XXL-TEST: NAD C 399 - kraftvoller Stereovollverstärker mit "Modular Design Construction 2" (MDC2)

Vom kanadischen Hersteller NAD, der in Deutschland von der Dali GmbH vertrieben werden, stammt der innovativ ausgestattete Stereovollverstärker C399 mit BluOS-Streamingmodul und modularem Aufbau. Das Gerät ist ausschließlich in der von uns getesteten dunklen Farbvariante zum Kaufpreis von 2.199 EUR (UVP) im Handel erhältlich. Besonderer Clou des Vollverstärker ist, dass er mit der neuesten Generation der Modular Design Construction (MDC) Technologie von NAD ausgestattet ist. Dieses nun MDC2 bezeichnete Konzept ermöglicht es, den Verstärker mit Hilfe rückseitig integrierter Steckplätze mit optionalen Modulen zu versehen, die den Funktionsumfang des Geräts beispielsweise um hochauflösendes BluOS Multiroom Musik-Streaming und die Dirac Live Raumkorrektur erweitern. Dieses MDC2 Modul steht für einen Aufpreis von 499 EUR zur Disposition.

Wie wir es von NAD-Devices gewohnt sind, präsentieren sich die Spaltmaße wieder tadellos

Der NAD C399 setzt auf HybridDigital nCore Endstufen, die hocheffizient und enorm leistungsstark sind. Sie mobilisieren eine Dauerausgangsleistung von 2 x 180 Watt und erreichen Impuls-Leistungsspitzen von bis zu 500 Watt an 2 Ω. Die großen Vorteile dieser Verstärkertechnolgie sind ein extrem gleichmäßiger Frequenzgang, ein sauberes Clipping-Verhalten, eine hohe Stromlieferfähigkeit und eine ausgezeichnete Stabilität bei anspruchsvollen niederohmigen Lautsprecherlasten. Rauschen und Verzerrungen bleiben unter allen Betriebsbedingungen gering, weshalb der C399 bei allen Lautstärken stets besonders neutral, dynamisch, detailreich und räumlich aufspielt, so verspricht es Hersteller. Ob dies den Tatsachen entspricht, dazu später mehr in der Klangwertung.

Aus der Masters-Serie von NAD wurde ebenfalls der hochauflösende D/A-Wandler vom Typ ESS Sabre 9028 übernommen. Das Bauteil bietet einen großen Dynamikbereich, extrem niedriges Rauschen sowie geringe Verzerrungen.

Kühlöffnungen im Gehäusedeckel sorgen für eine thermische Entlastung

Das Gehäuse des NAD C399 besteht aus massiven Metall, ebenso die Frontblende. Um die digitalen Endstufen effektiv vor Überhitzung zu schützen (auch wenn die Abwärme bei digitalen Endstufen deutlich geringer ist als bei analog arbeitenden Einheiten), besitzt der Gehäusedeckel zahlreiche Kühlöffnungen auf der Oberseite. Die Verarbeitungsqualität des Stereovollverstärkers möchten wir als überragend einstufen, unsaubere oder scharfe Übergänge können wir bei unseren Testdevice nicht feststellen.

Bedienelemente sowie Kopfhörerbuchse im linken Teil der Frontblende

Für eine Bedienung direkt am Gerät verfügt der C399 über zahlreiche Bedienelemente, die in die Frontblende sauber integriert sind. Im linken Teil sitzt zum einem der Ein/Aus-Taster sowie die Kopfhörer-Anschlussbuchse. Mittig zwischen diesen beiden Elementen ist eine multifunktionales Bedienelement untergebracht. Die Cursortasten werden für die Navigation im Menü des Vollverstärkers genutzt und der mittig sitzende Taster für ein Bestätigen der Befehle. Bei der AirPlay2 Wiedergabe kann die linke sowie die rechte Cursor-Taster für ein Skippen der Musiktitel verwendet werden.

Weitere Bedienelemente im rechten Teil der Frontblende

Im rechten Teil der Frontblende sitzen die beiden Source-Knöpfe für die Eingangswahl sowie ein Drehregler für die Lautstärkeregulierung. Letzterer besitzt keine Rasterung, lässt sich aber dank einer straffen Auslegung sehr gut dosieren. Im Mittelteil der Blende informiert zudem ein Display über den gewählten Eingang und die derzeitige Wiedergabe. Es ist sehr gut ablesbar, bietet aber bei der AirPlay2 Wiedergabe keine Coveranzeige.

Mittig platziertes Display

Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung

Die Rückseite des NAD C399

Wenden wir uns nun der Rückseite des Stereovollstärkers aus dem Hause NAD zu. Der C399 verfügt über zwei optische und zwei koaxiale Digitaleingänge sowie erfreulicherweise auch über einen HDMI eARC-Anschluss für die Wiedergabe der Audiosignale eines angeschlossenen Smart-TVs. Gesteuert wird diese Funktion über die Fernbedienung des TV-Geräts. Analog-Fans kommen mit zwei Cinch-Hochpegeleingängen und einer hochwertigen Phonostufe für Magnettonabnehmer voll auf ihre Kosten. Der Phono-Vorverstärker ist auf eine ultrapräzise RIAA-Entzerrung, extrem geringes Rauschen und hohe Übersteuerungsreserven ausgelegt und verfügt zudem über eine innovative Schaltung, die Infraschallanteile unterdrückt, ohne die Basswiedergabe zu beeinträchtigen. Die Hochpegeleingänge sind mit rauscharmen Pufferverstärkern ausgestattet, um klangliche Beeinträchtigungen zu vermeiden.

Zusätzlich zu den Anschlüssen für zwei schaltbare Lautsprechergruppen bietet der C399 Vorverstärker-Ausgänge und zwei Subwooferausgänge. Das Streamen von Musik vom Smartphone oder Tablet ist kabellos und in 24 Bit-Auflösung per Bluetooth aptX HD möglich – zugleich lässt sich ein Bluetooth-Kopfhörer ansteuern. Außerdem verfügt der C399 über einen hochwertigen separaten Kopfhörerverstärker mit einer niedrigen Ausgangsimpedanz und hohen Ausgangsspannung, mit dem es möglich ist, auch sehr hochwertige hochohmige Studiomonitor-Kopfhörer zu betreiben.

Die Anschlussvielfalt in der Übersicht

Lautsprecherschraubterminals im Detail - diese könnten noch hochwertiger ausgeführt sein

MDC2 BluOS-D Modul

MDC2 Modul und MDC Schacht in der Detailansicht

Wie wir bereits eingangs erwähnten, ist der C399 mit der Modular Design Construction (MDC) Technologie von NAD ausgestattet. Dieses nun MDC2 bezeichnete Konzept ermöglicht es, den Verstärker mit Hilfe rückseitig integrierter Steckplätze mit optionalen Modulen zu bestücken, die den Funktionsumfang des Geräts beispielsweise um hochauflösendes BluOS Multiroom Musik-Streaming und die Dirac Live Raumkorrektur erweitern. Mit dem MDC2 BluOS-D Modul ist es möglich, die Dirac Live Raumkorrektur in einem NAD Stereosystem zu nutzen. Zunächst werden die Raumakustik über das mitgelieferte kalibrierte Mikrofon und die Dirac-App analysiert, und die sich hieraus ergebenden Korrekturdaten werden auf das MDC2 BluOS-D Modul übertragen.

Dirac Live korrigiert dabei nicht nur Spitzen sowie Einbrüche im Frequenzgang, sondern optimiert auch die Impulsantwort, indem es lernt, wie Klänge von verschiedenen Oberflächen im Hörraum reflektiert werden. Bis zu fünf Dirac-Profile für verschiedene Hörpositionen und Raumbedingungen lassen sich speichern. Die hörbaren Verbesserungen sind eine deutlich klarere Basswiedergabe sowie eine genauere Abbildung und Klangfarbentreue bei Musik und Filmsoundtracks.

Das MDC2 BluOS-D Modul unterstützt ebenfalls hochauflösendes Musikstreaming bis zu 24 Bit/192 kHz über die BluOS Plattform. Die App zur Bedienung des Systems ist für iOS, macOS, Android und Windows verfügbar und bietet Zugang zu Hunderten von Internet-Radiosendern und mehr als 20 Streaming-Diensten. Im BluOS Netzwerk lassen sich bis zu 63 BluOS- fähige Player ansteuern, auch die Einbindung in Haussteuerungssysteme von ELAN, Crestron, Control4, Lutron, RTI und anderen ist möglich.

Neben aktuellen WLAN- und Ethernet-Protokollen unterstützt das MDC2-Modul auch Apple AirPlay2, Spotify Connect und Tidal Connect. Birektionales Bluetooth aptX HD ermöglicht zeitgleiches Senden und Empfangen von Audiodaten in höchster Qualität, ein USB-Port den Anschluss eines USB-Datenträgers. Und selbstverständlich lassen sich auch lokale Server mit der eigenen Musiksammlung ins Netzwerk einbinden.

Einmessmikrofon für die Dirac Live Raumkorrektur

Das Innenleben in der Gesamtansicht

Nachdem wir den massiven und schweren Gehäusedeckel entfernt haben, wird der Blick auf die Inneren Werte des C399 frei. Wie wir bereits erwähnt haben, setzt der NAD C399 auf HybridDigital nCore Endstufen. Diese sind hocheffizient, leistungsstark und mobilisieren eine Dauerausgangsleistung von 2 x 180 Watt und erreichen Impuls-Leistungsspitzen von bis zu 500 Watt (an 2 Ω). Die Wandlung analoger Signale übernimmt ein D/A-Wandler vom Typ ESS Sabre 9028.

Akurat aufgebautes Playtinenlayout

Weitere Detailaufnahme

