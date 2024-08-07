XXL-TEST: Samsung 9.1.4. Soundbar mit Wireless Subwoofer und Wireless Rears - umfassende Performance für unter 1.000 EUR

Für derzeit 899 EUR gibt es, ausschließlich in titanschwarzer Ausführung, das 9.1.4-Soundbar-System Samsung HW-Q935D mit satten 540 Watt Gesamt-Ausgangsleistung, von denen 160 Watt auf den aktiven Subwoofer entfallen. In der Samsung-Hierarchie 2024 liegt dieses Set, ebenfalls mit aktivem Wireless-Subwoofer und Wireless-Rears, eine Stufe unter dem HW-Q995D-System, dem absoluten Topmodell.

Insgesamt gibt es 17 integrierte Lautsprecher und einen 8-Zoll-Wireless-Subwoofer, die ebenfalls kabellosen Rear-Lautsprecher sind in 2.0.2 Konfiguration gehalten. Somit hat Samsung viel unternommen, um Dolby Atmos- und DTS:X-Material durch insgesamt vier physisch vorhandene Top Firing-Module zum Leben zu erwecken. Dolby Atmos und DTS:X sind sogar kabellos in Verbindung mit einem entsprechend kompatiblen Samsung-Smart-TV verfügbar.

Wer auf einen Smart-TV aus gleichem Hause setzt, hat noch andere Vorteile. So kann man dann auf die Q SymphonyTechnologie zurückgreifen, hier arbeiten das Lautsprechersystem im Fernseher und die Soundbar nahtlos zusammen. Mittels "Space Fit Pro" kann man dann zusammen mit dem smarten Fernseher eine akustische Einmessung vornehmen. Das optisch zeitlose, aber durchaus attraktive System kann man mittels der "Smart Things"-App steuern. Eine recht schicke, konventionelle Fernbedienung liegt ebenfalls bei.

Vorteilhaft ist zudem, dass die Soundbar ein Display besitzt, manche Hersteller lassen solche nützlichen Informationslieferanten einfach weg. Videoseitig ist die Anschlusssektion der Soundbar kompatibel zu HDR10+ und zu 4K (60 Hz). Natürlich ist der HDMI-Anschluss, der zum Smart TV ausgerichtet ist, eARC-geeignet. An Wiedergabeformaten werden, fürs Streaming, auch MP3, OGG Vorbis, AAC, WAV, FLAC, AIFF sowie ALAC unterstützt.

Weitere Streaming-Merkmale umfassen Spotify Connect, TIDAL Connect, AirPlay 2, Chromecast, Roon tested und die Unterstützung von Amazon Alexa. Bluetooth ist in der Version 5.2 im Ausstattungsumfang, und natürlich baut Samsung auch ein Dualband-WiFi-Modul (2,4/5GHz) ein.

Verarbeitung

Soundbar oben mit sauber verarbeiteten Metallgitter

Auch vorn und an der Seite verwendet Samsung gelochtes Metall

Bedienelemente oben

Das Samsung-System überzeugt durchs zeitlose Design und die solode Verarbeitung. Die Chassis der Soundbar selbst sind hinter einem tadellos eingepassten Metallgitter verborgen, das die Frontseite, die Seiten- und die Oberseite der Soundbar umschließt. Oben sind einige Bedienelemente eingelassen, zusätzlich ist eine schlicht und recht elegant gehaltene Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.

Fernbedienung

Oben ist dort der Standby-Knopf linksseitig untergebracht, darunter befinden sich Eingangswahl und die Bluetooth-Pairing-Taste. Es folgt eine Navigationseinheit mit Play-/Pause-Taste in der Mitte. Darunter sind Mute-Button, die Taste für den Wechsel der Sound-Modi, und eine Info-Taste. Wiederum darunter sitzen bei der Fernbedienung zwei Wipp-Elemente für den Gesamtpegel und die Subwoofer-Lautstärke. Kanallevel, alle Einstellungen und die Tone Control sind dann in der untersten Reihe zu finden.

Aktiver Subwoofer von vorne

Rückseite

Netzsteckeranschluss beim Subwoofer

Bassreflex-Öffnung

Nach dem Exkurs über die gut verarbeitete Kunststoff-Fernbedienung wenden wir uns den Rears und dem aktiven Subwoofer zu.

Wireless-Rears

Detail vorn

Unterseite mit Kabelführung

Gewindebuchse

Auch hier kann man vor allem in Anbetracht des Kaufpreises mit dem rundherum guten Finish sehr zufrieden sein. Klar kann man keine enorme Opulenz erwarten, aber fürs investierte Geld gibt es nichts zu kritisieren.

Anschlüsse

HDMI-Out und HDMI-In plus optischer Digitalanschluss

Service-Buchse

Auf der zweiten Seite gibt es Screenshots zur Samsung Smart Things-App.

