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Disney: "Hoppers" erscheint als Blu-ray Disc-Steelbook

Disney veröffentlicht "Hoppers" im Juni auf Blu-ray Disc. Der Pixar-Animations-Film soll am 19.06.2026 als Blu-ray Disc-Steelbook, einfache Blu-ray Disc und DVD erscheinen.

Die Blu-ray Disc wird mit englischem DTS HD MA 7.1- und deutschem Dolby Digital Plus 7.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes und unveröffentlichte Szenen geplant.

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