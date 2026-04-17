TEST: LG Micro RGB evo TV 75MRGB96B9B - Flaggschiff mit starker Helligkeitsperformance und enormer Farbpräzision

Der LG Micro RGB evo TV 75MRGB96B9B beweist, dass man nicht nur bei OLED ganz vorne mit dabeisein möchte, sondern darüber hinaus auch bei der modernsten Version von LCD-basierten smarten Fernsehern - und hier sind wir schon beim Thema Micro RGB. Laut LG handelt es sich bei den verbauten RGB-LEDs um die kleinsten, die jemals von den Südkoreanern in einem Fernseher verbaut wurden. Daher verspricht der Hersteller eine "OLED-ähnliche Ansteuerungspräzision" und somit einen "Quantensprung" in der LCD-Technologie. Lieferbar ist die MRGB96er Serie in den von uns getesteten 75 Zoll (voraussichtlich ab Juli, 6.299 EUR), 85 Zoll (voraussichtlich ab Juli, 8.999 EUR) und in satten 100 Zoll (9.999 EUR, voraussichtlich ab Mai).

Die neue Top-Serie deckt 100 Prozent der Farbräume BT.2020, DCI-P3 und Adobe RGB ab. Genau das kennzeichnet einen enormen Vorteil der Micro RGB-Technologie, den auch Konkurrent Samsung anführt: Die nahezu perfekte Farbtreue. LG ergänzt das Feature-Setup noch durch Micro Dimming Ultra. Hier werden mehr als 1.000 Dimming-Zonen präzise auf den Punkt angesteuert, damit sattes, tiefes Schwarz und authentisches Weiß hervorragend wiedergegeben werden können.

Dass Bildsignale mit höchstmöglicher Rechenkraft und Präzision verarbeitet und bereitgestellt werden, dafür sorgt keiun Geringerer als LGs 2026er Spitzen-Prozessor, der Alpha 11 KI1 in der dritten Generation mit dualer AI-Engine. Aufgrund seiner extrem hoch liegenden Rechenleistung kann dieses Chip-Kraftwerk zwei Aufgaben zur gleichen Zeit anstatt nacheinander bearbeiten. Kompatibel ist der Smart-TV unter anderem zu Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10 und HLG, zudem ist unter anderem der Filmmaker Mode an Bord. Neu hinzugekommen in diesem Jahr ist die Kompatibilität zu Dolby Atmos Flex.

LG setzt 2026 auch bei diesem Modell auf eine Multi-AI-Plattform. Mittels der Integration von Microsoft Copilot und auch von Google Gemini kann der Anwender entscheiden, was er verwenden möchte. Das LG-eigene webOS-Betriebssystem offeriert dank Voice ID und personalisiertem "My Page" Startbildschrm zudem jedem Mitglied einer Familie oder Wohngemeinschaft den direkten Zugriff auf die jeweils präferierten Inhalte. Aufgrund des webOS Re:New-Programms gibt es zudem entsprechende Updates der Software für die nächsten vier Jahre.

Verarbeitung

Hier treffen der seitliche Rahmen und die Leiste unten in anthrazitfarbenem Aluminium aufeinander

Rahmen, oberer Bereich

Unterer Bereich

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Bautiefe

Der LG Micro RGB-TV verfügt, wie es schon seit Jahren Trend ist, über einen extrem dünnen, mattschwarzen Kunststoff-Rahmen oben und an den Seiten, der nahtlos verarbeitet ist. Durch diesen extrem dünnen Rahmen wirkt es beinahe so, dass man das pure Bild sieht und keine Grenzen mehr, die früher klar durch den präsenten Rahmen gezogen wurden. Von vorne aus gesehen unten ist eine anthrazitfarbene Leiste aus Aluminium präzise angebracht, mittig ist hier der LG-Schriftzug zu finden.

Standfuß aus seitlicher Perspektive

Hier von vorne

Stanfuß vorn im Detail

Ecke links

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Detail rechts

Kabelmanagement hinten ohne Abdeckung

Mit Abdeckung

Detail am Standfuß hinten

Der Standfuß im rechteckigen, schnörkellosen Design bietet soliden Halt und ist, im Kontrast zum Display, in klassischer silberfarbener Version ausgeführt.

Rückseite

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Rückseite links oben

Rückseite rechts oben, Detail

Mittler Bereich bis zur Ecke

Rückseite, unten rechts

Der Micro RGB-TV weist eine etwas höhere Bautiefe auf als heute bei sehr dünnen OLED- oder QLED-TVs üblich. Allerdings ist die Bautiefe überall komplett identisch, was eine nahtlose Befestigung an der Wand ermöglicht.

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Anschlüsse

Seitliche Anschlüsse: USB, CI+ Slot, 4 x HDMI, optischer Digitalanschluss

Anschlüsse unten, LAN und Tuner-Buchsen, USB

Anschlussseitig gibt es keine Besonderheiten, 4 x HDMI 2.1, 2 x USB-A, ein CI+ Modulschacht, die Buchsen für das jeweils passende Tunersignal und ein optischer Digitalanschluss sind hier vorhanden.

Erste Inbetriebnahme

Die erste Einrichtung beginnt

Auswahl der Sprache

Sehr gut: Direkt in die erste Inbetriebnahme sind auch die Barrierefreiheit-Einstellungen integriert worden

Anpassung der Sehfunktionen

Anpassung der Hörfunktionen

Soll die Einrichtung des TVs über die App oder mittels Fernbedienung erfolgen? Wir wählen die Installation mittels Remote und OSD

Herstellung einer Internet-Verbindung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Analyse der Nutzerumgebung

Einstellungen TV/Set Top Box

Wir verwenden den internen TV-Tuner (DVB-C)

Einstellungen für den Sendersuchlauf

Weitere Optionen für den Sendersuchlauf

Sendersuchlauf abgeschlossen

Möglichkeit, sich mit dem LG-Konto anzumelden

Befindet sich der TV auf dem Standfuß oder wird er an der Wand befestigt?

Möchte man die AI-Funktionen für Bild & Ton nutzen oder nicht?

Der "Stets bereit"-Modus kann aktiviert werden

Direkt bei der ersten Inbetriebnahme können etwaig vorhandene Software-Updates installiert werden

Empfohlene Apps und Dienste

Direkt kann man im Verlauf der ersten Installation Amazon Prime Video aktivieren

Erklärungen zur Nutzung des Home Menüs

Weitere Erläuterungen, die den späteren Betrieb vereinfachen

Die App-Leiste kann bearbeitet werden

Nun ist die erste Installation abgeschlossen, und der TV kann verwendet werden

Die erste Installation läuft problemlos ab und beinhaltet die heute gängigen Schritte wie zum Beispiel die Sprachwahl, die Einbindung ins Netzwerk, den automatischen Sendersuchlauf oder aber, ob man die AI-Funktionen für Bild und Ton verwenden möchte oder nicht.

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