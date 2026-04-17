TEST: LG Micro RGB evo TV 75MRGB96B9B - Flaggschiff mit starker Helligkeitsperformance und enormer Farbpräzision

17.04.2026 (Carsten Rampacher)

LG 75MRGB96B6B gesamt

Der LG Micro RGB evo TV 75MRGB96B9B beweist, dass man nicht nur bei OLED ganz vorne mit dabeisein möchte, sondern darüber hinaus auch bei der modernsten Version von LCD-basierten smarten Fernsehern - und hier sind wir schon beim Thema Micro RGB. Laut LG handelt es sich bei den verbauten RGB-LEDs um die kleinsten, die jemals von den Südkoreanern in einem Fernseher verbaut wurden. Daher verspricht der Hersteller eine "OLED-ähnliche Ansteuerungspräzision" und somit einen "Quantensprung" in der LCD-Technologie. Lieferbar ist die MRGB96er Serie in den von uns getesteten 75 Zoll (voraussichtlich ab Juli, 6.299 EUR), 85 Zoll (voraussichtlich ab Juli, 8.999 EUR) und in satten 100 Zoll (9.999 EUR, voraussichtlich ab Mai).

Die neue Top-Serie deckt 100 Prozent der Farbräume BT.2020, DCI-P3 und Adobe RGB ab. Genau das kennzeichnet einen enormen Vorteil der Micro RGB-Technologie, den auch Konkurrent Samsung anführt: Die nahezu perfekte Farbtreue. LG ergänzt das Feature-Setup noch durch Micro Dimming Ultra. Hier werden mehr als 1.000 Dimming-Zonen präzise auf den Punkt angesteuert, damit sattes, tiefes Schwarz und authentisches Weiß hervorragend wiedergegeben werden können. 

Dass Bildsignale mit höchstmöglicher Rechenkraft und Präzision verarbeitet und bereitgestellt werden, dafür sorgt keiun Geringerer als LGs 2026er Spitzen-Prozessor, der Alpha 11 KI1 in der dritten Generation mit dualer AI-Engine. Aufgrund seiner extrem hoch liegenden Rechenleistung kann dieses Chip-Kraftwerk zwei Aufgaben zur gleichen Zeit anstatt nacheinander bearbeiten. Kompatibel ist der Smart-TV unter anderem zu Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10 und HLG, zudem ist unter anderem der Filmmaker Mode an Bord. Neu hinzugekommen in diesem Jahr ist die Kompatibilität zu Dolby Atmos Flex.

LG setzt 2026 auch bei diesem Modell auf eine Multi-AI-Plattform. Mittels der Integration von Microsoft Copilot und auch von Google Gemini kann der Anwender entscheiden, was er verwenden möchte. Das LG-eigene webOS-Betriebssystem offeriert dank Voice ID und personalisiertem "My Page" Startbildschrm zudem jedem Mitglied einer Familie oder Wohngemeinschaft den direkten Zugriff auf die jeweils präferierten Inhalte. Aufgrund des webOS Re:New-Programms gibt es zudem entsprechende Updates der Software für die nächsten vier Jahre. 

Verarbeitung 

LG 75MRGB96B6B verarbeitung ecke rechts vorne

Hier treffen der seitliche Rahmen und die Leiste unten in anthrazitfarbenem Aluminium aufeinander

LG 75MRGB96B6B rahmen seitlich oben

Rahmen, oberer Bereich

LG 75MRGB96B6B rahmen seitlich

Unterer Bereich

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LG 75MRGB96B6B seitlich gesamt bautiefe

Bautiefe

Der LG Micro RGB-TV verfügt, wie es schon seit Jahren Trend ist, über einen extrem dünnen, mattschwarzen Kunststoff-Rahmen oben und an den Seiten, der nahtlos verarbeitet ist. Durch diesen extrem dünnen Rahmen wirkt es beinahe so, dass man das pure Bild sieht und keine Grenzen mehr, die früher klar durch den präsenten Rahmen gezogen wurden. Von vorne aus gesehen unten ist eine anthrazitfarbene Leiste aus Aluminium präzise angebracht, mittig ist hier der LG-Schriftzug zu finden.

LG 75MRGB96B6B von vorne seitlich schraeg standfuss leiste

Standfuß aus seitlicher Perspektive

LG 75MRGB96B6B standfuss gesamt vorne

Hier von vorne

LG 75MRGB96B6B standfuss detail

Stanfuß vorn im Detail

LG 75MRGB96B6B standfuss vorne metalloberflaeche

Ecke links

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LG 75MRGB96B6B standfuss detail

Detail rechts

LG 75MRGB96B6B kabelmanagement

Kabelmanagement hinten ohne Abdeckung

LG 75MRGB96B6B rueckseite Standfuss abdeckung

Mit Abdeckung

LG 75MRGB96B6B rueckseite standfuss seite

Detail am Standfuß hinten

Der Standfuß im rechteckigen, schnörkellosen Design bietet soliden Halt und ist, im Kontrast zum Display, in klassischer silberfarbener Version ausgeführt.

LG 75MRGB96B6B rueckseite gesamt

Rückseite

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LG 75MRGB96B6B rueckseite links oben

Rückseite links oben

LG 75MRGB96B6B rueckseite rechts oben

Rückseite rechts oben, Detail

LG 75MRGB96B6B rueckseite oben

Mittler Bereich bis zur Ecke

LG 75MRGB96B6B rueckseite rechts ecke

Rückseite, unten rechts

Der Micro RGB-TV weist eine etwas höhere Bautiefe auf als heute bei sehr dünnen OLED- oder QLED-TVs üblich. Allerdings ist die Bautiefe überall komplett identisch, was eine nahtlose Befestigung an der Wand ermöglicht. 

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Anschlüsse

LG 75MRGB96B6B anschluesse seite

Seitliche Anschlüsse: USB, CI+ Slot, 4 x HDMI, optischer Digitalanschluss

LG 75MRGB96B6B anschluesse unten

Anschlüsse unten, LAN und Tuner-Buchsen, USB

Anschlussseitig gibt es keine Besonderheiten, 4 x HDMI 2.1, 2 x USB-A, ein CI+ Modulschacht, die Buchsen für das jeweils passende Tunersignal und ein optischer Digitalanschluss sind hier vorhanden. 

Erste Inbetriebnahme

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 1 willkommen

Die erste Einrichtung beginnt

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 2 sprachwahl

Auswahl der Sprache

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 3 barrierefreiheit einstellungen

Sehr gut: Direkt in die erste Inbetriebnahme sind auch die Barrierefreiheit-Einstellungen integriert worden

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 4 barrierefreiheit sehfunktionen

Anpassung der Sehfunktionen

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 5 barrierefreiheit hoerfunktione

Anpassung der Hörfunktionen

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 6 app oder fernbedienung

Soll die Einrichtung des TVs über die App oder mittels Fernbedienung erfolgen? Wir wählen die Installation mittels Remote und OSD

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 7 internetverbindung

Herstellung einer Internet-Verbindung

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 8 agbs

Allgemeine Geschäftsbedingungen

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 9 analyse der nutzerumgebung

Analyse der Nutzerumgebung

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 10 analyse sendersuche

Einstellungen TV/Set Top Box

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 11 sendersuche empfangsart

Wir verwenden den internen TV-Tuner (DVB-C)

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 12 sendersuche einstellungen

Einstellungen für den Sendersuchlauf

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 13 sendersuche einstellungen

Weitere Optionen für den Sendersuchlauf

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 19 sendersuchlauf abgeschlossen

Sendersuchlauf abgeschlossen

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 14 lg konto anmeldung

Möglichkeit, sich mit dem LG-Konto anzumelden

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 15 wand oder staender

Befindet sich der TV auf dem Standfuß oder wird er an der Wand befestigt?

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 16 ai funktionen

Möchte man die AI-Funktionen für Bild & Ton nutzen oder nicht?

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 17 stets bereit

Der "Stets bereit"-Modus kann aktiviert werden

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 18 software update

Direkt bei der ersten Inbetriebnahme können etwaig vorhandene Software-Updates installiert werden

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 20 empfohlene apps

Empfohlene Apps und Dienste

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 21 prime video verbindung

Direkt kann man im Verlauf der ersten Installation Amazon Prime Video aktivieren

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 22 homescreen erklaerung

Erklärungen zur Nutzung des Home Menüs

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 23 homescreen erklaerung

Weitere Erläuterungen, die den späteren Betrieb vereinfachen

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 24 app leiste bearbeiten

Die App-Leiste kann bearbeitet werden

LG 75MRGB96B6B einrichtungsassistent 25 homescreen

Nun ist die erste Installation abgeschlossen, und der TV kann verwendet werden

Die erste Installation läuft problemlos ab und beinhaltet die heute gängigen Schritte wie zum Beispiel die Sprachwahl, die Einbindung ins Netzwerk, den automatischen Sendersuchlauf oder aber, ob man die AI-Funktionen für Bild und Ton verwenden möchte oder nicht. 

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