XXL-TEST: Samsung QN95D in 65 Zoll - exzellenter Neo QLED 4K-Smart-TV praktisch ohne Schwächen

Die Smart-TVs der Serie QN95D markieren die Speerspitze in Samsungs 2024er Top-Linie der Samsung 2024er Neo QLED-Fernseher. Wie bei den Südkoreanern üblich, laufen die Geräte unter dem hauseigenen Tizen-Betriebssystem, und mittels der Smart Things App kann unser 65 Zoll messender Testkandidat nicht nur in ein Netzwerk aus kompatiblen Samsung-Devices integriert werden, sondern es ist auch möglich, den QN95D mittels der App einzurichten und zu bedienen.

Lieferbar sind die äußerst hochwertigen Fernseher der Top-Baureihe in 55 Zoll (2.898,99 EUR), in 65 Zoll (4.099 EUR), in 75 Zoll (5.398,99 EUR) und in 85 Zoll (6.599 EUR). Noch bis zum 31. Juli bekommt man beim Kauf eines Samsung Neo QLED Smart-TVs übrigens noch ein interessantes Paket mit dazu. Bis zu 24 Monate Streaming-Content mit Magenta TV mit Netflix und Disney+.

Slim Fit-Kamera

Immer im Lieferumfang enthalten ist die praktische Solar Cell Remote. Auch liefert Samsung die sogenannte "Slim-Fit" Kamera mit, die hinten mittag am Rahmen befestigt wird und die die Nutzung videobasierter Apps erlaubt.

Zum Einsatz bei den QN95D-TVs kommen der Neural Quantum 4K AI Gen 2-Prozessor mit dem Zugriff auf 20 neuronale Netzwerke sowie die Quantum Matrix-Technologie. Das "Infinity One" Design bestimmt die optische Erscheinung.

Technisch bringt Samsung ein hochwertiges 4K AI-Upscaling mit ins Spiel, das auch bei niedriger auflösenden Inhalten eine hohe Bildqualität garantieren soll. Bislang waren wir in unseren Tests immer sehr angetan von Samsungs Upscaling mit Künstlicher Intelligenz. Praktisch kein Scalingrauschen, eine sehr gelungene Herausarbeitung auch kleiner Details und eine überragende Gesamtbildschärfe waren stets die sichtbaren Vorzüge.

Adaptive Bildmodi Optimiert und EyeComfort

Der Filmmaker Mode und zwei adaptive Bildmodi (EyeComfort für ermüdungsfreies Sehen am Abend sowie Optimiert) sind ebenfalls mit dabei.

Weitere Merkmale der visuellen Ausstattung umfassen Neo Quantum HDR+, die HDR-Helligkeitsoptimierung und das antireflexive Panel. Gerade letzteres ist ein nicht zu unterschätzender Vorzug, da man auch bei deutlichem externen Lichteinfall alle Arten von Inhalten in tadelloser Qualität anschauen kann.

Der Real Depth Enhancer Pro, das Auto HDR Remastering, plus die Expert Calibration sind ebenfalls Merkmale, die unsere volle Zustimmung finden. Gerade der Real Depth Enhancer Pro ist eine interessante Zusatzfunktion, um die Bildgüte, besonders die Plastizität, zu maximieren. Elemente im Bildvordergrund werden nachgeschärft, während die hinteren Bildebenen unberührt bleiben. Das führt zu dem Effekt, dass der Bildvordergrund schärfer erscheint und die gezeigten Objekte mit höherer Dreidimensionalität herauskommen.

Intelligente Bildkalibrierung

In Zusammenarbeit mit der Smart Things App kann man zudem eine einfach zu handhabende Bild-Kalibrierung durchführen, die durchaus eine noch ausgewogenere, klarere Bildgüte als lobenswerte Folge mit sich bringt.

Gaming-Seitig kommt Motion Xcelerator 144Hz zum Einsatz. Auch mit im Paket enthalten sind der AI Auto Game Mode, die Kompatibilität zu AMD FreeSync Premium Pro und die Game Bar sowie Philips Hue Sync.

Klang-technisch verbauen die Südkoreaner ein Lautsprechersystem in 4.2.2 Konfiguration inklusive "Top Channel Speakern" und mit recht üppigen 70 Watt Leistung. Hinzu kommen OTS+, der Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, und Q Symphony - hier arbeiten das Soundsystem des TVs und eine entsprechend kompatible Samsung-Soundbar hinsichtlich der Erzeugung eines räumlich dichten Klangbildes nahtlos zusammen.

Nochmals kurz zum eingangs schon erwähnten Tizen Betriebssystem. Zum Angebot gehört hier zum Beispiel Samsung TV Plus mit mehr als 200 kostenlosen Live-TV-Kanälen und einer Vielzahl von Filmen auf Abruf. Auch der Gaming Hub mit vielen Cloud-Gaming-Diensten (keine Konsole erforderlich) ist im Tizen-basierten Smart Hub 2024 enthalten. Oder die Daily+ App, mit der man seine täglichen Aktivitäten komfortabel verwalten kann. Samsung Knox Security, der Ai Energy Mode sowie der Relumino-Modus runden die Ausstattung ab.

Verarbeitung

Edel wirkender Rahmen

Gesamte Rückseite

Detail an der Front

Der Standfuß, hier von vorne, passt von der Gestaltung her sehr gut zum Rest des Gerätes

Der Samsung QN95D überzeugt mit seiner zeitlos-schlichten Optik auch ästhetisch anspruchsvolle Anwender. Diese finden mit Sicherheit auch Gefallen daran, dass der TV eine identische Gerätetiefe an jeder Stelle des Gehäuses aufweist und damit einen Vorteil im Falle der Wandbefestigung gegenüber zahlreichen OLED-TVs mitbringt, die oben sehr dünn, unten aber bauchiger auftreten, was nicht so elegant und nicht so "wie aus einem Guss" wirkt, soll der Smart-TV an der Wand befestigt werden. Die überall sehr geringen Spaltmaße rund um den dünnen Rahmen sowie die tadellose Materialqualität sorgen für weitere Punkte auf dem Konto des QN95D.

Fernbedienung von vorne

Fernbedienung von hinten inklusive Solar-Panel

Die mitgelieferte Solar-Remote ist leider komplett aus Kunststoff - sie liegt sehr gut in der Hand und ist für eine praktische Bedienung zuständig, extrem edel wirkt sie aber nicht. Im Lieferumfang ebenfalls enthalten ist eine Kamera.

Hier wird die Kamera auf der Rückseite befestigt

Mit Kamera

Anschlüsse

Vorhanden sind vier HDMI-Terminals (eines davon mit eARC, ebenfalls sind die HDMI-Anschlüsse unter anderem zu ALLM kompatibel), zwei USB-A-Slots, eine Ethernetbuchse, ein optischer Digitalausgang, die Kabelanschlüsse für den doppelten Triple-Tuner (DVB-T2, DVB-C, DVB-S2) sowie ein Ci+ Interface. WiFi5 und Bluetooth gehören auch dazu.

