TEST: Teufel Motiv Go 2 - Die 2026er Generation mit Bluetooth 5.3, USB-C und Steuerung mittels Teufel Go-App

Pünktlich zur Freiluftsaison, in der die Abende wieder länger sowie wärmer werden und man wieder mehr Zeit unter freien Himmel verbringt, hat Lautsprecher Teufel die 2. Generation des beliebten, tragbaren Bluetooth-Lautsprecher Motiv Go 2 auf den Markt gebracht. Bereits die erste Generation, hier geht es zum Test aus dem Jahr 2020, konnte uns durch elegantes Design, sinnvolle Ausstattung und ausgezeichneten Klang abholen.

Was sind die zentralen Punkte des Motiv Go 2? Optisch hat sich, bis auf eine zusätziche neue Farbe, praktisch nichts geändert. Aus technischer Sicht sind nun USB-C und Bluetooth 5.3 mit AAC (Vorgänger mit Bluetooth 5.0 inklusive aptX, aber ohne AAC) an Bord. Über Teufels hauseigene Dynamore-Technologie für eine breitere, trotzdem stets realistische Bühne bei der Musikwiedergabe verfügte bereits die erste Generation. Für die zweite Auflage wurde das System weiter verfeinert. Neu beim 2026er Modell ist die Integration der Teufel Go App, die auch verschiedene Optionen zur Klanganpassung beinhaltet. Praktisch ist zudem die Möglichkeit der Wiedergabe über USB-C, sodass der Motiv Go 2 hier beispielsweise einem Notebook als angeschlossenes Sound-System dienen kann. Leider aber besitzt der Motiv Go 2 im Gegensatz zum Vorgänger keine Freisprecheinrichtung mehr.

Der Teufel Motiv Go 2 ist in den Farben Silber, Schwarz sowie der neuen Farbvariante Lavendel für einen Kaufpreis von 229,99 EUR direkt im Onlinestore des Hersteller erhältlich oder kann in einem der zahlreichen Teufel Flagshipstores käuflich erworben werden. Der Motiv Go der ersten Generation kostete damals bei seiner Einführung genau 249,99 EUR - Teufel beweist damit mit Nachdruck, dass eben nicht alles teurer wird. Klar, aktuell ist die erste Generation günstiger - aber schleßlich muss man auch einen Kaufanreiz geben, um die noch verfügbaren Exemplare der Generation 1 "an die Frau und an den Mann" zu bringen.

Mit seinen kompakten Abmessungen von 11,2 cm Höhe, einer Breite von 20,05 cm und einer Tiefe von 6 cm (unverändert im Vergleich zum Vorgänger) findet der Motiv Go 2 in nahezu jeder Schwimmbadtasche oder Rucksack sein Plätzchen. Damit sich der Motiv Go 2 bei einem kleinen Regenschauer nicht sofort in die ewigen Jagdgründe verabschiedet, verfügt der kompakte Speaker über ein IPX5-Zertifizierung. Die Schutzart IPX5 beinhaltet den Schutz gegen leichten Regen und Strahlwasser sowie Staub, auch hier kein Unterschied zur ersten Generation.

Dank des integrierten Lithium-Ionen-Akkus sind laut Hersteller bis zu 15 Stunden Wiedergabezeit möglich, bei mittleren Lautstärkepegel und im Eco-Modus. Geht dem BT-Lautsprecher dennoch mal "der Saft aus", kann er mittels des ins Lieferumfang befindlichen USB-C Kabel geladen und auch während des Ladevorgangs betrieben werden. Wie üblich ist im Lieferumfang ein Ladekabel, aber keine Netzteil enthalten, was aber in Zeiten vom Smartphone & Co. zu verkraften und zudem nachhaltig ist.

Kleiner Wermutstropfen: Wie beim Vorgänger befindet sich die Ladebuchse seitlich am Lautsprecher und beim Ladevorgang ist demnach das Kabel sichtbar. Unser Meinung nach wäre die Ladebuchse auf der Rückseite des Lautsprechers besser aufgehoben.

Tadellose Detailverarbeitung

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Der Motiv Go 2 verfügt über eine Gehäuseumrandung aus Aluminum, die optisch und haptisch ausgesprochen hochwertig wirkt. Zwischen dem Aluminiumgehäuse und der Lautsprecherabdeckung sorgt ein Rahmen aus chromfarbenem Kunststoff für eine optische Aufwertung. Auf der Front befindet sich zum Schutz der Chassis ein Kunststoffgeflecht mit robustem, kratzfestem Textilbezug. Das Gewebe ist mit dem Rahmen fest verbunden, sitzt bombenfest und hinterlässt einen hochwertigen Eindruck.

Im Detail: Das Kunststoffgeflecht auf der Vorderseite des Motiv Go 2

Seitlich angebrachte USB-C Ladebuchse

Wie wir bereits erwähnt haben, sitzt im rechten Seitenteil des Lautsprechers die USB-C Buchse. Hiermit wird der Motiv Go 2 geladen, und es können zudem weitere Zuspieler sie zum Beispiel ein Notebook angeschlossen und dazugehörige Inhalte über den Motiv Go 2 wiedergegeben werden.

Gummierte Taster auf der Oberseite des Motiv Go 2

Kommen wir nun zur Bedienbarkeit des Teufel Motiv Go 2. Auch hier haben die Berliner Lautsprecher- und Elketronikspezialisten zahlreiche Verbesserungen einfließen lassen. Alle Bedielemente sitzen nun praktischerweise auf der Oberseite des Bluetooth-Lautsprechers und garantieren dadurch eine optimierte Sichtbarkeit. Natürlich möchten wir auch in diesem Test die vorhandenen Bedienelemente genauer erläutern und starten von links nach rechts. Der erste Taster ist für das Ein- sowie Ausschalten des Lautsprechers zuständig. Möchte man wissen, wie es um den Akkustand steht, genügt während des Betriebs ein kurzes Drücken dieses Bedienelements. Darauf folgt der Button für das Aktivieren von Bluetooth, und der darauffolgende Taster aktiviert die Dynamore-Klangtechnologie, die laut Hersteller ebenfalls nochmals verbessert und präziser angepasst wurde. Diese bei Teufel im Haus entwickelte Schaltung erweitert virtuell das Stereo-Panorama. Danach folgen Bedienelemente für das Verringern der Lautstärke, ein Taster für das Starten bzw. Pausieren der Wiedergabe, sowie ein Knopf für die Erhöhung der Lautstärke. Die Taster sind gummiert, farblich an die Gehäusefarbe angepasst und haben einen sehr guten Druckpunkt.

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Die Rückseite des Teufel Motiv Go 2

Wenden wir uns nun der Rückseite des Motiv Go 2 zu. Diese zeigt sich von der unspektakulären Seite. So finden wir hier grauen Kunststoff mit einem modernen Muster vor sowie eine Lautsprecherabdeckung, unter der sich die beiden Passivmembranen befinden. Die anderen, anschlossenen 2 x 50 mm Breitbänder versorgt ein Class D-Verstärker mit 20 Watt. Der Motiv Go 2 kann einen Frequenzbereich von 60 - 20000 Hz abdecken.

Das Muster in der Detailansicht

Die Abdeckung für die beiden Passivmembranen

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