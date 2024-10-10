XXL-TEST: Samsung 4K Neo QLED-TV QN90D in 55 Zoll - ausgezeichneter Smart TV für Alltag und Filmvergnügen?

Der Samsung Neo QLED TV QN90D ist bei uns in der Redaktion in der beliebten Größe 55 Zoll zu Gast. Er weist ein modernes, sehr helles sowie kontrastreiches Panel und eine präzise agierende Hintergrundbeleuchtung auf. Da wir den QN95D, allerdings in 65 Zoll, bereits im Test hatten, gehen wir zunächst auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten ein.

Wichtige Unterschiede zwischen QN95D und QN90D in 55 Zoll:

QN95D

Preis in 55 Zoll: 1.669 EUR für den QN90D, 2.429 EUR für den QN95D (Quelle: Samsung Website, Marktpreise können variieren)

QN95: Lieferbar in 55, 65, 75 und 85 Zoll, QN90D: Lieferbar in 43, 50, 55, 65, 75 und 85 Zoll

Während der QN90D Tuner + Anschlusssektion im Gerät hat, verfügt der QN95D über die externe Slim One Connect Box. Diese kann man, falls gewünscht, auch am Fuß des TVs befestigen.

QN95D: 4.2.2 Soundsystem mit 70 Watt, QN90D: 4.2.2 Lautsprechersystem mit 60 Watt

Wichtige Gemeinsamkeiten zwischen QN95D und QN90D in 55 Zoll

Samsung Smart Hub

Beide Smart-TVs laufen unter Samsungs eigenem TIZEN-Betriebssystem, inklusive Samsung Smart Hub & Samsung Gaming Hub

Erstinstallation über Smartphone oder Fernbedienung

Einfache, recht zügig ablaufende Erstinstallation, wahlweise mittels OSD und Fernbedienung oder aber mittels Smartphone

Umfassender Streaming-Content im "Made For Germany" Programm, zudem Samsung TV+ mit einer Vielzahl kostenloser Kanäle

Praktische Antireflexbeschichtung des Displays, beträchtlicher praktischer Nutzen, da man auch bei deutlichem externem Lichteinfall viele Inhalte nahezu ohne Einschränkungen betrachten kann

Unterstützung von HDR10+ Adaptive und von Dolby Atmos, keine Unterstützung von Dolby Vision

Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor mit 20 neuronalen Netzwerken

4K AI Upscaling für hervorragende Darstellung auch niedriger auflösender Quellinhalte

Neo Quantum HDR+

Filmmaker Mode

Adaptive Picture Mode, Eye Comfort-Modus

PANTONE-zertifiziert - damit ist eine akkurate darstellung von bis zu 2.030 PANTONE-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen möglich.

Real Depth Enhancer Pro: Objekte in den vorderen Bildebenen werden nachgeschärft, während in den hinteren Bildebenen nichts verändert wird. Dadurch erscheint das Bild besonders tief und plastisch.

Object Tracking Sound+

Q Symphony

Active Voice Amplifier für beste Verständlichkeit von Stimmen unter allen Bedingungen

Motion Xcelerator 144 Hz - perfekt fürs Gaming

AI Auto Game Mode und Game Bar, Dynamic Black EQ

Kompatibel zu FreeSync Premium Pro

Kompakte Smart Remote mit Solarpanel hinten

Philips Hue Sync

Twin TV-Tuner (2 x DVB-C, DVB-Ts, DVB-S2)

Anschlüsse beim QN90D

4 x HDMI, unter anderem mit eARC, ALLM, VRR

2 x USB

Optischer Digitalausgang

Anschlüsse für TV-Signalempfang

Ethernet

Common Interface

Eine ganz typische und praxisgerechte Anschlussbestückung, solange man keine besonderen Anforderungen hat. Alle HDMI-Slots sind als HDMI 2.1-Schnittstellen ausgeführt und untersützen hohe Bildwiederholraten bei 4K-Auflösung. Zusätzlich zur WLAN-Einbindung kann der TV auch per Kabel ins Heimnetzwerk integriert werden und natürlich gibt es Anschlüsse für den konventionellen TV-Empfang über Sat, Kabel oder Antenne. Rechts neben den Anschlüssen befindet sich noch, unter einem Aufkleber verborgen, die CI+ Schnittstelle. Der dafür notwendige Adapter ist im Lieferumfang enthalten.

Praktisch ist die Kabelführung. Unauffällig in das Design der Rückseite integriert, lassen sich die Kabel durch die schmalen Kanäle unterhalb der Anschlüsse und dann auch durch die Blende an der Rückseite des Standfußes führen. Das gilt auch für das Stromkabel, wie man in einem der folgenden Bilder sehen kann.

Verarbeitung

Dünner Rahmen, hier oben links

Detail an der Rückseite mit sichtbarer Oberflächenstruktur

Der QN90D ist überall gleich tief

Standfuß vorne

Standfuß und Kabelführung hinten

Rückseite gesamt

Der Samsung QN90D sieht sehr elegant aus und verfügt über einen sehr schmalen, sauber verarbeiteten Rahmen, Das Design des recht klein wirkenden Standfußes passt tadellos zum Hauptgerät. Obwohl beim QN90D Lautsprechersystem und Anschlüsse im Fernseher verstaut werden mussten, ist der QN90D trotzdem überall gleich tief - oder besser gleich flach. Das wirkt bei der Aufstellung im Raum sehr schick und ist auch perfekt für die Wandmontage. Die Kabel lassen sich ebenfalls recht gut kaschieren. Die Rückseite aus Kunststoff bietet eine solide Haptik und ist mit einer strukturierten Oberfläche versehen, die optisch an geschliffenes Aluminium erinnert.

Der Aufbau gelingt recht einfach und problemlos. Der TV wird einfach auf den Standfuß aufgesetzt und dann mit vier Schrauben fixiert. Eine Abdeckung auf der Rückseite des Standfußes sorgt für ein stimmiges Gesamtbild und verdeckt auch Kabel, die durch die unterschiedlich breiten Schlitze geführt werden können.

Praktische smarte Fernbedienung

Rückseite mit Solarpanel

Im Lieferumfang befindet sich eine sehr kompakte, smarte Fernbedienung, die ausgezeichnet in der Hand liegt und dank eines Solarpanels auf der Rückseite hinsichtlich der Stromversorgung autark ist. Dadurch, dass keine Batterien benötigt werden, schon Samsung auch die Umwelt. Die Remote ist den meisten Anwendern bereits bekannt. Hier wird auf viele Tasten verzichtet und eher auf handlichen Komfort und ein geringes Gewicht wert gelegt. Das elementar wichtige Navigationskreuz samt Home-Taste und direkter Zugriff auf Netflix, prime Video und Disney+ sowie Samsung TV+ ist gegeben. Die eher kleinen Schaltwippen für Lautstärke und Kanalwechsel können bei großen Händen etwas gewöhnungsbedürftig sein, erfüllen aber zweifellos ihren Zweck. Mit der Multifunktionstaste unterhalb des Power-Buttons greift man auf weitere Informationen oder Einstellungen des Samsung TVs zu. Die Remote verfügt auch über ein integriertes Mikrofon und eine für die Aktivierung der Sprachsteuerung zuständigen Taste.

Auf Seite 2 sehen wir uns die Ersteinrichtung und die weiterführenden Einstellungsmöglichkeiten des Samsung QN90D Neo QLED TVs an!

