TEST-REFRESH: Fender x Teufel Rockster Air 2 - kraftvoller Bluetooth-Lautsprecher im legendären Fender-Style

Den Teufel Rockster Air 2 gibt es jetzt auch in einer ikonisch anmutenden Fender x Teufel Edition, und zwar für exakt 699,99 EUR - entweder direkt bei Lautsprecher Teufel im Online-Shop, oder in einem der diversen Flagship Stores. Bereits der "normale" Rockster Air 2 hat in unserem Test exzellent abgeschnitten, un d technisch bleibt daher bei der Fender x Teufel-Edition alles wie gehabt. Aber das stliistisch sehr gelungene Black + Steel-Finish unterscheidet die beiden "Geschwister" voneinander, inklusive des Fender x Teufel-Schriftzuges.

Im Fender-Style

Dsr Fender x Teufel Rockster Air 2 ist nicht das einzige "Kind" der US-amerikanisch-deutschen Freundschaft. Auch der Fender x Teufel Rockster Cross und der Fender x Teufel Rockster Go 2 werden im unverwechselbaren Fender Style angeboten - die weltberühmten E-Gitarren des US-Konzerns lassen grüßen. Dass der Rockster Air 2 generell hervorragend verarbeitet ist, zeigt sich auch wieder bei der Fender x Teufel-Edition. Nicht nur die optische, sondern auch diue haptische Qualität überzeugend praktisch gänzlich. Daher wirkt das gesamte Device sehr solide sowie langlebig.

Hohe Pegel sind kein Problem, zudem kann man 2 Fender x Teufel Rockster Air 2 zu einem kabellosen Stereo-Setup zusammen bringen

Ebenso wie den klassischen Rockster Air 2 kann man auch die Fender-Ikone im kabellosen Stereo-Setup betreiben, was sich in der Praxis als sehr empfehlenswert erweist. Enorme Pegel sind souverän möglich, und auch im größeren Hörraum hat man mit zwei Rockster Air 2 eine vollwertige, akustisch sauber und stimmig ausgelegte Klang-Lösung. Wer aufs klassische Kabel setzt, ist sogar in der Lga, bis zu 10 Stück Fender x Teufel Rockster Air 2 im sogenannten "DJ Setup" miteinander zu verbinden. Das wird dann dem West Coast Rapper ebenso gefallen wie dem Berliner Szene-DJ, der für seine Minimal Techno-Sets in den Clubs der Stadt bekannt ist.

Anschlüsse auf der Rückseite

Eco-Modus für längere Akkulaufzeiten

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Party Link, Konfiguration (Master oder Companion), Setup

Regelbare Eingangslautstärke für alle Eingänge, Auto Power-Funktion

USB-C-Ausgang (Powerbank-Funktion)

Und da der Rockster Air 2 sogar über Eingänge für Mikrofon, Instrumente (E-Gitarre z.B.) sowie für AUX verfügt, erweist er sich als sehr flexibel.

Möglich werden die akustischen Höhenflüge durch den "High Definition-Kompressionstreiber" mit der sogenannten "Constant Directivitity" Waveguide-Konstruktion, die für fein dosierte Höhen sowie ein breites Abstrahlverhalten verantwortlich ist. Auch die überragende Verständlichkeit von Stimmen ist nicht nur laut Hersteller in dicker Pluspunkt - auch unsere Testreihen haben dies belegt. Stimmen, ganz gleich, ob weiblich oder männlich, werden aber nicht nur gut verständlich, sondern auch charismatisch präsentiert. Der langhubige 250 mm messende Tieftöner vervollständigt die Treiber-Bestückung. Er lenkt auch bei enormer Lautstärke noch gelassen sowie linear aus und bietet einen erstaunlich ausgeprägten Tiefgang.

Rückseite komplett

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Wer vom iPad über Bluetooth z.B. den gestreamten Actionfilm zuspielt, kann sich auch bei der Filmtonwiedergabe voll auf den Rockster Air 2 verlassen - der auch vor gewaltigen Effekt-Spektakeln wie zum Beispiel im Verlauf von "London Has Fallen" oder "Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers" nicht zurückschreckt. Apropos Bluetooth. Teufel setzt hier auf die Version 5.0 inklusive aptX HD und AAC. Daher können sich iPhone und Android-Smartphone-Besitzer gleichermaßen über das Kraftpaket freuen. Die 80 Watt starken Class D-Endstufen aus dem Hause Texas Instruments mit 32 Bit-DSP fallen bei der Wiedergabe grundsätzlich positiv auf, ganz gleich, was auch der Inhalt ist.

Hinten sitzt der austauschbare Akku

Der Austausch gelingt problemlos

Dafür, dass man lange "Spaß an der Freud" hat, sorgen die Akkulaufzeiten. 58 Stunden Laufzeit sind maximal bei mittlerer Lautstärke drin, bei maximaler Lautstärke sind es immer noch beeindruckende 31 Stunden. Der Hochleistungsakku ist zudem wechselbar, und es findet sich noch ein 12 Volt-Autobatterie-Anschluss. Da kann der DJ ruhig Überstunden machen, der Fender x Teufel Rockster Air 2 gibt jedenfalls nicht so schnell auf.

Beleuchtetes Bedienpanel

Aufnahme für Lautsprecher-Stativ

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Praktischer Tragegriff

Tragegriffe auch seitlich

Das beleuchtete, sehr gut verarbeitete Bedienpanel, die USB-C-Powerbank-Funktion, praktische Tragegriffe und der 35 mm Stativflansch sind weitere wichtige Merkmale, die verdeutlichen, wie schwer man den Rockster Air 2 auf dem "falschen Fuß" erwischen kann.

Ein echtes Statemenr

Bilanzierend ist der Fender x Teufel Rockster Air 2 ein optisch enorm attraktiver, stylisher Bluetooth-Lautsprecher, wobei diese Bezeichnung schon fast zu profan für den kraftvollen Berliner Aktivisten mit wirkungsvollem US-Optiktuning ist. Er fühlt sich in jeder Umgebung wphl, ist voll ausgestattet, klingt absolut vollwertig und ist trotzdem noch problemlos zu transportieren.

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Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich

Datum: 14. September 2024