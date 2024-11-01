XXL-DOPPELTEST: Premium-Kopfhörer HiFiMAN Susvara und Susvara Unveiled - die Spitze akustischer Finesse?

Die absoluten Premium-Kopfhörer HiFiMAN Susvara Unveiled und HiFiMAN Susvara konnten wir in einer Hörsession bei HiFi im Hinterhof in Berlin genauer unter die Lupe nehmen, natürlich zusammen mit einem exzellenten Kopfhörerverstärker und einem nicht minder exzellenten Streamer. Nachdem wir schon im Preview von den außergewöhnlichen Leistungen der beiden chinesischen Headphones begeistert waren, folgt nun der finale Test.

Preise & Equipment

HiFiMAN Susvara 6.699 EUR UVP (oft gibt es einen HiFi im Hinterhof Spezialpreis)

HiFiMAN Susvara Unveiled 8.799 EUR UVP (oft gibt es einen HiFi im Hinterhof Spezialpreis)

Niimbus US 5: 5.499 EUR UVP (hier gibt es oft einen speziellen Preis bei HiFi im Hinterhof). Unser Kopfhörerverstärker für den Test, da dieser den hohen Bedarf an Leistung bereitstellen kann, den die beiden HiFiMAN-Kopfhörer für den akkuraten Betrieb benötigen.

Naim Uniti Atom Headphone Edition: 2.598 EUR - exzellente Vorstufe, überragender Kopfhörerverstärker und flexibler Streamer, der hier allerdings in letztgenannter Funktion aktiv ist.

Noch höherwertige Kabel: Cardas Parsec (links), Cardas Clear (rechts)

Kabel-Upgrade 1 - Cardas Parsec 1,5 Meter: 250 EUR

Kabel-Upgrade 2 - Cardas Clear Headphone HiFiMAN 1,5 Meter: 810 EUR

Der HifiMAN Susvara Unveiled

Susvara Unveiled

Ohrmuschel

Ohne die Abdeckungen wird der Susvara Unveiled betrieben

Mitgelieferte Box

Der Preis 8.799 EUR löst zunächst Ungläubigkeit und Erstaunen aus - kann ein Kompfhörer überhaupt so teuer sein? Wenden wir uns den Daten zu. Es handelt sich um einen offenen Kopfhörer, die beiden soliden Aluminium-Abdeckungen, die auf den Ohrmuscheln außen ruhen, dienen nur als Schutz. Für den Betrieb nommt man sie ab. Der Susvara Unveiled ist ein magnetostatischer Kopfhörer, der ordentlich Leistung braucht. Selbst mit bereits hochwertigen Kopfhörerverstärkern kommt man nicht weit. Mit dem Nimbus US 5 allerdings steht in unserem Setup ein potenter Parner bereit. Der Susvara Unveiled besitzt eine Impedanz von 45 Ohm und einen Kennschalldruck von 86 dB. Der darstellbare Frequenzbereich reicht von 6 Hz bis 75 kHz.

Im Detail

Magnetostatische Kopfhörer wie die beiden HiFiMAN-Modelle arbeiten anders als dynamische Kopfhörer, die man inn großer Anzahl auf dem Markt findet. Bei Magnetostaten schwingt eine äußerst dünne Folie, ihrerseits mit einer Leiterfolie beklebt, zwischen zwei Magneten, die sich gegenseitig abstoßen. Wird ein Audiosignal durch die Leiterbahnen transportiert, bewegt sich die Folie zwischen den Magneten.

Zurück zum Susvara Unveiled. Im Liefermfang enthalten sind zwei First Class-Kabel aus monokristallinem Kupfer in 3m Länge: Einmal bestückt mit einer 6,35 mm Klinke und einmal ausgerüstet mit einem 4-Pin-XLR Stecker. Das ultraedle Stück kommt in einer ebenfalls nobel anmutenden Box zum Kunden.

Schon der "normale" Susvara (den wir auch gleich vorstellen), der im Jahre 2017 präsentiert wurde, galt zunächst als absoluter Exot. Ein überaus kostspieliger, aufwändig verarbeiteter Kopfhörer aus China, mit durchaus beachtlichen Anforderungen den Antrieb betreffend, mit enormem Auflösungsvermögen und mit goldenen Leiterbahnen bestückt: Ob das mal eine Erfolgsstory gibt, vermochte zu Beginn niemand zu sagen. Schon der erste Susvara kokettiert mit Spezialitäten wie unfassbar dünnen Folien mit geringerem Durchmesser als ein menschliches Haar - sowas gab es noch nicht. Der erste Susvara fand und findet aber mehr Abnehmer, als so manch einer gedacht hätte. Und für HiFiMAN war das sprichwörtliche Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht - zur High End 2024 gab es einen gewaltigen Nachschlag, versprach der Hersteller.

Aluminium-Abdeckungen

Im Detail

Der Susvara Unveiled besitzt keinen Schutzgrill seitlich der Treiber - nur die bereits erwähnten Alu-Abdeckungen schützen hier bei Nichtgebrauch. Er verfügt über Leiterbahnen aus Reinsilber. Die Optik wird dominiert von einem reinen Aluminiumgehäuse, und akustisch - wir hören genau in beide Susvaras hinein später - holt das neue Modell (was kaum vorstellbar sein dürfte, schon Susvara 1 für 6.699 EUR gilt hier als überragend) noch mehr Details aus hochwertigem musikalischen Material, baut aus räumlicher Sicht noch feiner auf und bietet ein unglaublich weitläufiges Raimgefühl.

Wir raten dringend zu Premium-Kopfhörerverstärkern mit Ausgangsleistungen von mindestens 5-10 Watt in die 45 Ohm Impedanz.

