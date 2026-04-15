SPECIAL Inside Samsung 2026: Die neue Top-OLED-Baureihe S99H in 55, 65, 77 und 83 Zoll

Bislang hörte das Samsung OLED-Portfolio immer bei der Baureihe S95 auf - das ist, zumindest in Europa, 2026 anders. Hier rangiert fortan die Serie S99H ganz an der Spitze des Portfolios. Lieferbar sind die 4K-OLEDs in den Größen 83 (8.799 EUR), 77 (5.799 EUR), 65 (4.299 EUR) und 55 Zoll (3.099 EUR). Bei dieser Modellreihe sind alle Anschlüsse ins Displaygehäuse integriert.

Übrigens - den brandneuen Samsung S95H haben wir bereits getestet

Wer möchte, kann sich optional eine Wireless One Connect Box dazukaufen, dann kann man alle Peripheriegeräte daran anschließen und nur noch ein Kabel zum OLED führen. Die S99-Serie verfügt über spezielle Premium-Panels, die enorm hell und so beschaffen sind, dass Samsung dieser OLED-Serie als einziger den Zugang zum Art Store gewährt.

Hier in 83 Zoll

Die Ausstattung umfasst den Neural Quantum AI Gen3-Prozessor, hinzu kommen das 4K AI Upscaling Pro, OLED HDR Pro, 4K AI Upscaling Pro, ein Glare Free-Panel, der Ultra Viewing Angle und der Motion Xcelerator 165 Hz. Akustisch besteht natürlich Kompatibilität zu Dolby Atmos, zudem an Bord sind Object Tracking (OTS) +, Adaptive Sound Pro, der Active Voice Amplifier Pro und der AI Sound Controller Pro. Natürlich sind die OLEDs der Serie S99H kompatibel zu Samsung Q Symphony.

Extrem dünner Rahmen

Nahtlose Wandmontage

Anzeige

Unter "Experience" ist auch alles da: Der schon erwähnte Zugang zum Art Store, Generative Wallpaper, die Live-Übersetzung, Samsung TV PLus, der Vision AI Companion und verschiedene AI-Plattformen (Microsoft Copilot, Perplexity). Auch der Fußballmodus Pro gehört zu den Features.

Perfekt auch für Gamer

Gamer können sich ebenfalls freuen, denn mit dem Gaming Hub, dem AI Gaming Optimizer, der Kompatibilität zu AMD FreeSync Pro und VRR ist auch hier die Ausstattung umfangreich. Ein Doppeltuner für DVB-C, DVB-T2 und DVB-C ist ebenfalls den Modellen der S99H-Baureihe zugehörig. Als Fernbedienung liegt die Premium Solar Remote bei.

Der S99H überzeugt mit einem enorm hellen und kontrastreichen Bild, und, ganz OLED-typisch, mit einem sehr breiten Blickwinkel. Die extrem geringe Bautiefe macht sich an der Wand richtig gut, hier kann man die OLEDs der S99H Serie nahtlos in der Wand anbringen.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 15. April 2026