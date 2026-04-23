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Science Fiction-Klassiker "Solaris" & "Stalker" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray
23.04.2026 (Karsten Serck)
Filmjuwelen veröffentlicht "Solaris" und "Stalker" auf Ultra HD Blu-ray. Die beiden russischen Science Fiction-Klassiker von Andrei Tarkowski erscheinen am 06.08.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook.
Beide Ultra HD Blu-rays unterstützen neben HDR10 auch Dolby Vision und sind mit deutschem und russischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet - inklusive zusätzlicher DEFA-Synchronisation. Als Bonus-Material sind Audio-Kommentare und Making of-Featurettes geplant.
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