumfang der Samsung HW-QS95GH eine uns gut bekannte Fernbedienung, die schon bei anderen getesteten Soundbar-Systemen unsere Zustimmung fand. Durch den Handsender kann das Soundsystem ein- sowie ausgeschaltet, der Eingang ausgewählt und auch das Bluetooth-Pairing gestartet werden. Zudem befinden sich auf der Fernbedienung Taster für die Lautstärkeregelung und für die Anpassung des Subwooferpegels. Dank der "Sound Mode" Taste können wir die unterschiedlichen Klangkurven in Form von "Standard", "Surround", "Game Pro" sowie "AI-Adaptiver Ton" schnell und komfortabel abrufen.

Durch Betätigen des "Tone Control"-Button können der Hochton- sowie Bassbereich der Soundbar angepasst werden. Durch Drücken der Zahnrad-Taste werden die Audiofunktionen (SpaceFit Ton Pro, Aktiver Sprachverstärker Pro, Tonanhebung, Automatische Lautstärkeeinstellung, Bass-Verstärkung, Sprach-Verstärkung, Nacht-Modus und Virtuell) festgelegt.

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