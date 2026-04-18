Händlerportait: HIFI-REGLER in Münchberg - Yamaha-Experten seit 25 Jahren

Die Yamaha-Händlertour durch Deutschland hat begonnen, und unsere erste Station machen wir im oberfränkischen Münchberg. Dort sitzt HIFI-REGLER, ein renommierter, anerkannter und vielfach ausgezeichneter Fachversand mit der Möglichkeit für den Kunden, auch Hör- und Beratungstermine vor Ort zu vereinbaren. Im Frankenland wurden wir herzlich empfangen, und Kundenberater Matthias Walther-Richters, seit 28 Jahren im Team, stand uns für ein ausführlches Gespräch Rede und Antwort.

HIFI-REGLER ist bestens bekannt in der Branche und wurde bereits vielfach ausgezeichnet

Noch mehr Auszeichnungen

HIFI-REGLER ist eine bekannte Größe in der Branche und existiert seit Anfang der 80er Jahre. Gegründet wurde der Fachversand von Michael Regler, 1995 wurde HIFI-REGLER von den aktuellen Inhabern, Detlev und Susanne Schnick, übernommen.

Der Eingangsbereich von Außen

Immer für die Kunden da: Die drei Experten Matthias Walther-Richters (vorn) sowie Sascha Scherer (hinten links) und Thomas Schmittlein

Im Jahr 1998 wurde der Firmensitz von München nach Münchberg verlegt. Heute arbeiten insgesamt 10 Mitarbeiter, inklusive der Geschäftsführung, vor Ort.

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Yamaha-Kette mit C-5000, M-5000 und den passenden Lautsprechern NS-5000 in einem der High End-Studios

Im modernen Gebäudekomplex finden sich zahlreiche Möglichkeiten, ganz unterschiedliches Equipment Probe hören zu können. Vorhanden sind ein reiner Raum mit fest installiertem Kino sowie zwei akustisch optimierte High End-Vorführräume, in denen kundenspezifischen Vorführungen durchgeführt werden. Zu diesem Zweck wird im Vorfeld mit dem betreffenden Kunden telefonisch oder per E-Mail ein Termin vereinbart.

Vorführung des Yamaha True X Surround 90A-Systems

Die Optionen zum Präsentieren von Komponenten werden ergänzt vom Eingangsbereich, der für weitere Vorführungen (z.B. Soundbars, kleinere HiFi-Setups) verwendet wird. Insgesamt stehen rund 140 Quadratmeter zur Verfügung.

Wo liegen denn die Schwerpunkte beim Verkauf? Matthias gibt hier eine klare Antwort: "High End-HiFi, hochwertige Soundbarsysteme - hier führen wir bewusst nur Yamaha, Sennheiser sowie KEF, also die Oberklasse, Home Cinema, teilweise auch Custom Installation inklusive Installationen beim Kunden vor Ort."

Natürlich hat uns gleich zu Beginn interessiert, wie denn Matthias Walther-Richters die Entwicklung und die Möglichkeiten des Fachhandels in Deutschland bewertet, gerade in schwierigen Zeiten, wie wir sie momentan leider haben. Er formuliert eine klare Antwort dazu: "Der engagierte, spezialisierte und kundenorientierte Fachhandel hat gute Perspektiven auch in der wirtschaftlich schwierigen heutigen Zeit. Wer jedoch nur in seinem Laden sitzt und wartet, dass Kunden kommen, hat keine Chance mehr." Er betont, dass es immens wichtig ist, selbst aktiv zu sein und den Kunden rundherum kompetent zu betreuen.

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Zudem, so beobachtet der Experte, verlagert sich immer mehr innerhalb des Verkaufs in höhere Preisklassen, schlicht und einfach auch deshalb, weil bei der Kundschaft, in deren Fokus günstigere Geräte lagen, sich die derzeitige Situation mit Inflation und dadurch gestiegenen Lebenshaltungskosten sehr stark bemerkbar macht.

Natürlich gibt es trotzdem noch Anfragen, auch, was günstigere Produkte betrifft. Interessant in diesem Zusammenhang ist es, dass verstärkt und erfreulicherweise jüngere Kunden darunter sind. Und hier ist das Interesse für klassisches HiFi, darunter Plattenspieler, Lautsprecher und Vollverstärker, erstaunlich groß.

Yamaha C-5000 Vorstufe (oben) und M-5000 Endstufe (unten)

Jetzt kommen wir zum Hauptthema unseres Besuchs im schönen Oberfranken und wenden uns der Rolle zu, die Yamaha-Produkte im Portfolio von HIFI-REGLER einnehmen.

M-5000 im Detail

Matthias erkennt zahlreiche Pluspunkte der japanischen Traditionsmarke: "Bei den klassischen HiFi-Produkten ist das Preis-/Leistungsverhältnis überragend – Premium-Geräte A-S1200/A-S2200/A-S3200 und auch die Top-Vor-/Endstufenkombination C-5000/M-5000.

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Auch wir von AREA DVD können das bestätigen: A-S1200 und A-S2200 hatten wir im ausführlichen Test, und wir waren von der hervorragenden Verarbeitung ebenso begeistert wie vom klaren, homogenen Klang. Matthias weiß zudem: "Im AV-Bereich hat Yamaha immer noch eine große Fangemeinde."

Er hegt nur einen Wunsch in Verbindung mit Yamahas HiFi-Komponenten: Dass die Japaner einen Streamer/CD/SACD-Player als Quelle für die Premium HiFi-Komponenten auf den Markt bringen.

True X Surround 90 A - die Soundbar

Unabhängig davon: Eines der weiteren Highlights ist für Matthias klar das True X Surround 90 A System, auf das wir später noch genauer eingehen werden. Wir hatten das rundherum begeisternde Ensemble ebenfalls im Test.

Bevor wir weitere detaillierte Fragen stellen, möchten wir zunächst klären, welchen Teil des Portfolios der Japaner der interessierte Kunde in Münchberg einkaufen kann.

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Bei HIFI-REGLER bekommt man selbstverständlich alle hier aufgeführten Yamaha-Produkte: Stereo-Komponenten, Mehrkanal-Receiver und das eben erwähnte Top-Sondbar-System. Nur der absolute Einstiegsbereich fehlt bewusst - die Kunden von HIFI-REGLER interessieren sich eher für Yamaha-Produkte ab der Mittelklasse.

Yamahas MusicCast-App

Nun möchten wir etwas präziser auf die Eigenschaften von Yamaha-Komponenten eingehen, die bei HIFI-REGLER und beim Kunden sehr geschätzt werden. Matthias Walther-Richters erklärt uns dazu, dass als absoluter Klassiker natürlich die DSP-Programme der Yamaha AV-Receiver (hier bei HIFI-REGLER zu finden) nach wie vor vielen Kunden wichtig sind, auch die Surround:AI-Technologie, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz genau den DSP-Modus heraussucht, der am besten zum gerade laufenden Inhalt passt.

Darüber hinaus sehen es die Kunden gerne, dass Yamahas Streaming-/Multiroom-Plattform MusicCast auch TIDAL Connect, qobuz Connect und Spotify Connect unterstützt, ein Feature, das sich stetig wachsener Beliebtheit erfreut. MusicCast, so führt Matthias Walther-Richters weiter aus, wird nach wie vor gern als Multiroom-System genutzt, zudem hat auch die Verwendung von Apple AirPlay 2, ebenfalls in der Yamaha-Plattform integriert, nach wie vor viele Fans. Mancher Kunde würde sich nur wünschen, dass auch Google Chromecast Bestandteil der Streaming-Features wäre.

True X Surround 90 A - innovativ und leistungsstark

Die kabellosen Surround-Speaker des Systems kann man separat auch als Bluetooth-Lautsprecher verwenden

Lebhafter, glaubwürdiger Surround-Sound

In jüngster Zeit wird Yamaha auch wieder der Rolle als Innovator der Branche gerecht - das beweist, wo erläuter uns Matthias, das True X Surround 90 A System mit Auro-3D-Decoding und Beam-Technologie - hier auch bei HIFI-REGLER geführt. Yamaha wollte mit diesem Highlight nicht nur ein hochwertiges Soundbar-System auf den Markt bringen, sondern zudem eines, das aus innovativer Perspektive Maßstäbe setzt.

Auro-3D beim Soundbar-Topmodell

Bleiben wir beim neuen Soundbar-Topmodell. Wie stehen die Kunden zur Auro-3D-Integration inklusive dem Surround-Aufpolierer Auro-Matic, die ein echtes Alleinstellungsmerkmal darstellt? Wird dies auch bei der Kundschaft direkt wahrgenommen oder ist Auro-3D, im Gegensatz z.B. zu Dolby Atmos, deutlich erklärungsbedürftiger? Matthias dazu: "Dolby Atmos ist natürlich bekannter, wenn man aber dem Kunden gerade die Vorzüge von Auro-Matic als Surround-Upscaler näher gebracht hat, wird dies in der Praxis auch verwendet - und die Kunden sind aus akustischer Sicht von Auro-Matic sehr angetan." Kurze Anmerkung unsererseits: Es gibt nicht viel natives Material in Auro-3D, allerdings ist der ins System integrierte und vielseitig nutzbare Auro-Matic Audio-Upscaler exzellent und wird auch von unseren Lesern sehr geschätzt.

Yamaha True X Surround 90 A - umfangreiches OSD

Menü fürs Lautsprecher-Setup

Überrascht sind wir, als wir auf einen Kritikpunkt, der in verschiedenen Tests der Fachpresse aufgekommen ist, eingehen: Beim Yamaha True X Surround 90 A Paket fehlt ein automatischen Einmess- und Raumkorrektursystem. Wir konnten uns vorstellen, dass es diesbezüglich bei den HIFI-REGLER-Kunden kritische Stimmen gibt, aber das genaue Gegenteil ist der Fall: Bei HIFI-REGLER begrüßen es Kunden sogar, dass keine automatische Einmessung vorhanden ist, da diese nicht immer problemlos in der Praxis funktioniert. Daher empfinden wir das Fehlen eines Einmess-/Room EQ-Systems nicht als Nachteil.

Da wir gerade von den Kunden sprechen, die sich fürs Topmodell der True X-Serie interessieren - welche Zielgruppe steht hier im Fokus? Sind es Kunden, die ohnehin eine Soundbar möchten und in dieser Kategorie viel Wert auf maximale Leistungsfähigkeit legen, oder entscheiden sich vielleicht sogar Kunden dafür, die zuvor eher ein klassisches Mehrkanal- oder HiFi-Setup im Auge hatten? Matthias erklärt uns: "Es handelt sich um typische Soundbar-Käufer, die aber einen deutlich gesteigerten Wert auf die Klangqualität, auch bei der Musikwiedergabe, legen. Wer hingegen ein HiFi- oder ein Mehrkanal-Setup aus einzelnen Komponenten möchte, bleibt auch dabei."

Beam-Modul beim Yamaha True X Surround 90 A

Beim Probe hören durch Kunden gab es beim neuen Soundbar-Topmodell schon den ein oder anderen "Wow-Moment"

Die akustische Leistungsfähigkeit ist für ein Soundbar-System bei der Yamaha True X Surround 90 A wirklich enorm hoch. Daher möchten wir in Erfahrung bringen, ob es vielleicht sogar schon echte „Wow“-Momente bei der Vorführung des Systems gab? Der Audio-Spezialist dazu: "Wir hatten tatsächlich diese Momente der Begeisterung, das haben wir als erfahrene Kundenberater nicht erwartet. Allerdings bevorzugt der HiFi-Fan nach wie vor die klassische Zweikanal-Anlage, allerdings würde auch eine solche Klientel das True X Surround 90 A System als Ergänzung für hochwertigen TV-Sound einsetzen.

R-N2000A

R-N1000A

Natürlich führt Yamaha noch weitere, besonders interessante Komponenten im Sortiment, darunter auch verschiedene Stereo-Netzwerk-Receiver. Die beiden Spitzenmodelle R-N2000A und R-N1000A erweisen sich als enorm hochwertig und als üppig ausgestattet, unter anderem mit YPAO-Einmessung, DAB+ Tuner, MusicCast und HDMI-Anschluss.

R-N2000A im Detail

Fernbedienung

Gerade der R-N2000A ist laut Matthias ein exzellentes Gerät mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis, der praxisgerecht und umfassend ausgestattet ist.

Der R-N1000A beeindruckt ebenfalls durch sein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

Daher wird bei HIFI-REGLER der R-N2000A ausgesprochen gut verkauft, ebenso wie der R-N1000A.

Von Zweikanal zu Mehrkanal: Auch bei Surround-Receivern ist Yamaha schon traditionell äußerst erfolgreich. Zwar kamen in den letzten Jahren keine neuen Modelle hinzu, aber klanglich sind die Geräte gerade ab dem RX-A4A nach wie vir sehr gelungen. Gerade der auch von uns getestete und bei HIFI-REGLER natürlich ebenfalls geführte, reichhaltig ausgestattete RX-A4A ist ein ausgesprochen hochwertiger Siebenkanal-AV-Receiver – der für viele Anwender ausreicht, da man nicht mehr als sieben Lautsprecher anschließt. Die progressive Yamaha-Optik der aktuellen Modelle polarisiert, manche lieben die neue Formensprache, andere wünschen sich das klassische Design der Vorgängermodelle zurück.

Hochwertige Soundbar-Systeme werden auch zukünftig erfolgreich sein

Wie wird sich der Markt für AV-Receiver nach Matthias' Ansicht weiterentwickeln? Und wie der Markt für Soundbar-Systeme? Der erfahrene Experte vertritt eine klare Meinung: "Es wird beide Marktsegmente weiterhin parallel geben. Ein richtiger Cineast möchte stets ein hochwertiges Mehrkanal-System aus AV-Receiver und einem passenden Lautsprecher-Setup. Andere, die keinen hohen Installationsaufwand wünschen, greifen zu Soundbar-Systemen, die sich akustisch deutlich verbessert haben." Und er weiß: "Viele Anwender sind auch mit dem Ton der TVs nicht zufrieden, und suchen oft dann nicht nur nach „irgendeiner Soundbar“ zur Verbesserung des TV-Sounds, sondern möchten gleich ein Sound-Erlebnis haben, das nur hochwertige Soundbar-Systeme bieten können."

Neben hochwertigen Soundbar-Systemen, Stereo- und Mehrkanal-Komponenten und Lautsprechern führt Yamaha auch hochwertige HiFi-Kopfhörer im Portfolio.

YH-5000SE

Welche Rolle spielen Yamahas Kopfhörer für Matthias, und wie schätzt er die Modelle qualitativ ein? HIFI-REGLER verkauft ausschließlich die Top-Modelle der HiFi-Kopfhörer. Gerade der große YH-5000SE (hier bei HIFI-REGLER) macht eine tolle Dynamik und eine grandiose Bühnendarstellung – und er wird, so Matthias, oft unterschätzt. Gerade in Verbindung mit dem passenden Kopfhörerverstärker HA-L7A (hier bei HIFI-REGLER zu finden) ist der YH-5000SE ein exzellentes Produkt. Wir hatten die Kombination aus YH-5000SE und dem HA-L7A ebenfalls im Test und können uns der Begeisterung von Matthias vollumfänglich anschließen.

Yamaha und HIFI-REGLER - eine schon lange sehr erfolgreiche Partnerschaft

Nun haben wir viel über die erfolgreiche Partnerschaft von HIFI-REGLER und Yamaha erfahren - nur zwei Fragen verbleiben noch: Zuerst möchten wir wissen, welches Yamaha-Produkt der Bestseller ist - und hier gibt es mit dem R-N2000A einen klaren Favoriten.

YH-5000SE mit ORTHODYNAMIC Treibern

Zum zweiten fragen wir Matthias nach seinem persönlichen Favoriten - und er nennt uns gleich mehrere Produkte: Den Stereovollverstärker A-S3200, den HiFi-Kopfhörer YH-5000SE und das True X Surround 90A-System.

Wir verabschieden uns mit einem guten Gefühl aus Münchberg: Bei HIFI-REGLER ist der Yamaha-Fan bestens aufgehoben. E kann sich vor Ort die bevorzugten Yamaha-Komponenten anhören - und sich dazu fachkundig beraten lassen.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 18. April 2026