SPECIAL: Inside Samsung 2026 - alles über die neuen Micro RGB-Serien R95H und R85H

Samsung macht Ernst: Micro RGB-TVs werden zum neuen großen Zugpferd - neben den gleichberechtigten OLED-TVs - in der Premium TV-Range der Südkoreaner. Im einzelnen kommen zwie Micro RGB-TV-Serien:

An der Spitze steht die Baureihe R95H (75-Zöller im Bild oben). Erhältlich ist sie in 65 (4.399 EUR), 75 (5.899 EUR) und 85 Zoll (8.899 EUR).

Darunter rangiert die Serie R85H. Die Smart-TVs dieser Baureihe gibt es in 100 (12.999 EUR), 85 (5.999 EUR), 75 (4.299 EUR), 65 (2.799 EUR) und 55 Zoll (1.899 EUR).

Beide Serien stellen den BT.2020 Farbraum vollumfänglich dar.

Im Premium-Segment ersetzen die Micro RGB-TV-Serien die bisherigen Neo QLED/QLED-Serien. Lediglich zwei Baureihen, QN70H und QN80H in der Mittelklasse, gehören 2026 noch zum Portfolio.

Der Vision AI Companion ist auch ein zentrales Merkmal der Serien R95H und R85H

Natürlich bringen die Serien R95H und R85H alle Merkmale mit, die für Samsungs 2026er Smart-TVs typisch sind und zum Konzept gehören, Das "Mode For Germany"-Siegel ist wieder dabei, und natürlich Samsungs eigener Sprachassistent Bixby, Alexa-built-in, Apple AirPlay 2, die Kompatibilität zu Google Assistant und natürlich, klar im Fokus, die Möglichkeit zur Einbindung der Smart-TVs in Samsungs Smart Things-Netzwerk. Gesteuert werden können die Micro RGB-TVs über die Samsung Smart Things App, und es handelt sich um Samsung Vision AI-TVs mit einer Vielzahl an implementierten KI-Lösungen. Unter dem Stichwort "Experience" gewähren die Modelle beider Serien Zugang zu Samsungs Art Store, bieten Generative Wallpaper, Live-Übersetzung, Samsung TV Plus und natürlich den Vision AI Companion und verschiedene integrierte KI-Plattformen wie Microsoft Copilot und Perplexity.

Was können beide Serien noch? Beide haben natürlich ein neues Hightech-Micro-RGB-Panel. Akustisch verfügen beide Serien über den Active Voice Amplifier Pro und über Adaptive Sound Pro, eine Selbstverständlichkeit ist die Kompatibilität zu Dolby Atmos. Beide TV-Serien unterstützen AMD FreeSync Premium Pro, VRR, verfügen über den Samsung Gaming Hub und den AI Gaming Optimizer.

Unterschiede zwischen R95H und R85H

R95H

R85H

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Zunächst ist es interessant, durch was sich die Baureihen unterscheiden. Wir haben das hier aufgeführt:

Generell: R95H mit mehr Dimming-Zonen und mehr Helligkeit, stärkerer Prozessor

R95H 4K AI Upscaling Pro, R85H 4K AI Upscaling

R95H Micro RGB AI Engine Pro, R85H Micro RGB AI Engine

R95H Micro RGB HDR Pro, R85H Micro RGB HDR+

R95H mit Glare Free-Displaybeschichtung, R85H ohne Glare Free

R95H mit Motion Xcelerator 165 Hz, R85H mit Motion Xcelerator 144 Hz

R95H mit Object Tracking Sound (OTS) Pro, R85H mit OTS Lite

R95H mit AI Sound Controller Pro, R85H mit AI Sound Controller

R95H mit AI Fußballmodus Pro, R85H mit AI Fußballmodus

R95H kompatibel zur Wireless One Connect Box, R85H nicht

R95H mit Doppeltuner für DVB-S2/T2/C, R85H mit einzelnem Twin Tuner

R95H ohne Wandhalterung, R85H mit Wandhalterung

Optische Details

Rahmen des R95H, oberer Bereich

Rahmen des R95H, unterer Bereich

Standfuß des R95H

Rahmen des R85H, oberer Bereich

Einer der beiden Standfüße des R85H in 65 Zoll

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Optisch gehen die serien R95H und R85H jeweils andere Wege - das sorgt für einen individuellen Auftritt.

Der 115-Zöller bleibt im Programm

Natürlich haben wir uns auch das große 115 Zoll Micro RHB-Modell angesehen, das auf der IFA 2025 Premiere feierte - es hört auf den Namen MR95F - noch nicht "H" hinten, was auf den Jahrgang 2025 hindeutet.

Der mit satten 115 Zoll derzeit große CE-Micro RGB-TV von Samsung

Samsungs TV/AV-Experte Sang Won Byun erklärt die Pluspunkte von Micro RGB-TVs

Rahmen des 115-Zöllers

115-Zöller, Bereich oben

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Teil des Standfuß-Konzepts

Anschlusssektion

Der große 115-Zöller läuft wie auch die anderen Samsung Smart-TVs unter dem hauseigenen Tizen-Betriebssystem und ist Teil des Samsung Vision AI Portfolios. Die typischen Komfortfunktionen wie Click To Search, Live Translate, der Sprachassistent Bixby, die Optimierung von Bild & Ton per passendem AI Mode, Adaptive Sound Pro, Pet Care sowie umfangreiche Gaming-Funktionen (Gaming Hub, Game Bar, 144 Hz-Darstellung, AI Auto Game Mode, FreeSync Premium Pro) sind auch hier selbstverständlich vorhanden. Eine tadellose akustische Leistung mit Object Tracking Sound+, dem Active Voice Amplifier Pro und die Kompatibilität zu Dolby Atmos sind akustische Schwerpunkte, ebenso die Kompatibilität zu Q-Symphony.

Warum hat sich Samsung für Micro RGB entschieden?

Extrem kleine Micro-LEDs

Micro RGB Engine für schnelle Signalverarbeitung

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Die Technologie dahinter besteht aus extrem kleinen Micro-RGB-Elementen, die eine außerordentlich feine Farbabstufung garantieren. Samsungs Micro-RGB-TVs bestehen aus drei LEDs (Rot, Grün, Blau), die jeweils separat gesteuert werden können. Das sorgt für Bestwerte bei Farbtreue und Kontrast.Samsung Micro RGB setzt darüber hinaus auf eine optimierte Hintergrundbeleuchtung, für einen optimierten Dimming-Bereich und für enormen Kontrast. Da die Technik viel Rechenleistung erfordert, verwendet Samsung beim R95H die Micro RGB AI Engine Pro und beim R85H die Micro RGB AI Engine. Micro RGB-TVs arbeiten energieeffizient und erzeugen kaum Abwärme - das bekannte Phänomen, dass sich in direkter Nähe zum Display sehr heiß werden kann, ist hier nicht vorhanden.

Wie sind die Eindrücke in der Praxis?

R95H in 75 Zoll - extrem plastisches Bild

Natürlich verfügen die neuen R95H-Modelle auch über Q Symphony und können perfekt mit einer Samsung-Soundbar gekoppelt werden

Wir haben Modelle der Serie R95H in 75 und 65 Zoll angesehen und den R85H in 65 Zoll. Natürlich muss man vorausschicken, dass die Bedingungen - deutlicher externe Lichteinfall - nicht optimal waren, zudem lief spezielles Demo-Material. Für einige erste Eindrücke aber reicht es, und die waren schlichtweg überwältigend, was die Farbreinheit, die Farbbrilanz, die Farbdynamik und die feinen Farbübergänge anbetrifft. Hier wird ein Bild geboten, das darüber hinaus mit enormer Plastizität dienen kann, die Inhalte sind dreidimensional ausgeformt, und das sorgt dafür, dass man spontan von den Bildeindrücken gefesselt ist.

Auch die visuelle Güte des R85H liegt bereits sehr hoch

Die Panels rauschen praktisch gar nicht, auch nicht, wenn man nah ans Display herangeht. Sehr gut ist auch der breite Blickwinkel, sodass man ohne Schwierigkeiten auch zu mehreren Inhalte verfolgen kann. Der Schwarzwert sah hervorragend aus, aber mit der Einschränkung versehen, dass man unter den Bedingungen vor Ort wirklich nur eine sehr gobe Einschätzung geben kann.

Unser Fazit

Das wird ein vielversprechendes Jahr - Samsung wird seiner Rolle als Innovator erneut gerecht und bringt ein bis ins Detail durchdachtes TV-Gesamtkonzept in den neuen Micro RGB-Baureihen R95H und R85H zum Ausdruck. Mit umfangreichen KI-Funktionen und neuester Displaytechnologie ausgestattet, sind wir schon jetzt sehr gespannt, wie unser erster Test zu einem Modell der neuen Baureihen ausfallen wird.

Bericht und Bilder: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 15. April 2026